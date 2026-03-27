Цените на петрола паднаха след новата отсрочка на Тръмп за удари по енергетиката на Иран

27 Март, 2026 04:21, обновена 27 Март, 2026 04:25 2 028 5

Рисковете обаче остават наклонени нагоре, каза Ева Мантей, стратег по суровините в ING Groep NV

Снимка: YouTube
Милен Ганев, Главен редактор във Fakti.bg

Цените на петрола паднаха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отложи крайния срок за удар по енергийната инфраструктура на Иран, съобщава Bloomberg.

Суровият петрол Brent падна с 2%, падайки под 106 долара за барел след близо 6% покачване предния ден. Суровият петрол WTI падна с 1,2%, до около 93 долара за барел.

„Действията на Тръмп донякъде намаляват краткосрочния пазарен натиск, но рисковете остават наклонени нагоре“, каза Ева Мантей, стратег по суровините в ING Groep NV.

Според анализатори от Macquarie Group Ltd. вероятността войната да приключи до края на март е приблизително 60%, докато вероятността за по-дълъг конфликт, евентуално до юни, е 40%. Последният сценарий може да доведе до покачване на цените на петрола до 200 долара за барел.

Фючърсите на суровия петрол Brent са се повишили с близо 47% от началото на март.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Паднаха,

    понеже на рижавия му запари под краката и сега иска да върне влака.
    Тези номера едва ли ще минат пред персите.

    04:46 27.03.2026

  • 2 бгполитик

    вдигаме цените!!!

    05:37 27.03.2026

  • 3 Ъъъъ

    "Цените на петрола паднаха след новата отсрочка на Тръмп за удари по енергетиката на Иран

    Откога са тези новини? Щото гледам, че петрола е на $107....В реално време.....🤔

    Brent Crude 14 mins

    $107.2 - 0.78%

    06:09 27.03.2026

  • 4 Петродолар

    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    07:25 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.