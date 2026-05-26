Първият дипломат на САЩ: Ужасната война в Украйна трябва да приключи
  Тема: Украйна

26 Май, 2026 21:50 1 463 63

По думите на ръководителя на американската дипломация САЩ са готови да направят всичко възможно, за да съдействат за прекратяването на конфликта

BBC BBC

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е готов да посредничи за прекратяване на войната между Русия и Украйна, коментирайки мащабния руски удар срещу Киев, пише Би Би Си.

"Всеки път, когато виждаме такива масирани удари от едната или другата страна, това ни напомня защо тази ужасна война, която продължава по-дълго от Втората световна война, трябва да приключи", заяви Рубио след телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров.

По думите на ръководителя на американската дипломация, САЩ са готови да направят всичко възможно, за да съдействат за прекратяването на конфликта.

"САЩ са готови и настроени да направят всичко възможно, за да помогнат за прекратяването на тази война и се надяваме, че в някакъв момент ще се появи такава възможност", добави Рубио.

От своя страна руският външен министър Сергей Лавров е съобщил за решението на Москва да започне удари по обекти в Киев, свързани с украинските въоръжени сили.

Според изявление, публикувано на сайта на министерството, Лавров обясни на Рубио, че това решение е "отговор на продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу мирното население и граждански обекти на територията на Русия".

Лавров също така напомнил на Рубио, че руската страна призовава САЩ и другите страни да евакуират персонала на своите дипломатически мисии от Киев.

Руският министър на външните работи дори изразил недоволство пред Марко Рубио от факта, че "арогантните усилия" на европейските елити и киевския режим подкопават споразуменията, постигнати в Анкъридж през 2025 г., които отваряха пътя към устойчиво дългосрочно уреждане на базата на баланс на интересите, писа "Интерфакс".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Антируснак

    16 26 Отговор
    Жалък кубинец на американска служба - и доброто трябваше да победи уж, а Путята още е жив, мръсникът!

    21:52 26.05.2026

  • 2 тъй ли...

    24 4 Отговор
    Ами, не я поддържайте.

    21:53 26.05.2026

  • 3 Варна 3

    14 30 Отговор
    Разпарчетосване на Русия, така мисля. Това е най-добрият начин за мир.

    21:53 26.05.2026

  • 4 Хаха

    28 4 Отговор
    Радев прави пътя от Видин до Враца за 40 дни, а Боко Тиквата прави Мездра-Ботевград от 2018г и още не го е направил.

    21:53 26.05.2026

  • 5 Така е

    10 24 Отговор
    Трябва ама джуджето в Кремъл не иска да се изтегля.

    21:53 26.05.2026

  • 6 Пич

    21 10 Отговор
    САЩ също усещат, защо е неистовото желание на Урсулианците да ескалират войната-за да ангажират САЩ!!! И като така, това не изнася на САЩ, и срещу Зелю и компания ще бъдат взети твърди мерки!!!

    21:55 26.05.2026

  • 7 Анонимен

    26 5 Отговор
    А кой и от коя държава раздаваше курабийки на Майдана? Просто питам.

    21:55 26.05.2026

  • 8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 26 Отговор
    Московска Русия е САТАНА. Киевска Рус е АНГЕЛЪТ НА СВОБОДАТА.

    Коментиран от #15, #18

    21:55 26.05.2026

  • 9 Гост

    9 10 Отговор
    Бойко подари на Путлер един пес от Берковски развъдник на един гербаджия.

    21:55 26.05.2026

  • 10 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    11 13 Отговор
    Ще приключи, но без помощта на САЩ, а с помощта на Европа.

    Коментиран от #20

    21:56 26.05.2026

  • 11 66677

    11 8 Отговор
    Терористичните атаки на Киев срещу Москва трябва да спрат незабавно.

    21:56 26.05.2026

  • 12 Диктор

    6 14 Отговор
    Блатото иска мир, но лъже.

    21:57 26.05.2026

  • 13 Караянчева

    10 3 Отговор
    Пекин е във Виетнам..!

    21:57 26.05.2026

  • 14 Без име

    17 2 Отговор
    Война още няма или поне не сме чули някой да е обявил война. Все още е специална военна операция.

    21:58 26.05.2026

  • 15 Ти па

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Що си праззз! В Киевска рус никога не е имало украинци!

    Коментиран от #22

    21:59 26.05.2026

  • 16 Що бе

    16 5 Отговор
    нали 404 побеждава. А Орешника трепе натювчета, които днес погребаха, според вашите медии. А уж според УНИАН Орешника се объркали в посоката, като такава новина няма във вашите медии, а в измислица на УНИАН.

    21:59 26.05.2026

  • 17 Иван

    18 8 Отговор
    Русия е велика сила,Украйна трябва да отстъпи.Само така ще се сложи край на войната.Зеленски няма карти,козовете са в Русия.

    Коментиран от #29

    21:59 26.05.2026

  • 18 😂🤣😂

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Киевска РУС е руска. Ако е Укри Рус ще е украинска.🤣😂🤣😂

    22:00 26.05.2026

  • 19 Анонимен

    15 3 Отговор
    Само се чудя какви Европейски ценности защитават в Крайна като те даже не са в ЕС и Матю

    22:00 26.05.2026

  • 20 Тоя па

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Що си праззз! Украйна само ще ПРИКЛЮЧИ!

    22:01 26.05.2026

  • 21 ЕДИН БЪЛГАРИН

    16 6 Отговор
    Българите сме с Русия,каквото ще да става.Киевските терористи трябва да си платят.

    Коментиран от #23, #24

    22:01 26.05.2026

  • 22 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от "Ти па":

    И знамето на Киевска Рус е с този настоящ герб на Украйна. Така че помислете отново.

    Коментиран от #25

    22:01 26.05.2026

  • 23 Варна 3

    8 13 Отговор

    До коментар #21 от "ЕДИН БЪЛГАРИН":

    Руската пропаганда има за цел опростачването

    22:03 26.05.2026

  • 24 Разберете това

    8 12 Отговор

    До коментар #21 от "ЕДИН БЪЛГАРИН":

    Руска империя/СССР/РФ отдавна са враждебно настроени спрямо България, зад тези действия срещу България стои Русия!

    22:05 26.05.2026

  • 25 Скандинавски и морски символ е

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    тризъбеца има стилизирано изображение на сокол, което изображение е широкоразпространено в скандинавската митология и в гербовете на тогавашните скандинавски владетели. Русия е граничила със Скандинавия.

    Коментиран от #37

    22:07 26.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А орешниците

    8 9 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    В Авдеевка с мириз на изгоряла вата.

    Коментиран от #33

    22:10 26.05.2026

  • 30 Абе отвориха ли завода за производство

    6 9 Отговор
    на
    В А Т А?

    22:12 26.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Няма такава новина в западните

    9 7 Отговор

    До коментар #29 от "А орешниците":

    медии, само в УНИАН ....като казват ВЕ
    РИЯТНО....демек иска им се 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #35, #36

    22:12 26.05.2026

  • 34 Таралеж

    7 2 Отговор
    Въпросът е как ще приключи, кухавелник кубински

    22:16 26.05.2026

  • 35 Шматкар,

    7 7 Отговор

    До коментар #33 от "Няма такава новина в западните":

    То и в Старобилск имаше"деца".

    Коментиран от #38

    22:16 26.05.2026

  • 36 Антируснак

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Няма такава новина в западните":

    Ама в руските има, с горчивина и ирония зетканалите коментират смешните акции на тяхната армия.

    22:18 26.05.2026

  • 37 Илиян

    3 9 Отговор

    До коментар #25 от "Скандинавски и морски символ е":

    Тризъбеца е символа на Хан Кубрат трябва да прочетеш малко история

    Коментиран от #46

    22:19 26.05.2026

  • 38 Днес италианските футболисти

    12 6 Отговор

    До коментар #35 от "Шматкар,":

    спряха мача и почетоха паметта на руските деца И викаха УКРАЙНА ТЕРОРИСТ. Западни журналисти, които ходиха там разнесоха истината по медиите в Италия Испания,Германия Франция,Турция и още и още.

    Коментиран от #45

    22:21 26.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 да бе да

    12 4 Отговор
    Ами не говори с Лавров, а с шунтавелките Кая и Урсула, дето натискат да скубат ЕС с пари от тази война! Те са за "отстрелване"! А зеленият си е за съд, затвор и бесило!

    22:22 26.05.2026

  • 41 Д-р Ментал

    6 8 Отговор
    Абе аз все се чудя, щом е толкова хубаво в Русия, защо никой не емигрира натам, а все към лошия Запад отиват. Пък и русначетата все към Швейцарски пансиони драпат да са….защо не таргетират Беларус или Новосибирск?

    22:24 26.05.2026

  • 42 Цвете

    6 12 Отговор
    НАИСТИНА НЕЧУВАНА НАГЛОСТ ОТ ЛАВРОВ И ПУТИН. ЩО ЗА ХОРА СТЕ ДА НАЛАГАТЕ РАЗПОРЕЖДАНЕ НА УКРАЙНА? И КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВАТЕ ,ЧЕ ЕВРОПЕЙСКТЕ ДИПЛОМАТИ ЩЕ НАПУСНАТ ,ЗАЩОТО ВИЕ ДИКТАТОРИТЕ ТАКА СТЕ РЕШИЛИ ЛИ? Е, ТОЗИ ПЪТ УДАРИХТЕ НА КАМЪК ,ТАКЪВ КАМЪК ,ЧЕ ЩЕ ВИ ПОМНЯТ ДЪЛГИ ГОДИНИ. 🫡🎭🤦‍♂️

    22:24 26.05.2026

  • 43 Ти да видиш

    12 3 Отговор
    А кой я предизвика и направи всичко възможно тя да започне, нали пак вие бе идиоти, какво се правите сега на миротворци!?
    Няма граници западното лицемерие. Същото е положението и с Иран и Палестина! Двойни стандарти, дебелоочие и наглост!

    22:28 26.05.2026

  • 44 Бивол албинос

    9 1 Отговор
    Ще спра войната за 24 часа, Иран иска мир, ще налагам мита и т.н.т. А всъщност е войната да продължава ще препродавам скъп газ, Иран не ме еб…т, митата са пушек най много ЕС да се хванат!

    22:29 26.05.2026

  • 45 Руската пропаганда

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "Днес италианските футболисти":

    Има за цел глупаците.😀

    22:31 26.05.2026

  • 46 Фактолог

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "Илиян":

    Явно затова украинските нацисти събориха и оскверниха паметника на Хан Кубрат в Мала Перешчепина преди години и стана дори скандал!?

    Коментиран от #47, #53, #58

    22:31 26.05.2026

  • 47 Разберете това

    4 6 Отговор

    До коментар #46 от "Фактолог":

    Коментирайте каквото искате, вас ви е пълно с руска дезинформация, като обръщате дори гръб на България

    Коментиран от #49

    22:36 26.05.2026

  • 48 ООрана държава

    9 4 Отговор
    Докато на зльония му се снасят милярди безотчетно евро, няма да има мир

    22:39 26.05.2026

  • 49 Фактолог

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "Разберете това":

    А това как ще коментираш !?

    ..."Точно преди една година – в началото на април 2021, в село Мала Перешчепина (Украйна), беше съборен паметникът на кхан Кубрат.
    В България за случилото се разбрахме от медиите, които допълниха, че поругаването на паметника е дело на украински националисти..."

    Нещо не ви изнася истината, както винаги, а!?

    Коментиран от #57

    22:44 26.05.2026

  • 50 Отреазвяващ

    5 2 Отговор
    Ами действайте.Не само да хвърляте дърва в огъня, бензина е скъп.Пак по ваша вина!

    22:49 26.05.2026

  • 51 Цел Свет е наясно

    5 5 Отговор
    Че .. монгольяка педофил и фамозна педрила,.. хомик могучая и жълтурете на Ким,..НЕ МОГАТ да победят в конвенционална ВОЙНА..20 пъти по-малката Украйна!!
    Ама с импотентен ПЕН Дел... толкова!
    КЕН ефо..и У.. Йло..
    Уйдеа
    Ааааахахаха

    Коментиран от #52

    22:50 26.05.2026

  • 52 Град Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #51 от "Цел Свет е наясно":

    Пу ткин е масов убиец пе Дал престъпник и фашист издирван от закона

    22:52 26.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Факти

    5 6 Отговор
    Путин нито може да победи, нито да се измъкне от войната. Вкараха го в капан и го пекат на бавен огън.

    22:57 26.05.2026

  • 55 грУЙО

    6 4 Отговор
    След всеки Орещник следва тишина и вайкане в джендаристан

    Коментиран от #60

    23:02 26.05.2026

  • 56 Ами

    4 4 Отговор
    САЩ го играят посредник за да замажат факта, че те
    всъщност са една от първопричините за конфликта.
    Те искат сделка с Русия, но не ги устройват условията.
    Можеха да се разберат още в Аляска, но цената
    им се видя висока и се опитаха да я намалят.
    Да ... Ама не. Вместо да я намалят, тя скочи още.
    Нали знаете какво е казал Бисмарк :)
    Най-доброто предложение на руснаците, е първото!

    Коментиран от #59

    23:05 26.05.2026

  • 57 Руската пропаганда

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Фактолог":

    Има за цел глупака.

    23:08 26.05.2026

  • 58 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Фактолог":

    Руски иманяри събориха паметника на Кубрат, а украинските власти го възстановиха още същия ден.

    23:08 26.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 След Орешника

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "грУЙО":

    Тишина в Авдеевка.Руснаците започнаха да псуват Путин .

    23:10 26.05.2026

  • 61 Кибика

    4 5 Отговор
    Абе тия монголски пе.. деруги след 13 г..оше ли превземат геройски тоа Донбас, бе дееа?
    Хехехе
    Б аа ах тия лай Наре...

    23:14 26.05.2026

  • 62 веселин

    4 4 Отговор
    "Първият дипломат на САЩ: Ужасната война в Украйна трябва да приключи""
    Нали вие започнахте тая война като с назначените предатели от 2014 до 2022 години финансирахте , подготвихте Украинската армия която от 320 Хилядна в плачевно състояние достигна 840 Хилядна добре въоръжена и подготвена която вече 5 -година воюва срещу Русия .. Путин ли? той през цялото време само наблюдаваше и чакаше -- той обича да гледа и да не прави нищо въобще да не реагира даже да му свалят от зад...ника гащите му едва ли ще реагира . Тъй като е Мека Мария и е готова да не откаже на никой стига да се хареса на партньорите и колегите си.

    Коментиран от #63

    23:21 26.05.2026

  • 63 Кви ги дрънкаш Помак?!?)))

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "веселин":

    Украинската армия беше 160 К в началото на войната! Оборудвана със старо Съветско оръжие и това което получиха от САЩ през първата година бяха...Джавелини( РПГ) срещу подводници, ракети, авиация , 64 км. Колони и т.н!
    Глей шо дума.. ПРИ ГОЖИН, КГБ Гир КИН, ген АРМА ГЕДОН и т.н

    23:29 26.05.2026