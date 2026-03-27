МОК изключи трансджендър атлетките от женските олимпийски дисциплини

Международният олимпийски комитет обяви нова политика за допустимост, която на практика изключва трансджендър атлетките от женските дисциплини на Олимпийските игри.
Решението съвпада с изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп относно женския спорт и се прилага считано от Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. „Допустимостта за участие в женска категория на Олимпийските игри вече е ограничена до биологични жени”, се казва в официалното изявление на МОК.
Допустимостта ще се определя чрез скрининг на гена SRY, който е отговорен за мъжкото полово развитие. МОК смята, че присъствието на този ген е доказателство, че даден спортист е преминал мъжко полово развитие. Тестът се извършва еднократно за цял живот чрез слюнка, тампон или кръвна проба и се счита за слабо инвазивен метод.
Атлетките с отрицателен резултат отговарят постоянно на критериите за участие в женски дисциплини. Единственото изключение е за спортистки с редки медицински състояния, при които тялото не реагира на анаболния ефект на тестостерона.
Президентката на МОК Кърсти Ковентри защити решението категорично. „Като бивша спортистка вярвам в правото на всеки олимпиец да участва в честна надпревара. Тази политика се основава на научни данни и е разработена от медицински експерти. Абсолютно ясно е, че не би било честно биологични мъже да се състезават в женска категория, а в някои спортове това би било и опасно”, заяви тя, добавяйки, че всеки спортист ще бъде третиран с достойнство и уважение и ще има достъп до психологическа и медицинска подкрепа.
7 ТРАНСпортир
До коментар #3 от "клети":Ето, един вече реве
09:02 27.03.2026
10 свиреп ОХЛЮВ
Трябваше да станат скандали и неправди ли ?
Много , много , много закъсняло решение.
09:25 27.03.2026
11 Пилотът Гошу
До коментар #9 от "э абаротное":Няма нито една жена, която да се мисли за мъж и да иска да участва в мъжките спортове.
Коментиран от #16
09:40 27.03.2026
14 Факти
До коментар #2 от "Георги":Турция и Иран са сред лидерите в света по брой операции за смяна на пола. Иран е много интересен случай. В средата на 80-те транссексуалната "жена" Мариам Молкара успява да се срещне с аятолах Хомейни и да го убеди, че не е г е й, което е забранено, а че е "жена, затворена в тялото на мъж". Хомейни се консултира с медицински експерти и решава, че това е заболяване, което се нуждае от лек. През 1987 г. Хомейни издава фетва, с която узаконява смяната на пола като медицинска необходимост. Така операциите за смяна на пола стават официално лечение. След операцията лицето получава нови лични документи, които отразяват новият му пол и съответно може да сключва брак. Държавата субсидира 50% от цената на операцията (80% за социално слаби) и 70% от хормоналната терапия след това. Има и фондация, която отпуска специални безлихвени дългосрочни кредити за медицински нужди. В Иран годишно се извършват около 700 операции за смяна на пола. Топ 5 в света по трансджендъри на глава население са Тайланд, САЩ, Канада, Израел и Бразилия. Европа изостава.
10:42 27.03.2026
16 Леля Гошо
До коментар #11 от "Пилотът Гошу":И жени миньорки няма.
14:02 27.03.2026
17 Мотивация за отрицателен вот
А точното е : "МОК изключи МЪЖЕТЕ, претендиращи, че са жени ,от женските олимпийски дисциплини".
14:45 27.03.2026
До коментар #15 от "От Москалитското княжество":Ние ще изпреварим всички!
14:46 27.03.2026