България и Полша споделят обща визия за силна Обща селскостопанска политика след 2027 г.

2 Юни, 2026 15:11 440 14

Яцек Черняк заяви, че двете страни имат близки позиции по ключови въпроси

Снимка: МЗХ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България и Полша споделят обща визия за запазване на силна, самостоятелна и добре финансирана Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните Красимир Чакъров с държавния секретар на Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Република Полша Яцек Черняк, която се проведе в МЗХ.

Заместник-министър Чакъров приветства полската делегация и подчерта значението на традиционно добрите отношения между двете страни в областта на земеделието. Основен акцент в разговора беше бъдещето на Общата селскостопанска политика и Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. „За България е важно ОСП да остане самостоятелна политика, изградена от два стълба, със собствен бюджет и със запазване поне на сегашните нива на подпомагане“, подчерта заместник-министър Чакъров. Той отбеляза още необходимостта от постигане на пълна външна конвергенция на директните плащания, гарантирано финансиране за развитието на селските райони и запазване на правилото N+3 в следващия програмен период.

Двамата обсъдиха и предизвикателствата пред подмладяването на сектора. Заместник-министър Чакъров посочи, че България и Полша са изправени пред сходни проблеми при привличането на млади земеделски стопани и осигуряването на приемственост между поколенията в земеделието. Той акцентира върху необходимостта от по-голяма гъвкавост при използването на средствата по ОСП за подкрепа на младите фермери.

Сред темите на срещата беше и развитието на търговския обмен на селскостопански и хранителни продукти между двете държави. Заместник-министър Чакъров отбеляза, че Полша е важен партньор на България в аграрната търговия, като формира между 4 и 5% от общия аграрен стокообмен на страната.

От своя страна държавният секретар Яцек Черняк заяви, че двете страни имат близки позиции по ключови въпроси, свързани с бъдещето на европейското земеделие. Той подчерта необходимостта секторът да остане конкурентоспособен, като същевременно се гарантират продоволствената сигурност и защитата на европейските производители. По думите му климатичните промени, нарастващите производствени разходи и разпространението на заболявания по животните поставят сериозни предизвикателства пред земеделския сектор в целия Европейски съюз. Двамата обсъдиха и влиянието на геополитическите конфликти върху земеделието, включително ръста в цените на минералните торове и отражението му върху производствените разходи. Те се обединиха около мнението, че е необходимо държавите членки да използват всички възможности за сътрудничество и обмен на добри практики в подкрепа на земеделските производители.

В рамките на срещата бе отбелязано и участието на полската делегация в международното изложение за земеделска техника БАТА АГРО 2026 в Стара Загора. Яцек Черняк оцени високо организацията на изложението и изрази готовност за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество, включително в областта на науката и иновациите в земеделието. Той отправи покана към министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за посещение в Полша, с цел задълбочаване на партньорството между двете страни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    бял мак за 404 ли ще произвеждаме

    15:15 02.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    При тези ограничения от Брюксел няма как да стане.

    15:18 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лост

    2 0 Отговор
    На поляците им пука повече.Нали завладяха пазара на ябълки в България.

    15:18 02.06.2026

  • 7 Ядем домати от Полша!

    2 0 Отговор
    Яйца, картофи, всичко е от Полша!
    Дори мебелите ни са от Полша!
    Умрела територия!

    15:19 02.06.2026

  • 8 ДА БЛАГОДАРИМ

    1 0 Отговор
    НА УРСУЛАТА
    ЗА АРЖЕНТИНСКИЯ СЛЪНЧОГЛЕД.

    15:21 02.06.2026

  • 9 ДА БЛАГОДАРИМ

    1 0 Отговор
    НА УПРАВЛЕНЦИТЕ НИ,ЧЕ ВЕЧЕ НЯМАМЕ СЕЛСКО СТОПАНСТВО.

    Коментиран от #14

    15:22 02.06.2026

  • 10 ДА БЛАГОДАРИМ

    1 0 Отговор
    ЧЕ ЯДЕМ ОTROВИТЕ,КОИТО ЗАЛИВАТ ЩАНДОВЕТЕ .

    15:23 02.06.2026

  • 11 прах в очите

    1 0 Отговор
    от години внасяме домати от Полша.......!?

    15:24 02.06.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Демек Поляците произвеждат ние внасяме?!
    Щот ние земеделие нямаме!

    Ние ще теглим заеми да купуваме и да изнасяме пари вместо стока!

    15:31 02.06.2026

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    За полските ябълки - пазар в България.
    За българските ябълки - слана и сеч.
    Общо взето, това е политиката на правителствата ни.

    15:42 02.06.2026

  • 14 депутатник

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДА БЛАГОДАРИМ":

    Може вече да нямате селско стопанство, но пък зетя и сина имат осигурени доходи от фирмата си за внос.
    Не може само да се печели. Трябва да се правят и жертви.

    15:43 02.06.2026

