ЕС е замразил кредитен план за Унгария за над 17 млрд. евро?

Унгария остава единствената страна членка на ЕС, която все още не е получила одобрение на своя план за кредит по отбранителната програма SAFE. Става дума за над 17 млрд. евро. България получи одобрение още през януари.

Унгария остава единствената страна членка на ЕС, която все още не е получила одобрение на кредитния план по рамките на отбранителната програма Security Action for Europe (SAFE), финансирана с европейски средства. Унгарската заявка е за кредит на стойност 17,4 милиарда евро.

Европейската комисия съобщи в сряда, 25 март, че е одобрила заявленията на Франция (15 милиарда евро) и Чехия (2 милиарда евро). Това бяха последните два плана от 19-те държави членки, които бяха кандидатствали за изгодни кредити по програмата SAFE, въведена миналата година. Тя има за цел да укрепи отбранителната промишленост и военната готовност в целия ЕС, за да се противопостави на заплахата от Русия. В рамките на плана държавите членки се възползват от по-добри условия за финансиране, отколкото при индивидуално заемане на средства от капиталовите пазари.

България е поискала 3,2 милиарда евро

България бе една от първите страни, получили одобрение от Брюксел за кредит по механизма SAFE. София поиска над 3,2 милиарда евро, за да модернизира своите въоръжени сили. На 15 януари 2026 заедно с българската заявка одобрение получиха и отбранителните планове на Белгия, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния.

Официалният аргумент на Брюксел за липсващото одобрение на унгарския план гласи "забавяне на оценката". Предполага се обаче, че истинската причина е друга. Според кореспондентката на полската радиостанция RMF24 Катарина Шиманска-Боргинон, която е получила информация от източници от дипломатическите кръгове в Брюксел, ЕК не желае да отпусне този заем, тъй като Виктор Орбан "нарушава принципа на лоялното сътрудничество" и блокира финансирането за Украйна. Става дума кредита за Киев в размер на 90 милиарда евро, въпреки че го беше подкрепил на срещата на Европейския съвет през декември 2025. В Будапеща твърдят, че няма да премахнат ветото си, докато Украйна не възстанови транзита на руски петрол по тръбопровода "Дружба".

"Трудно е ЕК да се съгласи на милиарди евро за Виктор Орбан, докато той нарушава принципа на "лоялно сътрудничество" и блокира парите за страна, която се бори с Русия", е заявил пред кореспондентката на RMF24 дипломат от ЕС.

Според информация на RMF24, Европейската комисия е планирала да замрази заявката на Будапеща по програмата SAFE още през февруари 2026. В Брюксел се надяват, че след изборите през април в Унгария Орбан може да освободи премиерския пост.

Отношенията на Унгария с ЕС са на най-ниското си ниво

Отношенията между Будапеща и Брюксел напоследък се влошават все повече. Миналия уикенд "Вашингтон пост" публикува доклади, според които унгарският външен министър Петер Сиярто е обменял чувствителна информация с Кремъл по време на поверителни срещи на ЕС, посветени на външната политика.

Брюксел определи обвиненията като "изключително тревожни" и призова Унгария да даде бързо обяснение. Сиярто определи твърденията като "конспиративни теории” и "фалшиви новини". А Виктор Орбан заяви, че телефонните разговори на външния му министър са били подслушвани.