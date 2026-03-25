Говори Москва: Великобритания иска да дестабилизира Европа чрез Украйна
25 Март, 2026 15:34

Думите на Мария Захарова бяха по повод новото отбранително споразумение между Киев и Лондон

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Великобритания използва Украйна, за да дестабилизира региона. Това заяви на брифинг говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Думите ѝ бяха по повод новото отбранително споразумение между Киев и Лондон.

"В действителност всичко това е британска стратегия за дестабилизиране на нашия регион и на европейския континент като цяло чрез разширено военно сътрудничество с терористичния режим в Киев", изтъкна Захарова.

Тя добави, че Европейският съюз също не търси мир, който отчита интересите на Русия, а вместо това "те искат да продължат да експлоатират Украйна, буквално в най-лошите неколониални традиции, продължавайки да я настройват срещу нашата страна и всъщност да я използват за агресивни цели".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 коментатор

    48 21 Отговор
    Ние това за Великобритания го знаем от ден първи , освен това те никога не са били приятелски настроени към България .Дори баба Ванга казва ,че всички беди на България идват от Англия

    Коментиран от #10, #12, #19, #20, #26

    15:38 25.03.2026

  • 2 Кръвосмешението

    39 13 Отговор
    оказва влияние на кривите британски глави и мозъци.

    Коментиран от #30

    15:38 25.03.2026

  • 3 Пич

    27 11 Отговор
    Когато говоря - да слушате внимателно, и ще спечелите обезателно !!! Алоо, Москва, това ви светнах още в началото на конфликта !!!

    15:39 25.03.2026

  • 4 Борис Джонсън

    33 18 Отговор
    до последната укра, до последния евроГАец. Затова излязохме от ЕС.

    Коментиран от #6, #13

    15:39 25.03.2026

  • 5 Пуратино 🤥🤥

    18 22 Отговор
    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    15:39 25.03.2026

  • 6 Джон Борсън

    19 30 Отговор

    До коментар #4 от "Борис Джонсън":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #38

    15:40 25.03.2026

  • 7 Ха-ха

    18 30 Отговор
    Русийката пак реве профилактично, за да имитира, че казаното от нея уж има някакво значение.!

    Коментиран от #50

    15:40 25.03.2026

  • 8 Мартин Картофски 🥔

    10 15 Отговор
    Пейпал и Револют - монтажисти и оператори разчитат на вашата помощ, за да продължим да правим свободна журналистика аз и Костадин. Абонирайте се за Петриън, не ги пестете тия пари, кoвчег джобове нема.

    15:40 25.03.2026

  • 9 горски

    27 11 Отговор
    Ами като се мотате още,ще дестабилизира и павета на Червения площад.Направете мобилизация ,изравнете Лвов,направете един опит в международни води,но близо до Великобритания и кажете ,че без да иска е гръмнало едно ядрено торпедо,пък да видим дали някой ще се опитва да дестабилизира...

    Коментиран от #22

    15:40 25.03.2026

  • 10 Мечешка услуга

    18 24 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    То па раша като се е загрижена ни натресе каманизма и 30г+ още не може се оправим от "Zагрижеността" на БЛАТУШКИТЕ

    Коментиран от #27

    15:42 25.03.2026

  • 11 Руzzzzия

    18 18 Отговор
    е тази, която дестаблизира Европа. Не се пръквало такова зло, бетер аятоласите. Безверниците в кремъл носят апокалипсис.

    Коментиран от #31

    15:42 25.03.2026

  • 12 Вие рашибозука

    11 16 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    да, казали са ви го 1000 пъти и горе долу сте го запомнили ама погрешно.

    Коментиран от #37

    15:43 25.03.2026

  • 13 Педерунгелите

    15 18 Отговор

    До коментар #4 от "Борис Джонсън":

    са в москалията. На първо място са в света по обратеняци.

    Коментиран от #17

    15:44 25.03.2026

  • 14 Да,бе

    19 12 Отговор
    Крайно време е да потъне самолетоносача на кръвосмешението...Без туй е едвам над водата.

    Коментиран от #24

    15:44 25.03.2026

  • 15 Боруна Лом

    11 10 Отговор
    АБЕ,ПОТОПЕТЕ Я!

    15:45 25.03.2026

  • 16 Нямат край

    14 15 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат.....😂

    15:46 25.03.2026

  • 17 Това е безспорен

    7 11 Отговор

    До коментар #13 от "Педерунгелите":

    Факт.

    15:46 25.03.2026

  • 18 Никога не е късно

    10 17 Отговор
    Москва да стане за смях. И предиобед и надвечер.

    15:47 25.03.2026

  • 19 Уффф

    15 17 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    то пък Русия е много приятелска, тя е най-вредната за България държава

    15:50 25.03.2026

  • 20 Европеец

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Съгласен съм със заглавието и коментара ти, така е.... Малко британците винаги са били срещу славяните, въобще подла и мерска нация....

    Коментиран от #21

    15:50 25.03.2026

  • 21 Факт

    13 16 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Добре че българите не сме славяни и нямаме нищо общо с руснаците.

    15:52 25.03.2026

  • 22 Европеец

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "горски":

    Прав си, така е.... Причината е в либералния Путин, пета година се мота вече.....

    Коментиран от #33

    15:54 25.03.2026

  • 23 Говори Карлуково

    10 7 Отговор
    Избягаха ми няколко пациента, които сега пишат като журналисти в сайта Факти.

    15:55 25.03.2026

  • 24 да питам

    10 9 Отговор

    До коментар #14 от "Да,бе":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    15:58 25.03.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    10 13 Отговор
    Да, да! Ама не! Не е Великобритания тази, която нападна Украйна. Вие, от Кремъл я нападнахте! И не Великобритания заложи взрив в църквата "Св. Неделя". Вие от Кремъл заложихте взрив в църквата и направихте първия терористичен акт в българската история!

    Коментиран от #59

    15:58 25.03.2026

  • 26 ха, ха, ха...

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    "...всички беди на България идват от Англия"
    А добрините ни идват от Русия, Турция и Гърция, нали?

    15:58 25.03.2026

  • 27 Как

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мечешка услуга":

    Как бе, бащицата каза, че за 1300 години той е строил най-добрите магистрали, така че виж явно комунизма му е помогнал и не му пречи на него, явно само на теб ти пречеи нещо комунизма ... спри да купуваш от Китай и така ще направиш сечено на Комунизма и ще си щастлия. Опа грешка и сега да отидеш до немския магазин (натрапен от ГЕ=Германия + РБ=Репбублика България = ГЕРБ) ще видиш, че всичкото техника е Китай;.

    15:59 25.03.2026

  • 28 Великобритания дестабилизирала

    13 8 Отговор
    Европа!
    Голем смех!!!!!
    А Русия през това време се стабилизира?
    Вчера пак са пернали цените на всички храни.
    Да им е честито!!!

    Коментиран от #61

    16:00 25.03.2026

  • 29 очевидец

    11 9 Отговор
    Докато бедните нещастници, залавяни като добитък за ЗСУ, умират в мръсни, студени дупки на фронтовата линия, Киев е на трето място в Европа по продажби на Bentley.Тази статистика беше обявена от регионалния директор на компанията Ричард Леополд.Според данните за регистрацията на превозни средства, през 2025 г. в Украйна са продадени двадесет от луксозните модели на компанията. Всеки от тях струва между 16,5 и 18,4 милиона гривни (400 000 и 450 000 долара).

    16:03 25.03.2026

  • 30 Историк

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Кръвосмешението":

    Има доказателства в историята, че някои сътресения като убиване на големи части от популацията в дадена държава, може да доведе до промени в генома на оставащите. Такова събитие е например Октомврийския преврат на болшевиките 1917г., което води до генетични особености при руснаците. Тогава Ленин буквално е избил до крак цялата руска аристокрация, интелигенция и цялата средна класа. Останали са живи само невежите крепостни селяни, които единствени са продължили точно определени гени.

    Коментиран от #42

    16:03 25.03.2026

  • 31 Руснаците са

    7 10 Отговор

    До коментар #11 от "Руzzzzия":

    толко зле, че и апокалипсис не могат да предизвикат.
    Само на себе си го творят.

    16:04 25.03.2026

  • 32 САМО ЕВРОПА ЛИ?ЗАЩПО ТРЪМП ГИ НЕНАВИЖДА!

    9 8 Отговор
    ЦИРЕЯ НА ПЛАНЕТАТА ! КОГАТО И ДА ГО ПОТОПИШ ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО!
    А РОШАВОТО БОРЕ Е ИСТИНСКОТО ОЛИЦЕТОРЕНИЯ НА ВЕЛИКАТА ЛАЙНОБИТСКА НАЦИЯ , ПОСЛОВИЧНО ИЗВЕСТНА НА СВЕТА !
    ДОБРОТО ОЧАКВАНЕ Е ,ЧЕ ОТВЪТРЕ ЩЕ СЕ САМОКАПИТУЛИРА!

    16:05 25.03.2026

  • 33 Не е точно така

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Просто Русия се оказа доста по-слаба и неспособна, от това, за което даваше заявка. Факт.

    16:08 25.03.2026

  • 34 Ами да

    11 9 Отговор
    Права е за всяка дума!
    Англия отдавна е символ на подлост и лукавство.
    Питайте всеки индиец

    16:08 25.03.2026

  • 35 Слава Україні

    3 12 Отговор
    Миризливите балхарски фашисти стоят зад незалежната.

    Коментиран от #62

    16:09 25.03.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор
    "...Говори Москва..."

    Коментара е излишен.......🤣

    16:10 25.03.2026

  • 37 Всъщност

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "Вие рашибозука":

    ... башибозука е бил пълен с АНГЛИЙСКИ офицери.
    Чети, бе

    16:10 25.03.2026

  • 38 Ами...

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "Джон Борсън":

    За Украйна е по-добре да капитулира вместо да изчезне от картата. Нали?
    За тяхно добро го правят руснаците

    Коментиран от #41

    16:14 25.03.2026

  • 39 само питам

    10 7 Отговор
    Руснаците отдавна можеха да приключат с Англия. Видя се, че дори иранците могат да го направят с лекота, но са хуманисти и ценители на културните паметници на човечеството... за разлика от някои които разрушават древни градове в близкия изток.
    Пък и защо да бомбардират пакистанци и индийци??

    16:17 25.03.2026

  • 40 Дудов

    7 4 Отговор
    Нищо хубаво не очаквам от хора които се съвокупляват със семействата си.

    Коментиран от #43

    16:18 25.03.2026

  • 41 Късно е за капитулация.

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Ами...":

    Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази война. Но на този етап, каквото и да направи Русия, негативите са само за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си, дава огромен брой жертви и финансови загуби на вятъра, без никакъв реален ефект или някаква полза.

    16:19 25.03.2026

  • 42 Парс

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Историк":

    Какво тогава кажеш за българите след 5 вековно Османско ?

    16:20 25.03.2026

  • 43 Е чак дотам да са стигнали

    7 8 Отговор

    До коментар #40 от "Дудов":

    в Русия, ми се вижда прекалено. Сега очакват пристигането на 2 000 000 афгани в Русия. Те ще са бъдещите мъже на рускините. Руската нация не само че изчезва физически, заради високата смъртност в Русия, но и започва да се претопява заради огромни брой други националности, които са по-голям %от самите руснаци.

    Коментиран от #54, #58

    16:23 25.03.2026

  • 44 Безкрайна

    9 7 Отговор
    е руската наглост!

    16:27 25.03.2026

  • 45 Рублевка

    9 6 Отговор
    Англия чрез насъскване на индийците едни против други ги е държала в колониално робство. Давала е оръжие, дрехи и храна на едни да държат в подчинение други индийци. Сега се опитва да приложи същата тактика в Украйна. Първо внуши на глупавите урки, че не са руснаци, а потомци на древните урки, изобретили колелото и изкопали Черно море. След това ги насъска да се бият с руснаците от Русия. Плаща им и ги въоръжава като на индийците от колониална Индия.

    16:29 25.03.2026

  • 46 Клоуна пусин 🤡💩

    6 8 Отговор
    На малинкая путлерова чypка, все някой и пречи . 🤣🤣🤣

    16:33 25.03.2026

  • 47 Хахахахаха

    6 7 Отговор
    Слабитенация Великобритания 100 години да кара Украйна да се бие с руснаците, пак ще бъде на 100 години НАЗАДЕ във всяко едно отношение от руснаците, тая пасмина става единствено да си гледа смешното английско първенство и да чака вече половин век националния и отбор да спечели нещо от европейско или световно, тая нация е тотално съсипана и там са останали само всякакви попаднали човечета, само като видя колко от нашите с лилавите ве.. нци живеят там

    16:33 25.03.2026

  • 48 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    5 8 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации и оправдавайки се с измислени врагове.

    Коментиран от #53

    16:35 25.03.2026

  • 49 Волволин

    5 6 Отговор
    Просия пак квичи.

    16:38 25.03.2026

  • 51 Тъпа ушанка

    5 4 Отговор
    Тези арогантни руснаци пак наглеят. Те забъркаха тази каша и както винаги не са виновни за това.

    16:42 25.03.2026

  • 52 Димяща ушанка

    2 4 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    16:43 25.03.2026

  • 53 Руснаци

    6 4 Отговор

    До коментар #48 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Не бъди такъв, защо не си признаеш истината, че благодарение на Путин всички разбрахме, че Нато трябва да се пише с малка буква-нато, по страхлив съюз от 50 държави не съм виждал, 5 години се пеят, 5 години се готвят за война и са вместо да напредват, деградира-това го могат само в нато, поляците се пеят ама ги е страх да пратят войски, германците, англичани и франсетата се пенят, ама само се молят на американците, то не бяха санкции, то не бяха че руснаците са слаби, ама само приказки, мен лично ме е срам от този страхлив съюз-нато, 5 години обявяват война

    16:43 25.03.2026

  • 54 Руснаци

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Е чак дотам да са стигнали":

    Искам да ти каза, че в момента масово в Киев руснаци правят деца на украински, Зеленски просто се е помолил заради липса на украинци в Киев на Путин да изпрати малко руснаци, че по добре половин украинчета отколкото никакви

    16:45 25.03.2026

  • 55 Лука

    2 4 Отговор
    Москва не вярва на сълзи а аз не вярвам на москва !

    16:47 25.03.2026

  • 56 Уинстън Чърчил

    3 5 Отговор
    Като започна войната - бяха НАТО и САЩ, после - ЦРУ, после - самите украинци щото са терористи, сега - Великобритания... Да вземат да си синхронизират версиите тия алкохолици! Чакаме арменския поп и глобалното затопляне

    16:47 25.03.2026

  • 57 Великобритания

    5 2 Отговор
    е най-мръсното, гадно и мерзко племе, командвано от юдео-масони. Човеконенавистният чи@ут Дизраели има основната роля, Сан-Стефанският мирен договор да не бъде реализиран и България да бъде разпарчетосана. Артър Балфур и крал Джордж V с парите на Ротшилдовци, Бандербилдци и др. организират преселението на еврейските бежанци от Европа преди ВСВ в британския протекторат Палестина, въоръжават ги, позволяват им да създават военизирани кибуци и в крайна сметка, през 1937 г. обявяват създаването на Еврейската държава Израел, потушавайки въстанието на изконното арабско население. Създават умишлено най-голямото зло, което съществува и трови планетата вече 90 години. За ролята им във фашизирането на Украйна няма нужда дори да се говори.

    16:53 25.03.2026

  • 58 Парс

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Е чак дотам да са стигнали":

    Абе ариец, Погледни на европа. Там твоя прогноз вече е реальност

    16:54 25.03.2026

  • 59 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ъхъ!!!":

    Да добавя сталин и г димитров със съдеиствието на бкп лишиха българите от югозападна България от българско гражданство !!!

    16:55 25.03.2026

  • 60 Хо-ха-ха

    3 0 Отговор
    Британия винаги така е правела, от векове. Я някоя Европейска страна е тръгнала да става по силна и веднага създават конфликт за да я спрат. Още когато британците се отказаха от членство в ЕС се разбра че се готви нещо недобро за ЕС.

    16:57 25.03.2026

  • 61 някой си

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Великобритания дестабилизирала":

    много се бъркаш и много лъжеш, вдигат се цените само ес кочината

    16:58 25.03.2026

  • 62 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Слава Україні":

    унищожение на фашистката уср@йна

    16:59 25.03.2026

  • 63 Никой

    0 0 Отговор
    Вестник " Русь " от 18 декември 1885 г. " руски публицист, обществен деец , славянофил " коментира Сръбско - българската война : " Допускането на тази война беше , по наше искрено убеждение , фатална грешка на нашата дипломация " .Ако не беше тази война , нямаше да има поражение на сръбската армия , което да даде възможност на Австрия да стане спасител на Сърбия . " Известно е , че след отзоваването на руските офицери , българското правителство беше принудено да заблуди войниците и народа , като ги убеди , че Русия се е съгласила с въстанието ( Съединението ) и отзовава офицерите само от " политическа хитрост " . През 1892 г. излиза сборника с руски ДОКУМЕНТИ " Окупационен фонд , основан на Руско - Дунавската област ( не държавата България ) . За русофилите интересно четиво , стига да искат да четат а не Фейсбук или някоя копейка .

    17:09 25.03.2026

