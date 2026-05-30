Вашингтон смекчи тона към Пекин! Шефът на Пентагона пропусна темата Тайван на ключов форум по сигурността
  Тема: Тайван

30 Май, 2026 18:31 676 8

Речта бележи рязка промяна спрямо форума през 2025 г., когато Хегсет многократно нарече Пекин комунистически Китай и предупреди, че евентуална инвазия в Тайван би имала опустошителни последици за региона и света

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет смекчи критиките към Китай по време на форума по сигурността "Шангри-Ла" в Сингапур, като призова за прагматични и "бездраматични" отношения между Вашингтон и Пекин, основани на "справедливост и реципрочност".

В речта си Хегсет очерта по-транзакционен подход към съюзниците на САЩ в Азия, подобен на този, който администрацията на Доналд Тръмп прилага спрямо европейските партньори. Той подчерта, че държавите, които увеличават разходите си за отбрана, могат да разчитат на ускорени процедури за закупуване на американско оръжие.

Изказването обаче се отличи най-вече с това, което не беше казано. За разлика от предишни американски министри на отбраната, Хегсет не спомена Тайван и избегна критики към китайските действия в Южнокитайско море, включително изграждането на изкуствени острови и разширяването на ядрените способности на Пекин.

"Променяме наръчника", заяви Хегсет. "Ерата на перформативно възмущение е приключила, когато Вашингтон отправя шумни дипломатически протести, сигнализиращи за добродетел, но не проектиращи способности."

Речта бележи рязка промяна спрямо форума през 2025 г., когато Хегсет многократно нарече Пекин "комунистически Китай" и предупреди, че евентуална инвазия в Тайван би имала "опустошителни последици" за региона и света.

Промяната идва след решението на администрацията на Тръмп да постави на пауза оръжейни продажби за Тайван на стойност 14 млрд. долара. На въпрос по темата Хегсет заяви, че "всяко решение относно бъдещите продажби на оръжие на Тайван ще бъде взето от Тръмп".

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми предупреди, че някои държави може да започнат да се съмняват в ангажимента на САЩ към региона. Междувременно бивши американски представители подчертаха, че последователните послания и конкретните действия остават ключови за възпирането на евентуален конфликт около Тайван.

На форума регионалните съюзници също избягваха директни критики към Китай. Виетнамският президент То Лам заяви, че адаптирането към глобалните правила "не може да бъде постигнато чрез принуда, налагане, заплахи за сила или създаване на свършен факт".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баце

    Те първа ще смекчават тона, ще пропускат, ще си мълчат, ще си траят и ще се примиряват, един Иран им показа къде зимуват раците, та Китай ли ще ги остави да си разиграват коня?

    18:34 30.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сисе-Нег

    ракета Топол, Топол М е доразвит вариант, Ярс е по усъвършен вариант, ракетата РС-26 Рубеж е модернизирания вариант, а Орешник се оказа още по развит вариант на рубеж и се оказа вече стара на 9 г а Сатана 2 е РС-28 „Сармат е с много лоши показатели въпреки че има обхват 18- 26 000 кв км като новата северокорейска и двете нови китайски имат дори обхват от 40 000 км и индийската Сурия, но дори и целия ядрен арсенал да бъде изтрелян ще бъде унищожена само 40% от територията на САЩ защото дори целия ядрен арсенал на планетата да бъде съсдаден е по малко като взрив от мега цунами, мега земеттресение, мега вулкан, или с удар от мега астероид

    18:37 30.05.2026

  • 5 Я пъ тоа

    До коментар #2 от "Баце":

    Тайван е тайвански
    Кво да говори за него Хегсет

    18:47 30.05.2026

  • 6 Я пъ тоа

    До коментар #3 от "Овчар":

    Чакаме Китай да отвори пролива.
    Ама са ослушва като гърмян заек.
    Що ли???

    18:48 30.05.2026

  • 7 Мишел

    Промяната: По рано САЩ отправяшезаплахи за военен удар, сега срещу тези, които имат носители на ЯО до САЩ, отправя само протести .

    19:21 30.05.2026

  • 8 Търновец

    До коментар #7 от "Мишел":

    След половин година в САЩ има ключови избори за конгрес и губернатори и лобито на Клинтън може да спечели - с покупките на самолети и храни Китай съживява хиляди работни места в САЩ и с това помага на Тръмп - в замяна той блокира оръжието за Тайван. А Тайван исторически е смятан за родно място на Полинезия с няколко сродени племена е Окинава и Хаваите. С бившият лидер на Тайван Генерал Чиенг Кай-Шек - до 1949 законен министър председател на Република Китай е завършил Японска военна академия и е служил в Императорската армия.

    19:39 30.05.2026