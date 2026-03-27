The Wall Street Journal: Възстановяването на изгубеното военно оборудване на САЩ в Иран може да струва $3 милиарда

Съединените щати ще бъдат принудени да похарчат приблизително 1,4-2,9 милиарда долара за ремонт или подмяна на повредена и изгубена военна техника след края на конфликта в Близкия изток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на бивш служител на Пентагона.

Според изданието, закупуването на нови изтребители F-15, които да заменят трите погрешно свалени F-15E, ще струва 300 милиона долара. Ще са необходими и ремонти за F-35A Lightning II, който се разби след предполагаем ирански удар, струващи приблизително 82,5 милиона долара. Самолетът-цистерна KC-135, който се разби поради производствени прекъсвания, вероятно ще бъде заменен с KC-46, струващ 165 милиона долара. Въпреки това, други повредени самолети в региона също ще се нуждаят от ремонт.

Освен това, САЩ загубиха повече от дузина дронове MQ-9 Reaper по време на конфликта с Иран, всеки от които струваше приблизително 16 милиона долара. Производството им също е прекратено, а новите дронове MQ-9B ще струват по 30 милиона долара всеки.

Иран е извършил поне няколко удара по радари, комуникации и системи за противовъздушна отбрана в много страни от Близкия изток, включително поврежда катарската система за ранно предупреждение AN/FPS-132, оценена на приблизително 1 милиард долара. Междувременно закупуването на нови радари AN/TPY-2 ще струва 300 милиона долара. Wall Street Journal отбеляза, че щетите от пожара на самолетоносача USS Gerald R. Ford остават неизвестни.

По-рано Пентагонът поиска от Конгреса допълнителни средства за подкрепа на бойните операции срещу Иран и попълване на арсеналите му. Според The ​​Washington Post сумата е над 200 милиарда долара. Списание Newsweek изчислява, че още няколко седмици от американската въздушна кампания в Иран биха стрували повече от годишната цена на инвазията в Ирак.