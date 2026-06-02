Руските разузнавателни служби агресивно крадат западни технологии и секретна информация
2 Юни, 2026 14:07 1 274 62

Засилените международни санкции през последните четири години до голяма степен лишиха Москва от достъп до машини и технологии

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските разузнавателни служби са станали по-агресивни в опитите си да крадат западни технологии и секретна информация в областта на отбраната, тъй като санкциите оказват натиск върху тяхната военновременна икономика, казаха пред Асошиейтед прес трима висши представители на европейски разузнавателни служби, предаде БТА.

Агентите на Москва създават фиктивни компании, вербуват посредници и използват кибершпиони и хакери, за да събират информация, която би могла да бъде използвана и за атака срещу стратегическа инфраструктура, посочиха те.

Засилените международни санкции през последните четири години до голяма степен лишиха Москва от достъп до машини, технологии и научно-изследователски обмен с Европа, и то в момент, когато изтощителната война в Украйна се отразява тежко на водещи отрасли на руската икономика и изправи страната пред потенциална финансова криза.

„Те наистина знаят от какво се нуждаят“ и полагат „сериозни усилия“ за придобиване на съвременни металорежещи машини, фабрично оборудване, научно-изследователски данни и технологии с двойна употреба, заяви Кристофер Веделин, заместник оперативен началник в Шведската полиция за сигурност (СЕПО, контраразузнаването).

В Швеция Русия се насочва към отбранителната промишленост и научните разработки във високите технологии и тяхното внедряване в най-съвременните образци на военна техника като изтребителя „Грипен“, каза Веделин. Тя се опитва да се сдобие и с камери и лазерни технологии, създадени за граждански цели, които биха могли да бъдат интегрирани в руските оръжейни системи, добави той.

Москва се опитва също да открадне технологии, които да ѝ помогнат да не изостава – или да ѝ дадат предимство – пред Запада в следващите десетилетия, заяви Юха Мартелиус, директор на финландската Служба за сигурност (СУПО). „Става дума за космически и квантови технолигии, както и за такива, които могат да бъдат използвани при усвояването на Арктика и корабоплаването“, каза Мартелиус. Той добави, че космическите технологии са нещо, от което Русия се нуждае „именно сега“, без да дава подробности. Те се използват за сателитни изображения, комуникации и навигация.

Русия има нужда и от ембаргови компютърни технологии и продукти за обновление на софтуера на металообработващи машини, които са обект на санкции, посочи още Мартелиус.

Миналата сряда Ан Кийст-Бътлър, директорът на британската служба за радиоелектронно разузнаване, обвини Русия, че „непрестанно атакува“ Великобритания и нейните европейски съюзници чрез кражба на технологии и планиране на саботажи и опити за убийства.

През май шведската полиция арестува двама души по подозрение в нарушаване на санкциите, свързани с компания в Турция, която е извършила десетки доставки в Русия на металорежежещи машини и стругове.

Тъй като схемите за придобиване на технологии стават все по-сложни, компаниите трябва да бъдат по-наясно, че могат неволно да станат част от руската верига за доставки за войната, каза Веделин. „Всички служби за сигурност и разузнаване в Русия подпомагат усилията на държавата в тази насока“, заяви той.

Москва също така организира кибератаки срещу европейски фирми и критична инфраструктура в опит да събере информация, която би могла да използва, „когато се появи възможност и когато това обслужва целите ѝ“, каза Веделин. Той даде за пример атака срещу шведска електроцентрала през миналата година. Свързани с Русия субекти се опитаха да „унищожат“ електроцентралата, но не успяха, защото системата засече проникването. Веделин заяви, че атаката отчасти е имала за цел да подкопае западната подкрепа за Украйна.

Допреди това шведските служби за сигурност са установявали предимно разузнаване на цели за потенциална атака, събиране на разузнавателни сведения или дейност, свързана с киберпрестъпници. Но горепосочената атака бележи „промяна“ в начина на действие на Русия, каза Веделин. „Те вече не се притесняват толкова дали действията им ще бъдат проследени до тях, затова поемат по-големи рискове, за да постигнат целите си“, посочи той.

Все по-агресивната тактика на Русия може би отразява нарастващите опасения вътре в страната относно икономиката ѝ, която „изобщо не се справя добре“, каза Каупо Розин, шефът на естонската Служба за външно разузнаване.

Около една трета от брутния вътрешен продукт на Русия в момента отива за военни разходи, каза Мартелиус.

Войната и последвалите санкции забавиха икономическия растеж и подхранват инфлацията. Руските власти планираха бюджетен дефицит от 3,7 трилиона рубли (52,1 милиарда долара) за цялата 2026 г., а до края на февруари той вече беше достигнал до около 3,4 трилиона рубли (47,9 милиарда долара), каза Розин.

Войната в Иран, която избухна на 28 февруари, даде тласък на икономиката заради рязкото повишение на цените на петрола. САЩ напаравиха някои изключения в санкциите за продажбата на руски нефт, а Великобритания също смекчи ембаргото в опит да понижи световните цени на горивата.

Повишените приходи оттогава вероятно са подобрили бюджетното състояние на Русия, но „това не я спасява“, каза Розин. Той уточни, че ако натискът на Запада продължи, до края на годината Москва може да се сблъска с финансова криза.

Розин заяви, че разузнавателната информация, с която разполага службата му, показва, че през последните шест месеца руските официални представители имат по-мрачни очаквания за бъдещето, като наративът за „пълна победа“ в Украйна е изчезнал.

Кийст-Бътлър от британското разузнаване заяви, че почти 500 000 руски войници са били убити в Украйна от началото на мащабната инвазия през 2022 г.

Русия и Украйна като цяло пазят в тайна данните за жертвите си в боевете.

Незначителният напредък на бойното поле и икономическите проблеми карат много руски представители да задават въпроса в частни разговори „за какво е всичко това“, каза Розин, цитирайки разузнавателните доклади.

Мартелиус от финландските разузнавателни служби заяви, че макар някои доклади за войната в Украйна да са били „прeчистени“, преди да стигнат до бюрото на президента Владимир Путин, той вярва, че руският лидер има доста ясна представа за икономическите предизвикателства. Това обаче не означава, че ще има политическа промяна.

„Много е опасно да започваме да анализираме Русия, сякаш е страна като нашите“, каза Мартелиус. „Тя не е.“


  • 1 Последния Софиянец

    33 9 Отговор
    Това им е работата.А не да следят протестиращите като мен.

    Коментиран от #8

    14:09 02.06.2026

  • 2 Вашето мнение

    38 12 Отговор
    Цял свят видя, че прогресивния запад изостава технологично с има няма 20 години след руснаците

    Коментиран от #7, #37

    14:09 02.06.2026

  • 3 А западните какво правят?

    40 0 Отговор
    Чепкат вълна ли? Нали за това държавите си има служби? Да се шпионират.

    Коментиран от #57

    14:09 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пецата

    6 25 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #14, #35, #61

    14:10 02.06.2026

  • 6 харсула фон ден калас

    26 5 Отговор
    краднеме яко перални баце и високо технологични лопати и налагаме с тях горките украинци

    14:11 02.06.2026

  • 7 Раша техно нюZ

    3 22 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    💡 това умозаключение не го сподели през смартфон правя най-вероятно в Южна Корея с софтуер направен силиконовата долина интернет сървъри доставящи бележката ти с безценна мъдрост също със западен софтуер и инфраструктура А в блатото междувременно спряха WhatsApp и YouTube

    Коментиран от #15, #18

    14:11 02.06.2026

  • 8 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вече няма страшно. Твоят президент ти стана премиер и шеф на всички подобни служби.

    14:12 02.06.2026

  • 9 Тома

    12 5 Отговор
    Понеже руснаците нямат учени от БТА разбраха че крадат

    14:12 02.06.2026

  • 10 дай Боже да е така

    12 1 Отговор
    еврея е хитрото ненаситно зло на планетата

    14:12 02.06.2026

  • 11 Ханс

    7 21 Отговор
    Ами като не им раждат нищо кухите манерки, ще искат да краднат нещо че да се изпъчат пред жужето...

    Коментиран от #62

    14:13 02.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    15 1 Отговор
    Защото западните служби не правят същото, а?

    14:13 02.06.2026

  • 14 Бай Ставри

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пецата":

    Моето момче бързо се скрии че онези с белите ризи с дългия ръкав идват

    14:13 02.06.2026

  • 15 Вашето мнение

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Раша техно нюZ":

    С тоя правопис ядно си личи, че си от прогресивния запад.

    14:14 02.06.2026

  • 16 Монголо- Мюсюлманските технилогии

    7 16 Отговор
    Са на ниво... Куба, Занзибар и Еритрея!
    Но.. дръвените КЕН ефе с ведро и снимка на педофила на вратата са на... друго НИВО!
    БЕЗ аналог !
    Хихихихихи

    14:16 02.06.2026

  • 17 пешо

    11 0 Отговор
    мара кухата лейка

    Коментиран от #22, #25

    14:19 02.06.2026

  • 18 Бай Ставри

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "Раша техно нюZ":

    Многознайко ще ми кажеш ли защо на всички тези сървари, рутери и др. пише Произведено в КИТАЙ?

    Коментиран от #24, #26

    14:20 02.06.2026

  • 19 СКАЙ ТЕК

    4 8 Отговор
    Оня..."говорещ робот"..дека шай гу го показа на ху.. йло по време на военното изложение докара Японците до... самоубийство:
    Пиян Алкашор облечен във картонен костюм на Робот , даже и.. пелтечеше!!
    АааааааХахахаха

    14:21 02.06.2026

  • 20 Факти

    7 14 Отговор
    Русия вечно краде от Запада и му диша праха.

    14:22 02.06.2026

  • 21 хахаха

    5 2 Отговор
    приемете украина в европа че русия да краде по лесно

    Коментиран от #34

    14:24 02.06.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    КухаМара пише, че за днес не предвидена "церемония по повод 150 години
    ОТ РОЖДЕНИЕТО
    на Христо Ботев в парк Борисова градина..."
    Това е човек завършил дЖУРНАЛИСТИКА🤔

    14:26 02.06.2026

  • 23 нищо ново под слънцето...

    7 2 Отговор
    "Руските разузнавателни служби агресивно крадат западни технологии и секретна информация"

    Е то, това си е традиция още от времето на Желязната завеса. Странното е не самия факт, че има такава практика, а това някой да се учудва и да го представя като новина. А може би си мислят, че вече са измрели тези, които са живели в ония времена и са били на възраст да осъзнават събитията.

    Коментиран от #27

    14:27 02.06.2026

  • 24 Тее БА у

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Ставри":

    Де... Било!! Ееееедехееее
    След като можеш да поръчаш продукт 5 пъти по- евтино (, със изискванията, материалите и качеството на поръчителя) , трябва да си луд да го произвеждаш ти!
    Качеството на продуктите произведени в Китай за пазара в САЩ, Германия и т н,...няма НИЩО ОБЩО със качеството за... монголския пазар в москалбад и Кен Ефа!

    14:27 02.06.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    КухаМара пише, че за днес бе предвидена "церемония по повод 150 години
    ОТ РОЖДЕНИЕТО
    на Христо Ботев в парк Борисова градина..."
    Това е човек завършил дЖУРНАЛИСТИКА🤔

    14:27 02.06.2026

  • 26 Факти

    4 11 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Ставри":

    Защото китайците са черноработниците на Запада. Всичко е западни технологии в този свят. Всичко. Китайците могат да изкопират лесните неща, но не могат да изкопират чиповете от последно поколение, защото машината за литография е колкото три големи автобуса и има 100 000 отделни части. Нито могат физически да я откраднат, нито могат да я изкопират чрез индустриален шпионаж. Прави се само в Холандия в Западналата Европа. Толкоз за великите китайци. А руснаците няма какво да ги коментирам. Те са ромите на бялата раса.

    Коментиран от #33, #43

    14:29 02.06.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "нищо ново под слънцето...":

    а САШтинските служби и МИ-6-ките ходят на театър и балет , нали ❗
    Защо ли сградата НАпосолствоТО с много ПЕТОЛЪЧКИ е впъти по-голяма от тази на посолството с една петолъчка❗

    14:31 02.06.2026

  • 28 Моряка

    7 2 Отговор
    Ами нали за това са тези органи,бе ахмаци!

    14:34 02.06.2026

  • 29 Хм…

    2 1 Отговор
    Нищо ново. А ако не са кражби, ще е копиране или лиценз, за който ще си мълчат. През комунизма бяха изобретили всичко, от парната машина до ракетата.

    14:35 02.06.2026

  • 30 Модерни леви и в НАТО

    5 2 Отговор
    Ами военно техническото разузнаване обикновено с това се занимава. А като има и бърз интернет, става още по-лесно. От друга страна военните и политиците в бг се чудят какви бракувани боклуци да купят, на супер завишени цени.

    14:37 02.06.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор
    Тук естествени НЯМА да прочетете :
    🤠🤠🤠🤠🤠🤠
    " Служител на ЦРУ е арестуван с 303 кюлчета злато за $40 млн.
    Той взел златото и милиони долари в брой уж за разходи, свързани с работата му"
    🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    14:38 02.06.2026

  • 32 Рублевка

    6 2 Отговор
    Защо България произвежда руски оръжия и боеприпаси без лиценз?

    14:38 02.06.2026

  • 33 Хайде бе

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Пич, вижда се, че идея си нямаш какво става в Китай. Има толкова канали в тубата,да не говорим за статии.Погледни статистиката на патентите и научните публикации в световен мащаб и тогава пиши. Тъпият трол обаче не мисли и не чете, само пише това, за което му се плаща.

    Коментиран от #46

    14:38 02.06.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "хахаха":

    У....йна си е в Европа❗ Може би имаше предвид ЕсеС🤔

    14:41 02.06.2026

  • 35 Артьом

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пецата":

    Такива като тебе ги знам... първи си плюят на петите или се оказват "ранени", иначе много искащи.

    14:42 02.06.2026

  • 36 Крадецът вика дръжте крадеца!

    10 2 Отговор
    България произвежда от 30 години руски оръжия и боеприпаси без лиценз и дори ги продава на враговете на Русия.

    14:42 02.06.2026

  • 37 Нали?

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Хипер звуковата технология от коя западна държава я "откраднаха"? -))

    Коментиран от #42

    14:44 02.06.2026

  • 38 Трол

    4 4 Отговор
    Даже орешниците са по украински патент.

    14:45 02.06.2026

  • 39 Български ерзац оръжия

    5 1 Отговор
    България беше получила временни лицензи от СССР за производство на оръжия и боеприпаси, които тя отказа да поднови. Производствата на военните ни заводи са без лиценз, т.е. менте. Всичко в БГ е менте!

    14:46 02.06.2026

  • 40 Чепо

    1 1 Отговор
    Да бе, секретно.... само на идиоти не им е ясно, че пак си поделят европа и както казваше един каун ,ама яко ще се мре!

    14:47 02.06.2026

  • 41 Гориил

    1 2 Отговор
    Какъв е смисълът Уганда или Конго да крадат технологии? Могат ли наистина да се възползват от това?

    14:47 02.06.2026

  • 42 От Иран

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Нали?":

    Друг никой още няма.

    14:50 02.06.2026

  • 43 Рублевка

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Китайците са КУПИЛИ машина за литография. Ще я подобрят и пуснат серийно. Нищо не може да спре цунамито на китайската национална енергия и китайският океан от пари и злато!

    14:53 02.06.2026

  • 44 ИМЕННО ТОВА Е СМИСЪЛА

    6 1 Отговор
    НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ,ИНАЧЕ ЩЕ СА ОБИКНОВЕННА ЧАНТАДЖИЙСКА СЛУЖБА. ЩОМ ГО МОГАТ ЗНАЧИ СА ДОБРИ.

    14:53 02.06.2026

  • 45 604

    1 1 Отговор
    Сигур и хипертехнологията съ откраднали и за ядрения синтез и нея 😝

    15:01 02.06.2026

  • 46 604

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хайде бе":

    Е как че захлеби ве....

    15:02 02.06.2026

  • 47 Обективен

    1 2 Отговор
    Това е нормална ситуация в света на разузнаването. Интересното е,че същите тези не пишат,защо техните служби не могат да откраднат руските технологии на хиперзвуковите оръжия. Статията е поредният опит,да се покажат колко са "велики",нищо,че всички знаем кой (Китай),води в света на технологичните разработки.

    Коментиран от #50

    15:03 02.06.2026

  • 48 Московията трябва да бъде разрушена...

    3 2 Отговор
    Винаги е било така, защото московските деб.или не могат да измислят нищо практично и блатната Московия е една изостанала, черна, научно-техническа дупка!

    15:03 02.06.2026

  • 49 666

    3 1 Отговор
    ха ха ха голям смях в лечебните заведения всяка сутрин рапортуват за състоянието на болните така и нашите така наречените медии рапортуват колко е зле и колко е пропаднала Русия - те руснаците от такъв живот би трябвало вече да са скочили от най високия мост и те скочиха само че по цялото Турско крайбрежие сега се връщам от там и като гледам всички са пред умиране

    15:04 02.06.2026

  • 50 Изобретател

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Обективен":

    Кво глупости брътвеш, бе - колкото от цииганин можеш да откраднеш нещо, толкова и от простия алкаш...

    15:05 02.06.2026

  • 51 Всъщност

    2 1 Отговор
    "Много е опасно да започваме да анализираме Русия, сякаш е страна като нашите“, каза Мартелиус. „Тя не е.“ / А нашата грешка беше , че смятахме атлантическите служби за нормални хора .

    15:11 02.06.2026

  • 52 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Пияниците са тъпи некадърни нещастници! Само за къркане и престъпления мислат! Да не са други около им прави немаше да стоят,още шеха си пълзът по дърветата.

    15:11 02.06.2026

  • 53 ВВП

    0 0 Отговор
    Технологиите се крадат .Така е от Филмите на Чък Норис .и на БатинСлай.

    15:30 02.06.2026

  • 54 ВВП

    0 0 Отговор
    Руските ,агресивно крадат ,пък от Дивия запад гледат кротко и хапват марули..

    15:33 02.06.2026

  • 55 Иваничка Дурачок

    0 0 Отговор
    На руснаците, освен че са им празни главите, ръцете им растат от жопите. Некадърна за нищо подчовешка биомаса.

    15:36 02.06.2026

  • 56 обрани ,обезоръжени по бели гащи

    0 0 Отговор
    Откраднаха Орешник от великата албанска армия.Отново технологиите на нато доказват колко са напред.Ако не бяха откраднали и ние щяхме сме номер 1.Всичко е защото ни завиждат за европсиходиспансера ес.

    15:44 02.06.2026

  • 57 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А западните какво правят?":

    Така е. И не само държавите. Големите корпорации си имат собствени служби за разузнаване и контраразузнаване. Научно, техническо, икономическо. Не политическо. Помните ли преди години, мисля във френско предприятие хванаха мисля английския крадци на информация. Тази дейност навсякъде не е спирала. Само в нашата мила България веднага след "революцията" ликвидираха и управлението за техническо разузнаване. Не ги интересуваше България, а само задграничните дружества и сметки, с цел тях да откраднат. Разбирате ли разликата с нормалния свят?

    15:49 02.06.2026

  • 58 бат Данчо

    1 0 Отговор
    Мара пак се побара !!!

    15:50 02.06.2026

  • 59 жалък колонкаджия

    0 0 Отговор
    Просто няма какво друго да напишем.

    15:50 02.06.2026

  • 60 Мароу мъ,те

    0 0 Отговор
    западналите немат никакви технологии за крадене освен капачката вързана към шущето мъ. За кво им е на братята руснаци да крадат такава висша тъпанарщина. Друго западналите нямат ценно, а и педалщината им тя е запазената им марка,но да си я държат за тях.

    15:54 02.06.2026

  • 61 Пеца запаси картечницата с

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пецата":

    повече,боб,леща и картофи,че да има с кво да пуцаш и да осмърдяваш,пък може и да ти се получи.

    15:56 02.06.2026

  • 62 Вие кво технологично

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ханс":

    напраихте бе съсел наzистки,капачка вързана за бутилката да ти бърка в носа и в очите. Бах ви и в тъпите прътове. Немско е нещо което ако може да се направи просто,вие цървули наzzистки го правите сложно до невъзможност,без някаква практична реалност. Кво да са краде от вас освен суб безмозъчността и педеrаstiata,но си я дръжте за вас.

    16:02 02.06.2026