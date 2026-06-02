"Руските разузнавателни служби агресивно крадат западни технологии и секретна информация"

Руските разузнавателни служби са станали по-агресивни в опитите си да крадат западни технологии и секретна информация в областта на отбраната, тъй като санкциите оказват натиск върху тяхната военновременна икономика, казаха пред Асошиейтед прес трима висши представители на европейски разузнавателни служби, предаде БТА.
Агентите на Москва създават фиктивни компании, вербуват посредници и използват кибершпиони и хакери, за да събират информация, която би могла да бъде използвана и за атака срещу стратегическа инфраструктура, посочиха те.
Засилените международни санкции през последните четири години до голяма степен лишиха Москва от достъп до машини, технологии и научно-изследователски обмен с Европа, и то в момент, когато изтощителната война в Украйна се отразява тежко на водещи отрасли на руската икономика и изправи страната пред потенциална финансова криза.
„Те наистина знаят от какво се нуждаят“ и полагат „сериозни усилия“ за придобиване на съвременни металорежещи машини, фабрично оборудване, научно-изследователски данни и технологии с двойна употреба, заяви Кристофер Веделин, заместник оперативен началник в Шведската полиция за сигурност (СЕПО, контраразузнаването).
В Швеция Русия се насочва към отбранителната промишленост и научните разработки във високите технологии и тяхното внедряване в най-съвременните образци на военна техника като изтребителя „Грипен“, каза Веделин. Тя се опитва да се сдобие и с камери и лазерни технологии, създадени за граждански цели, които биха могли да бъдат интегрирани в руските оръжейни системи, добави той.
Москва се опитва също да открадне технологии, които да ѝ помогнат да не изостава – или да ѝ дадат предимство – пред Запада в следващите десетилетия, заяви Юха Мартелиус, директор на финландската Служба за сигурност (СУПО). „Става дума за космически и квантови технолигии, както и за такива, които могат да бъдат използвани при усвояването на Арктика и корабоплаването“, каза Мартелиус. Той добави, че космическите технологии са нещо, от което Русия се нуждае „именно сега“, без да дава подробности. Те се използват за сателитни изображения, комуникации и навигация.
Русия има нужда и от ембаргови компютърни технологии и продукти за обновление на софтуера на металообработващи машини, които са обект на санкции, посочи още Мартелиус.
Миналата сряда Ан Кийст-Бътлър, директорът на британската служба за радиоелектронно разузнаване, обвини Русия, че „непрестанно атакува“ Великобритания и нейните европейски съюзници чрез кражба на технологии и планиране на саботажи и опити за убийства.
През май шведската полиция арестува двама души по подозрение в нарушаване на санкциите, свързани с компания в Турция, която е извършила десетки доставки в Русия на металорежежещи машини и стругове.
Тъй като схемите за придобиване на технологии стават все по-сложни, компаниите трябва да бъдат по-наясно, че могат неволно да станат част от руската верига за доставки за войната, каза Веделин. „Всички служби за сигурност и разузнаване в Русия подпомагат усилията на държавата в тази насока“, заяви той.
Москва също така организира кибератаки срещу европейски фирми и критична инфраструктура в опит да събере информация, която би могла да използва, „когато се появи възможност и когато това обслужва целите ѝ“, каза Веделин. Той даде за пример атака срещу шведска електроцентрала през миналата година. Свързани с Русия субекти се опитаха да „унищожат“ електроцентралата, но не успяха, защото системата засече проникването. Веделин заяви, че атаката отчасти е имала за цел да подкопае западната подкрепа за Украйна.
Допреди това шведските служби за сигурност са установявали предимно разузнаване на цели за потенциална атака, събиране на разузнавателни сведения или дейност, свързана с киберпрестъпници. Но горепосочената атака бележи „промяна“ в начина на действие на Русия, каза Веделин. „Те вече не се притесняват толкова дали действията им ще бъдат проследени до тях, затова поемат по-големи рискове, за да постигнат целите си“, посочи той.
Все по-агресивната тактика на Русия може би отразява нарастващите опасения вътре в страната относно икономиката ѝ, която „изобщо не се справя добре“, каза Каупо Розин, шефът на естонската Служба за външно разузнаване.
Около една трета от брутния вътрешен продукт на Русия в момента отива за военни разходи, каза Мартелиус.
Войната и последвалите санкции забавиха икономическия растеж и подхранват инфлацията. Руските власти планираха бюджетен дефицит от 3,7 трилиона рубли (52,1 милиарда долара) за цялата 2026 г., а до края на февруари той вече беше достигнал до около 3,4 трилиона рубли (47,9 милиарда долара), каза Розин.
Войната в Иран, която избухна на 28 февруари, даде тласък на икономиката заради рязкото повишение на цените на петрола. САЩ напаравиха някои изключения в санкциите за продажбата на руски нефт, а Великобритания също смекчи ембаргото в опит да понижи световните цени на горивата.
Повишените приходи оттогава вероятно са подобрили бюджетното състояние на Русия, но „това не я спасява“, каза Розин. Той уточни, че ако натискът на Запада продължи, до края на годината Москва може да се сблъска с финансова криза.
Розин заяви, че разузнавателната информация, с която разполага службата му, показва, че през последните шест месеца руските официални представители имат по-мрачни очаквания за бъдещето, като наративът за „пълна победа“ в Украйна е изчезнал.
Кийст-Бътлър от британското разузнаване заяви, че почти 500 000 руски войници са били убити в Украйна от началото на мащабната инвазия през 2022 г.
Русия и Украйна като цяло пазят в тайна данните за жертвите си в боевете.
Незначителният напредък на бойното поле и икономическите проблеми карат много руски представители да задават въпроса в частни разговори „за какво е всичко това“, каза Розин, цитирайки разузнавателните доклади.
Мартелиус от финландските разузнавателни служби заяви, че макар някои доклади за войната в Украйна да са били „прeчистени“, преди да стигнат до бюрото на президента Владимир Путин, той вярва, че руският лидер има доста ясна представа за икономическите предизвикателства. Това обаче не означава, че ще има политическа промяна.
„Много е опасно да започваме да анализираме Русия, сякаш е страна като нашите“, каза Мартелиус. „Тя не е.“
5 Пецата
Коментиран от #14, #35, #61
14:10 02.06.2026
7 Раша техно нюZ
До коментар #2 от "Вашето мнение":💡 това умозаключение не го сподели през смартфон правя най-вероятно в Южна Корея с софтуер направен силиконовата долина интернет сървъри доставящи бележката ти с безценна мъдрост също със западен софтуер и инфраструктура А в блатото междувременно спряха WhatsApp и YouTube
Коментиран от #15, #18
14:11 02.06.2026
8 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вече няма страшно. Твоят президент ти стана премиер и шеф на всички подобни служби.
14:12 02.06.2026
14 Бай Ставри
До коментар #5 от "Пецата":Моето момче бързо се скрии че онези с белите ризи с дългия ръкав идват
14:13 02.06.2026
15 Вашето мнение
До коментар #7 от "Раша техно нюZ":С тоя правопис ядно си личи, че си от прогресивния запад.
14:14 02.06.2026
16 Монголо- Мюсюлманските технилогии
Но.. дръвените КЕН ефе с ведро и снимка на педофила на вратата са на... друго НИВО!
БЕЗ аналог !
Хихихихихи
14:16 02.06.2026
17 пешо
Коментиран от #22, #25
14:19 02.06.2026
18 Бай Ставри
До коментар #7 от "Раша техно нюZ":Многознайко ще ми кажеш ли защо на всички тези сървари, рутери и др. пише Произведено в КИТАЙ?
Коментиран от #24, #26
14:20 02.06.2026
19 СКАЙ ТЕК
Пиян Алкашор облечен във картонен костюм на Робот , даже и.. пелтечеше!!
АааааааХахахаха
14:21 02.06.2026
20 Факти
14:22 02.06.2026
21 хахаха
Коментиран от #34
14:24 02.06.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "пешо":КухаМара пише, че за днес не предвидена "церемония по повод 150 години
ОТ РОЖДЕНИЕТО
на Христо Ботев в парк Борисова градина..."
Това е човек завършил дЖУРНАЛИСТИКА🤔
14:26 02.06.2026
23 нищо ново под слънцето...
Е то, това си е традиция още от времето на Желязната завеса. Странното е не самия факт, че има такава практика, а това някой да се учудва и да го представя като новина. А може би си мислят, че вече са измрели тези, които са живели в ония времена и са били на възраст да осъзнават събитията.
Коментиран от #27
14:27 02.06.2026
24 Тее БА у
До коментар #18 от "Бай Ставри":Де... Било!! Ееееедехееее
След като можеш да поръчаш продукт 5 пъти по- евтино (, със изискванията, материалите и качеството на поръчителя) , трябва да си луд да го произвеждаш ти!
Качеството на продуктите произведени в Китай за пазара в САЩ, Германия и т н,...няма НИЩО ОБЩО със качеството за... монголския пазар в москалбад и Кен Ефа!
14:27 02.06.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "пешо":КухаМара пише, че за днес бе предвидена "церемония по повод 150 години
ОТ РОЖДЕНИЕТО
на Христо Ботев в парк Борисова градина..."
Това е човек завършил дЖУРНАЛИСТИКА🤔
14:27 02.06.2026
26 Факти
До коментар #18 от "Бай Ставри":Защото китайците са черноработниците на Запада. Всичко е западни технологии в този свят. Всичко. Китайците могат да изкопират лесните неща, но не могат да изкопират чиповете от последно поколение, защото машината за литография е колкото три големи автобуса и има 100 000 отделни части. Нито могат физически да я откраднат, нито могат да я изкопират чрез индустриален шпионаж. Прави се само в Холандия в Западналата Европа. Толкоз за великите китайци. А руснаците няма какво да ги коментирам. Те са ромите на бялата раса.
Коментиран от #33, #43
14:29 02.06.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "нищо ново под слънцето...":а САШтинските служби и МИ-6-ките ходят на театър и балет , нали ❗
Защо ли сградата НАпосолствоТО с много ПЕТОЛЪЧКИ е впъти по-голяма от тази на посолството с една петолъчка❗
14:31 02.06.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🤠🤠🤠🤠🤠🤠
" Служител на ЦРУ е арестуван с 303 кюлчета злато за $40 млн.
Той взел златото и милиони долари в брой уж за разходи, свързани с работата му"
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
14:38 02.06.2026
33 Хайде бе
До коментар #26 от "Факти":Пич, вижда се, че идея си нямаш какво става в Китай. Има толкова канали в тубата,да не говорим за статии.Погледни статистиката на патентите и научните публикации в световен мащаб и тогава пиши. Тъпият трол обаче не мисли и не чете, само пише това, за което му се плаща.
Коментиран от #46
14:38 02.06.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "хахаха":У....йна си е в Европа❗ Може би имаше предвид ЕсеС🤔
14:41 02.06.2026
35 Артьом
До коментар #5 от "Пецата":Такива като тебе ги знам... първи си плюят на петите или се оказват "ранени", иначе много искащи.
14:42 02.06.2026
37 Нали?
До коментар #2 от "Вашето мнение":Хипер звуковата технология от коя западна държава я "откраднаха"? -))
Коментиран от #42
14:44 02.06.2026
42 От Иран
До коментар #37 от "Нали?":Друг никой още няма.
14:50 02.06.2026
43 Рублевка
До коментар #26 от "Факти":Китайците са КУПИЛИ машина за литография. Ще я подобрят и пуснат серийно. Нищо не може да спре цунамито на китайската национална енергия и китайският океан от пари и злато!
14:53 02.06.2026
До коментар #33 от "Хайде бе":Е как че захлеби ве....
50 Изобретател
До коментар #47 от "Обективен":Кво глупости брътвеш, бе - колкото от цииганин можеш да откраднеш нещо, толкова и от простия алкаш...
15:05 02.06.2026
57 Маринов
До коментар #3 от "А западните какво правят?":Така е. И не само държавите. Големите корпорации си имат собствени служби за разузнаване и контраразузнаване. Научно, техническо, икономическо. Не политическо. Помните ли преди години, мисля във френско предприятие хванаха мисля английския крадци на информация. Тази дейност навсякъде не е спирала. Само в нашата мила България веднага след "революцията" ликвидираха и управлението за техническо разузнаване. Не ги интересуваше България, а само задграничните дружества и сметки, с цел тях да откраднат. Разбирате ли разликата с нормалния свят?
15:49 02.06.2026
61 Пеца запаси картечницата с
До коментар #5 от "Пецата":повече,боб,леща и картофи,че да има с кво да пуцаш и да осмърдяваш,пък може и да ти се получи.
15:56 02.06.2026
62 Вие кво технологично
До коментар #11 от "Ханс":напраихте бе съсел наzистки,капачка вързана за бутилката да ти бърка в носа и в очите. Бах ви и в тъпите прътове. Немско е нещо което ако може да се направи просто,вие цървули наzzистки го правите сложно до невъзможност,без някаква практична реалност. Кво да са краде от вас освен суб безмозъчността и педеrаstiata,но си я дръжте за вас.
16:02 02.06.2026