България и Полша споделят обща визия за силна Обща селскостопанска политика след 2027 г.

България и Полша споделят обща визия за запазване на силна, самостоятелна и добре финансирана Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните Красимир Чакъров с държавния секретар на Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Република Полша Яцек Черняк, която се проведе в МЗХ.

Заместник-министър Чакъров приветства полската делегация и подчерта значението на традиционно добрите отношения между двете страни в областта на земеделието. Основен акцент в разговора беше бъдещето на Общата селскостопанска политика и Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. „За България е важно ОСП да остане самостоятелна политика, изградена от два стълба, със собствен бюджет и със запазване поне на сегашните нива на подпомагане“, подчерта заместник-министър Чакъров. Той отбеляза още необходимостта от постигане на пълна външна конвергенция на директните плащания, гарантирано финансиране за развитието на селските райони и запазване на правилото N+3 в следващия програмен период.

Двамата обсъдиха и предизвикателствата пред подмладяването на сектора. Заместник-министър Чакъров посочи, че България и Полша са изправени пред сходни проблеми при привличането на млади земеделски стопани и осигуряването на приемственост между поколенията в земеделието. Той акцентира върху необходимостта от по-голяма гъвкавост при използването на средствата по ОСП за подкрепа на младите фермери.

Сред темите на срещата беше и развитието на търговския обмен на селскостопански и хранителни продукти между двете държави. Заместник-министър Чакъров отбеляза, че Полша е важен партньор на България в аграрната търговия, като формира между 4 и 5% от общия аграрен стокообмен на страната.

От своя страна държавният секретар Яцек Черняк заяви, че двете страни имат близки позиции по ключови въпроси, свързани с бъдещето на европейското земеделие. Той подчерта необходимостта секторът да остане конкурентоспособен, като същевременно се гарантират продоволствената сигурност и защитата на европейските производители. По думите му климатичните промени, нарастващите производствени разходи и разпространението на заболявания по животните поставят сериозни предизвикателства пред земеделския сектор в целия Европейски съюз. Двамата обсъдиха и влиянието на геополитическите конфликти върху земеделието, включително ръста в цените на минералните торове и отражението му върху производствените разходи. Те се обединиха около мнението, че е необходимо държавите членки да използват всички възможности за сътрудничество и обмен на добри практики в подкрепа на земеделските производители.

В рамките на срещата бе отбелязано и участието на полската делегация в международното изложение за земеделска техника БАТА АГРО 2026 в Стара Загора. Яцек Черняк оцени високо организацията на изложението и изрази готовност за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество, включително в областта на науката и иновациите в земеделието. Той отправи покана към министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за посещение в Полша, с цел задълбочаване на партньорството между двете страни.