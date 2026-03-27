МОК изключи трансджендър атлетките от женските олимпийски дисциплини

27 Март, 2026 08:30 1 502 18

Допустимостта за участие в женска категория ще се определя чрез генетичен тест

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Международният олимпийски комитет обяви нова политика за допустимост, която на практика изключва трансджендър атлетките от женските дисциплини на Олимпийските игри.

Решението съвпада с изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп относно женския спорт и се прилага считано от Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. „Допустимостта за участие в женска категория на Олимпийските игри вече е ограничена до биологични жени”, се казва в официалното изявление на МОК.

Допустимостта ще се определя чрез скрининг на гена SRY, който е отговорен за мъжкото полово развитие. МОК смята, че присъствието на този ген е доказателство, че даден спортист е преминал мъжко полово развитие. Тестът се извършва еднократно за цял живот чрез слюнка, тампон или кръвна проба и се счита за слабо инвазивен метод.

Атлетките с отрицателен резултат отговарят постоянно на критериите за участие в женски дисциплини. Единственото изключение е за спортистки с редки медицински състояния, при които тялото не реагира на анаболния ефект на тестостерона.

Президентката на МОК Кърсти Ковентри защити решението категорично. „Като бивша спортистка вярвам в правото на всеки олимпиец да участва в честна надпревара. Тази политика се основава на научни данни и е разработена от медицински експерти. Абсолютно ясно е, че не би било честно биологични мъже да се състезават в женска категория, а в някои спортове това би било и опасно”, заяви тя, добавяйки, че всеки спортист ще бъде третиран с достойнство и уважение и ще има достъп до психологическа и медицинска подкрепа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    41 0 Отговор
    Правилно

    08:32 27.03.2026

  • 2 Георги

    38 3 Отговор
    къде са алтернативните ум-но-красиви евро-на-коленки да ревмнат за нарушените права на неориентираните

    Коментиран от #14

    08:32 27.03.2026

  • 3 клети

    1 22 Отговор
    руzcлямии

    Коментиран от #7

    08:39 27.03.2026

  • 4 Тц, тц, тц!

    32 4 Отговор
    Жалко, няма да видим магическото съчетание на Асен Василев с лента!☹️

    Коментиран от #12

    08:46 27.03.2026

  • 5 Дидо

    38 0 Отговор
    След френската олимпиада на срама спрях да гледам и да се интересуват от олимпиади. Ако щат и зелените човечета от марс да участват, по-голяма излагация няма да стане.

    08:46 27.03.2026

  • 6 анонимко

    41 1 Отговор
    А няма ли да им отнемат медалите,получени незаслужено?

    08:55 27.03.2026

  • 7 ТРАНСпортир

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "клети":

    Ето, един вече реве

    09:02 27.03.2026

  • 8 Омбре

    18 0 Отговор
    Еми правилно и логично е.

    09:09 27.03.2026

  • 9 э абаротное

    0 5 Отговор
    Правилно е да позволят на мъже станали жени , да участват в женски спортове. А обратното ? За жени станали мъже ?

    Коментиран от #11

    09:24 27.03.2026

  • 10 свиреп ОХЛЮВ

    15 0 Отговор
    И какво ? Чак сега ли се усетиха ???
    Трябваше да станат скандали и неправди ли ?
    Много , много , много закъсняло решение.

    09:25 27.03.2026

  • 11 Пилотът Гошу

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "э абаротное":

    Няма нито една жена, която да се мисли за мъж и да иска да участва в мъжките спортове.

    Коментиран от #16

    09:40 27.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факти

    0 4 Отговор
    Знаем, че сте фенове на буци и шиши ама не го правете толкова явно

    10:12 27.03.2026

  • 14 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Турция и Иран са сред лидерите в света по брой операции за смяна на пола. Иран е много интересен случай. В средата на 80-те транссексуалната "жена" Мариам Молкара успява да се срещне с аятолах Хомейни и да го убеди, че не е г е й, което е забранено, а че е "жена, затворена в тялото на мъж". Хомейни се консултира с медицински експерти и решава, че това е заболяване, което се нуждае от лек. През 1987 г. Хомейни издава фетва, с която узаконява смяната на пола като медицинска необходимост. Така операциите за смяна на пола стават официално лечение. След операцията лицето получава нови лични документи, които отразяват новият му пол и съответно може да сключва брак. Държавата субсидира 50% от цената на операцията (80% за социално слаби) и 70% от хормоналната терапия след това. Има и фондация, която отпуска специални безлихвени дългосрочни кредити за медицински нужди. В Иран годишно се извършват около 700 операции за смяна на пола. Топ 5 в света по трансджендъри на глава население са Тайланд, САЩ, Канада, Израел и Бразилия. Европа изостава.

    10:42 27.03.2026

  • 15 От Москалитското княжество

    1 2 Отговор
    ВеПе ще отвори Всероссийските трансджендър игри за международно участие, кото ще ги превърне в трансджендър Олимпиада.

    Коментиран от #18

    13:59 27.03.2026

  • 16 Леля Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пилотът Гошу":

    И жени миньорки няма.

    14:02 27.03.2026

  • 17 Мотивация за отрицателен вот

    2 0 Отговор
    Заглавието не е точно
    А точното е : "МОК изключи МЪЖЕТЕ, претендиращи, че са жени ,от женските олимпийски дисциплини".

    14:45 27.03.2026

  • 18 От Петроханската Партия

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "От Москалитското княжество":

    Ние ще изпреварим всички!

    14:46 27.03.2026

