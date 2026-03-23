Иран стартира 75-та вълна от атаки срещу Израел, прати ракети и дронове по Садитска Арабия и ОАЕ

23 Март, 2026 04:26, обновена 23 Март, 2026 05:06 1 887 8

КГИР твърди, че „авиобазата Принц Султан, разположена близо до град Ал-Хардж в Саудитска Арабия, е била ударена с балистични ракети“

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Като част от поредна вълна от ракетни атаки срещу израелска територия и американски военни съоръжения в региона, иранските въоръжени сили удариха нови израелски военни бази и американска авиобаза в Саудитска Арабия.

Това се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция - КГИР.

„75-ата вълна от ирански атаки от началото на конфликта е насочена към нови места за разполагане и убежища за израелски войници в различни райони“ на Израел, се казва в изявлението. КГИР уточни, че ударите са извършени „въз основа на предварителна разузнавателна информация, получена от специалните сили“.

Освен това корпусът твърди, че „авиобазата Принц Султан, разположена близо до град Ал-Хардж в Саудитска Арабия, е била ударена с балистични ракети“. В изявлението не се предоставя никаква информация за причинените щети.

Изтребители от Обединените арабски емирства противодействат на дронове и крилати ракети, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ.

Израелски военни представители заявиха, че са засекли нов ракетен огън от Иран и са започнали да прехващат ракетите.

Няма съобщения за пострадали след последната иранска ракетна атака срещу израелска територия, според израелската служба за бърза помощ Magen David Adom (Червен щит на Давид).

След изстрелване на ракети от Иран в централен Израел беше задействана системата за въздушна тревога. В района на Тел Авив се зазвучиха сирени на противовъздушна отбрана, а в покрайнините на града бяха чути експлозии.

Изстрелването на ракети от Техеран към съвместната британско-американска база на остров Диего Гарсия в Индийския океан показа, че иранските ракети могат да достигнат Лондон, съобщи The Daily Telegraph.

Паровоенни шиитски групировки, действащи в Ирак, обявиха, че удължават обещанието си да не атакуват посолството на САЩ в Багдад за пет дни, според специално изявление на Ислямската съпротива в Ирак, съюз от няколко радикални групировки.

Ракета, изстреляна от Иран към Северен Израел, може да е паднала в Ливан, според портала Ynet.


  • 1 О Времена, о Нрави!!!

    12 1 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
    Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
    О Времена, о Нрави!!!

    05:02 23.03.2026

  • 2 Крайно време е

    8 2 Отговор
    Рижавия дядка да си смени професията защото наближава третата световна война.

    05:05 23.03.2026

  • 3 Вие пияни ли сте

    10 1 Отговор
    Какви "вълни на атаки" бълнувате?
    Вие помните ли какво стана преди две седмици - Иран бе нападнат по време на успешни прговори със САЩ и преди сключване на споразумение за тяхната ядрена програма.
    Избиха почти цялото държавно ръководство още в първия ден плюс още 200 момичета защото ИИ предположил, че така ще предизвикат масово недоволство на народа на Иран.

    Коментиран от #7

    05:11 23.03.2026

  • 4 Спелкоректор

    4 2 Отговор
    Садистка Арабия, яко.

    05:16 23.03.2026

  • 5 хехе

    7 1 Отговор
    Иран пратил ракети и как ги е пратил по пощата ли нали рижия оня ден рече, че всичко що може да лети и гърми е унищожено.

    05:18 23.03.2026

  • 6 Иран стартира 75-та вълна от атаки срещу

    2 0 Отговор
    Иран стартира 75-та вълна от атаки срещу Израел, прати ракети и дронове по Садитска Арабия и ОАЕ
    МНОООО ВЪЛНА, МНООО НЯЩО ПРАТИА ЧАЛМИТЕ НА ИЗРАЕЛ! А ЗА Садитска Арабия и ОАЕ, РОКЕТ И ДРОНУВИ. ЗА ВЪЛНЪТЪ НЕ ПИШЪТ, КВА Е. КАМИЛСКА ЛИ Я ИЛИ НЯКВА ДРУГЪ?

    05:25 23.03.2026

  • 7 НЕ БА, НИ СМЕ ПИЕНИ

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вие пияни ли сте":

    БОЯРИШНИКЪТ СВРЪШИ, А МИТРУФАНУВНЪ ИСПИ САМА САМАГОНЯ. АМА ТИ ДА НИ СИ ПОРКЪН, КЪДЯ ТИ СЪ ПРИВИДЯА 200 МУМИЧИТЪ?

    05:32 23.03.2026

  • 8 КОПЕЙКИТЕ НЕ СПЯТ

    1 3 Отговор
    И СРИЧАТ, ТУЙ ЩО БЪЛНУВАЙКИ МИТРОФАНОВНА ИЗРИЧА!

    05:39 23.03.2026

