ЕС отлага забраната за руския петрол на фона на глобално напрежение

Европейската комисия е отложила представянето на законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол, което първоначално беше насрочено за 15 април, сочи актуализираният законодателен график на ЕС, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Според европейски източник, предложението остава на дневен ред, но ще бъде внесено по-късно заради „настоящите геополитически обстоятелства“. Решението идва в контекста на засиленото напрежение в Близкия изток и отражението на конфликта между САЩ, Израел и Иран, който според Международната енергийна агенция предизвиква безпрецедентни сътресения в глобалните петролни доставки.
Планираната мярка цели да закрепи законово пълното прекратяване на вноса на руски петрол до края на 2027 г., като забраната да остане в сила дори при евентуално облекчаване на санкциите срещу Москва след бъдещо мирно споразумение за Украйна.
На практика обаче значението на подобна стъпка към момента е ограничено. До края на 2025 г. Европейският съюз вече е свил вноса на руски петрол до приблизително 1%, след сериозно намаление, започнало с началото на войната през 2022 г. Ограниченията върху морските доставки на практика елиминираха по-голямата част от този внос.
Въпреки това въпросът остава деликатен за част от държавите членки. Унгария и Словакия продължават да разчитат на руски петрол, което създава напрежение в рамките на съюза. Будапеща вече е блокирала европейско финансиране за Украйна на фона на спор, свързан с транзита на руски суровини през украинска територия.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано предупреди, че евентуално връщане към руски енергийни ресурси би представлявало „стратегическа грешка“, която може отново да направи Европа зависима и уязвима.
Отлагането на инициативата показва стремежа на Брюксел да намери равновесие между дългосрочната цел за енергийна независимост и необходимостта от краткосрочна стабилност на пазарите в условията на глобална несигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Целогодишен банан отзади
Коментиран от #18, #19, #27, #88
16:54 24.03.2026
2 Някой
Пък днес - на обратно.
Явно хуката лелка я хвана шубето - да не увисне на някой стълб по брюкслеско.
Коментиран от #25, #54
16:55 24.03.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #7, #10, #37
16:56 24.03.2026
4 Парс
16:57 24.03.2026
5 Цървул
16:57 24.03.2026
6 хехе
16:57 24.03.2026
7 Хм...
До коментар #3 от "Атина Палада":Точно!
👍👍
16:58 24.03.2026
8 3.14К
Коментиран от #58
16:58 24.03.2026
9 Янко1
Коментиран от #28
16:58 24.03.2026
10 честен ционист
До коментар #3 от "Атина Палада":Вова не може да устои на чара на Специалния търговски управител.
16:58 24.03.2026
11 Директора👨✈️
Коментиран от #66
16:58 24.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 фон дер Льондер
16:59 24.03.2026
14 Карго 200
Коментиран от #70
16:59 24.03.2026
15 Сега Путин трябва
Коментиран от #35
17:00 24.03.2026
16 Хората отдавна си диверсифицираха
Коментиран от #22
17:00 24.03.2026
17 Шифьор
Коментиран от #20, #39
17:01 24.03.2026
18 Салваторе
До коментар #1 от "Целогодишен банан отзади":Ако съм на мястото на Путин, затварям им кранчето още сега. Китай и Индия са големи купувачи. Западняците за за мен са хем гол, хем голям.
17:01 24.03.2026
19 Може
До коментар #1 от "Целогодишен банан отзади":Миже и да надуе цените, пък в ЕС ако искат..
17:01 24.03.2026
20 честен ционист
До коментар #17 от "Шифьор":Защото нямаш рафинерия за такъв сорт.
Коментиран от #23, #73
17:03 24.03.2026
21 Зеленски
17:03 24.03.2026
22 Атина Палада
До коментар #16 от "Хората отдавна си диверсифицираха":Чудесно! Тогава Брюксел да не отлага!
Коментиран от #43
17:04 24.03.2026
23 За какъв
До коментар #20 от "честен ционист":сорт имаш?
Коментиран от #31
17:04 24.03.2026
24 Коиловци брадърс
17:04 24.03.2026
25 1945
До коментар #2 от "Някой":само за словаците и унгарците иде реч
Коментиран от #36
17:04 24.03.2026
26 ЕСССР
17:04 24.03.2026
27 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Целогодишен банан отзади":Краставица сорт Гергана ?
17:05 24.03.2026
28 Ами
До коментар #9 от "Янко1":То винаги е било така…
17:05 24.03.2026
29 Путин
17:06 24.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 честен ционист
До коментар #23 от "За какъв":Уралс
Коментиран от #34
17:06 24.03.2026
32 12345
Коментиран от #49
17:07 24.03.2026
33 не може да бъде
17:07 24.03.2026
34 Значи
До коментар #31 от "честен ционист":и на Египет е Уралс?
17:07 24.03.2026
35 Нали
До коментар #15 от "Сега Путин трябва":са негови хора, как ? Те му снасят данни и ме докладват, а но, да им спира петрола, макар че в момента не може заради Дружба..
17:07 24.03.2026
36 Атина Палада
До коментар #25 от "1945":За словаците и унгарците никога не е имало забрана .С какво на Унгария да закарат петрол от друго място?
Коментиран от #84
17:08 24.03.2026
37 Хм...
До коментар #3 от "Атина Палада":Освен това, ако бях на мястото на Путин щях да отрежа ЕсеС от всички руски суровини, да им блокирам северно море, да гръмна тръбата от Норвегия, да резна всички кабели и да паля и потапям наред де що сваря европейски кораби. После ще почна да чета декларации как са виновни руски опозиционери в чужбина и да повтарям дословно идиотщините на мЪрсулка и ко от последните четири години.
17:08 24.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Отдавна
До коментар #17 от "Шифьор":внасяме. Поне от 4 г.
17:09 24.03.2026
40 Киро
17:09 24.03.2026
41 SDEЧЕВ
17:10 24.03.2026
42 Сатана Z
17:10 24.03.2026
43 Ще се опитват
До коментар #22 от "Атина Палада":да изнудват Орбан. Затова поне до изборите в Унгария ще е така.
17:11 24.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 честен ционист
До коментар #44 от "хихи":Може и Спеца да му покаже.
17:12 24.03.2026
46 Файърфлай
Коментиран от #51
17:13 24.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Путин
17:13 24.03.2026
49 Ама то отдавна
До коментар #32 от "12345":Се замени. Само Унгария и Словакия внасяха руски петрол.
Коментиран от #67
17:13 24.03.2026
50 Омбре
Коментиран от #59
17:14 24.03.2026
51 Не разбираш
До коментар #46 от "Файърфлай":от политика!
17:14 24.03.2026
52 сбогом газпром
тия верно са неадекватни, днес забрана утре отмяна после пак ли забрана?
а путин питаха ли го?
17:14 24.03.2026
53 Феникс
17:14 24.03.2026
54 Омбре
До коментар #2 от "Някой":Ако съм на мястото на Путин, капка няма да пусна към ес, след толкова закани за спиране,санкции и всичко останало.
17:15 24.03.2026
55 нннн
17:15 24.03.2026
56 зеленски ще вдигне кръвно
нали зеления брадясал педофил командва мизерното ЕС?
Коментиран от #68
17:15 24.03.2026
57 Хем сърби, хем боли
Да се наденеш на банана и лудо да се завъртиш.
Ех, брюкселската тъпотия докога ще ти търпиш.
Вземи лопатата и смело, отзад да и я отвъртиш.....
17:15 24.03.2026
58 Фройд
До коментар #8 от "3.14К":Хахаха , право в десятката.
Да не стане утре , че и зеления шмъркач е виновен за състоянието на 404 ?!
17:16 24.03.2026
59 Е, то отдавна се
До коментар #50 от "Омбре":отказахме. Само Унгария и Словакия внасят руски петрол.
17:17 24.03.2026
60 Да но
17:18 24.03.2026
61 Оня с коня
17:18 24.03.2026
62 Вашето мнение
17:19 24.03.2026
63 Тома
Коментиран от #77
17:19 24.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 321
17:19 24.03.2026
66 Омбре
До коментар #11 от "Директора👨✈️":Нормално, урсула казала,че е ще е грешка,ако се върнем към руснаците,пак да мсе зависими,а сега като си зависим от американците по различно ли е? Тя и за атомните призна,че е грешка,сега и за това ще признае рано или късно,но какво ще стане ,ако краварите спрат,а Вова отиде изцяло към другите пазари? Направо си е за затвор цялата груоичка,кояото еднолично решава за сметка на хората .
17:20 24.03.2026
67 Атина Палада
До коментар #49 от "Ама то отдавна":ТеменужкЕ,ти ли си? Знам те от телевизията,когато обясняваше на журналиста ,че газа,който влиза от Гърция в България бил гръцки..А журналиста те пита : ами в Гърция не е ли влязал от Русия,а ти х(у)мна ми ТеменужкЕ му отговаряш напето както подобаваше на министър на енергетиката:-" Е, да де,от Русия влиза в Гърция ама при нас идва от Гърция и той за нас е гръцки"! :)))
17:20 24.03.2026
68 Слугата мрази свободния и смелия !
До коментар #56 от "зеленски ще вдигне кръвно":Президент Зеленски е лидер, нефелния престъпник Путлер е пародия на влдетел, по скоро е страхлив клоyн !
Коментиран от #76, #83
17:20 24.03.2026
69 Вовата
17:20 24.03.2026
70 не пиши с не определен пол , галош
До коментар #14 от "Карго 200":приятел, вие ходете да си определите пола от кои пол сте ?
17:21 24.03.2026
71 Механик
До оня ден се кълняха, че се отказват от петрола и кюмюра, сега са готови и стари гуми да горят.
И на Путин ще се кланят. Но аз ако съм на негово място, ще ги отрежа и да се оправят.
До оня ден ми надуваха главата колко сплотено е НАТО, сега вече се оказаха две НАТО и едното се джафка с другото.
17:21 24.03.2026
72 Феникс
17:21 24.03.2026
73 Рафинериите
До коментар #20 от "честен ционист":май ги преоборудваха и за лек петрол.
Коментиран от #79
17:22 24.03.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Горд
Коментиран от #87
17:24 24.03.2026
76 Хи хи
До коментар #68 от "Слугата мрази свободния и смелия !":маленкия зеля е толкоз маленкий, че може да влезе изправен под маса, ХА ХА ХА !! Ми той жуже бе !!!
17:25 24.03.2026
77 А защо Газпром
До коментар #63 от "Тома":фалира оше през 2023, ако е продавал, как става тая работа или го е подарявал този газ без пари ?:)
Коментиран от #82
17:26 24.03.2026
78 Кажи честно ... 🤣
То и те като нашите копейки четат само заглавията и няма да стигнат до факта, че ЕС внася само 1% от блатото, благодарение на еничарите си орбан и фицо
17:27 24.03.2026
79 честен ционист
До коментар #73 от "Рафинериите":Това да не е да като да си сложиш газова бутилка в таратайката. Подобни технологии не се получават току-така. Плюс това няма рафинерии, които преработват и двата сорта едновременно.
17:27 24.03.2026
80 Тия в Брюксел
17:28 24.03.2026
81 Зеленски
17:28 24.03.2026
82 Газпром никога не е фалирал.
До коментар #77 от "А защо Газпром":Просто не плаща данъци тук.
Коментиран от #91
17:28 24.03.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 С каквото и
До коментар #36 от "Атина Палада":всички останали. Що за въпрос. Намират си начини и се организират. Като започне цяла Европа да вднася Венецуелски петрол какво ще правят тогава. Има си начини
Коментиран от #89
17:29 24.03.2026
85 Урсуляка рече тръъъъ...
17:29 24.03.2026
86 Демограф
17:31 24.03.2026
87 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #75 от "Горд":Другари русофили!
Не мога да разбера, защо все още се мъчите в тази европейска България.
Путин ви покани в Русия! Издаде множество укази за да облекчи приемането ви в родината на сърцето и душата ви.
Обещава ви високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри и всякакви западни сатанински течения..
Какво чакате още? Насладете се на руския мир.
Или може би не сте искрени в любовта си и признателността си към майка Росия.
Очаквам не само коментари, а с реални действия да засвидетелствате признателността и обичта си към Русия .
Стига вече с вашето лицемерно поведение.
Ако не вие, поне децата и внуците си пратете, защото както вие самите твърдите Русия ви е е "освободила" и имате кръвен дан да плащате.
Веднага изпращам необходимите документи и запазвам час в руското посолство.
Коментиран от #101, #102
17:31 24.03.2026
88 Целогодишен банан отзади
До коментар #1 от "Целогодишен банан отзади":и сега ще се разджафкат цъкачите на копейки и русофоборци цъкалници
17:32 24.03.2026
89 Атина Палада
До коментар #84 от "С каквото и":Т.е. викаш ,че с танкери:))))
17:32 24.03.2026
90 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #83 от "Механик":Няма как да ти се обясни, не е за kyxите kpaтyни на ncиxяcaли pycopoби !
17:33 24.03.2026
91 Как се нарича ситуация
До коментар #82 от "Газпром никога не е фалирал.":в която годишния приход на фирмата се срине с 90%. Това си е чист фалит.
Коментиран от #96, #99
17:33 24.03.2026
92 Карго 200
17:34 24.03.2026
93 Защо
17:34 24.03.2026
94 Лукойл
17:35 24.03.2026
95 Иво Димчев
До коментар #64 от "Най- меките китки":Неоспорим факт!
Гой клубовете в Москва и Петербург са на всеки ъгъл.
Коментиран от #100
17:35 24.03.2026
96 Атина Палада
До коментар #91 от "Как се нарича ситуация":Всяко едно счети ще ти каже ,че какъвто искаш отчет,такъв ще ти изкара ..Без даже да говорим за двойно даже и тройно ...
17:37 24.03.2026
97 Анита Палада
17:41 24.03.2026
98 Хаген Дас
До коментар #64 от "Най- меките китки":В Кремъл прайдове те са забранени! Гледай да не попаднеш на руснаци ще ти омекне фонтанелата!
17:44 24.03.2026
99 някой си
До коментар #91 от "Как се нарича ситуация":евтини фантазьори
17:46 24.03.2026
100 Дас Хаген
До коментар #95 от "Иво Димчев":Да това ти е Европа, там бият после говорят! Да си чул за Москва прайд! Шанталак!
17:47 24.03.2026
101 А, няма да стане
До коментар #87 от "Tётя Мyтpaфановна":Ти ще се насладиш на африкански черен ......, а ние ще ти помогнем да се повозиш....
Хайде към Австралия, там вече изпразниха супермаркетите, но аборигените предлагат black шпек.....
17:51 24.03.2026
102 Файърфлай
До коментар #87 от "Tётя Мyтpaфановна":Що пък русофили ? А не например българофили.Днес видях една баничарка,на фирма за почистване на домове ( повечето домакинства и сами можем да си почистваме) та на баничарката на кирилица пишеше "уошинг енд клийнинг".Ако аз взема властта,подобни надписи ще изчезнат за 24 часа.Анадънму ?
Коментиран от #105
17:52 24.03.2026
103 дядо дръмпи -инфо
Сега, докато интернет прекъсванията се разпространяват из цялата страна, се появява ново послание, което предполага, че животът без свързаност не само е възможен, но и по-добър.Странно шоу
Руската държавна телевизия излъчи пропагандна песен, възхваляваща живота без достъп до интернет.
Според доклад на The Sun, кадрите показват деца, които пеят за това как животът е по-добър офлайн, повтаряйки фрази като отричане на нуждата от Wi-Fi и смартфони.
Излъчването идва в момент, когато масовите интернет прекъсвания продължават да се случват в големите градове.
17:54 24.03.2026
104 селяк
17:55 24.03.2026
105 Защото
До коментар #102 от "Файърфлай":българофил и русофил са несъвместими понятия. Оксиморон.
17:57 24.03.2026