"Първият дипломат на САЩ: Ужасната война в Украйна трябва да приключи""

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е готов да посредничи за прекратяване на войната между Русия и Украйна, коментирайки мащабния руски удар срещу Киев, пише Би Би Си.

"Всеки път, когато виждаме такива масирани удари от едната или другата страна, това ни напомня защо тази ужасна война, която продължава по-дълго от Втората световна война, трябва да приключи", заяви Рубио след телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров.

Още новини от Украйна

По думите на ръководителя на американската дипломация, САЩ са готови да направят всичко възможно, за да съдействат за прекратяването на конфликта.

"САЩ са готови и настроени да направят всичко възможно, за да помогнат за прекратяването на тази война и се надяваме, че в някакъв момент ще се появи такава възможност", добави Рубио.

От своя страна руският външен министър Сергей Лавров е съобщил за решението на Москва да започне удари по обекти в Киев, свързани с украинските въоръжени сили.

Според изявление, публикувано на сайта на министерството, Лавров обясни на Рубио, че това решение е "отговор на продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу мирното население и граждански обекти на територията на Русия".

Лавров също така напомнил на Рубио, че руската страна призовава САЩ и другите страни да евакуират персонала на своите дипломатически мисии от Киев.

Руският министър на външните работи дори изразил недоволство пред Марко Рубио от факта, че "арогантните усилия" на европейските елити и киевския режим подкопават споразуменията, постигнати в Анкъридж през 2025 г., които отваряха пътя към устойчиво дългосрочно уреждане на базата на баланс на интересите, писа "Интерфакс".