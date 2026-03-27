Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
The Wall Street Journal: Възстановяването на изгубеното военно оборудване на САЩ в Иран може да струва $3 милиарда

27 Март, 2026 05:10, обновена 27 Март, 2026 05:17 1 852 12

  • сащ-
  • армия-
  • самолети-
  • оборудване-
  • средства

Според изданието, само закупуването на нови изтребители F-15, които да заменят трите погрешно свалени F-15E, ще струва 300 милиона долара

The Wall Street Journal: Възстановяването на изгубеното военно оборудване на САЩ в Иран може да струва $3 милиарда
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати ще бъдат принудени да похарчат приблизително 1,4-2,9 милиарда долара за ремонт или подмяна на повредена и изгубена военна техника след края на конфликта в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на бивш служител на Пентагона.

Според изданието, закупуването на нови изтребители F-15, които да заменят трите погрешно свалени F-15E, ще струва 300 милиона долара. Ще са необходими и ремонти за F-35A Lightning II, който се разби след предполагаем ирански удар, струващи приблизително 82,5 милиона долара. Самолетът-цистерна KC-135, който се разби поради производствени прекъсвания, вероятно ще бъде заменен с KC-46, струващ 165 милиона долара. Въпреки това, други повредени самолети в региона също ще се нуждаят от ремонт.

Освен това, САЩ загубиха повече от дузина дронове MQ-9 Reaper по време на конфликта с Иран, всеки от които струваше приблизително 16 милиона долара. Производството им също е прекратено, а новите дронове MQ-9B ще струват по 30 милиона долара всеки.

Иран е извършил поне няколко удара по радари, комуникации и системи за противовъздушна отбрана в много страни от Близкия изток, включително поврежда катарската система за ранно предупреждение AN/FPS-132, оценена на приблизително 1 милиард долара. Междувременно закупуването на нови радари AN/TPY-2 ще струва 300 милиона долара. Wall Street Journal отбеляза, че щетите от пожара на самолетоносача USS Gerald R. Ford остават неизвестни.

По-рано Пентагонът поиска от Конгреса допълнителни средства за подкрепа на бойните операции срещу Иран и попълване на арсеналите му. Според The ​​Washington Post сумата е над 200 милиарда долара. Списание Newsweek изчислява, че още няколко седмици от американската въздушна кампания в Иран биха стрували повече от годишната цена на инвазията в Ирак.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    17 0 Отговор
    Продължаващата войно, кражбите и инфлацията неколкократно ще увеличат сумата.

    05:23 27.03.2026

  • 2 глупости

    20 0 Отговор
    само единият радар беше над милиард

    05:26 27.03.2026

  • 3 хехе

    17 0 Отговор
    тези пари са само досега колко ще им трябват до приключването на войната и "миротвореца" не може да каже.

    05:28 27.03.2026

  • 4 Пука им на САЩ,

    10 0 Отговор
    Боко вече им ги даде тези милиарди за стари тенекии, а сега като подпишат и щуротиите на Тръмп, ще му наринат още 3 милиарда!?

    06:13 27.03.2026

  • 5 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Ще им открадне петрол както направи с Венецуела

    06:16 27.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    НЯМА СТРАШНО,НИЕ ТОЛКОВА ИМ ДАДОХМЕ ЗА КАРИКАТУРА НА 16 САМОЛЕТА !

    06:22 27.03.2026

  • 7 Ъъъъ не!

    6 0 Отговор
    Повечко ще е ! Само радарът в Бахрейн беше над милиард!

    06:22 27.03.2026

  • 8 Д-р Марин Белчев

    11 0 Отговор
    Войните струват милиарди на Съединените щати, които идват основно от данъкоплатците, обикновените американци— директно или чрез дълг, който държавата взема и после те плащат в бъдеще. В същото време големи компании като Lockheed Martin и Boeing получават нови договори за замяна на изгубена техника. Така се получава парадокс: загубите на армията се превръщат в приходи за военната индустрия. В крайна сметка разходът е за обществото, а печалбата — за частни компании.
    Стара и нечестна игра.

    06:59 27.03.2026

  • 9 Тити

    2 5 Отговор
    За САЩ това са дребни суми.

    07:21 27.03.2026

  • 10 Сметките

    4 0 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам пълномащабна война и тук.

    07:41 27.03.2026

  • 11 Бай онзи

    3 0 Отговор
    Не е вярно.В една публикация писаха,че за първите 6 дни загубите са били над 10 милиарда.

    08:36 27.03.2026

  • 12 емил

    4 0 Отговор
    Това са дребни неща за" Хартиената Империя " важното е ,че печатниците работят ще напечатат от " Зелената хартия " толкова колкото им трябва като разходите са минимални 80 % са коноп а останалите 20 % са хартия и боя .

    09:08 27.03.2026