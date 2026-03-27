Нощни взривове в Бейрут. Ливан обвини Израел във военни престъпления заради хиляди убити и ранени

Взривове разтърсиха южната част на ливанската столица Бейрут, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Местни медии съобщават за израелски удари.



Кадри на телевизията на агенция АФП показват дим, издигащ се от южните предградия на Бейрут, смятани за бастион на проиранското движение "Хизбула". Все още не е ясно дали ударите са причинили жертви.



Тази зона редовно е обект на удари, откакто Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, когато "Хизбула" започна да изстрелва ракети по Израел в отмъщение за убийството на върховния ирански лидер, аятолах Али Хаменей. "Хизбула" пое отговорност за серия атаки срещу израелските военни, които извършват сухопътни операции в Южен Ливан.



Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в сряда вечерта, че Израел разширява „буферна зона“ в Ливан, за да „отстрани заплахата от ракетите на "Хизбула".

Ливан обвини Израел в нарушаване на основните принципи на международното хуманитарно право, включително извършване на военни престъпления на негова територия.

„Документираме всяко нарушение на международното хуманитарно право, доколкото можем. Според мен няма съмнение, че Израел извършва военни престъпления, нарушавайки Женевските конвенции, започвайки с двата основни принципа на международното хуманитарно право: принципа на разграничение между бойци и цивилно население и принципа на пропорционалност. Израел не зачита нито един от тези принципи на МХП“, каза ливанският вицепремиер Тарек Митри по Sky News.

Един от най-тревожните аспекти, каза Митри, е заплахата на израелския финансов министър Бецалел Смотрич, лидер на крайнодясната партия „Религиозен ционизъм“, че предградието на ливанската столица Дахие, дом на шиитското движение Хизбула, скоро ще последва съдбата на Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, която беше срината до руини след продължителни израелски бомбардировки. „Той го каза силно и ясно“, каза ливанският вицепремиер.

Според Щаба за извънредни ситуации на ливанското правителство общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация е достигнал 1116, а 3229 са ранени. „Сред жертвите на израелските атаки има 120 деца и 81 жени“, съобщи щабът на 26 март. Според ливанското министерство на вътрешните работи 1 049 328 души са избягали от военната зона към Бейрут и северната част на страната.