Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху: Иранският режим е сериозно отслабен и върви към неизбежен крах

Нетаняху: Иранският режим е сериозно отслабен и върви към неизбежен крах

2 Юни, 2026 13:31, обновена 2 Юни, 2026 13:37 516 11

  • иран-
  • бенямин нетаняху-
  • крах-
  • режим

Израелският премиер заяви, че Техеран е понесъл тежки удари, а военният елит на страната смята бъдещето на режима за все по-несигурно.

Нетаняху: Иранският режим е сериозно отслабен и върви към неизбежен крах - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че управляващият режим в Иран е изправен пред сериозни сътресения и според него неговото падане е само въпрос на време, предава News.bg.

По време на церемония по изпращането на директора на израелската разузнавателна служба „Мосад“ Давид Барнеа Нетаняху подчерта, че последствията за Техеран от последните събития са били изключително тежки.

„Режимът на терора в Иран е дълбоко разклатен. Той никога няма да бъде същият и в крайна сметка ще се срине“, заяви израелският министър-председател.

Той отправи и предупреждение към всички сили, които според него действат срещу Израел, като подчерта, че подобни действия ще бъдат посрещнати с твърд отговор.

„Всеки, който планира зло срещу Израел, трябва да знае, че няма да постигне целите си и ще плати много висока цена“, каза още Нетаняху.

Подобна оценка за състоянието на Иран направи и началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир. Миналата седмица той заяви, че бъдещето на иранското ръководство е обвито в несигурност след съвместните военни действия на Израел и САЩ срещу страната.

По време на церемония по приемането на новия самолет за въздушно презареждане Boeing KC-46 „Гидеон“ Замир посочи, че структурата на режима на аятоласите е сериозно отслабена.

Според него голяма част от военните способности на Иран са унищожени, ядрената му програма е забавена с години, икономиката изпитва сериозни затруднения, а населението все още не е осъзнало напълно мащаба на последиците от политиката на управляващите.

Изявленията на израелските лидери идват на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта между Иран, Израел и САЩ. Военните действия започнаха на 28 февруари със съвместни американски и израелски удари по ирански цели, а от 8 април насам е в сила временно примирие, докато страните водят преговори за по-трайно уреждане на кризата.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 харакири

    13 2 Отговор
    за тва ли бомбите ливан бе касапина,щото железното цукало се продъни от иранските ракети и сега бомбите невинните деца и жени е вливан а,под предлог че там имало хизбула,навремило е времето пак евреите да се превърнат в изгнаници заради идиоти

    13:41 02.06.2026

  • 2 Натаняху и мозъкът му са пълен крах

    12 1 Отговор
    Не нормален си напълно и трайно дядка

    13:45 02.06.2026

  • 3 Готов за бой

    1 11 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #4, #5

    13:46 02.06.2026

  • 4 виж първо

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    да не фанеш дядовия

    13:47 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да,бе

    6 0 Отговор
    А Израел върви към повторно заличаване от картата на света...Тоя път завинаги.

    13:56 02.06.2026

  • 7 отекчен

    4 0 Отговор
    този ще е род на зеления наркос същия психар

    13:56 02.06.2026

  • 8 Някой

    5 0 Отговор
    Хайде, подавай оставка и да се дава ход на делото за корупция. Че да те вкарват вече в затвора с доживотна присъда.
    Иранците ги остави - оказаха се голяма лъжица и за твоята, и за устата на Тръмп.

    13:57 02.06.2026

  • 9 Реалист

    1 0 Отговор
    Как му се иска на импотентния ивреин:)

    13:58 02.06.2026

  • 10 Реалист

    2 0 Отговор
    Ивреите са малко като население защото не могат:))

    13:59 02.06.2026

  • 11 Той

    1 0 Отговор
    Този няма ли кой да го очисти?

    14:11 02.06.2026