  Тема: Украйна

Песков: Войната навлиза в нов етап заради атаките срещу цивилни

2 Юни, 2026 13:57, обновена 2 Юни, 2026 14:01 1 266 30

Кремъл обвини Украйна в терористични действия срещу мирното население и заяви, че Москва остава отворена за преговори въпреки продължаващата ескалация.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че конфликтът в Украйна е навлязъл в „нова парадигма“ заради това, което Москва определя като атаки на украинските сили срещу цивилни граждани. Коментарът му бе направен в отговор на въпроси относно последната вълна от руски удари по украински градове, при които загинаха най-малко 17 души, а над 100 бяха ранени, предава News.bg.

Според Песков руската страна е засилила атаките си срещу военни цели в Украйна след инцидент от миналия месец в контролирания от Русия Луганск. Москва твърди, че украински дрон е ударил студентско общежитие, при което са загинали 21 души. Киев отхвърля тези обвинения и настоява, че цел на операцията е бил команден център за управление на дронове в района.

„Ако киевският режим съзнателно извършва подобни нечовешки актове срещу цивилни и деца, това променя изцяло характера на ситуацията“, заяви говорителят на Кремъл.

Той подчерта, че руските сили продължават да нанасят удари по обекти, които Москва определя като военни цели в Киев и други украински градове. В същото време Песков призна, че мирният процес остава в застой, въпреки продължаващите дипломатически контакти между Русия и Съединените щати.

По думите му Москва продължава да подкрепя идеята за преговори и остава отворена за дипломатическо решение на конфликта. Той повтори и позицията на Кремъл, според която войната може да приключи незабавно, ако Украйна изтегли войските си от четирите украински области, които Русия обяви за част от своята територия през 2022 г.

Украйна от своя страна определя това условие като неприемливо и го разглежда като искане за капитулация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 съвет

    22 14 Отговор
    процедирайте с украйна както със терористи и те така,думнете дупките на наркоманията и готово,да видиш оттам как ще се разбягат доста натовски въшки които са спонсорите на тва наркоманско терористично сборище

    Коментиран от #15

    14:04 02.06.2026

  • 2 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ

    15 16 Отговор
    Няма нов етап. От 24.02.2022 год. атаките срещу цивилни граждани в Украйна са ежедневие.

    Коментиран от #4, #6

    14:04 02.06.2026

  • 3 ка Путин БОКЛУК

    12 9 Отговор
    Бааа си баглото пе е рас че

    Коментиран от #14

    14:06 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Швейк

    12 7 Отговор
    Путин отчаяно се нуждае от план Б

    Коментиран от #8

    14:07 02.06.2026

  • 6 цоко боков

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "СВО 1 559 дни РЕЗИЛ":

    2 млн и половина наториха земята на блекрок,и още толкова се напъват за тор

    14:07 02.06.2026

  • 7 ка Путин БОКЛУК

    11 7 Отговор
    Бааа си наглото пе де рас че

    14:08 02.06.2026

  • 8 а ти

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    отчаяно се нуждаеш от дядов

    14:08 02.06.2026

  • 9 Град Козлодуй

    13 0 Отговор
    Значи вие може да убивате жени, деца и старци а вас не могат да убиват.

    14:09 02.06.2026

  • 10 ко рИвеш ма ку рво

    12 4 Отговор
    4 години вие го правите това.

    14:10 02.06.2026

  • 11 Иванов

    10 7 Отговор
    Дима, станахте посмешището на Европа! Пета година тридневна война водите. То не бяха червени линии, озабочености, недопанимания и жесткие ноти. Опять прасрались! Големи некадърници излязохте!

    14:11 02.06.2026

  • 12 Ура,,Ура

    4 5 Отговор
    Путин и Зеленски се обвиняват един друг за цивилните жертви. Но истината е, че и двете страни са военнолюбиви и затова този цирк продължава толкова време. И обичат да завземат територии. Като тук. Примери са комплекс Камчия и незаконния град край Варна.

    14:13 02.06.2026

  • 13 Семката ви Ватенки

    9 6 Отговор
    Диви,диво азиатско племе ,писменост не трябваше да ви даваме.Дивите ви азиатски орди нямат място в Европа.

    14:14 02.06.2026

  • 14 Точно

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "ка Путин БОКЛУК":

    такива са лигавите фажистки тролчета.. събират стотинки да си купят кафе от кварталната машина

    14:15 02.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "съвет":

    ЕЙ мъ рш@!! такива като теб ,дет само с 1 шам@р са се н@ ср @ли .заслужават само б@й и @БН!!! ТИ ли ще говориш за НАТО бе , сме ш ко?и за Украина?

    Коментиран от #17

    14:16 02.06.2026

  • 16 Говореща

    8 6 Отговор
    руска мърша.

    14:17 02.06.2026

  • 17 леко че пеняса по мундзата

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    бе мачока

    14:22 02.06.2026

  • 18 аиде бе докога ще

    6 7 Отговор
    ги галите с перо заличете центъра на киев и да се приключва

    14:32 02.06.2026

  • 19 Ами на нов етап е

    7 1 Отговор
    По целият фронт чак до Азовско море украинците ви трепат.

    14:55 02.06.2026

  • 20 Мразя Масква без пари

    8 1 Отговор
    Че гнусните москалски нацисти от самото начало убиват цивилни?!

    14:58 02.06.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    6 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #29

    15:03 02.06.2026

  • 22 ВВП

    2 2 Отговор
    Пълно ликвидиране на Киев и режима .Това са террористи подкрепяни от ЕССР..и Англия .

    15:22 02.06.2026

  • 23 Вече

    2 2 Отговор
    Киев да се изтрие от картата ..

    15:23 02.06.2026

  • 24 ВВП

    1 3 Отговор
    Окропитеците са бежанци от война ,гладни,,боси ,голи,дойдоха в България и си купуват ,къщи по 350000 евра ...Пък България им дава помощи..Да се изтрие това котило на боклуци..

    15:26 02.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ВВП

    1 2 Отговор
    Тиквата на окропа е много дебела .трябва якмлобит .Това не разбира от дума..Лобут до припадък..и пак .

    15:27 02.06.2026

  • 27 ВВП

    0 1 Отговор
    Изчегъртване за окрсинския боклук.Да се изгонят от България..

    15:35 02.06.2026

  • 28 все едно

    0 0 Отговор
    за укройна ще има КапУтулация..4 области днеска, да не стане утре Одеса,Харков и др..защото през 2022година имаше едно по-приемливо предложение..но рижавия третополов джонсон развали всичко и с днешна дата един вид направил мечешка услуга на бандеровци и техния слуга Зелен-чук..

    15:55 02.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Васил

    0 0 Отговор
    Песковввввввввввв Зеленски ви прави смешни!

    16:04 02.06.2026

