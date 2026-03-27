Мадуро се яви окован в съда. Тръмп се похвали, че си е върнал пет пъти похарченото за залавянето му с венецуелски петрол

Венецуелският президент Николас Мадуро се яви на второ изслушване във федералния съд в Манхатън, облечен в маслиненозелена затворническа униформа и с оковани крака.

Ръцете на Мадуро обаче не бяха оковани по време на изслушването. От първото си изслушване през януари 63-годишният свален лидер на Венецуела изглеждаше по-слаб. По време на изслушването Мадуро и съпругата му Силия Флорес използваха слушалки за превод и си водеха бележки, докато венецуелският експрезидент периодично общуваше с адвоката си.

Изслушването продължи приблизително час и половина, като се фокусира върху възпрепятстването от страна на правителството на САЩ на правните хонорари на венецуелското правителство за Мадуро и съпругата му. Съдия Алвин Хелърщайн заяви, че не възнамерява да прекрати делото, както е поискано от защитата, на основание, че то нарушава правото на подсъдимите на адвокат по техен избор. Съдията също така обеща скоро да се произнесе дали да задължи американската администрация да позволи на Венецуела да плати правните хонорари на Мадуро и Флорес.

Нова дата за изслушване все още не е определена.

Мадуро и съпругата му бяха заловени в началото на януари по време на операция на американските военни и сили за сигурност в президентската им резиденция в Каракас и отведени в Ню Йорк. Двойката е обвинена в участие в наркотерористична дейност, обхващаща над 25 години, и е задържана във федерален център за задържане в Бруклин. Те напълно отричат ​​всички обвинения.

Приходите на САЩ от продажбите на венецуелски петрол са надхвърлили няколко пъти разходите за военната операция в латиноамериканската страна, заяви президента на САЩ Доналд Тръмп.

„През първата седмица получихме 100 милиона барела петрол. Възстановихме повече от разходите по цялата атака, всъщност спечелихме четири до пет пъти повече от цената й“, каза той в интервю за Fox News.