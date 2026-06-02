Нетаняху: Иранският режим е сериозно отслабен и върви към неизбежен крах

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че управляващият режим в Иран е изправен пред сериозни сътресения и според него неговото падане е само въпрос на време, предава News.bg.

По време на церемония по изпращането на директора на израелската разузнавателна служба „Мосад“ Давид Барнеа Нетаняху подчерта, че последствията за Техеран от последните събития са били изключително тежки.

„Режимът на терора в Иран е дълбоко разклатен. Той никога няма да бъде същият и в крайна сметка ще се срине“, заяви израелският министър-председател.

Той отправи и предупреждение към всички сили, които според него действат срещу Израел, като подчерта, че подобни действия ще бъдат посрещнати с твърд отговор.

„Всеки, който планира зло срещу Израел, трябва да знае, че няма да постигне целите си и ще плати много висока цена“, каза още Нетаняху.

Подобна оценка за състоянието на Иран направи и началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир. Миналата седмица той заяви, че бъдещето на иранското ръководство е обвито в несигурност след съвместните военни действия на Израел и САЩ срещу страната.

По време на церемония по приемането на новия самолет за въздушно презареждане Boeing KC-46 „Гидеон“ Замир посочи, че структурата на режима на аятоласите е сериозно отслабена.

Според него голяма част от военните способности на Иран са унищожени, ядрената му програма е забавена с години, икономиката изпитва сериозни затруднения, а населението все още не е осъзнало напълно мащаба на последиците от политиката на управляващите.

Изявленията на израелските лидери идват на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта между Иран, Израел и САЩ. Военните действия започнаха на 28 февруари със съвместни американски и израелски удари по ирански цели, а от 8 април насам е в сила временно примирие, докато страните водят преговори за по-трайно уреждане на кризата.