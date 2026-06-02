Песков: Войната навлиза в нов етап заради атаките срещу цивилни

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че конфликтът в Украйна е навлязъл в „нова парадигма“ заради това, което Москва определя като атаки на украинските сили срещу цивилни граждани. Коментарът му бе направен в отговор на въпроси относно последната вълна от руски удари по украински градове, при които загинаха най-малко 17 души, а над 100 бяха ранени, предава News.bg.
Според Песков руската страна е засилила атаките си срещу военни цели в Украйна след инцидент от миналия месец в контролирания от Русия Луганск. Москва твърди, че украински дрон е ударил студентско общежитие, при което са загинали 21 души. Киев отхвърля тези обвинения и настоява, че цел на операцията е бил команден център за управление на дронове в района.
„Ако киевският режим съзнателно извършва подобни нечовешки актове срещу цивилни и деца, това променя изцяло характера на ситуацията“, заяви говорителят на Кремъл.
Той подчерта, че руските сили продължават да нанасят удари по обекти, които Москва определя като военни цели в Киев и други украински градове. В същото време Песков призна, че мирният процес остава в застой, въпреки продължаващите дипломатически контакти между Русия и Съединените щати.
По думите му Москва продължава да подкрепя идеята за преговори и остава отворена за дипломатическо решение на конфликта. Той повтори и позицията на Кремъл, според която войната може да приключи незабавно, ако Украйна изтегли войските си от четирите украински области, които Русия обяви за част от своята територия през 2022 г.
Украйна от своя страна определя това условие като неприемливо и го разглежда като искане за капитулация.
