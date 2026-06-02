"Доброволно": руски олигарси са дали 220 милиарда за войната

Големите руски бизнесмени са предоставили на бюджета безвъзмездно 220 милиарда рубли. Тази сума превишава почти 130 пъти годишната прогноза за постъпленията от техните доходи, които се изчисляват на 1,7 милиарда рубли, съобщава изданието "Експерт".
То отбелязва, че повод за "доброволните вноски" е станала закритата среща на руския президент Владимир Путин с олигарсите от 26 март, на която той е обявил, че смята да продължи войната и е поискал помощ от бизнеса. Поне трима от участниците са изразили готовност да предоставят "много големи суми" - Сулейман Каримов, Олег Дерипаска и Владимир Потанин.
Бюджетът се пука по шевовете
За периода от януари до април дефицитът в руския бюджет е достигнал 5,877 трилиона рубли - 1,6 пъти повече от предвидените за годината 3,786 трилиона. Експертите от Института за икономическа политика "Гайдар" прогнозират, че до края на годината дефицитът може да превиши двойно планираните показатели.
За "националната отбрана" през 2026 година са заложени 12,9 трилиона рубли - 29,3 процента от всички разходи. Заедно със средствата за целия силов блок сумата достига 17 трилиона рубли.
Икономиката е на предела си
Високопоставени чиновници от Министерството на финансите от Централната банка са предупредили Путин, че разходите за войната се движат към неприемливо ниво, а икономиката е започнала да се свива за първи път от 2023 година, съобщава "Блумбърг". Те са предложили редукция на отбранителните разходи, но Путин подкрепил Министерството на отбраната и разпоредил да се съкращават всички други разходи, освен военните.
През май правителството намали прогнозата за ръста на БВП до 0,4 процента. "Руската икономика влезе в зоната на смъртта", констатира Александра Прокопенко от Carnegie Russia Eurasia Centre.
Очакваните до края на годината 300 милиарда рубли от олигарсите ще могат да покрият само 10-15 процента от непланирания дефицит, смята икономистът Емил Абаев.
Автор: Сергей Ромашенко
10 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #26
14:28 02.06.2026
19 Много са милиардери отпреди
До коментар #8 от "Как":Путин.
И не са спечелили тия милиарди с труд или някаква бизнес идея.
Така че да плащат.
14:35 02.06.2026
40 Атина Палада
До коментар #32 от "Слава на Олигарсите":Защо бре,американските ,европейските и още за каквито се сетиш други олигарси ,с какво са станали милиардери?
И да ти кажа,че да си много богат ,не означава да си олигарх..Олигарх е ,когато купуваш власт..
Разликата от т.н.руски олигарси и западните е ,че руските олигарси са далеч от политическата власт .Те власт не пипат,защото да не им се налага да риокат от някой прозорец.Докато в САЩ и Европа олигарсите купуват и назначават политиците ,което означава,че политиците в САЩ и Европа са фигуранти..Или казано вкратце - живеем в олигархична диктатура,след като олигарси ни управляват..В Русия спокойно можем да кажем,че не можем да наречем богатите им хора олигарси,а бизнесмени..
15:40 02.06.2026
