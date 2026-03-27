"Цените на петрола паднаха след новата отсрочка на Тръмп за удари по енергетиката на Иран

Цените на петрола паднаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отложи крайния срок за удар по енергийната инфраструктура на Иран, съобщава Bloomberg.
Суровият петрол Brent падна с 2%, падайки под 106 долара за барел след близо 6% покачване предния ден. Суровият петрол WTI падна с 1,2%, до около 93 долара за барел.
„Действията на Тръмп донякъде намаляват краткосрочния пазарен натиск, но рисковете остават наклонени нагоре“, каза Ева Мантей, стратег по суровините в ING Groep NV.
Според анализатори от Macquarie Group Ltd. вероятността войната да приключи до края на март е приблизително 60%, докато вероятността за по-дълъг конфликт, евентуално до юни, е 40%. Последният сценарий може да доведе до покачване на цените на петрола до 200 долара за барел.
Фючърсите на суровия петрол Brent са се повишили с близо 47% от началото на март.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Паднаха,
Тези номера едва ли ще минат пред персите.
04:46 27.03.2026
3 Ъъъъ
Откога са тези новини? Щото гледам, че петрола е на $107....В реално време.....🤔
Brent Crude 14 mins
$107.2 - 0.78%
06:09 27.03.2026
