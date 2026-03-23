Троянски кон на Русия! Европейският съюз ограничава достъпа на Унгария до поверителна информация

Троянски кон на Русия! Европейският съюз ограничава достъпа на Унгария до поверителна информация

23 Март, 2026 09:43

Твърденията идват в момент, когато чуждестранните поддръжници на Орбан насочват курса към Будапеща, за да му помогнат в кампанията в последния етап от изборите

Троянски кон на Русия! Европейският съюз ограничава достъпа на Унгария до поверителна информация - 1
Европейският съюз ограничава достъпа на Унгария до поверителна информация, а лидерите се срещат в по-малки групи, след като полският премиер Доналд Туск предупреди за дългогодишни подозрения, че правителството на Виктор Орбан споделя информация с Русия, пише "Политико".

Няма обаче да има официален отговор от ЕС на новите обвинения поради възможното въздействие върху унгарските избори на 12 април, уточниха петима европейски дипломати и служители. Те заявиха, че са разтревожени от риска Будапеща да разкрие чувствителна информация на Кремъл.

"Новината, че хората на Орбан информират Москва за заседанията на Съвета на ЕС с всички подробности, не бива да изненадва никого", написа вчера в X полският премиер Доналд Туск, който подкрепи унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр на изборите. "Отдавна имаме подозрения за това. Това е една от причините, поради които вземам думата само когато е абсолютно необходимо и казвам точно толкова, колкото е необходимо".

В събота "Вашингтон пост" съобщи, че правителството на Орбан е поддържало тесни контакти с Москва по време на войната в Украйна, а външният министър Петер Сиярто е използвал почивките по време на срещите с други страни членки, за да информира руския си колега Сергей Лавров.

Опасенията, че Унгария може да изпраща информация директно на Москва, са причина за намаляването на форматите за лидерски срещи със сходни интереси, вместо да се провеждат срещи с всички 27 страни членки на ЕС, обясни един от европейските правителствени служители.

"Като цяло, не особено лоялните държави членки са основната причина, поради която по-голямата част от съответната европейска дипломация сега се случва в различни по-малки формати - E3, E4, E7, E8, Ваймар, NB8, JEF и т.н.", посочи служителят.

Числата се отнасят до броя на европейските лидери в групата.

Ваймарският алианс се състои от Франция, Германия и Полша. NB8 са осемте страни от скандинавските и балтийските страни. JEF са Съвместните експедиционни сили на 10 северноевропейски държави.

Бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис, който често е присъствал на заседания на Съвета, в които е участвал и Сиярто, заяви, че е бил предупреден още през 2024 г., че унгарската страна може да предава информация на Русия и че той и неговите колеги са ограничили информацията, която са споделяли, когато той е присъствал.

Дори преди критичната среща на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., пратениците предприеха стъпки за изключване на делегацията на Будапеща от чувствителни разговори, посочи Ландсбергис.

"Говорим само официално, а по-късно се разделяме, за да говорим без Унгария за постижимите цели на срещата на върха", поясни той.

Според съобщенията, Групата на деветте в Букурещ - клуб от страни от източния фланг на НАТО, е обмисляла да изключи Будапеща от формата на следващата година поради неуспехи да се споразумее за подкрепата за Украйна.

Унгарският министър по въпросите за Европа Янош Бока заяви, че съобщенията през уикенда са "фалшиви новини", замислени като "отчаяна реакция срещу партията на Орбан "Фидес", която набира скорост в предизборната кампания. Но унгарският народ няма да бъде измамен".

От своя страна, Сиярто отхвърли твърденията на "Вашингтон пост" и обвини медиите, че излагат "конспиративни теории, които са по-абсурдни от всичко виждано досега".

"Има аргументи за класифициране на информация и документи от страна на ЕС", посочи дипломат. Въпреки че използването на обозначението "класифицирана информация" "не е панацея", то би могло "да служи като възпиращ фактор срещу изтичане на информация и предаване на чувствителна информация на трети страни. Това би направило разследванията по-автоматизирани".

Петимата дипломати заявиха, че не са изненадани от новината, но че всеки официален отговор ще зависи от това дали Орбан ще бъде преизбран през април. Въпреки изоставането си от унгарската "Тиса" в проучванията, унгарският премиер в петък заяви, че "със сигурност" може да си осигури още един мандат.

"Това подкопава доверието, сътрудничеството и целостта на Европейския съюз", отбеляза втори дипломат по отношение на твърденията. "Това е плачевна ситуация. Ако той остане след изборите, мисля, че ЕС трябва да намери начини да се справи с това по друг начин".

Друг предупреди, че каквото и да правят ЕС и неговите лидери, Орбан ще го използва в своя полза в кампанията. "Не мисля, че някой бърза да направи нещо, което би наляло масло в огъня преди 12 април", коментираха те.

Въпреки широкото съгласие относно заплахата, която Русия представлява, четвърти дипломат посочи, че съдържанието на дискусиите между лидери и външни министри рутинно се отразява в пресата и често се провежда в неограничен формат, което означава, че лидерите не оставят телефоните си навън, за да сведат до минимум риска от наблюдение. Но перспективата за правителство на ЕС, което работи толкова тясно с враждебна държава, остава политически експлозивна.

"Фактът, че унгарският външен министър - близък приятел на руския външен министър Сергей Лавров, докладва на руснаците практически минута по минута от всяка среща на ЕС, е откровена държавна измяна", изтъкна Маджар на предизборен митинг през уикенда.

"Този ​​човек не само предаде собствената си страна, но и Европа".

Твърденията идват в момент, когато чуждестранните поддръжници на Орбан насочват курса към Будапеща, за да му помогнат в кампанията в последния етап от изборите. Полският президент Карол Навроцки - политически съперник на Туск - ще присъства на събитията днес, а вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще пристигне преди гласуването следващия месец.

Орбан отказа да подпише така необходимите 90 милиарда евро заем за Украйна на Европейския съвет в петък, което предизвика яростна реакция от страна на колегите му лидери.

"Няма да е изненадващо, ако това се окаже вярно", отбеляза пети дипломат от ЕС по повод на обвиненията.

"Унгария отдавна е съюзник на руския президент Владимир Путин в ЕС и продължава да саботира европейската сигурност. Блокираните 90 милиарда евро са просто поредният пример за този модел".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НРБ

    24 12 Отговор
    Целият Източен блок е троянски кон на Русия.

    Коментиран от #42

    09:44 23.03.2026

  • 2 честен ционист

    13 45 Отговор
    Истинския троянски кон на Русия в ЕС е България.

    Коментиран от #44

    09:44 23.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 35 Отговор
    по-големи манг а л и от Орбан са само нашите персийски копеи-въртиопашки

    Коментиран от #49

    09:44 23.03.2026

  • 4 Факти

    44 17 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЕНАВИЖДАТ КОРУМПИРАНИЯ ЕС, ЕВРОТО, КЪРВАВИЯ КИЕВСКИ РЕЖИМ И НАТОТО !

    Коментиран от #23, #55

    09:45 23.03.2026

  • 5 евришматките

    24 7 Отговор
    На калпав Буууууй, въ.лната му пречи

    09:45 23.03.2026

  • 6 ООрана държава

    29 8 Отговор
    Урсуланската демокрация в действие

    Коментиран от #20, #21

    09:45 23.03.2026

  • 7 Бесен - Язовец

    25 8 Отговор
    Този съюз не е европейски, а сороски и се командва от ЦРУто с агенти които дори не се крият, че са такива.

    09:46 23.03.2026

  • 8 Хохо Бохо

    27 7 Отговор
    Или играеш по свирката на господаря или играе тоягата. Толкова за най-демократичния съюз за когото приказки ни разказваха родните предатели. Това е фашистки ЕССР или си с тях или си против, национален интерес няма, има интерес на урсулестите. Трябва илу да излезем или отново да стане икономически съюз.

    09:46 23.03.2026

  • 9 стоян георгиев

    20 7 Отговор
    Политико се финансира директно от ЦРУ това е гласа на Вашингтон в Европа. ЕС е колония на ФАЩ.

    09:47 23.03.2026

  • 10 Гост

    17 6 Отговор
    Демократично.

    09:48 23.03.2026

  • 11 Кво е това поверителна информация ?

    20 6 Отговор
    За корупцията в ЕК ли става дума?

    Коментиран от #36

    09:48 23.03.2026

  • 12 Националист

    6 8 Отговор
    След тези избори и на България

    09:49 23.03.2026

  • 13 Реалист

    17 4 Отговор
    Зад абревиатура ЕС се крие ЦРУ

    09:50 23.03.2026

  • 14 Аре моля ако може

    15 1 Отговор
    Тея постижимите цели на "срещата на върха" да са и без България постижими ...

    09:50 23.03.2026

  • 15 Ами да

    6 11 Отговор
    Време беше

    09:50 23.03.2026

  • 16 Кога Руските Служби

    7 18 Отговор
    Ще гърмят Орбан ?

    Кремъл са отчаяни
    Че Губят Орбан като Троянски Кон
    И това ги кари
    Да предприемат Крайни Мерки .

    Изгуби ли Изборите
    Орбан със Сигурност трябва да бяха
    В Мускалието.

    Всичките тези кражби няма как
    Да ги скрият
    И единственият шанс
    ОРБАН да се отърве е
    Да стане съсед на БАШАР АСАД ю

    Коментиран от #26

    09:51 23.03.2026

  • 17 Правителството на Виктор Орбан в Унгария

    4 13 Отговор
    от години тайно предоставяли на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Външният министър Петер Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров. както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят. Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Последното беше на 4 март, когато се е срещал с Владимир Путин, за да докладва.

    09:51 23.03.2026

  • 18 Теория на конспирацията

    18 3 Отговор
    Отдавна казвам,че "Равноправието " в ЕС, ще се замени с "Мнозинство" заради крадци и реваншисти-лобисти като Урсула и ко.Мелони започна и тя да се ограничава тихомълком от тях.

    Коментиран от #25

    09:51 23.03.2026

  • 19 Урсуланците

    15 5 Отговор
    В затвора

    09:51 23.03.2026

  • 20 Единствен Орбан успя да санкционира

    17 4 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    наркомана. Конфискува златото и милиардите на укрите ,премибнаесши от там за Урсулините. Там им е цирея болката/на тия кукумицини.

    Коментиран от #30

    09:52 23.03.2026

  • 21 Унгария е такава разорана държава

    5 16 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    защото Орбан е некадърен, затова Унгария е с най-високата инфлация в ЕС.

    09:52 23.03.2026

  • 22 Студопор

    16 5 Отговор
    ЕС изолира дадени държави, когато не е съгласен с тях за това, че те не се съгласяват с него, после ще ревне: "Вие се съюзихте с Русия". Затваряй тоя пробит ЕС, туряй му катинар и да си ходим. Няма смисъл!

    09:53 23.03.2026

  • 23 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    От кога чакам българите да почувстват руския мир, за да бъдат излекувани от путинизъм! Путинизма се лекува само с руски мир!

    09:53 23.03.2026

  • 24 Простотията евроатлантическа

    16 4 Отговор
    Унгария работи повече за ЕС отколкото Брюксел, като блокира 90 милиарда евро за страна извън ЕС

    09:54 23.03.2026

  • 25 Крайно време е

    2 15 Отговор

    До коментар #18 от "Теория на конспирацията":

    да спрем парите на руски марионетки като Орбав и Фицо. Да си финансира Русия. 😂

    Коментиран от #34

    09:54 23.03.2026

  • 26 Евроджендърски nедерастии

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "Кога Руските Служби":

    Тръмп официално обяви,че подкрепя и ще направи всичко възможно, Орбан да спечели отново.Марко Рубио беше в Унгария, да засвидетелства и затвърди думите на Тръмп. Троянски кон и на САЩ ли е тогава?

    09:54 23.03.2026

  • 27 Путин се стреми на всяка цена да осигури

    2 12 Отговор
    победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват, пише Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Виктор Орбан е изключително важен за Русия, защото изпълнява задача по блокиране санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна. Последният такъв случай е свързан със заема на Европейския съюз за Киев на стойност 90 милиарда евро. Путин е възложил на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко да осигури победата на Орбан на всяка цена. Източници, цитирани от Financial Times, заявяват, че руските агенти, участващи в усилията, вероятно работят под ръководството на Кириенко, който е ръководил подобни кампании на други проруски кандидати.

    09:55 23.03.2026

  • 28 Хубаво е да го знаем

    10 2 Отговор
    Че и подобна нова нацистка структура била създадена "Ваймарският алианс".....

    09:55 23.03.2026

  • 29 един

    6 3 Отговор
    "Гледайте Орбан,гледайте го как си защитава интересите",и сега кво да праим,да продължаваме ли да гледаме Орбан?

    09:56 23.03.2026

  • 30 Глупости

    2 9 Отговор

    До коментар #20 от "Единствен Орбан успя да санкционира":

    нищо не може да направи, освен да се изложи, точно преди изборите си вкара автогол. Ама като е глупав, така се получава.

    Коментиран от #37

    09:57 23.03.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 3 Отговор
    Орбан е един от двамата президенти в ЕС сойто защитават страната си и нийните интереси
    Втория не е нашия

    Коментиран от #50

    09:57 23.03.2026

  • 32 Няма да им

    11 4 Отговор
    Помогне много. Съюза умре. Умре, като недоносче. Внуците и внучките на бившите фашисти искаха да направят от Европа концлагер. За тази цел те използваха германски пари. Плакаха на всякакви тикви-разбойници в страните милиони, оставяха ги да вилнеят и ограбват народите си, понеже "святата им цел", "велик, цифров концлагер" трябва да се осъществи... Но, сега всички в съюза и извън него разбраха целта им и това франкенщайново образование се срива. Че, кой нормален иска да живее в концлагер на некакви психопати???

    09:58 23.03.2026

  • 33 Падне ли ни поверителна информация

    2 4 Отговор
    на нас в Поморие и Влас .. дирекно на съседа руснак я предоставяме

    09:58 23.03.2026

  • 34 Теория на конспирацията

    12 3 Отговор

    До коментар #25 от "Крайно време е":

    Ти май не разбираш ситуацията.Първо,опитай се да разбереш какво е РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН и СЪЮЗ.България ще се опита да си защити някакъв интерес, но ако не е в полза на Урсулите, мнението ти не се зачита.Нали това беше целта? Всички да са съгласни в полза на всички от ЕС? Не ме интересува Орбан. Утре ще прецакат България или друга държава по същият начин.

    Коментиран от #40

    10:00 23.03.2026

  • 35 Григор

    7 3 Отговор
    Пълни глупости, които не подлежат на коментар! Точно поляците, британците и прибалтийските страни са най-злобните спрямо Русия и съответно мразят тия, които искат нормални отношения с нея.

    10:01 23.03.2026

  • 36 Няма значение

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Кво е това поверителна информация ?":

    каква е информацията. Никаква информация не трябва да се предава на вражеска държава, дори и да не е поверителна.

    Коментиран от #52

    10:02 23.03.2026

  • 37 Да бе, ти знаеш

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Глупости":

    Това конфискувано "украинско" злато и налични пари бяха "комисионните" на НЕизбираните. С това Орцан показа цялата корупция в съюза... Кой днеска кара пари в кола през страните? Нали имало "онлайн трансфери"? Само криминалите, чиито пари са направени от търговията със забранени неща... Или корупцията, да не се разбере КЪДЕ и на КОГО се дават парите...

    10:02 23.03.2026

  • 38 Съгласен

    4 9 Отговор
    Тази стъпка беше неизбежна. Притеснителното е, че след като Орбан изгуби изборите в Унгария, руснаците подготвят за негов заместник Радев!

    10:02 23.03.2026

  • 39 az СВО Победа 80

    8 3 Отговор
    Дреме му на Орбан, той има достатъчно канали за получаване на далеч по поверителна информация (Вашингтон, Москва, Пекин, Ватикана), от онази от която щяли да го лишат от Брюксел!

    Намегили с какво да го плашат брюкселските зелки.... 🤣🤣🤣

    10:02 23.03.2026

  • 40 Ако допуснем да

    4 8 Отговор

    До коментар #34 от "Теория на конспирацията":

    станем руска марионетка като Унгария, много ясно, че ще пострадаме и ние. Това е напълно естествено и очаквано.

    Коментиран от #45, #54

    10:03 23.03.2026

  • 41 Руски колхозник

    7 7 Отговор
    Гледайте и се учете.Интересът на Унгария на първо място.Бизнес в Европа, бизнес с Русия, бизнес със САЩ, Китай и т.н. Какъв е проблема?

    10:04 23.03.2026

  • 42 Кой не е разбрал още?

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "НРБ":

    Не е толкова сложно.
    Унгария е вратичка, която старите европейски економики са си оставили за ефтини ресурси.

    10:04 23.03.2026

  • 43 Няма такова нещо

    9 2 Отговор
    "поверителна информация" на "всяка среща на ЕС" ! ЕС не е секретна военизирана агенция все още. Някой пак се е объркал сериозно. Дори закритите за медиите заседания не са с гриф "поверително". Тайни договори зад гърба на обществеността са престъпление. С "поверителна информация" на други срещи, други хора боравят. Цензурата не трябва да се толерира а тук иде реч за точно това

    10:05 23.03.2026

  • 44 Агронома

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    България е дръгливо магаре,което яде пръчки,защото е глупаво и никой не му зачита мнението.

    10:05 23.03.2026

  • 45 Ми да

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ако допуснем да":

    То след Гюров премиер ще бъде българския Орбан - Румен Радев. Нищо ново.

    Коментиран от #53, #57

    10:06 23.03.2026

  • 46 За перспективата не знам

    6 1 Отговор
    Но кое е това "правителството на ЕС" Що за глупости се пишат?

    10:07 23.03.2026

  • 47 В действие е закона

    5 0 Отговор
    за единство и борба на противоположностите в ЕС.Този закон е част от трите основни закона в материалистическата диалектика, заедно със закона за преминаване на количествените изменения в качествени и закона за отрицание на отрицанието.

    10:08 23.03.2026

  • 48 дедо

    4 4 Отговор
    никой не обича предателите

    10:08 23.03.2026

  • 49 Ти пък,

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ариецо, какво не им харесваш на персите?

    Коментиран от #61

    10:08 23.03.2026

  • 50 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нашият ще бъде третият - Румен Радев. Българският Орбан!

    10:09 23.03.2026

  • 51 Питане

    2 4 Отговор
    А тук на комунягите КОГА ще ограничи достъпа ?
    Те си вилнеят га че сме след 1944г.
    А за ЛУСТРАЦИЯ - дявола и тамяна...

    10:10 23.03.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Няма значение":

    НЯМАШ НИК , НЯМА ЗНАЧЕНИЕ какви глупости пишеш❗
    Русия нападнала ли е ЕсеС🤔❓
    У...йна в ЕсеС ли е🤔❓
    Русия НЕ е враг на ЕсеС, а ЕсеС е решил ,че Русия му е враг❗
    Те такива БЕЗ мозАк ще ти кажат, че и Иран е враг на ЕсеС ❗
    А защо - защото така са ти казАли

    Коментиран от #58

    10:11 23.03.2026

  • 53 Значи

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Ми да":

    Ще ни спрат еврофондовете като на Унгария и отделно ще станем за смях , позор и унижение пред света

    10:12 23.03.2026

  • 54 Теория на конспирацията

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ако допуснем да":

    Я стига с такова жалко мислене.Защо трябва да ставаме нечия марионетка? България е достатъчно богата на всичко,за да е в доста силна позиция,за да си защитава националния интерес,но с такова мислене като твоето,за което съжалявам, няма шанс.

    10:12 23.03.2026

  • 55 Вие -

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    комунягите не сте българи. Така, че говори от руска страна, блат нико !!!

    10:12 23.03.2026

  • 56 Аре бре ? ....

    5 0 Отговор
    Верно ли че една различна национална позиция подкопавала доверието, сътрудничеството и целостта на Европейския съюз ? А дали се замисляте тогава хора в какво тоталитарно чудовище се е превърнал тогава този ЕС ? А за какво са ни правителствата и парламентите тогава ? А?...

    Коментиран от #62

    10:12 23.03.2026

  • 57 Радев е

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ми да":

    Евроатлантик до мозъка на костите си. Нато - генерал. Той въведе т.н. "цифров сертификат" в България по време на хремата. "Урсула ми нареди!"
    Ха-ха-ха! Абе тебе кой те е избирал? Урсула ли, тръмп ли или българите? Не давам и половин стотинка за този шапкар....

    Коментиран от #64

    10:13 23.03.2026

  • 58 Не гледай никовете

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    на хората, а гледай какво пишат. От някой заблуден с ник, какво може да научиш. Нищо.

    10:14 23.03.2026

  • 59 Европеец

    2 0 Отговор
    "Блокираните 90 милиарда евро са просто поредният пример за този модел"

    Ами никой не пречи на евроатлантиците всяка държава която е навита да дава колкото си иска пари на зеления за златни тоалетни - защо трябва да е от европейския бюджет. Ама Шмърц и Макарончо няма как да се скрият тогава зад "общото" и избирателите им ще ги изхвърлят защото държавите им затъват а те се мъчат милиарди да дават.

    Урсула се изказа че даже и без ток и газ да останела Европа нямала да купува от Русия - смятай колко я интересува Европа - важни са интересите на господарите им.

    10:15 23.03.2026

  • 60 Сатана Z

    1 1 Отговор
    България е троянски кон на Ердоган в ЕС,Шенген и Еврозоната.
    Маджарите са империя ,макар и бивша,но повече от 2/3 държави членки са васали и бивши територии каквито са преебалтийските псета, Хърватия,Словения и т.н.

    10:16 23.03.2026

  • 61 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ти пък,":

    не харесвам ВАС ,копеи!!!!щом сте/сме в ЕС и НАТО-ще гледаме себе си , и ще се мъчим да решаваме собствените си проблеми , а не да блеем като овце , за 3 рубли в джоба(няколко цента) по чужди интереси-вика му се предателство ,а тия никой не ги обича(руски афоризъм)

    10:16 23.03.2026

  • 62 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Аре бре ? ....":

    "Верно ли че една различна национална позиция подкопавала доверието, сътрудничеството и целостта на Европейския съюз ?"

    Абсолютно вярно, защото пропастта между държавите е огромна. Ако това нещо наречено ЕС е здраво, нищо не може да го бутне. Това е като с два туита да събориш кроптоборса.... 😂

    10:18 23.03.2026

  • 63 Новини пичове, новини

    2 0 Отговор
    Имало било даже "правителството на ЕС" вероятно в сянка и имало също некакъв "Ваймарският алианс" ама до днес това било "поверителна информация" щот у ЕС така било ... олееее....

    10:18 23.03.2026

  • 64 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Радев е":

    "Не давам и половин стотинка за този шапкар...."

    Е така е ама Боко и Шиши дават по 50 евро за да гласуват за тях.

    10:18 23.03.2026

  • 65 Безпристрастен

    0 1 Отговор
    Мнозина форумци,необяснимо защо,де факто,подкрепят урсулската клика,и плюят Орбан.Защо бе,българино? Че се опъва държавата му да се изръси с няколко милиарда евро,към държава,която нито е член на ЕС,нито в Отанчо.Хайде,разделете 90 милиарда на 27 държави,каква сума ще се получи? Или се кефите,че лично ние,целия народ,да отделим от бюджета си над 3,8 милиарда евро,в името на някаква измислена" подкрепа"? Това са чудовищни пари за нашия бюджет.С толкова пари,още утре може да стартира строежа на Белене.Без никакви външни заеми и " инвеститори) Всяка година ,ако заделяме( дори да отгладуваме) по 4 млрд евро,до края на 2030-31 година ,ще имаме нова АЕЦ.Наша,българска собственост.Море от евтина енергия и за народа,и за бизнеса.Клоуна е каца без дъно.Тези милиарди,никой ,никога няма да ни възстанови.

    10:18 23.03.2026