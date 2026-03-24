ЕС отлага забраната за руския петрол на фона на глобално напрежение

24 Март, 2026 16:53 2 048 105

Брюксел търси баланс между енергийна независимост и пазарна стабилност

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия е отложила представянето на законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол, което първоначално беше насрочено за 15 април, сочи актуализираният законодателен график на ЕС, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Според европейски източник, предложението остава на дневен ред, но ще бъде внесено по-късно заради „настоящите геополитически обстоятелства“. Решението идва в контекста на засиленото напрежение в Близкия изток и отражението на конфликта между САЩ, Израел и Иран, който според Международната енергийна агенция предизвиква безпрецедентни сътресения в глобалните петролни доставки.

Планираната мярка цели да закрепи законово пълното прекратяване на вноса на руски петрол до края на 2027 г., като забраната да остане в сила дори при евентуално облекчаване на санкциите срещу Москва след бъдещо мирно споразумение за Украйна.

На практика обаче значението на подобна стъпка към момента е ограничено. До края на 2025 г. Европейският съюз вече е свил вноса на руски петрол до приблизително 1%, след сериозно намаление, започнало с началото на войната през 2022 г. Ограниченията върху морските доставки на практика елиминираха по-голямата част от този внос.

Въпреки това въпросът остава деликатен за част от държавите членки. Унгария и Словакия продължават да разчитат на руски петрол, което създава напрежение в рамките на съюза. Будапеща вече е блокирала европейско финансиране за Украйна на фона на спор, свързан с транзита на руски суровини през украинска територия.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано предупреди, че евентуално връщане към руски енергийни ресурси би представлявало „стратегическа грешка“, която може отново да направи Европа зависима и уязвима.

Отлагането на инициативата показва стремежа на Брюксел да намери равновесие между дългосрочната цел за енергийна независимост и необходимостта от краткосрочна стабилност на пазарите в условията на глобална несигурност.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Целогодишен банан отзади

    96 9 Отговор
    Путине затягай кранчето.

    Коментиран от #18, #19, #27, #88

    16:54 24.03.2026

  • 2 Някой

    103 5 Отговор
    И какво стана? нали Урсула каза преди няколко дни, че дори и без ток да останем в ЕС, пак няма да купуват руски петрол и газ.
    Пък днес - на обратно.
    Явно хуката лелка я хвана шубето - да не увисне на някой стълб по брюкслеско.

    Коментиран от #25, #54

    16:55 24.03.2026

  • 3 Атина Палада

    93 7 Отговор
    ЕС отлага,обаче Путин каза,че спира за ЕС...

    Коментиран от #7, #10, #37

    16:56 24.03.2026

  • 4 Парс

    77 6 Отговор
    Ти да видиш! А толкова решителни били. Коалиция на лузирите!

    16:57 24.03.2026

  • 5 Цървул

    66 5 Отговор
    Абе , ще легнете на курса . Като свършат парите .

    16:57 24.03.2026

  • 6 хехе

    71 6 Отговор
    късно е Урсуло за китка мандалото лопна.

    16:57 24.03.2026

  • 7 Хм...

    31 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Точно!
    👍👍

    16:58 24.03.2026

  • 8 3.14К

    78 5 Отговор
    След безумията на Урсула, ЕС е пред спонтанен аборт!

    Коментиран от #58

    16:58 24.03.2026

  • 9 Янко1

    64 2 Отговор
    Това решение показва отвратителното умение на Европа да лъже и отмята.Значи ще купуваме нефт .Няма борба за демокрация, само интереси...

    Коментиран от #28

    16:58 24.03.2026

  • 10 честен ционист

    25 6 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Вова не може да устои на чара на Специалния търговски управител.

    16:58 24.03.2026

  • 11 Директора👨‍✈️

    55 5 Отговор
    Сега като кацнем при Путин, ще видим каква цена ще обади. Със сигурност "ще ни хареса". Ако искате. САЩ заплашиха, че няма да дават повече газ Европа. И сега... греда!

    Коментиран от #66

    16:58 24.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 фон дер Льондер

    48 3 Отговор
    Нещастници с високо самомнение!

    16:59 24.03.2026

  • 14 Карго 200

    11 48 Отговор
    Украйна е забранила на руският черноморски военен флот да участва и подкрепя руската сухопътна офанзива от екваторията на Черно Море. Като жест на хуманност и добра воля Украйна разрешава на русия последната да лови риба в Черно Море,както и да използва част от свойте плажове за отдих и почивка. Украйна си запазва правото да затваря,частично или изцяло руски плажове,по нейно усмотрение и без предупреждение посредством ракети с касетъчни боеприпаси. На русия е позволено да преговаря по въпросите касаещи черноморския басейн.

    Коментиран от #70

    16:59 24.03.2026

  • 15 Сега Путин трябва

    46 5 Отговор
    Наистина да им спре петрола

    Коментиран от #35

    17:00 24.03.2026

  • 16 Хората отдавна си диверсифицираха

    9 43 Отговор
    доставките, руските марионетки Унгария и Словакия още се ослушват. Хвнали се за руския петрол като удавник за сламка 😂

    Коментиран от #22

    17:00 24.03.2026

  • 17 Шифьор

    22 3 Отговор
    А защо не внасяме сорт Брент ?

    Коментиран от #20, #39

    17:01 24.03.2026

  • 18 Салваторе

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "Целогодишен банан отзади":

    Ако съм на мястото на Путин, затварям им кранчето още сега. Китай и Индия са големи купувачи. Западняците за за мен са хем гол, хем голям.

    17:01 24.03.2026

  • 19 Може

    27 4 Отговор

    До коментар #1 от "Целогодишен банан отзади":

    Миже и да надуе цените, пък в ЕС ако искат..

    17:01 24.03.2026

  • 20 честен ционист

    11 9 Отговор

    До коментар #17 от "Шифьор":

    Защото нямаш рафинерия за такъв сорт.

    Коментиран от #23, #73

    17:03 24.03.2026

  • 21 Зеленски

    5 16 Отговор
    може да затвори протоците...

    17:03 24.03.2026

  • 22 Атина Палада

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хората отдавна си диверсифицираха":

    Чудесно! Тогава Брюксел да не отлага!

    Коментиран от #43

    17:04 24.03.2026

  • 23 За какъв

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    сорт имаш?

    Коментиран от #31

    17:04 24.03.2026

  • 24 Коиловци брадърс

    11 2 Отговор
    Напъхан е почти целия, но ще го 7звадят за малко.

    17:04 24.03.2026

  • 25 1945

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    само за словаците и унгарците иде реч

    Коментиран от #36

    17:04 24.03.2026

  • 26 ЕСССР

    26 6 Отговор
    Другарката Урсула на задна скорост, седнала върху скоростния лост на Путин😉 Кеф евродругари!

    17:04 24.03.2026

  • 27 Хасковски каунь

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Целогодишен банан отзади":

    Краставица сорт Гергана ?

    17:05 24.03.2026

  • 28 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Янко1":

    То винаги е било така…

    17:05 24.03.2026

  • 29 Путин

    8 14 Отговор
    може да продава,само на половин цена!

    17:06 24.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 честен ционист

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "За какъв":

    Уралс

    Коментиран от #34

    17:06 24.03.2026

  • 32 12345

    31 7 Отговор
    За каква енергийна независимост може да се говори, като ЕС не разполага със собствени ресурси. Ако се замени Русия с друг доставчик, пак ставаме зависими от новия такъв.

    Коментиран от #49

    17:07 24.03.2026

  • 33 не може да бъде

    22 5 Отговор
    Не знам с какви лекарствени препарати може да бъдат излекувани западните лидери и ръководството на ЕС от лудостта която ги е обхванала!?Но изглежда че високите цени на петрола газа и електроенергията които дърпат след себе си всички цени действат отрезвяващо !?Може би като се дадат в още по-големи дози ще стане още по-добре!?

    17:07 24.03.2026

  • 34 Значи

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "честен ционист":

    и на Египет е Уралс?

    17:07 24.03.2026

  • 35 Нали

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сега Путин трябва":

    са негови хора, как ? Те му снасят данни и ме докладват, а но, да им спира петрола, макар че в момента не може заради Дружба..

    17:07 24.03.2026

  • 36 Атина Палада

    17 6 Отговор

    До коментар #25 от "1945":

    За словаците и унгарците никога не е имало забрана .С какво на Унгария да закарат петрол от друго място?

    Коментиран от #84

    17:08 24.03.2026

  • 37 Хм...

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Освен това, ако бях на мястото на Путин щях да отрежа ЕсеС от всички руски суровини, да им блокирам северно море, да гръмна тръбата от Норвегия, да резна всички кабели и да паля и потапям наред де що сваря европейски кораби. После ще почна да чета декларации как са виновни руски опозиционери в чужбина и да повтарям дословно идиотщините на мЪрсулка и ко от последните четири години.

    17:08 24.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Отдавна

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Шифьор":

    внасяме. Поне от 4 г.

    17:09 24.03.2026

  • 40 Киро

    18 6 Отговор
    ЕС отлага забраната за руския петрол на фона на глобално напрежение.Ти да видиш,чак неможах да повярвам.

    17:09 24.03.2026

  • 41 SDEЧЕВ

    19 8 Отговор
    Научете едно няма руски петрол, има само петрол и парите винаги стигат до източника който го произвежда. Всичко друго е демагогия. ЕС ползва петрол но не произвежда петрол. Формулата на суровия петрол няма политически или национален мирис. Чиста химия Така че ЕС ще продължава да плаща за петрол на Азербайджан например. Но от къде идва самата суровина всеки знае -от извора

    17:10 24.03.2026

  • 42 Сатана Z

    18 5 Отговор
    Спецов какво чака ,а не взима чемодана за Москва да купува черно олио?

    17:10 24.03.2026

  • 43 Ще се опитват

    15 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    да изнудват Орбан. Затова поне до изборите в Унгария ще е така.

    17:11 24.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 честен ционист

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "хихи":

    Може и Спеца да му покаже.

    17:12 24.03.2026

  • 46 Файърфлай

    13 4 Отговор
    На подобно поведение старите хора му казват "иди ми,дойди ми" и се имат предвид детинщини или липса на всякакви принципи при възрастни хора.

    Коментиран от #51

    17:13 24.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Путин

    15 5 Отговор
    Падат ми гащите от пачките!

    17:13 24.03.2026

  • 49 Ама то отдавна

    11 7 Отговор

    До коментар #32 от "12345":

    Се замени. Само Унгария и Словакия внасяха руски петрол.

    Коментиран от #67

    17:13 24.03.2026

  • 50 Омбре

    12 5 Отговор
    Е защо бре,нали се отказвахте от руснаците....?

    Коментиран от #59

    17:14 24.03.2026

  • 51 Не разбираш

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Файърфлай":

    от политика!

    17:14 24.03.2026

  • 52 сбогом газпром

    19 6 Отговор
    добър ден мизерия

    тия верно са неадекватни, днес забрана утре отмяна после пак ли забрана?

    а путин питаха ли го?

    17:14 24.03.2026

  • 53 Феникс

    15 5 Отговор
    На това му се казва диверсификация! :)

    17:14 24.03.2026

  • 54 Омбре

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Ако съм на мястото на Путин, капка няма да пусна към ес, след толкова закани за спиране,санкции и всичко останало.

    17:15 24.03.2026

  • 55 нннн

    19 6 Отговор
    Недоумявям, как е възможно неизбирани от европейците бюрократи да въртят на пръста си половин милиард население на уж суверенни държави?

    17:15 24.03.2026

  • 56 зеленски ще вдигне кръвно

    16 6 Отговор
    ама моля ви се, зеленски дали ще ни разреши да купуваме от руснаците?

    нали зеления брадясал педофил командва мизерното ЕС?

    Коментиран от #68

    17:15 24.03.2026

  • 57 Хем сърби, хем боли

    12 5 Отговор
    Няма крем за тази болка, която сам си причиниш.
    Да се наденеш на банана и лудо да се завъртиш.
    Ех, брюкселската тъпотия докога ще ти търпиш.
    Вземи лопатата и смело, отзад да и я отвъртиш.....

    17:15 24.03.2026

  • 58 Фройд

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "3.14К":

    Хахаха , право в десятката.

    Да не стане утре , че и зеления шмъркач е виновен за състоянието на 404 ?!

    17:16 24.03.2026

  • 59 Е, то отдавна се

    11 0 Отговор

    До коментар #50 от "Омбре":

    отказахме. Само Унгария и Словакия внасят руски петрол.

    17:17 24.03.2026

  • 60 Да но

    5 10 Отговор
    Путин трябва да иска разрешение от Тръмп!

    17:18 24.03.2026

  • 61 Оня с коня

    11 4 Отговор
    моля къде са краварските центаджий да ги видя как се гърчат от мъки

    17:18 24.03.2026

  • 62 Вашето мнение

    13 4 Отговор
    Когато Вашето мнениеви говореше, че има едно килимче в Кремъл и урцуля и кая ще лазят по него, няколко половонеопределени паветни хвърляха отин и жупел срещу Вашето мнение. Кво стана паветни?

    17:19 24.03.2026

  • 63 Тома

    15 5 Отговор
    Руският петрол и газ беше спрян само на книга и не е спирал чрез посредници да се продава в ЕС

    Коментиран от #77

    17:19 24.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 321

    8 1 Отговор
    ЕС, но особенно Полша и балтийските страни панически поддържат войната и се молят никога да не се съюзяват Украйна и Русия. Сега, когато Америка поне за още 3 години се оттегли от войната този сценарий става все по-възможен и кошмарен.

    17:19 24.03.2026

  • 66 Омбре

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Директора👨‍✈️":

    Нормално, урсула казала,че е ще е грешка,ако се върнем към руснаците,пак да мсе зависими,а сега като си зависим от американците по различно ли е? Тя и за атомните призна,че е грешка,сега и за това ще признае рано или късно,но какво ще стане ,ако краварите спрат,а Вова отиде изцяло към другите пазари? Направо си е за затвор цялата груоичка,кояото еднолично решава за сметка на хората .

    17:20 24.03.2026

  • 67 Атина Палада

    13 5 Отговор

    До коментар #49 от "Ама то отдавна":

    ТеменужкЕ,ти ли си? Знам те от телевизията,когато обясняваше на журналиста ,че газа,който влиза от Гърция в България бил гръцки..А журналиста те пита : ами в Гърция не е ли влязал от Русия,а ти х(у)мна ми ТеменужкЕ му отговаряш напето както подобаваше на министър на енергетиката:-" Е, да де,от Русия влиза в Гърция ама при нас идва от Гърция и той за нас е гръцки"! :)))

    17:20 24.03.2026

  • 68 Слугата мрази свободния и смелия !

    6 8 Отговор

    До коментар #56 от "зеленски ще вдигне кръвно":

    Президент Зеленски е лидер, нефелния престъпник Путлер е пародия на влдетел, по скоро е страхлив клоyн !

    Коментиран от #76, #83

    17:20 24.03.2026

  • 69 Вовата

    5 5 Отговор
    Каквото бате Дончо каже !

    17:20 24.03.2026

  • 70 не пиши с не определен пол , галош

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Карго 200":

    приятел, вие ходете да си определите пола от кои пол сте ?

    17:21 24.03.2026

  • 71 Механик

    9 5 Отговор
    Големи майтапи! Невероятни. Света, с малки изключения се управлява от изкукуригали хора. Хора без чест и достоинство. За това пък безкрайно нагли и алчни.
    До оня ден се кълняха, че се отказват от петрола и кюмюра, сега са готови и стари гуми да горят.
    И на Путин ще се кланят. Но аз ако съм на негово място, ще ги отрежа и да се оправят.
    До оня ден ми надуваха главата колко сплотено е НАТО, сега вече се оказаха две НАТО и едното се джафка с другото.

    17:21 24.03.2026

  • 72 Феникс

    8 4 Отговор
    Толкова независими станаха милите от Русия , че оранжевият клоун ги заплашва да им спре газчицата за наказание!

    17:21 24.03.2026

  • 73 Рафинериите

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    май ги преоборудваха и за лек петрол.

    Коментиран от #79

    17:22 24.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Горд

    11 6 Отговор
    Горд съм, че съм българин, но ме е срам в какъв съюз участваме - група загубеняци, нямащи нищо и в главата и в ръцете и сърцата.

    Коментиран от #87

    17:24 24.03.2026

  • 76 Хи хи

    5 7 Отговор

    До коментар #68 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    маленкия зеля е толкоз маленкий, че може да влезе изправен под маса, ХА ХА ХА !! Ми той жуже бе !!!

    17:25 24.03.2026

  • 77 А защо Газпром

    6 5 Отговор

    До коментар #63 от "Тома":

    фалира оше през 2023, ако е продавал, как става тая работа или го е подарявал този газ без пари ?:)

    Коментиран от #82

    17:26 24.03.2026

  • 78 Кажи честно ... 🤣

    6 4 Отговор
    Дано им пуснат нета на чeбypaшките да позлорадстват малко 🤣🤣🤣
    То и те като нашите копейки четат само заглавията и няма да стигнат до факта, че ЕС внася само 1% от блатото, благодарение на еничарите си орбан и фицо

    17:27 24.03.2026

  • 79 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #73 от "Рафинериите":

    Това да не е да като да си сложиш газова бутилка в таратайката. Подобни технологии не се получават току-така. Плюс това няма рафинерии, които преработват и двата сорта едновременно.

    17:27 24.03.2026

  • 80 Тия в Брюксел

    6 3 Отговор
    Са некадърни всичките. Просто нищо не става от тях.

    17:28 24.03.2026

  • 81 Зеленски

    6 4 Отговор
    Ох, лошо ми е

    17:28 24.03.2026

  • 82 Газпром никога не е фалирал.

    6 5 Отговор

    До коментар #77 от "А защо Газпром":

    Просто не плаща данъци тук.

    Коментиран от #91

    17:28 24.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 С каквото и

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    всички останали. Що за въпрос. Намират си начини и се организират. Като започне цяла Европа да вднася Венецуелски петрол какво ще правят тогава. Има си начини

    Коментиран от #89

    17:29 24.03.2026

  • 85 Урсуляка рече тръъъъ...

    4 5 Отговор
    .....ЦЦЦЦ!

    17:29 24.03.2026

  • 86 Демограф

    0 3 Отговор
    Има пряка връзка между режим на тока и бейбибум!

    17:31 24.03.2026

  • 87 Tётя Мyтpaфановна

    7 8 Отговор

    До коментар #75 от "Горд":

    Другари русофили!
    Не мога да разбера, защо все още се мъчите в тази европейска България.
    Путин ви покани в Русия! Издаде множество укази за да облекчи приемането ви в родината на сърцето и душата ви.
    Обещава ви високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри и всякакви западни сатанински течения..
    Какво чакате още? Насладете се на руския мир.
    Или може би не сте искрени в любовта си и признателността си към майка Росия.
    Очаквам не само коментари, а с реални действия да засвидетелствате признателността и обичта си към Русия .
    Стига вече с вашето лицемерно поведение.
    Ако не вие, поне децата и внуците си пратете, защото както вие самите твърдите Русия ви е е "освободила" и имате кръвен дан да плащате.

    Веднага изпращам необходимите документи и запазвам час в руското посолство.

    Коментиран от #101, #102

    17:31 24.03.2026

  • 88 Целогодишен банан отзади

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Целогодишен банан отзади":

    и сега ще се разджафкат цъкачите на копейки и русофоборци цъкалници

    17:32 24.03.2026

  • 89 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "С каквото и":

    Т.е. викаш ,че с танкери:))))

    17:32 24.03.2026

  • 90 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    6 2 Отговор

    До коментар #83 от "Механик":

    Няма как да ти се обясни, не е за kyxите kpaтyни на ncиxяcaли pycopoби !

    17:33 24.03.2026

  • 91 Как се нарича ситуация

    7 5 Отговор

    До коментар #82 от "Газпром никога не е фалирал.":

    в която годишния приход на фирмата се срине с 90%. Това си е чист фалит.

    Коментиран от #96, #99

    17:33 24.03.2026

  • 92 Карго 200

    4 5 Отговор
    Хаяско бил монтирал портрет на дедо Доньо във всяко помещение у бункеро и всеки ден се кръстел и палел свещ молейки се за здравето на 47-я президент на САЩ. Ако не беше рижавия "специалната военна операция" Дес щеше да се казва "специална хуманитарна операция" за минимизиране на победения от Русия демидж. Без Доньо Лавров никога нямаше да си изпълни детската мечта за разходка в Аляска с половете СССР. "Велики-велики":)))

    17:34 24.03.2026

  • 93 Защо

    3 4 Отговор
    така? Русия ли стана по добра, САЩ ли станаха по лоши или просто урсулите сте си прости?

    17:34 24.03.2026

  • 94 Лукойл

    0 2 Отговор
    Имаме петрол в изобилие,трябва само разрешение от САЩ!

    17:35 24.03.2026

  • 95 Иво Димчев

    4 7 Отговор

    До коментар #64 от "Най- меките китки":

    Неоспорим факт!
    Гой клубовете в Москва и Петербург са на всеки ъгъл.

    Коментиран от #100

    17:35 24.03.2026

  • 96 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #91 от "Как се нарича ситуация":

    Всяко едно счети ще ти каже ,че какъвто искаш отчет,такъв ще ти изкара ..Без даже да говорим за двойно даже и тройно ...

    17:37 24.03.2026

  • 97 Анита Палада

    0 2 Отговор
    При режима на тока ме ашладисваха всяка вечер!

    17:41 24.03.2026

  • 98 Хаген Дас

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Най- меките китки":

    В Кремъл прайдове те са забранени! Гледай да не попаднеш на руснаци ще ти омекне фонтанелата!

    17:44 24.03.2026

  • 99 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Как се нарича ситуация":

    евтини фантазьори

    17:46 24.03.2026

  • 100 Дас Хаген

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Иво Димчев":

    Да това ти е Европа, там бият после говорят! Да си чул за Москва прайд! Шанталак!

    17:47 24.03.2026

  • 101 А, няма да стане

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Ти ще се насладиш на африкански черен ......, а ние ще ти помогнем да се повозиш....
    Хайде към Австралия, там вече изпразниха супермаркетите, но аборигените предлагат black шпек.....

    17:51 24.03.2026

  • 102 Файърфлай

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Що пък русофили ? А не например българофили.Днес видях една баничарка,на фирма за почистване на домове ( повечето домакинства и сами можем да си почистваме) та на баничарката на кирилица пишеше "уошинг енд клийнинг".Ако аз взема властта,подобни надписи ще изчезнат за 24 часа.Анадънму ?

    Коментиран от #105

    17:52 24.03.2026

  • 103 дядо дръмпи -инфо

    0 0 Отговор
    Русия празнува "живота без интернет", докато по телевизията звучи странна песен "Без интернет"С увеличаването на ограниченията пропагандата все по-често се използва за представяне на трудните реалности в по-благоприятна светлина.

    Сега, докато интернет прекъсванията се разпространяват из цялата страна, се появява ново послание, което предполага, че животът без свързаност не само е възможен, но и по-добър.Странно шоу
    Руската държавна телевизия излъчи пропагандна песен, възхваляваща живота без достъп до интернет.

    Според доклад на The Sun, кадрите показват деца, които пеят за това как животът е по-добър офлайн, повтаряйки фрази като отричане на нуждата от Wi-Fi и смартфони.

    Излъчването идва в момент, когато масовите интернет прекъсвания продължават да се случват в големите градове.

    17:54 24.03.2026

  • 104 селяк

    1 0 Отговор
    голем цирк ша стане ако баце Путя запре краня на ЕС :Д

    17:55 24.03.2026

  • 105 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Файърфлай":

    българофил и русофил са несъвместими понятия. Оксиморон.

    17:57 24.03.2026

