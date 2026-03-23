Троянски кон на Русия! Европейският съюз ограничава достъпа на Унгария до поверителна информация

Европейският съюз ограничава достъпа на Унгария до поверителна информация, а лидерите се срещат в по-малки групи, след като полският премиер Доналд Туск предупреди за дългогодишни подозрения, че правителството на Виктор Орбан споделя информация с Русия, пише "Политико".

Няма обаче да има официален отговор от ЕС на новите обвинения поради възможното въздействие върху унгарските избори на 12 април, уточниха петима европейски дипломати и служители. Те заявиха, че са разтревожени от риска Будапеща да разкрие чувствителна информация на Кремъл.

"Новината, че хората на Орбан информират Москва за заседанията на Съвета на ЕС с всички подробности, не бива да изненадва никого", написа вчера в X полският премиер Доналд Туск, който подкрепи унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр на изборите. "Отдавна имаме подозрения за това. Това е една от причините, поради които вземам думата само когато е абсолютно необходимо и казвам точно толкова, колкото е необходимо".

В събота "Вашингтон пост" съобщи, че правителството на Орбан е поддържало тесни контакти с Москва по време на войната в Украйна, а външният министър Петер Сиярто е използвал почивките по време на срещите с други страни членки, за да информира руския си колега Сергей Лавров.

Опасенията, че Унгария може да изпраща информация директно на Москва, са причина за намаляването на форматите за лидерски срещи със сходни интереси, вместо да се провеждат срещи с всички 27 страни членки на ЕС, обясни един от европейските правителствени служители.

"Като цяло, не особено лоялните държави членки са основната причина, поради която по-голямата част от съответната европейска дипломация сега се случва в различни по-малки формати - E3, E4, E7, E8, Ваймар, NB8, JEF и т.н.", посочи служителят.

Числата се отнасят до броя на европейските лидери в групата.

Ваймарският алианс се състои от Франция, Германия и Полша. NB8 са осемте страни от скандинавските и балтийските страни. JEF са Съвместните експедиционни сили на 10 северноевропейски държави.

Бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис, който често е присъствал на заседания на Съвета, в които е участвал и Сиярто, заяви, че е бил предупреден още през 2024 г., че унгарската страна може да предава информация на Русия и че той и неговите колеги са ограничили информацията, която са споделяли, когато той е присъствал.

Дори преди критичната среща на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., пратениците предприеха стъпки за изключване на делегацията на Будапеща от чувствителни разговори, посочи Ландсбергис.

"Говорим само официално, а по-късно се разделяме, за да говорим без Унгария за постижимите цели на срещата на върха", поясни той.

Според съобщенията, Групата на деветте в Букурещ - клуб от страни от източния фланг на НАТО, е обмисляла да изключи Будапеща от формата на следващата година поради неуспехи да се споразумее за подкрепата за Украйна.

Унгарският министър по въпросите за Европа Янош Бока заяви, че съобщенията през уикенда са "фалшиви новини", замислени като "отчаяна реакция срещу партията на Орбан "Фидес", която набира скорост в предизборната кампания. Но унгарският народ няма да бъде измамен".

От своя страна, Сиярто отхвърли твърденията на "Вашингтон пост" и обвини медиите, че излагат "конспиративни теории, които са по-абсурдни от всичко виждано досега".

"Има аргументи за класифициране на информация и документи от страна на ЕС", посочи дипломат. Въпреки че използването на обозначението "класифицирана информация" "не е панацея", то би могло "да служи като възпиращ фактор срещу изтичане на информация и предаване на чувствителна информация на трети страни. Това би направило разследванията по-автоматизирани".

Петимата дипломати заявиха, че не са изненадани от новината, но че всеки официален отговор ще зависи от това дали Орбан ще бъде преизбран през април. Въпреки изоставането си от унгарската "Тиса" в проучванията, унгарският премиер в петък заяви, че "със сигурност" може да си осигури още един мандат.

"Това подкопава доверието, сътрудничеството и целостта на Европейския съюз", отбеляза втори дипломат по отношение на твърденията. "Това е плачевна ситуация. Ако той остане след изборите, мисля, че ЕС трябва да намери начини да се справи с това по друг начин".

Друг предупреди, че каквото и да правят ЕС и неговите лидери, Орбан ще го използва в своя полза в кампанията. "Не мисля, че някой бърза да направи нещо, което би наляло масло в огъня преди 12 април", коментираха те.

Въпреки широкото съгласие относно заплахата, която Русия представлява, четвърти дипломат посочи, че съдържанието на дискусиите между лидери и външни министри рутинно се отразява в пресата и често се провежда в неограничен формат, което означава, че лидерите не оставят телефоните си навън, за да сведат до минимум риска от наблюдение. Но перспективата за правителство на ЕС, което работи толкова тясно с враждебна държава, остава политически експлозивна.

"Фактът, че унгарският външен министър - близък приятел на руския външен министър Сергей Лавров, докладва на руснаците практически минута по минута от всяка среща на ЕС, е откровена държавна измяна", изтъкна Маджар на предизборен митинг през уикенда.

"Този ​​човек не само предаде собствената си страна, но и Европа".

Твърденията идват в момент, когато чуждестранните поддръжници на Орбан насочват курса към Будапеща, за да му помогнат в кампанията в последния етап от изборите. Полският президент Карол Навроцки - политически съперник на Туск - ще присъства на събитията днес, а вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще пристигне преди гласуването следващия месец.

Орбан отказа да подпише така необходимите 90 милиарда евро заем за Украйна на Европейския съвет в петък, което предизвика яростна реакция от страна на колегите му лидери.

"Няма да е изненадващо, ако това се окаже вярно", отбеляза пети дипломат от ЕС по повод на обвиненията.

"Унгария отдавна е съюзник на руския президент Владимир Путин в ЕС и продължава да саботира европейската сигурност. Блокираните 90 милиарда евро са просто поредният пример за този модел".