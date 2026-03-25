Великобритания използва Украйна, за да дестабилизира региона. Това заяви на брифинг говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Думите ѝ бяха по повод новото отбранително споразумение между Киев и Лондон.

"В действителност всичко това е британска стратегия за дестабилизиране на нашия регион и на европейския континент като цяло чрез разширено военно сътрудничество с терористичния режим в Киев", изтъкна Захарова.

Тя добави, че Европейският съюз също не търси мир, който отчита интересите на Русия, а вместо това "те искат да продължат да експлоатират Украйна, буквално в най-лошите неколониални традиции, продължавайки да я настройват срещу нашата страна и всъщност да я използват за агресивни цели".