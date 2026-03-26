Новини
Свят »
Белгия »
ЕС е замразил кредитен план за Унгария за над 17 млрд. евро?
  Тема: Украйна

26 Март, 2026 22:19

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • фидес-
  • европейски съюз-
  • петролопровод дружба-
  • урсула фон дер лaйен-
  • петер сиярто

Отношенията между Будапеща и Брюксел напоследък се влошават все повече

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Унгария остава единствената страна членка на ЕС, която все още не е получила одобрение на своя план за кредит по отбранителната програма SAFE. Става дума за над 17 млрд. евро. България получи одобрение още през януари.

Унгария остава единствената страна членка на ЕС, която все още не е получила одобрение на кредитния план по рамките на отбранителната програма Security Action for Europe (SAFE), финансирана с европейски средства. Унгарската заявка е за кредит на стойност 17,4 милиарда евро.

Европейската комисия съобщи в сряда, 25 март, че е одобрила заявленията на Франция (15 милиарда евро) и Чехия (2 милиарда евро). Това бяха последните два плана от 19-те държави членки, които бяха кандидатствали за изгодни кредити по програмата SAFE, въведена миналата година. Тя има за цел да укрепи отбранителната промишленост и военната готовност в целия ЕС, за да се противопостави на заплахата от Русия. В рамките на плана държавите членки се възползват от по-добри условия за финансиране, отколкото при индивидуално заемане на средства от капиталовите пазари.

България е поискала 3,2 милиарда евро

България бе една от първите страни, получили одобрение от Брюксел за кредит по механизма SAFE. София поиска над 3,2 милиарда евро, за да модернизира своите въоръжени сили. На 15 януари 2026 заедно с българската заявка одобрение получиха и отбранителните планове на Белгия, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния.

Официалният аргумент на Брюксел за липсващото одобрение на унгарския план гласи "забавяне на оценката". Предполага се обаче, че истинската причина е друга. Според кореспондентката на полската радиостанция RMF24 Катарина Шиманска-Боргинон, която е получила информация от източници от дипломатическите кръгове в Брюксел, ЕК не желае да отпусне този заем, тъй като Виктор Орбан "нарушава принципа на лоялното сътрудничество" и блокира финансирането за Украйна. Става дума кредита за Киев в размер на 90 милиарда евро, въпреки че го беше подкрепил на срещата на Европейския съвет през декември 2025. В Будапеща твърдят, че няма да премахнат ветото си, докато Украйна не възстанови транзита на руски петрол по тръбопровода "Дружба".

"Трудно е ЕК да се съгласи на милиарди евро за Виктор Орбан, докато той нарушава принципа на "лоялно сътрудничество" и блокира парите за страна, която се бори с Русия", е заявил пред кореспондентката на RMF24 дипломат от ЕС.

Според информация на RMF24, Европейската комисия е планирала да замрази заявката на Будапеща по програмата SAFE още през февруари 2026. В Брюксел се надяват, че след изборите през април в Унгария Орбан може да освободи премиерския пост.

Отношенията на Унгария с ЕС са на най-ниското си ниво

Отношенията между Будапеща и Брюксел напоследък се влошават все повече. Миналия уикенд "Вашингтон пост" публикува доклади, според които унгарският външен министър Петер Сиярто е обменял чувствителна информация с Кремъл по време на поверителни срещи на ЕС, посветени на външната политика.

Брюксел определи обвиненията като "изключително тревожни" и призова Унгария да даде бързо обяснение. Сиярто определи твърденията като "конспиративни теории” и "фалшиви новини". А Виктор Орбан заяви, че телефонните разговори на външния му министър са били подслушвани.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    11 11 Отговор
    Най-важното е да не ги дадат на онези необразовани простангери - байганьовците. Пък останалото - здраве да е.

    Коментиран от #20, #24

    22:23 26.03.2026

  • 2 Орбан Тъпана

    25 37 Отговор
    Всички Европейски пари
    Трябва да му бъдат спрени

    Стига е крал от Унгарския Народ.

    Да си търси парите от Кремля.

    22:23 26.03.2026

  • 3 Орбан каза, чене иска кредит

    23 11 Отговор
    Имал си дебит. Хахаха . Голям пич.

    Коментиран от #4

    22:24 26.03.2026

  • 4 поправка

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Орбан каза, чене иска кредит":

    че не иска.

    22:25 26.03.2026

  • 5 Европеец

    26 28 Отговор
    Орбане ,според теб е много лош този ЕС, но нямаш куража да го напуснеш. Защо ли?

    Коментиран от #6, #19, #22

    22:27 26.03.2026

  • 6 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Не кради НИКове.

    Коментиран от #9

    22:28 26.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчарник.

    20 6 Отговор
    Водата е природен ресурс на България и е на всички българи,тя излиза от земята и би трябвало да е безплатна,плащаш само доставката....!!!От там трябва да започне промяната стига с тези пари....!

    Коментиран от #29

    22:33 26.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 604

    7 12 Отговор
    мъ тя и не иска да я удобряват бе рептили, тия верно ли са такива злета или?!

    22:34 26.03.2026

  • 11 Ами

    19 11 Отговор
    Това си е просто заем. С него или без него ... Все тая.
    Ако на Орбан му потрябват пари, той със сигурност ще си намери.

    22:35 26.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха-ха

    17 18 Отговор
    С такъв руски пудел Орбан начело, нищо добро не чака Унгария.!

    22:37 26.03.2026

  • 14 абе да питам

    16 20 Отговор
    като не му харсесва на Орбан, па що не инициира Унгароексит. Нали не го кефи ЕС. Ми да се маха.... ама нещо не му е изгодно. Що така бе джанъм? 16 години си на власт, папаш от ЕС. Ползваш се от благата, ма плюеш срещу него. За 16 години шо не се махна бе тъ пак

    Коментиран от #17, #21

    22:40 26.03.2026

  • 15 ЦИРК

    20 15 Отговор
    Браво "страхотна" статия ! И това ако не е реваншизъм, натиск и диктат от Брюксел незнам как да се нарече. Факт е обаче че това е опасен прецедент в ЕС, с други думи всяка държава която не изпълнява заповедите от Брюксел ще я мачкаме по всички правила, независимо дали са законни и в рамките на договорите !

    Но като цяло е малоумно ЕК, отказва ЗАЕМ на Унгария. Ми не вземаш заем не връщаш главница и лихви. Интересно как ЕК от Европеска Комисиа, се превърна в ЕК Европейски Кредити.

    22:41 26.03.2026

  • 16 .....

    10 17 Отговор
    най-голямата грешка на Орбан беше, че прекалено много обвърза предизборната си кампания с Украйна и Русия, с много популизъм и много лъжи за войната и т.н. това може да е причина за загубата му.

    Коментиран от #18

    22:42 26.03.2026

  • 17 ЦИРК

    14 11 Отговор

    До коментар #14 от "абе да питам":

    Чакайте да минат изборите в Унгария, тогава ще стане още по-забавно. Но ако Унгария тръгне, целият ЕС ще се разпадне на по-малки блокчета и ще си слкючват договори помежду си без централен Брюксел.

    22:45 26.03.2026

  • 18 ЦИРК

    16 14 Отговор

    До коментар #16 от ".....":

    Напротив, това беше най-доброто което можеше да направи Орбан. Много хора все още не разбират какво се случва, ама Буданов (украинеца) тази вечер го каза директно - Третата световна война е в ход, началото я даде Украйна.

    Ако го няма Орбан и Фицо да парират част от глупостите отиваме на фронта директно не го ли разбирате това, а животът ви е толкова дотежал и ви се мре вече ?

    22:48 26.03.2026

  • 19 Не иска да напусне ЕС,

    13 12 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    защото иска да го промени и Европа да не стане халифат...

    Коментиран от #25

    22:55 26.03.2026

  • 20 Мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Ти си типичен пример да тия които описваш!

    23:04 26.03.2026

  • 21 Хо-ха-ха

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "абе да питам":

    ЕС не е лошо нещо , но не с тези некадърни бюрократи които го управляват сега и го водят към разруха.

    23:11 26.03.2026

  • 22 Мнение

    14 10 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Идеята за ЕС (СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, СТОКИ И КАПИТАЛИ) изобщо не е лоша!
    НО, сегашният ЕС, управляван от вещици, които НЕ са избирани от европейците, няма нищо общо с горепосочената идея!

    Както Орбан, така и всички нормални европейци (привърженици на горната идея), ще направят всичко възможно да променят ЕС отвътре!
    Ако шорош и другите собственици на урсулите, макроните и мерцовете НЕ позволят истинско обединение на европейците с основната горепосочена идея, както и Европа на суверените нации, то нищо чудно ЕС да се разпадне!

    Не е нормално когато Русия защитава интересите си в укрия, ЕС да й налага 20 пакета санкции, а когато фащ нападнат Венецуела и Иран (само в последните месеци), тогава ЕС ни вопъл ни стон, ни лук яли, ни мирисали?! Нито гък за делата на Тръмп, камоли сходни санкции срещу фащ, както тези срещу Русия?!

    Затова моментално сваляне на урсулите! Докато все още има ЕС!!!

    23:14 26.03.2026

  • 23 КАК Е ХУБАВО ФДА СИ В ЕС.

    8 8 Отговор
    НАГЛЕДН ПРИМЕР !!! НЕ ИМ ЛИ ИГРАЕШ ПО СВИРКСАТА , ЩЕ ТЕ БАСТИСАТ . КОЛОНИАЛНОТО РОБСТВО В ДЕЙСТВИЕ ПО НОВ НАЧИН ТРАЗБИРА СЕ - ПЕЧАТНИЦАТА МНЯМА ДА ПАЧАТА ХАРТИЙКИ ЗА НАПОСЛУШКОВЦИТЕ !! НЕ СЛУШКАШ , ГЛАДЕН ЩЕ СИ , НЯМА ПАПКАНЕ ДОКАТО НЕ СЕ НАУЧИШ ДА СЛУШКАШ !!
    КАКВО ПОВЕЧЕ ДА КОМЕНТИРАМЕ ??? ТОТАЛНА РОБСКА ЗАВИСИМОСТ !!

    23:33 26.03.2026

  • 24 Няма кредити - няма инфлация

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Дай боже и тук !

    00:08 27.03.2026

  • 25 За Това пък

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Не иска да напусне ЕС,":

    ОНЯ Бункерния КАШИК

    Със своите действия

    Да внася Тюрбани и Чалми .

    Ще превърне МАСКВА

    Или в МУМБАЙ или МУСКАЛАБАД.

    Велик е Нашият КАШИК

    00:48 27.03.2026

  • 26 Феникс

    1 1 Отговор
    А сега де снкции за своите любими членове! Това май на фашизъм ми прилича!

    02:02 27.03.2026

  • 27 всичко е казано

    1 0 Отговор
    АКО Е ВЯРНО "А Виктор Орбан заяви, че телефонните разговори на външния му министър са били подслушвани", ТОГАВА КАК КАЗАНОТО Е "фалшиви новини"?

    06:59 27.03.2026

  • 28 Тити

    1 2 Отговор
    Ма боклука Орбан нищо не трябва да се дава.

    07:27 27.03.2026

  • 29 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Овчарник.":

    А да не би да плащаш нещо друго , освен доставка бе , неумен ?? Я се обади на който искаш доставчик освен ВИК и поискай да ти достави 1000 литра вода в къщи !!! И виж колко СТОТИН пъти ПОВЕЧЕ пари ще поиска !! И то ПРЕДВАРИТЕЛНО , а не с 2-3 месеца след това !! 2 литра в магазина са колкото 1000 литра у вас 24/7 и само да идеш до магазина струва повече даже , комунистически тикви зелени , все някой им е длъжен !!

    09:52 27.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания