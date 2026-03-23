Троянски кон на Русия! Европейският съюз ограничава достъпа на Унгария до поверителна информация

Европейският съюз ограничава достъпа на Унгария до поверителна информация, а лидерите се срещат в по-малки групи, след като полският премиер Доналд Туск предупреди за дългогодишни подозрения, че правителството на Виктор Орбан споделя информация с Русия, пише "Политико".
Няма обаче да има официален отговор от ЕС на новите обвинения поради възможното въздействие върху унгарските избори на 12 април, уточниха петима европейски дипломати и служители. Те заявиха, че са разтревожени от риска Будапеща да разкрие чувствителна информация на Кремъл.
"Новината, че хората на Орбан информират Москва за заседанията на Съвета на ЕС с всички подробности, не бива да изненадва никого", написа вчера в X полският премиер Доналд Туск, който подкрепи унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр на изборите. "Отдавна имаме подозрения за това. Това е една от причините, поради които вземам думата само когато е абсолютно необходимо и казвам точно толкова, колкото е необходимо".
В събота "Вашингтон пост" съобщи, че правителството на Орбан е поддържало тесни контакти с Москва по време на войната в Украйна, а външният министър Петер Сиярто е използвал почивките по време на срещите с други страни членки, за да информира руския си колега Сергей Лавров.
Опасенията, че Унгария може да изпраща информация директно на Москва, са причина за намаляването на форматите за лидерски срещи със сходни интереси, вместо да се провеждат срещи с всички 27 страни членки на ЕС, обясни един от европейските правителствени служители.
"Като цяло, не особено лоялните държави членки са основната причина, поради която по-голямата част от съответната европейска дипломация сега се случва в различни по-малки формати - E3, E4, E7, E8, Ваймар, NB8, JEF и т.н.", посочи служителят.
Числата се отнасят до броя на европейските лидери в групата.
Ваймарският алианс се състои от Франция, Германия и Полша. NB8 са осемте страни от скандинавските и балтийските страни. JEF са Съвместните експедиционни сили на 10 северноевропейски държави.
Бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис, който често е присъствал на заседания на Съвета, в които е участвал и Сиярто, заяви, че е бил предупреден още през 2024 г., че унгарската страна може да предава информация на Русия и че той и неговите колеги са ограничили информацията, която са споделяли, когато той е присъствал.
Дори преди критичната среща на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., пратениците предприеха стъпки за изключване на делегацията на Будапеща от чувствителни разговори, посочи Ландсбергис.
"Говорим само официално, а по-късно се разделяме, за да говорим без Унгария за постижимите цели на срещата на върха", поясни той.
Според съобщенията, Групата на деветте в Букурещ - клуб от страни от източния фланг на НАТО, е обмисляла да изключи Будапеща от формата на следващата година поради неуспехи да се споразумее за подкрепата за Украйна.
Унгарският министър по въпросите за Европа Янош Бока заяви, че съобщенията през уикенда са "фалшиви новини", замислени като "отчаяна реакция срещу партията на Орбан "Фидес", която набира скорост в предизборната кампания. Но унгарският народ няма да бъде измамен".
От своя страна, Сиярто отхвърли твърденията на "Вашингтон пост" и обвини медиите, че излагат "конспиративни теории, които са по-абсурдни от всичко виждано досега".
"Има аргументи за класифициране на информация и документи от страна на ЕС", посочи дипломат. Въпреки че използването на обозначението "класифицирана информация" "не е панацея", то би могло "да служи като възпиращ фактор срещу изтичане на информация и предаване на чувствителна информация на трети страни. Това би направило разследванията по-автоматизирани".
Петимата дипломати заявиха, че не са изненадани от новината, но че всеки официален отговор ще зависи от това дали Орбан ще бъде преизбран през април. Въпреки изоставането си от унгарската "Тиса" в проучванията, унгарският премиер в петък заяви, че "със сигурност" може да си осигури още един мандат.
"Това подкопава доверието, сътрудничеството и целостта на Европейския съюз", отбеляза втори дипломат по отношение на твърденията. "Това е плачевна ситуация. Ако той остане след изборите, мисля, че ЕС трябва да намери начини да се справи с това по друг начин".
Друг предупреди, че каквото и да правят ЕС и неговите лидери, Орбан ще го използва в своя полза в кампанията. "Не мисля, че някой бърза да направи нещо, което би наляло масло в огъня преди 12 април", коментираха те.
Въпреки широкото съгласие относно заплахата, която Русия представлява, четвърти дипломат посочи, че съдържанието на дискусиите между лидери и външни министри рутинно се отразява в пресата и често се провежда в неограничен формат, което означава, че лидерите не оставят телефоните си навън, за да сведат до минимум риска от наблюдение. Но перспективата за правителство на ЕС, което работи толкова тясно с враждебна държава, остава политически експлозивна.
"Фактът, че унгарският външен министър - близък приятел на руския външен министър Сергей Лавров, докладва на руснаците практически минута по минута от всяка среща на ЕС, е откровена държавна измяна", изтъкна Маджар на предизборен митинг през уикенда.
"Този човек не само предаде собствената си страна, но и Европа".
Твърденията идват в момент, когато чуждестранните поддръжници на Орбан насочват курса към Будапеща, за да му помогнат в кампанията в последния етап от изборите. Полският президент Карол Навроцки - политически съперник на Туск - ще присъства на събитията днес, а вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще пристигне преди гласуването следващия месец.
Орбан отказа да подпише така необходимите 90 милиарда евро заем за Украйна на Европейския съвет в петък, което предизвика яростна реакция от страна на колегите му лидери.
"Няма да е изненадващо, ако това се окаже вярно", отбеляза пети дипломат от ЕС по повод на обвиненията.
"Унгария отдавна е съюзник на руския президент Владимир Путин в ЕС и продължава да саботира европейската сигурност. Блокираните 90 милиарда евро са просто поредният пример за този модел".
16 Кога Руските Служби
Кремъл са отчаяни
Че Губят Орбан като Троянски Кон
И това ги кари
Да предприемат Крайни Мерки .
Изгуби ли Изборите
Орбан със Сигурност трябва да бяха
В Мускалието.
Всичките тези кражби няма как
Да ги скрият
И единственият шанс
ОРБАН да се отърве е
Да стане съсед на БАШАР АСАД ю
Коментиран от #26
09:51 23.03.2026
20 Единствен Орбан успя да санкционира
До коментар #6 от "ООрана държава":наркомана. Конфискува златото и милиардите на укрите ,премибнаесши от там за Урсулините. Там им е цирея болката/на тия кукумицини.
Коментиран от #30
09:52 23.03.2026
21 Унгария е такава разорана държава
До коментар #6 от "ООрана държава":защото Орбан е некадърен, затова Унгария е с най-високата инфлация в ЕС.
09:52 23.03.2026
23 Хахахаха
До коментар #4 от "Факти":От кога чакам българите да почувстват руския мир, за да бъдат излекувани от путинизъм! Путинизма се лекува само с руски мир!
09:53 23.03.2026
25 Крайно време е
До коментар #18 от "Теория на конспирацията":да спрем парите на руски марионетки като Орбав и Фицо. Да си финансира Русия. 😂
Коментиран от #34
09:54 23.03.2026
26 Евроджендърски nедерастии
До коментар #16 от "Кога Руските Служби":Тръмп официално обяви,че подкрепя и ще направи всичко възможно, Орбан да спечели отново.Марко Рубио беше в Унгария, да засвидетелства и затвърди думите на Тръмп. Троянски кон и на САЩ ли е тогава?
09:54 23.03.2026
30 Глупости
До коментар #20 от "Единствен Орбан успя да санкционира":нищо не може да направи, освен да се изложи, точно преди изборите си вкара автогол. Ама като е глупав, така се получава.
Коментиран от #37
09:57 23.03.2026
31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Втория не е нашия
Коментиран от #50
09:57 23.03.2026
34 Теория на конспирацията
До коментар #25 от "Крайно време е":Ти май не разбираш ситуацията.Първо,опитай се да разбереш какво е РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН и СЪЮЗ.България ще се опита да си защити някакъв интерес, но ако не е в полза на Урсулите, мнението ти не се зачита.Нали това беше целта? Всички да са съгласни в полза на всички от ЕС? Не ме интересува Орбан. Утре ще прецакат България или друга държава по същият начин.
Коментиран от #40
10:00 23.03.2026
36 Няма значение
До коментар #11 от "Кво е това поверителна информация ?":каква е информацията. Никаква информация не трябва да се предава на вражеска държава, дори и да не е поверителна.
Коментиран от #52
10:02 23.03.2026
37 Да бе, ти знаеш
До коментар #30 от "Глупости":Това конфискувано "украинско" злато и налични пари бяха "комисионните" на НЕизбираните. С това Орцан показа цялата корупция в съюза... Кой днеска кара пари в кола през страните? Нали имало "онлайн трансфери"? Само криминалите, чиито пари са направени от търговията със забранени неща... Или корупцията, да не се разбере КЪДЕ и на КОГО се дават парите...
10:02 23.03.2026
39 az СВО Победа 80
Намегили с какво да го плашат брюкселските зелки.... 🤣🤣🤣
10:02 23.03.2026
40 Ако допуснем да
До коментар #34 от "Теория на конспирацията":станем руска марионетка като Унгария, много ясно, че ще пострадаме и ние. Това е напълно естествено и очаквано.
Коментиран от #45, #54
10:03 23.03.2026
42 Кой не е разбрал още?
До коментар #1 от "НРБ":Не е толкова сложно.
Унгария е вратичка, която старите европейски економики са си оставили за ефтини ресурси.
10:04 23.03.2026
44 Агронома
До коментар #2 от "честен ционист":България е дръгливо магаре,което яде пръчки,защото е глупаво и никой не му зачита мнението.
10:05 23.03.2026
45 Ми да
До коментар #40 от "Ако допуснем да":То след Гюров премиер ще бъде българския Орбан - Румен Радев. Нищо ново.
Коментиран от #53, #57
10:06 23.03.2026
49 Ти пък,
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ариецо, какво не им харесваш на персите?
Коментиран от #61
10:08 23.03.2026
50 По точно
До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нашият ще бъде третият - Румен Радев. Българският Орбан!
10:09 23.03.2026
Те си вилнеят га че сме след 1944г.
А за ЛУСТРАЦИЯ - дявола и тамяна...
10:10 23.03.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "Няма значение":НЯМАШ НИК , НЯМА ЗНАЧЕНИЕ какви глупости пишеш❗
Русия нападнала ли е ЕсеС🤔❓
У...йна в ЕсеС ли е🤔❓
Русия НЕ е враг на ЕсеС, а ЕсеС е решил ,че Русия му е враг❗
Те такива БЕЗ мозАк ще ти кажат, че и Иран е враг на ЕсеС ❗
А защо - защото така са ти казАли
Коментиран от #58
10:11 23.03.2026
53 Значи
До коментар #45 от "Ми да":Ще ни спрат еврофондовете като на Унгария и отделно ще станем за смях , позор и унижение пред света
10:12 23.03.2026
54 Теория на конспирацията
До коментар #40 от "Ако допуснем да":Я стига с такова жалко мислене.Защо трябва да ставаме нечия марионетка? България е достатъчно богата на всичко,за да е в доста силна позиция,за да си защитава националния интерес,но с такова мислене като твоето,за което съжалявам, няма шанс.
10:12 23.03.2026
55 Вие -
До коментар #4 от "Факти":комунягите не сте българи. Така, че говори от руска страна, блат нико !!!
10:12 23.03.2026
57 Радев е
До коментар #45 от "Ми да":Евроатлантик до мозъка на костите си. Нато - генерал. Той въведе т.н. "цифров сертификат" в България по време на хремата. "Урсула ми нареди!"
Ха-ха-ха! Абе тебе кой те е избирал? Урсула ли, тръмп ли или българите? Не давам и половин стотинка за този шапкар....
Коментиран от #64
10:13 23.03.2026
58 Не гледай никовете
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":на хората, а гледай какво пишат. От някой заблуден с ник, какво може да научиш. Нищо.
10:14 23.03.2026
Ами никой не пречи на евроатлантиците всяка държава която е навита да дава колкото си иска пари на зеления за златни тоалетни - защо трябва да е от европейския бюджет. Ама Шмърц и Макарончо няма как да се скрият тогава зад "общото" и избирателите им ще ги изхвърлят защото държавите им затъват а те се мъчат милиарди да дават.
Урсула се изказа че даже и без ток и газ да останела Европа нямала да купува от Русия - смятай колко я интересува Европа - важни са интересите на господарите им.
10:15 23.03.2026
Маджарите са империя ,макар и бивша,но повече от 2/3 държави членки са васали и бивши територии каквито са преебалтийските псета, Хърватия,Словения и т.н.
10:16 23.03.2026
61 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #49 от "Ти пък,":не харесвам ВАС ,копеи!!!!щом сте/сме в ЕС и НАТО-ще гледаме себе си , и ще се мъчим да решаваме собствените си проблеми , а не да блеем като овце , за 3 рубли в джоба(няколко цента) по чужди интереси-вика му се предателство ,а тия никой не ги обича(руски афоризъм)
10:16 23.03.2026
62 Ъъъъ
До коментар #56 от "Аре бре ? ....":"Верно ли че една различна национална позиция подкопавала доверието, сътрудничеството и целостта на Европейския съюз ?"
Абсолютно вярно, защото пропастта между държавите е огромна. Ако това нещо наречено ЕС е здраво, нищо не може да го бутне. Това е като с два туита да събориш кроптоборса.... 😂
10:18 23.03.2026
64 Запознат
До коментар #57 от "Радев е":"Не давам и половин стотинка за този шапкар...."
Е така е ама Боко и Шиши дават по 50 евро за да гласуват за тях.
10:18 23.03.2026
