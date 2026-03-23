Иран стартира 75-та вълна от атаки срещу Израел, прати ракети и дронове по Садитска Арабия и ОАЕ

Като част от поредна вълна от ракетни атаки срещу израелска територия и американски военни съоръжения в региона, иранските въоръжени сили удариха нови израелски военни бази и американска авиобаза в Саудитска Арабия.

Това се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция - КГИР.

„75-ата вълна от ирански атаки от началото на конфликта е насочена към нови места за разполагане и убежища за израелски войници в различни райони“ на Израел, се казва в изявлението. КГИР уточни, че ударите са извършени „въз основа на предварителна разузнавателна информация, получена от специалните сили“.

Освен това корпусът твърди, че „авиобазата Принц Султан, разположена близо до град Ал-Хардж в Саудитска Арабия, е била ударена с балистични ракети“. В изявлението не се предоставя никаква информация за причинените щети.

Изтребители от Обединените арабски емирства противодействат на дронове и крилати ракети, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ.

Израелски военни представители заявиха, че са засекли нов ракетен огън от Иран и са започнали да прехващат ракетите.

Няма съобщения за пострадали след последната иранска ракетна атака срещу израелска територия, според израелската служба за бърза помощ Magen David Adom (Червен щит на Давид).

След изстрелване на ракети от Иран в централен Израел беше задействана системата за въздушна тревога. В района на Тел Авив се зазвучиха сирени на противовъздушна отбрана, а в покрайнините на града бяха чути експлозии.

Изстрелването на ракети от Техеран към съвместната британско-американска база на остров Диего Гарсия в Индийския океан показа, че иранските ракети могат да достигнат Лондон, съобщи The Daily Telegraph.

Паровоенни шиитски групировки, действащи в Ирак, обявиха, че удължават обещанието си да не атакуват посолството на САЩ в Багдад за пет дни, според специално изявление на Ислямската съпротива в Ирак, съюз от няколко радикални групировки.

Ракета, изстреляна от Иран към Северен Израел, може да е паднала в Ливан, според портала Ynet.