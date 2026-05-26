"Първият дипломат на САЩ: Ужасната война в Украйна трябва да приключи""

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е готов да посредничи за прекратяване на войната между Русия и Украйна, коментирайки мащабния руски удар срещу Киев, пише Би Би Си.
"Всеки път, когато виждаме такива масирани удари от едната или другата страна, това ни напомня защо тази ужасна война, която продължава по-дълго от Втората световна война, трябва да приключи", заяви Рубио след телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров.
По думите на ръководителя на американската дипломация, САЩ са готови да направят всичко възможно, за да съдействат за прекратяването на конфликта.
"САЩ са готови и настроени да направят всичко възможно, за да помогнат за прекратяването на тази война и се надяваме, че в някакъв момент ще се появи такава възможност", добави Рубио.
От своя страна руският външен министър Сергей Лавров е съобщил за решението на Москва да започне удари по обекти в Киев, свързани с украинските въоръжени сили.
Според изявление, публикувано на сайта на министерството, Лавров обясни на Рубио, че това решение е "отговор на продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу мирното население и граждански обекти на територията на Русия".
Лавров също така напомнил на Рубио, че руската страна призовава САЩ и другите страни да евакуират персонала на своите дипломатически мисии от Киев.
Руският министър на външните работи дори изразил недоволство пред Марко Рубио от факта, че "арогантните усилия" на европейските елити и киевския режим подкопават споразуменията, постигнати в Анкъридж през 2025 г., които отваряха пътя към устойчиво дългосрочно уреждане на базата на баланс на интересите, писа "Интерфакс".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антируснак
21:52 26.05.2026
2 тъй ли...
21:53 26.05.2026
3 Варна 3
21:53 26.05.2026
4 Хаха
21:53 26.05.2026
5 Така е
21:53 26.05.2026
6 Пич
21:55 26.05.2026
7 Анонимен
21:55 26.05.2026
8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #15, #18
21:55 26.05.2026
9 Гост
21:55 26.05.2026
10 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #20
21:56 26.05.2026
11 66677
21:56 26.05.2026
12 Диктор
21:57 26.05.2026
13 Караянчева
21:57 26.05.2026
14 Без име
21:58 26.05.2026
15 Ти па
До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Що си праззз! В Киевска рус никога не е имало украинци!
Коментиран от #22
21:59 26.05.2026
16 Що бе
21:59 26.05.2026
17 Иван
Коментиран от #29
21:59 26.05.2026
18 😂🤣😂
До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Киевска РУС е руска. Ако е Укри Рус ще е украинска.🤣😂🤣😂
22:00 26.05.2026
19 Анонимен
22:00 26.05.2026
20 Тоя па
До коментар #10 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Що си праззз! Украйна само ще ПРИКЛЮЧИ!
22:01 26.05.2026
21 ЕДИН БЪЛГАРИН
Коментиран от #23, #24
22:01 26.05.2026
22 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #15 от "Ти па":И знамето на Киевска Рус е с този настоящ герб на Украйна. Така че помислете отново.
Коментиран от #25
22:01 26.05.2026
23 Варна 3
До коментар #21 от "ЕДИН БЪЛГАРИН":Руската пропаганда има за цел опростачването
22:03 26.05.2026
24 Разберете това
До коментар #21 от "ЕДИН БЪЛГАРИН":Руска империя/СССР/РФ отдавна са враждебно настроени спрямо България, зад тези действия срещу България стои Русия!
22:05 26.05.2026
25 Скандинавски и морски символ е
До коментар #22 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":тризъбеца има стилизирано изображение на сокол, което изображение е широкоразпространено в скандинавската митология и в гербовете на тогавашните скандинавски владетели. Русия е граничила със Скандинавия.
Коментиран от #37
22:07 26.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А орешниците
До коментар #17 от "Иван":В Авдеевка с мириз на изгоряла вата.
Коментиран от #33
22:10 26.05.2026
30 Абе отвориха ли завода за производство
В А Т А?
22:12 26.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Няма такава новина в западните
До коментар #29 от "А орешниците":медии, само в УНИАН ....като казват ВЕ
РИЯТНО....демек иска им се 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #35, #36
22:12 26.05.2026
34 Таралеж
22:16 26.05.2026
35 Шматкар,
До коментар #33 от "Няма такава новина в западните":То и в Старобилск имаше"деца".
Коментиран от #38
22:16 26.05.2026
36 Антируснак
До коментар #33 от "Няма такава новина в западните":Ама в руските има, с горчивина и ирония зетканалите коментират смешните акции на тяхната армия.
22:18 26.05.2026
37 Илиян
До коментар #25 от "Скандинавски и морски символ е":Тризъбеца е символа на Хан Кубрат трябва да прочетеш малко история
Коментиран от #46
22:19 26.05.2026
38 Днес италианските футболисти
До коментар #35 от "Шматкар,":спряха мача и почетоха паметта на руските деца И викаха УКРАЙНА ТЕРОРИСТ. Западни журналисти, които ходиха там разнесоха истината по медиите в Италия Испания,Германия Франция,Турция и още и още.
Коментиран от #45
22:21 26.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 да бе да
22:22 26.05.2026
41 Д-р Ментал
22:24 26.05.2026
42 Цвете
22:24 26.05.2026
43 Ти да видиш
Няма граници западното лицемерие. Същото е положението и с Иран и Палестина! Двойни стандарти, дебелоочие и наглост!
22:28 26.05.2026
44 Бивол албинос
22:29 26.05.2026
45 Руската пропаганда
До коментар #38 от "Днес италианските футболисти":Има за цел глупаците.😀
22:31 26.05.2026
46 Фактолог
До коментар #37 от "Илиян":Явно затова украинските нацисти събориха и оскверниха паметника на Хан Кубрат в Мала Перешчепина преди години и стана дори скандал!?
Коментиран от #47, #53, #58
22:31 26.05.2026
47 Разберете това
До коментар #46 от "Фактолог":Коментирайте каквото искате, вас ви е пълно с руска дезинформация, като обръщате дори гръб на България
Коментиран от #49
22:36 26.05.2026
48 ООрана държава
22:39 26.05.2026
49 Фактолог
До коментар #47 от "Разберете това":А това как ще коментираш !?
..."Точно преди една година – в началото на април 2021, в село Мала Перешчепина (Украйна), беше съборен паметникът на кхан Кубрат.
В България за случилото се разбрахме от медиите, които допълниха, че поругаването на паметника е дело на украински националисти..."
Нещо не ви изнася истината, както винаги, а!?
Коментиран от #57
22:44 26.05.2026
50 Отреазвяващ
22:49 26.05.2026
51 Цел Свет е наясно
Ама с импотентен ПЕН Дел... толкова!
КЕН ефо..и У.. Йло..
Уйдеа
Ааааахахаха
Коментиран от #52
22:50 26.05.2026
52 Град Козлодуй
До коментар #51 от "Цел Свет е наясно":Пу ткин е масов убиец пе Дал престъпник и фашист издирван от закона
22:52 26.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Факти
22:57 26.05.2026
55 грУЙО
Коментиран от #60
23:02 26.05.2026
56 Ами
всъщност са една от първопричините за конфликта.
Те искат сделка с Русия, но не ги устройват условията.
Можеха да се разберат още в Аляска, но цената
им се видя висока и се опитаха да я намалят.
Да ... Ама не. Вместо да я намалят, тя скочи още.
Нали знаете какво е казал Бисмарк :)
Най-доброто предложение на руснаците, е първото!
Коментиран от #59
23:05 26.05.2026
57 Руската пропаганда
До коментар #49 от "Фактолог":Има за цел глупака.
23:08 26.05.2026
58 Факти
До коментар #46 от "Фактолог":Руски иманяри събориха паметника на Кубрат, а украинските власти го възстановиха още същия ден.
23:08 26.05.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 След Орешника
До коментар #55 от "грУЙО":Тишина в Авдеевка.Руснаците започнаха да псуват Путин .
23:10 26.05.2026
61 Кибика
Хехехе
Б аа ах тия лай Наре...
23:14 26.05.2026
62 веселин
Нали вие започнахте тая война като с назначените предатели от 2014 до 2022 години финансирахте , подготвихте Украинската армия която от 320 Хилядна в плачевно състояние достигна 840 Хилядна добре въоръжена и подготвена която вече 5 -година воюва срещу Русия .. Путин ли? той през цялото време само наблюдаваше и чакаше -- той обича да гледа и да не прави нищо въобще да не реагира даже да му свалят от зад...ника гащите му едва ли ще реагира . Тъй като е Мека Мария и е готова да не откаже на никой стига да се хареса на партньорите и колегите си.
Коментиран от #63
23:21 26.05.2026
63 Кви ги дрънкаш Помак?!?)))
До коментар #62 от "веселин":Украинската армия беше 160 К в началото на войната! Оборудвана със старо Съветско оръжие и това което получиха от САЩ през първата година бяха...Джавелини( РПГ) срещу подводници, ракети, авиация , 64 км. Колони и т.н!
Глей шо дума.. ПРИ ГОЖИН, КГБ Гир КИН, ген АРМА ГЕДОН и т.н
23:29 26.05.2026