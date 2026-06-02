"Доброволно": руски олигарси са дали 220 милиарда за войната

2 Юни, 2026 14:21 1 390 42

Това стана, след като Путин поиска от бизнеса да подпомогне финансирането на войната срещу Украйна

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Големите руски бизнесмени са предоставили на бюджета безвъзмездно 220 милиарда рубли. Тази сума превишава почти 130 пъти годишната прогноза за постъпленията от техните доходи, които се изчисляват на 1,7 милиарда рубли, съобщава изданието "Експерт".

То отбелязва, че повод за "доброволните вноски" е станала закритата среща на руския президент Владимир Путин с олигарсите от 26 март, на която той е обявил, че смята да продължи войната и е поискал помощ от бизнеса. Поне трима от участниците са изразили готовност да предоставят "много големи суми" - Сулейман Каримов, Олег Дерипаска и Владимир Потанин.

Бюджетът се пука по шевовете

За периода от януари до април дефицитът в руския бюджет е достигнал 5,877 трилиона рубли - 1,6 пъти повече от предвидените за годината 3,786 трилиона. Експертите от Института за икономическа политика "Гайдар" прогнозират, че до края на годината дефицитът може да превиши двойно планираните показатели.

За "националната отбрана" през 2026 година са заложени 12,9 трилиона рубли - 29,3 процента от всички разходи. Заедно със средствата за целия силов блок сумата достига 17 трилиона рубли.

Икономиката е на предела си

Високопоставени чиновници от Министерството на финансите от Централната банка са предупредили Путин, че разходите за войната се движат към неприемливо ниво, а икономиката е започнала да се свива за първи път от 2023 година, съобщава "Блумбърг". Те са предложили редукция на отбранителните разходи, но Путин подкрепил Министерството на отбраната и разпоредил да се съкращават всички други разходи, освен военните.

През май правителството намали прогнозата за ръста на БВП до 0,4 процента. "Руската икономика влезе в зоната на смъртта", констатира Александра Прокопенко от Carnegie Russia Eurasia Centre.

Очакваните до края на годината 300 милиарда рубли от олигарсите ще могат да покрият само 10-15 процента от непланирания дефицит, смята икономистът Емил Абаев.

Автор: Сергей Ромашенко


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ох баня ох кеф

    17 15 Отговор
    дойчевелевската баня голем кеф

    14:23 02.06.2026

  • 2 ка Путин еврейски БОКЛУК

    13 14 Отговор
    Сулейман Каримов, Олег Дерипаска и Владимир Потанин... И тримата еврей като самия Ка Путин - Шаломов по майчина линия.

    Коментиран от #37

    14:23 02.06.2026

  • 3 КАТО ДОЙДАТ УС ИНГИЛИЗКИТЕ

    8 6 Отговор
    Олигарси и ЗЕМАТ БИЗНЕСА НА РЪСКИТЕ ОЛИГСРСИ ПО ЛИ ША ИМ Е ХУБАВО....

    14:23 02.06.2026

  • 4 Киро Острото

    13 8 Отговор
    Всеки българин трябва да даде по една пенсия или заплата за Украйна.

    Коментиран от #22

    14:24 02.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 15 Отговор
    и ко стана?//оная руската м@рш@ , дет изгради град край Варна да и се конфискува всичко , и за дронове , за Украина///както и спомагателите му-ДС ма му ни

    Коментиран от #29

    14:25 02.06.2026

  • 6 хехе

    15 10 Отговор
    то и урсулите дават доброволно едни 90 милиарда на зеления за златни кенефи.

    14:26 02.06.2026

  • 7 Колективен руски крепостен

    11 13 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    14:27 02.06.2026

  • 8 Как

    21 1 Отговор
    Тези пари не са на олигарсите.Те не са спечелили и една стотинка , а са назначени от Путин за милиардери. Така че в Русия всичките пари са държавни.

    Коментиран от #19

    14:27 02.06.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    9 14 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:28 02.06.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    8 19 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #26

    14:28 02.06.2026

  • 11 ЗИЛ 117

    7 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #14

    14:28 02.06.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    8 6 Отговор
    Смешни сте ха ха

    14:29 02.06.2026

  • 13 Ще дават

    10 8 Отговор
    Иначе ще е хвърча през прозореца.

    14:30 02.06.2026

  • 14 Механик

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "ЗИЛ 117":

    Тия са от старите опорки, колега.
    Пияната няма да ти даде и копейка. Карай по новите

    14:31 02.06.2026

  • 15 Тома

    10 10 Отговор
    Друго е да крадеш от европейските народи и да ги даваш на нацистите в Украйна

    Коментиран от #17, #23

    14:33 02.06.2026

  • 16 Малко са.

    10 9 Отговор
    Затова блатните пияници стигнаха до Мала Токмачка.

    14:33 02.06.2026

  • 17 Оди у Въш.кар.истан

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    14:34 02.06.2026

  • 18 Атина Палада

    5 9 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    14:35 02.06.2026

  • 19 Много са милиардери отпреди

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Как":

    Путин.
    И не са спечелили тия милиарди с труд или някаква бизнес идея.
    Така че да плащат.

    14:35 02.06.2026

  • 20 Тия Трильони дето ги фърли на ветаро

    7 7 Отговор
    У йло пе ДАЛА можеше подари апартаменти на милионите Нищеброди и алкаше! Да подари на всеки монголь по една тоалетна чиния за да не пълнят ведрото/ кофата с ДЕРМА!
    Да живеят като Бели хора а не като...ско тове.
    Да им построи стотици Болници, хиляди детски градини, и т.н...и т.н
    А У.. ЙЛО педофил фашагата Чувализира 2 Милиона човекоподобни монголья,..92 % от бойната техника,..3 Милиона млади монголья емигрираха при първата мобилизация и унищожи П едерацията
    Ееееедехееее

    14:39 02.06.2026

  • 21 Инж1

    9 5 Отговор
    "...руски олигарси са дали 220 милиарда за войната"!?!?!?!?
    А хората в РФ мизерстват и живеят като скотове!?!?!?

    14:41 02.06.2026

  • 22 Зелуенски

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Киро Острото":

    Как по една пенсия или заплата бре - малко е. Трябва поне по 5 пенсии или заплати да дадете, иначе лошо ви се пише - разбрахте ли?

    14:41 02.06.2026

  • 23 ПЪЛНИ Глупости

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    А теб те е толкова яд че се задавяш от злоба !Колкото и да злобееш ще си останеш гладен и жаден пиждинист ,няма да натопиш човка в благата .няма те в плана!! ПОНЯЛ

    14:43 02.06.2026

  • 24 Очото

    7 5 Отговор
    То педофила и от ..СИ... искаше пари и техника ама Китаецо му показа...кожения ДРАКОН!
    Хихихихихи
    ПЕ дало е жалка картинка , затва ЗАГУБИ ПОЗОРНО ВОЙНАТА

    14:46 02.06.2026

  • 25 Дойчезелеееее

    5 3 Отговор
    И до тук.

    14:46 02.06.2026

  • 26 ПЪЛНИ Глупости

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "ЗИЛ 117":

    Абе TAпак това го пишеш от 2 месеца или си просто БОТ или само пpocт !

    14:47 02.06.2026

  • 27 анонимко

    4 4 Отговор
    А нас даже не ни и питат!Дават ли,дават!

    14:49 02.06.2026

  • 28 И Киев е Руски

    4 5 Отговор
    Кеф цена няма

    14:50 02.06.2026

  • 29 Хи хи хи

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    M@рш@т@ е усръинскъ и строи с откраднати пари от тия дето урсуулите и каиите ги дадоха на киийюфскътъ хунта.......

    14:55 02.06.2026

  • 30 Механик

    4 4 Отговор
    Удри копейката с фаража!!!

    14:58 02.06.2026

  • 31 Антируснак

    4 4 Отговор
    Тия цървули бункерният плъх Лилипутин ги дои и стриже яко, ама си мълчат като гъъзове, щото са страхливци

    15:01 02.06.2026

  • 32 Слава на Олигарсите

    4 3 Отговор
    Нали са станали с кражби милиардери с подкрепата на Фашиста путин!

    Коментиран от #40

    15:12 02.06.2026

  • 33 слаби Олигарси

    3 3 Отговор
    Надеждата ми да отстрелят жужето е във руските олигарси!

    15:15 02.06.2026

  • 34 Тацо Диев

    2 2 Отговор
    Русия обяви премиера на Армения Пашинян за наркоман. Всички са наркомани и фашисти ,само те не са . Баш гнездата на наркоманите шминделите и фашистите са Москва и Ст. Петербург. Рашизъм е новата чума на 21 век.

    15:18 02.06.2026

  • 35 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Ма моля Ви се...ако не им ги вземе доброволно Кремъл,от мъка се хвърлят от високо....

    15:18 02.06.2026

  • 36 Народна мъдрост

    2 2 Отговор
    Имали са, дали са.

    Коментиран от #38

    15:22 02.06.2026

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ка Путин еврейски БОКЛУК":

    Първио е жунгалин

    15:29 02.06.2026

  • 38 Имали са

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Народна мъдрост":

    Щото са им дадени! От пияндурата Боря Елцин!

    15:32 02.06.2026

  • 39 Той

    1 1 Отговор
    Тея работи ги слушаме от 4 години пълни измишльотини

    15:35 02.06.2026

  • 40 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Слава на Олигарсите":

    Защо бре,американските ,европейските и още за каквито се сетиш други олигарси ,с какво са станали милиардери?
    И да ти кажа,че да си много богат ,не означава да си олигарх..Олигарх е ,когато купуваш власт..
    Разликата от т.н.руски олигарси и западните е ,че руските олигарси са далеч от политическата власт .Те власт не пипат,защото да не им се налага да риокат от някой прозорец.Докато в САЩ и Европа олигарсите купуват и назначават политиците ,което означава,че политиците в САЩ и Европа са фигуранти..Или казано вкратце - живеем в олигархична диктатура,след като олигарси ни управляват..В Русия спокойно можем да кажем,че не можем да наречем богатите им хора олигарси,а бизнесмени..

    15:40 02.06.2026

  • 41 Мишел

    1 0 Отговор
    Украински дронове с бойни глави от по 50 кг удариха руски кораб с оръжие. 422-ри украински полк е успял да удари с дронове руския товарен кораб "Леонид Пестриков" в пристанището на окупирания от руснаците украински град Бердянск, който се намира на Азовско небе. Операцията е извършена с безпилотни летателни апарати "Зозуля" (на украински език думата значи "кукувица"), които са оборудвани с 50-килограмови бойни глави. Първият удар е нанесен от оператори на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), а след това оператори на 422-ри полк от 17-ти украински армейски корпус са довършили атаката. Корабът, построен през 2021 г., е дълъг 141 метра. Има товароносимост от 8100 тона и два товарни трюма, уточнява "Обозревател".

    15:45 02.06.2026

  • 42 Васил

    0 0 Отговор
    Кочината се разпада.

    16:03 02.06.2026

