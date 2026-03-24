ЕС отлага забраната за руския петрол на фона на глобално напрежение

Европейската комисия е отложила представянето на законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол, което първоначално беше насрочено за 15 април, сочи актуализираният законодателен график на ЕС, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Според европейски източник, предложението остава на дневен ред, но ще бъде внесено по-късно заради „настоящите геополитически обстоятелства“. Решението идва в контекста на засиленото напрежение в Близкия изток и отражението на конфликта между САЩ, Израел и Иран, който според Международната енергийна агенция предизвиква безпрецедентни сътресения в глобалните петролни доставки.

Планираната мярка цели да закрепи законово пълното прекратяване на вноса на руски петрол до края на 2027 г., като забраната да остане в сила дори при евентуално облекчаване на санкциите срещу Москва след бъдещо мирно споразумение за Украйна.

На практика обаче значението на подобна стъпка към момента е ограничено. До края на 2025 г. Европейският съюз вече е свил вноса на руски петрол до приблизително 1%, след сериозно намаление, започнало с началото на войната през 2022 г. Ограниченията върху морските доставки на практика елиминираха по-голямата част от този внос.

Въпреки това въпросът остава деликатен за част от държавите членки. Унгария и Словакия продължават да разчитат на руски петрол, което създава напрежение в рамките на съюза. Будапеща вече е блокирала европейско финансиране за Украйна на фона на спор, свързан с транзита на руски суровини през украинска територия.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано предупреди, че евентуално връщане към руски енергийни ресурси би представлявало „стратегическа грешка“, която може отново да направи Европа зависима и уязвима.

Отлагането на инициативата показва стремежа на Брюксел да намери равновесие между дългосрочната цел за енергийна независимост и необходимостта от краткосрочна стабилност на пазарите в условията на глобална несигурност.