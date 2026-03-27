Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Мадуро се яви окован в съда. Тръмп се похвали, че си е върнал пет пъти похарченото за залавянето му с венецуелски петрол

Мадуро се яви окован в съда. Тръмп се похвали, че си е върнал пет пъти похарченото за залавянето му с венецуелски петрол

27 Март, 2026 04:48, обновена 27 Март, 2026 05:04 2 531 28

  • сащ-
  • венецуела-
  • петрол-
  • мадуро-
  • съд

Сваленият венецуелският президент се яви на второ изслушване във федералния съд в Манхатън, в затворническа униформа и с белезници на краката

Мадуро се яви окован в съда. Тръмп се похвали, че си е върнал пет пъти похарченото за залавянето му с венецуелски петрол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро се яви на второ изслушване във федералния съд в Манхатън, облечен в маслиненозелена затворническа униформа и с оковани крака.

Ръцете на Мадуро обаче не бяха оковани по време на изслушването. От първото си изслушване през януари 63-годишният свален лидер на Венецуела изглеждаше по-слаб. По време на изслушването Мадуро и съпругата му Силия Флорес използваха слушалки за превод и си водеха бележки, докато венецуелският експрезидент периодично общуваше с адвоката си.

Изслушването продължи приблизително час и половина, като се фокусира върху възпрепятстването от страна на правителството на САЩ на правните хонорари на венецуелското правителство за Мадуро и съпругата му. Съдия Алвин Хелърщайн заяви, че не възнамерява да прекрати делото, както е поискано от защитата, на основание, че то нарушава правото на подсъдимите на адвокат по техен избор. Съдията също така обеща скоро да се произнесе дали да задължи американската администрация да позволи на Венецуела да плати правните хонорари на Мадуро и Флорес.

Нова дата за изслушване все още не е определена.

Мадуро и съпругата му бяха заловени в началото на януари по време на операция на американските военни и сили за сигурност в президентската им резиденция в Каракас и отведени в Ню Йорк. Двойката е обвинена в участие в наркотерористична дейност, обхващаща над 25 години, и е задържана във федерален център за задържане в Бруклин. Те напълно отричат ​​всички обвинения.

Приходите на САЩ от продажбите на венецуелски петрол са надхвърлили няколко пъти разходите за военната операция в латиноамериканската страна, заяви президента на САЩ Доналд Тръмп.

„През първата седмица получихме 100 милиона барела петрол. Възстановихме повече от разходите по цялата атака, всъщност спечелихме четири до пет пъти повече от цената й“, каза той в интервю за Fox News.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    75 2 Отговор
    Макар, че е с германски корени, Тръмп е пират, крадец и разбойник и като всеки типичен англосаксонец се гордее с това. /По Марк Твен - Ние англосаксонците/

    05:14 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Като

    46 2 Отговор
    няма с какво да се хвали ще се фука че е отвлякъл някакъвв индианец.

    Коментиран от #10

    05:41 27.03.2026

  • 6 Санитарят от Карлуково

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Ако си послушен в клиниката - никога. Но ако буйнстваш - пижамата с дългите ръкави и никакъв достъп до интернет.

    05:50 27.03.2026

  • 7 Сандо

    65 1 Отговор
    Престъпникът ни уведомява колко пари е откраднал от една смятана от всички независима държава.Но за демократизаторите от англосаксонски вид това е просто задължително.Чакаме онзи "добър ден за българската демокрация" когато на многострадалния български народ ще стане ясно колко и нас са ни ошушкали.

    05:57 27.03.2026

  • 8 Прилича на

    65 3 Отговор
    Разхождане на мечка на цирк... И сега ще го съдят по американското право, НО той не е американец и никога не е бил! И какви доказателства има, че бил нарушавал законите на САЩ? Така "осъдиха" и Садам Хюсейн, макар, че НЕ намериха никакви ОМП в Ирак. Пак ще правят театър на абсурда и с този.
    НО, дори и да е виновен нещо, то какво общо имат НЕФТЪТ и страната Венецуела, та ще бъдат ОГРАБЕНИ? Рекетьорска история, толкова открито и нагло, пред цял свят!!!

    06:03 27.03.2026

  • 9 Kaлпазанин

    52 3 Отговор
    Краварска демокрация ,в силата е правото ,а не правото е силата ,да напомним че Иран и персите затова късат фалшивите им предложения за мир ,всеки преговор и договор подписан с англосаксии не струва нито хартията нито мастилото си ,а сега вече борбата и за същата тази напечатана хартия наречена долар

    06:05 27.03.2026

  • 10 Еми да ограбиш

    64 3 Отговор

    До коментар #5 от "Като":

    И убиеш индианец, да му вземеш земята и да се обявиш за велик, това е историята на бежанците, организирали наскоро тази пиратска държава. Традиция си им е! Диваци некакви!

    Коментиран от #12

    06:07 27.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    45 2 Отговор
    ТРЪМП,ВИЕ СТЕ НЕНУЖНА ПАРАЗИТНА СТРУКТУРА И ДЪРЖАВА!

    06:17 27.03.2026

  • 12 Дзак

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Еми да ограбиш":

    Мечтата на Провокатора от факти.бг!

    06:17 27.03.2026

  • 13 Тц, тц, тц!

    37 2 Отговор
    Дивашка държава, дивашки нрави!

    06:17 27.03.2026

  • 14 Срам

    39 2 Отговор
    Срам и гняв се смесват, че България държава на 1345 години е "партньор" с такива диваци и терористи. Това в историята ще се запише като най-срамната част от века за нашата дълголетна държава. Как разни хора разрешват да ни въвличат във война, защото САЩ имал нужда от венецуелси/ирански/... и какъв ли друг петрол. Каузата е, че няма друга кауза освен петродолара да не умре.

    Коментиран от #18

    06:58 27.03.2026

  • 15 Георги Димитров

    28 0 Отговор
    Мадуро от обвиняем стана обвинител.

    06:59 27.03.2026

  • 16 Брутално нагъл

    28 1 Отговор
    Рижавата чума е за съда,такава наглост и арогантност е невиждана досега,тоя човек е жалък нарцис и съдбата му няма да е лека.

    07:29 27.03.2026

  • 17 Краварска тор

    33 1 Отговор
    Не е свален президентът, а държавата, която е световен агресор и терорист, го отвлече. Къде са ви демократичните ценности или свърши времето на лицемерието, а фашизмът окончателно разкри злокобното си лице. И в третата световна сме на грешната страна.

    07:48 27.03.2026

  • 18 Жалко, но

    25 2 Отговор

    До коментар #14 от "Срам":

    Вече не сме държава, а колония на тези фашисти

    07:49 27.03.2026

  • 19 ами

    20 0 Отговор
    ха ха ха - сега като им взееме и златото на венецуелците ще излезе на още по голяма печалба....добре че не пие ракия че и бг ще иде зян

    08:03 27.03.2026

  • 20 Печалбарят

    23 0 Отговор
    ...Приходите на САЩ от продажбите на венецуелски петрол..."
    А фактите са: Приходите на САЩ от КРАЖБИТЕ на венецуелски петрол.
    Да коментираш Тръмпи Бъмпи е обидно. Да се занимават с него американците. Те си го избраха!
    А ние да си коментираме нашия близнак лъжец. Ние си го избираме.

    08:34 27.03.2026

  • 21 хер ФЛИК

    21 0 Отговор
    Все още ли има хора , които мислят , че Русия е ЗЛОТО , а САЩ са добрите ?

    08:36 27.03.2026

  • 22 Ричард Естес

    15 1 Отговор
    Ние очаквахме американските командоси да атакуват и арестуват МАГНИТНИЯ Делян , заради корупцията , в което го обвиниха ! Ама на , явно са объркали адреса.

    Коментиран от #24, #25

    08:38 27.03.2026

  • 23 доктор ОХ боли

    26 0 Отговор
    Американците решават , че някакъв регионален вожд не им харесва . Отиват неканени в страната му с командоси и го отвличат !
    Заканват се на Куба , че няма да имат ток и бензин. И го правят. И то просто , защото не харесват кой и как управлява там.
    СаЩ решават , че Мексиканска залив не е правилно име и го променят на.....Американски.
    Харесват си Гренландия и искат сама да им падне в ръцете.
    Заканват се на Мексико , че не ги слуша.
    Предслагат на Канада да стане щат .
    Решават , че ИРАН не е послушен и хоп....бомби и ракети !
    Това НЕ ВИ ЛИ ПРАВИ впечатление , колко е демократично и честно ?
    Плюете руснаците , че бяха принудени да се намесят и воюват , но МЪЛЧИТЕ за американските агресии , които са на хиляди километри от границите им. Агресии , които ежедневно ние ПЛАЩАМЕ !

    Коментиран от #26

    08:45 27.03.2026

  • 24 Слоностозъбест Абракадабър

    14 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ричард Естес":

    Те , ако бяха посетили Шиши , щяха да го заварят заедно с авера му Тиквата , докато си хортуват как да вземат още и още, и още ,и още от нас , докато ни го набиват с 200 !

    08:47 27.03.2026

  • 25 Недей, че ще е

    17 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ричард Естес":

    Повод и официално да ни вземат и АЕЦа, и всичките мини, реки, езера, гори....
    А че магнитния е престъпник, те знаят. Той на тях служи от свай време. Е покрай това, пиратската държава му разрешава да вилнее и граби народа... Тяхна бандитска сделка е. Да ни ограбят.

    Коментиран от #28

    08:48 27.03.2026

  • 26 Прав си

    19 0 Отговор

    До коментар #23 от "доктор ОХ боли":

    Ама това пиратите и фашистите са подобни. Пиратите са по-примитивни, докато фашистите имат сложна "идеология " на величие и че те "винаги са великите и имят моралното право да изтребват другите "! Ама се започва с обвинения, като на вълкът и агнето. "Виновно си, понеже съм гладен"!
    Такъв примитивизъм, че нашият соц от 1980-та година беше направо изграден комунизъм, в сравнение с тези примати днеска! Е, то кои ядат банани?

    08:53 27.03.2026

  • 27 Майк Алън Патън

    12 0 Отговор
    Същото това нещо у нас се прави от ББ и ДП ! И то успешно , веч поне 15-20 годин ! Те колят , те бесят , те патки пасат !

    09:14 27.03.2026

  • 28 э абаротное

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Недей, че ще е":

    Ами то АЕЦ не е ли вече техен ? Ние им даваме всичко , даже да не са го поискали. Правим се на покорни слуги. АЕЦ - МАЕЦ , Магнити, Централи , рудници , Марица Изток-Запад , Север-Юг !

    09:21 27.03.2026