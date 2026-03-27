Нощни взривове в Бейрут. Ливан обвини Израел във военни престъпления заради хиляди убити и ранени

27 Март, 2026 06:02, обновена 27 Март, 2026 06:49 2 487 17

  • ливан-
  • израел-
  • обвинения-
  • престъпления-
  • война-
  • хизбула

Според Щаба за извънредни ситуации на ливанското правителство общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация е достигнал 1 116, а 3 229 са ранени

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Взривове разтърсиха южната част на ливанската столица Бейрут, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Местни медии съобщават за израелски удари.

Кадри на телевизията на агенция АФП показват дим, издигащ се от южните предградия на Бейрут, смятани за бастион на проиранското движение "Хизбула". Все още не е ясно дали ударите са причинили жертви.

Тази зона редовно е обект на удари, откакто Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, когато "Хизбула" започна да изстрелва ракети по Израел в отмъщение за убийството на върховния ирански лидер, аятолах Али Хаменей. "Хизбула" пое отговорност за серия атаки срещу израелските военни, които извършват сухопътни операции в Южен Ливан.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в сряда вечерта, че Израел разширява „буферна зона“ в Ливан, за да „отстрани заплахата от ракетите на "Хизбула".

Ливан обвини Израел в нарушаване на основните принципи на международното хуманитарно право, включително извършване на военни престъпления на негова територия.

„Документираме всяко нарушение на международното хуманитарно право, доколкото можем. Според мен няма съмнение, че Израел извършва военни престъпления, нарушавайки Женевските конвенции, започвайки с двата основни принципа на международното хуманитарно право: принципа на разграничение между бойци и цивилно население и принципа на пропорционалност. Израел не зачита нито един от тези принципи на МХП“, каза ливанският вицепремиер Тарек Митри по Sky News.

Един от най-тревожните аспекти, каза Митри, е заплахата на израелския финансов министър Бецалел Смотрич, лидер на крайнодясната партия „Религиозен ционизъм“, че предградието на ливанската столица Дахие, дом на шиитското движение Хизбула, скоро ще последва съдбата на Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, която беше срината до руини след продължителни израелски бомбардировки. „Той го каза силно и ясно“, каза ливанският вицепремиер.

Според Щаба за извънредни ситуации на ливанското правителство общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация е достигнал 1116, а 3229 са ранени. „Сред жертвите на израелските атаки има 120 деца и 81 жени“, съобщи щабът на 26 март. Според ливанското министерство на вътрешните работи 1 049 328 души са избягали от военната зона към Бейрут и северната част на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    39 0 Отговор
    австрийския художник се превива от смях в гроба си мошетата се оказаха най-добрите му ученици

    06:14 27.03.2026

  • 3 Така става

    5 27 Отговор
    Да се оплачат на арменският поп.Който нож вади...

    06:20 27.03.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    41 1 Отговор
    къде е ООН-то да заклейми военнопрестъпниците и санкции до дупка!?

    06:20 27.03.2026

  • 5 Оставам с впечатление, че

    15 0 Отговор
    в Ливан има само статистици.

    06:40 27.03.2026

  • 6 Логиката

    22 2 Отговор
    Да атакуваш страна с население 94 млн. с 10 хиляди военни ... е смехотворно, дете от детската градина ще ти каже, че ще завърши трагикомично. Амам ние нали сме в отбора на диваците, ще ги подкрепяме военно, политически и икономически ако трябва.

    06:50 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Решението

    4 25 Отговор
    Християни и сунити, изгонете Хизбула, която се интересува само от Персия, а не от вашата страна.

    Коментиран от #10

    06:54 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да де,

    27 2 Отговор

    До коментар #8 от "Решението":

    но Хизбула е създадена през 1982г.с цел да се бори с израелската окупация на Южен Ливан. Което от своя страна означава, че Израел от 44 години се стреми да завладее ливански територии.И продължава.

    Коментиран от #12

    06:59 27.03.2026

  • 11 Тити

    4 17 Отговор
    Ливанците сами са си виновни сами са поканили терористите от Хизбула а сега реват.

    07:14 27.03.2026

  • 12 ....

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да де,":

    Израел се изтегли от Ливан през 2000 г. През 70-те години на миналия век имаше гражданска война между палестинци мюсюлмани и ливанци християни, след 2000 г. доминираха сирийската армия и персийските милиции.

    07:15 27.03.2026

  • 13 Все тоя

    6 0 Отговор
    Свини 🤬

    08:17 27.03.2026

  • 14 мдааа

    5 2 Отговор
    тоя със 6-те пръста не беше ли мъртав уж. Що всеки ден говори по телевизиите?

    09:01 27.03.2026

  • 15 Квартал Дахия ще бъде разрушен

    1 6 Отговор
    Такова предупреждение получиха жителите му преди 15 дни. Ливанското правителство имаше години време да се справи с Хизбула. Вместо това те позволиха шиитите да им се качат на главата. Налага се армията на Израел да изпълни Резолюция 1701/2006 г. на Съвета за сигурност на ООН. Откъм сирийската граница Ал Шараа също работи по въпроса.

    Коментиран от #17

    09:17 27.03.2026

  • 16 Коста

    0 0 Отговор
    Жертвите на холокоста станаха фашис6

    15:16 27.03.2026

  • 17 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Квартал Дахия ще бъде разрушен":

    Че кой е Израел? Кое налага точно Израелската армия да изпълни нещо?

    15:17 27.03.2026