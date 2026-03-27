Мадуро се яви окован в съда. Тръмп се похвали, че си е върнал пет пъти похарченото за залавянето му с венецуелски петрол

Венецуелският президент Николас Мадуро се яви на второ изслушване във федералния съд в Манхатън, облечен в маслиненозелена затворническа униформа и с оковани крака.
Ръцете на Мадуро обаче не бяха оковани по време на изслушването. От първото си изслушване през януари 63-годишният свален лидер на Венецуела изглеждаше по-слаб. По време на изслушването Мадуро и съпругата му Силия Флорес използваха слушалки за превод и си водеха бележки, докато венецуелският експрезидент периодично общуваше с адвоката си.
Изслушването продължи приблизително час и половина, като се фокусира върху възпрепятстването от страна на правителството на САЩ на правните хонорари на венецуелското правителство за Мадуро и съпругата му. Съдия Алвин Хелърщайн заяви, че не възнамерява да прекрати делото, както е поискано от защитата, на основание, че то нарушава правото на подсъдимите на адвокат по техен избор. Съдията също така обеща скоро да се произнесе дали да задължи американската администрация да позволи на Венецуела да плати правните хонорари на Мадуро и Флорес.
Нова дата за изслушване все още не е определена.
Мадуро и съпругата му бяха заловени в началото на януари по време на операция на американските военни и сили за сигурност в президентската им резиденция в Каракас и отведени в Ню Йорк. Двойката е обвинена в участие в наркотерористична дейност, обхващаща над 25 години, и е задържана във федерален център за задържане в Бруклин. Те напълно отричат всички обвинения.
Приходите на САЩ от продажбите на венецуелски петрол са надхвърлили няколко пъти разходите за военната операция в латиноамериканската страна, заяви президента на САЩ Доналд Тръмп.
„През първата седмица получихме 100 милиона барела петрол. Възстановихме повече от разходите по цялата атака, всъщност спечелихме четири до пет пъти повече от цената й“, каза той в интервю за Fox News.
2 Гост
05:14 27.03.2026
5 Като
05:41 27.03.2026
6 Санитарят от Карлуково
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Ако си послушен в клиниката - никога. Но ако буйнстваш - пижамата с дългите ръкави и никакъв достъп до интернет.
05:50 27.03.2026
7 Сандо
05:57 27.03.2026
8 Прилича на
НО, дори и да е виновен нещо, то какво общо имат НЕФТЪТ и страната Венецуела, та ще бъдат ОГРАБЕНИ? Рекетьорска история, толкова открито и нагло, пред цял свят!!!
06:03 27.03.2026
9 Kaлпазанин
06:05 27.03.2026
10 Еми да ограбиш
До коментар #5 от "Като":И убиеш индианец, да му вземеш земята и да се обявиш за велик, това е историята на бежанците, организирали наскоро тази пиратска държава. Традиция си им е! Диваци некакви!
06:07 27.03.2026
11 Боруна Лом
06:17 27.03.2026
12 Дзак
До коментар #10 от "Еми да ограбиш":Мечтата на Провокатора от факти.бг!
06:17 27.03.2026
13 Тц, тц, тц!
06:17 27.03.2026
14 Срам
06:58 27.03.2026
15 Георги Димитров
06:59 27.03.2026
16 Брутално нагъл
07:29 27.03.2026
17 Краварска тор
07:48 27.03.2026
18 Жалко, но
До коментар #14 от "Срам":Вече не сме държава, а колония на тези фашисти
07:49 27.03.2026
19 ами
08:03 27.03.2026
20 Печалбарят
А фактите са: Приходите на САЩ от КРАЖБИТЕ на венецуелски петрол.
Да коментираш Тръмпи Бъмпи е обидно. Да се занимават с него американците. Те си го избраха!
А ние да си коментираме нашия близнак лъжец. Ние си го избираме.
08:34 27.03.2026
21 хер ФЛИК
08:36 27.03.2026
22 Ричард Естес
08:38 27.03.2026
23 доктор ОХ боли
Заканват се на Куба , че няма да имат ток и бензин. И го правят. И то просто , защото не харесват кой и как управлява там.
СаЩ решават , че Мексиканска залив не е правилно име и го променят на.....Американски.
Харесват си Гренландия и искат сама да им падне в ръцете.
Заканват се на Мексико , че не ги слуша.
Предслагат на Канада да стане щат .
Решават , че ИРАН не е послушен и хоп....бомби и ракети !
Това НЕ ВИ ЛИ ПРАВИ впечатление , колко е демократично и честно ?
Плюете руснаците , че бяха принудени да се намесят и воюват , но МЪЛЧИТЕ за американските агресии , които са на хиляди километри от границите им. Агресии , които ежедневно ние ПЛАЩАМЕ !
08:45 27.03.2026
24 Слоностозъбест Абракадабър
До коментар #22 от "Ричард Естес":Те , ако бяха посетили Шиши , щяха да го заварят заедно с авера му Тиквата , докато си хортуват как да вземат още и още, и още ,и още от нас , докато ни го набиват с 200 !
08:47 27.03.2026
25 Недей, че ще е
До коментар #22 от "Ричард Естес":Повод и официално да ни вземат и АЕЦа, и всичките мини, реки, езера, гори....
А че магнитния е престъпник, те знаят. Той на тях служи от свай време. Е покрай това, пиратската държава му разрешава да вилнее и граби народа... Тяхна бандитска сделка е. Да ни ограбят.
08:48 27.03.2026
26 Прав си
До коментар #23 от "доктор ОХ боли":Ама това пиратите и фашистите са подобни. Пиратите са по-примитивни, докато фашистите имат сложна "идеология " на величие и че те "винаги са великите и имят моралното право да изтребват другите "! Ама се започва с обвинения, като на вълкът и агнето. "Виновно си, понеже съм гладен"!
Такъв примитивизъм, че нашият соц от 1980-та година беше направо изграден комунизъм, в сравнение с тези примати днеска! Е, то кои ядат банани?
08:53 27.03.2026
27 Майк Алън Патън
09:14 27.03.2026
28 э абаротное
До коментар #25 от "Недей, че ще е":Ами то АЕЦ не е ли вече техен ? Ние им даваме всичко , даже да не са го поискали. Правим се на покорни слуги. АЕЦ - МАЕЦ , Магнити, Централи , рудници , Марица Изток-Запад , Север-Юг !
09:21 27.03.2026