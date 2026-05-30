Вашингтон смекчи тона към Пекин! Шефът на Пентагона пропусна темата Тайван на ключов форум по сигурността

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет смекчи критиките към Китай по време на форума по сигурността "Шангри-Ла" в Сингапур, като призова за прагматични и "бездраматични" отношения между Вашингтон и Пекин, основани на "справедливост и реципрочност".

В речта си Хегсет очерта по-транзакционен подход към съюзниците на САЩ в Азия, подобен на този, който администрацията на Доналд Тръмп прилага спрямо европейските партньори. Той подчерта, че държавите, които увеличават разходите си за отбрана, могат да разчитат на ускорени процедури за закупуване на американско оръжие.

Изказването обаче се отличи най-вече с това, което не беше казано. За разлика от предишни американски министри на отбраната, Хегсет не спомена Тайван и избегна критики към китайските действия в Южнокитайско море, включително изграждането на изкуствени острови и разширяването на ядрените способности на Пекин.

"Променяме наръчника", заяви Хегсет. "Ерата на перформативно възмущение е приключила, когато Вашингтон отправя шумни дипломатически протести, сигнализиращи за добродетел, но не проектиращи способности."

Речта бележи рязка промяна спрямо форума през 2025 г., когато Хегсет многократно нарече Пекин "комунистически Китай" и предупреди, че евентуална инвазия в Тайван би имала "опустошителни последици" за региона и света.

Промяната идва след решението на администрацията на Тръмп да постави на пауза оръжейни продажби за Тайван на стойност 14 млрд. долара. На въпрос по темата Хегсет заяви, че "всяко решение относно бъдещите продажби на оръжие на Тайван ще бъде взето от Тръмп".

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми предупреди, че някои държави може да започнат да се съмняват в ангажимента на САЩ към региона. Междувременно бивши американски представители подчертаха, че последователните послания и конкретните действия остават ключови за възпирането на евентуален конфликт около Тайван.

На форума регионалните съюзници също избягваха директни критики към Китай. Виетнамският президент То Лам заяви, че адаптирането към глобалните правила "не може да бъде постигнато чрез принуда, налагане, заплахи за сила или създаване на свършен факт".