Жандармерия влезе в квартал "Раховица" в Берковица заради възникнало напрежение. Късно снощи ситуацията бе овладяна, но униформените ще останат там през цялата нощ.

До напрежението се стигнало заради възникнал битов конфликт. Пострадал е възрастен мъж, който е откаран в Спешна помощ за преглед.

От МВР съобщиха за БНТ, че към момента няма опасност от ескалация, тъй като са предприети незабавни действия за потушаване на възникналия конфликт.

Образувани са две досъдебни производства. Днес се очаква повече информация по случая от разследващите.