ЕС е замразил кредитен план за Унгария за над 17 млрд. евро?

Унгария остава единствената страна членка на ЕС, която все още не е получила одобрение на своя план за кредит по отбранителната програма SAFE. Става дума за над 17 млрд. евро. България получи одобрение още през януари.
Унгария остава единствената страна членка на ЕС, която все още не е получила одобрение на кредитния план по рамките на отбранителната програма Security Action for Europe (SAFE), финансирана с европейски средства. Унгарската заявка е за кредит на стойност 17,4 милиарда евро.
Европейската комисия съобщи в сряда, 25 март, че е одобрила заявленията на Франция (15 милиарда евро) и Чехия (2 милиарда евро). Това бяха последните два плана от 19-те държави членки, които бяха кандидатствали за изгодни кредити по програмата SAFE, въведена миналата година. Тя има за цел да укрепи отбранителната промишленост и военната готовност в целия ЕС, за да се противопостави на заплахата от Русия. В рамките на плана държавите членки се възползват от по-добри условия за финансиране, отколкото при индивидуално заемане на средства от капиталовите пазари.
България е поискала 3,2 милиарда евро
България бе една от първите страни, получили одобрение от Брюксел за кредит по механизма SAFE. София поиска над 3,2 милиарда евро, за да модернизира своите въоръжени сили. На 15 януари 2026 заедно с българската заявка одобрение получиха и отбранителните планове на Белгия, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния.
Официалният аргумент на Брюксел за липсващото одобрение на унгарския план гласи "забавяне на оценката". Предполага се обаче, че истинската причина е друга. Според кореспондентката на полската радиостанция RMF24 Катарина Шиманска-Боргинон, която е получила информация от източници от дипломатическите кръгове в Брюксел, ЕК не желае да отпусне този заем, тъй като Виктор Орбан "нарушава принципа на лоялното сътрудничество" и блокира финансирането за Украйна. Става дума кредита за Киев в размер на 90 милиарда евро, въпреки че го беше подкрепил на срещата на Европейския съвет през декември 2025. В Будапеща твърдят, че няма да премахнат ветото си, докато Украйна не възстанови транзита на руски петрол по тръбопровода "Дружба".
"Трудно е ЕК да се съгласи на милиарди евро за Виктор Орбан, докато той нарушава принципа на "лоялно сътрудничество" и блокира парите за страна, която се бори с Русия", е заявил пред кореспондентката на RMF24 дипломат от ЕС.
Според информация на RMF24, Европейската комисия е планирала да замрази заявката на Будапеща по програмата SAFE още през февруари 2026. В Брюксел се надяват, че след изборите през април в Унгария Орбан може да освободи премиерския пост.
Отношенията на Унгария с ЕС са на най-ниското си ниво
Отношенията между Будапеща и Брюксел напоследък се влошават все повече. Миналия уикенд "Вашингтон пост" публикува доклади, според които унгарският външен министър Петер Сиярто е обменял чувствителна информация с Кремъл по време на поверителни срещи на ЕС, посветени на външната политика.
Брюксел определи обвиненията като "изключително тревожни" и призова Унгария да даде бързо обяснение. Сиярто определи твърденията като "конспиративни теории” и "фалшиви новини". А Виктор Орбан заяви, че телефонните разговори на външния му министър са били подслушвани.
1 хаха
Коментиран от #20, #24
22:23 26.03.2026
2 Орбан Тъпана
Трябва да му бъдат спрени
Стига е крал от Унгарския Народ.
Да си търси парите от Кремля.
22:23 26.03.2026
3 Орбан каза, чене иска кредит
Коментиран от #4
22:24 26.03.2026
4 поправка
До коментар #3 от "Орбан каза, чене иска кредит":че не иска.
22:25 26.03.2026
5 Европеец
Коментиран от #6, #19, #22
22:27 26.03.2026
6 Европеец
До коментар #5 от "Европеец":Не кради НИКове.
Коментиран от #9
22:28 26.03.2026
8 Овчарник.
Коментиран от #29
22:33 26.03.2026
10 604
22:34 26.03.2026
11 Ами
Ако на Орбан му потрябват пари, той със сигурност ще си намери.
22:35 26.03.2026
13 Ха-ха
22:37 26.03.2026
14 абе да питам
Коментиран от #17, #21
22:40 26.03.2026
15 ЦИРК
Но като цяло е малоумно ЕК, отказва ЗАЕМ на Унгария. Ми не вземаш заем не връщаш главница и лихви. Интересно как ЕК от Европеска Комисиа, се превърна в ЕК Европейски Кредити.
22:41 26.03.2026
16 .....
Коментиран от #18
22:42 26.03.2026
17 ЦИРК
До коментар #14 от "абе да питам":Чакайте да минат изборите в Унгария, тогава ще стане още по-забавно. Но ако Унгария тръгне, целият ЕС ще се разпадне на по-малки блокчета и ще си слкючват договори помежду си без централен Брюксел.
22:45 26.03.2026
18 ЦИРК
До коментар #16 от ".....":Напротив, това беше най-доброто което можеше да направи Орбан. Много хора все още не разбират какво се случва, ама Буданов (украинеца) тази вечер го каза директно - Третата световна война е в ход, началото я даде Украйна.
Ако го няма Орбан и Фицо да парират част от глупостите отиваме на фронта директно не го ли разбирате това, а животът ви е толкова дотежал и ви се мре вече ?
22:48 26.03.2026
19 Не иска да напусне ЕС,
До коментар #5 от "Европеец":защото иска да го промени и Европа да не стане халифат...
Коментиран от #25
22:55 26.03.2026
20 Мнение
До коментар #1 от "хаха":Ти си типичен пример да тия които описваш!
23:04 26.03.2026
21 Хо-ха-ха
До коментар #14 от "абе да питам":ЕС не е лошо нещо , но не с тези некадърни бюрократи които го управляват сега и го водят към разруха.
23:11 26.03.2026
22 Мнение
До коментар #5 от "Европеец":Идеята за ЕС (СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, СТОКИ И КАПИТАЛИ) изобщо не е лоша!
НО, сегашният ЕС, управляван от вещици, които НЕ са избирани от европейците, няма нищо общо с горепосочената идея!
Както Орбан, така и всички нормални европейци (привърженици на горната идея), ще направят всичко възможно да променят ЕС отвътре!
Ако шорош и другите собственици на урсулите, макроните и мерцовете НЕ позволят истинско обединение на европейците с основната горепосочена идея, както и Европа на суверените нации, то нищо чудно ЕС да се разпадне!
Не е нормално когато Русия защитава интересите си в укрия, ЕС да й налага 20 пакета санкции, а когато фащ нападнат Венецуела и Иран (само в последните месеци), тогава ЕС ни вопъл ни стон, ни лук яли, ни мирисали?! Нито гък за делата на Тръмп, камоли сходни санкции срещу фащ, както тези срещу Русия?!
Затова моментално сваляне на урсулите! Докато все още има ЕС!!!
23:14 26.03.2026
23 КАК Е ХУБАВО ФДА СИ В ЕС.
КАКВО ПОВЕЧЕ ДА КОМЕНТИРАМЕ ??? ТОТАЛНА РОБСКА ЗАВИСИМОСТ !!
23:33 26.03.2026
24 Няма кредити - няма инфлация
До коментар #1 от "хаха":Дай боже и тук !
00:08 27.03.2026
25 За Това пък
До коментар #19 от "Не иска да напусне ЕС,":ОНЯ Бункерния КАШИК
Със своите действия
Да внася Тюрбани и Чалми .
Ще превърне МАСКВА
Или в МУМБАЙ или МУСКАЛАБАД.
Велик е Нашият КАШИК
00:48 27.03.2026
26 Феникс
02:02 27.03.2026
27 всичко е казано
06:59 27.03.2026
28 Тити
07:27 27.03.2026
29 гост
До коментар #8 от "Овчарник.":А да не би да плащаш нещо друго , освен доставка бе , неумен ?? Я се обади на който искаш доставчик освен ВИК и поискай да ти достави 1000 литра вода в къщи !!! И виж колко СТОТИН пъти ПОВЕЧЕ пари ще поиска !! И то ПРЕДВАРИТЕЛНО , а не с 2-3 месеца след това !! 2 литра в магазина са колкото 1000 литра у вас 24/7 и само да идеш до магазина струва повече даже , комунистически тикви зелени , все някой им е длъжен !!
09:52 27.03.2026