МОК изключи трансджендър атлетките от женските олимпийски дисциплини

Международният олимпийски комитет обяви нова политика за допустимост, която на практика изключва трансджендър атлетките от женските дисциплини на Олимпийските игри.

Решението съвпада с изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп относно женския спорт и се прилага считано от Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. „Допустимостта за участие в женска категория на Олимпийските игри вече е ограничена до биологични жени”, се казва в официалното изявление на МОК.

Допустимостта ще се определя чрез скрининг на гена SRY, който е отговорен за мъжкото полово развитие. МОК смята, че присъствието на този ген е доказателство, че даден спортист е преминал мъжко полово развитие. Тестът се извършва еднократно за цял живот чрез слюнка, тампон или кръвна проба и се счита за слабо инвазивен метод.

Атлетките с отрицателен резултат отговарят постоянно на критериите за участие в женски дисциплини. Единственото изключение е за спортистки с редки медицински състояния, при които тялото не реагира на анаболния ефект на тестостерона.

Президентката на МОК Кърсти Ковентри защити решението категорично. „Като бивша спортистка вярвам в правото на всеки олимпиец да участва в честна надпревара. Тази политика се основава на научни данни и е разработена от медицински експерти. Абсолютно ясно е, че не би било честно биологични мъже да се състезават в женска категория, а в някои спортове това би било и опасно”, заяви тя, добавяйки, че всеки спортист ще бъде третиран с достойнство и уважение и ще има достъп до психологическа и медицинска подкрепа.