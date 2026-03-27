Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за отбранително сътрудничество

Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната, което създава основа за бъдещи договори, технологично партньорство и инвестиции. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в кралството, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Споразумението е било подписано преди срещата му със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.
В рамките на визитата Зеленски се е срещнал и с украински военни експерти, намиращи се в Саудитска Арабия, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с укрепването на противовъздушната отбрана в региона, съобщава Укринформ.
По информация, публикувана от Зеленски във Фейсбук, експертите са докладвали за първите резултати от работата си и са направили анализи както на оперативно, така и на стратегическо ниво. Основният фокус е бил върху подобряване на защитата срещу ирански дронове „Шахед“ и ракети.
Президентът подчертава, че украинският опит в противовъздушната отбрана е ценен и търсен от партньорите на Киев. Той отбелязва, че страната е готова за дългосрочно сътрудничество и споделяне на технологии и практики в тази сфера.
Зеленски допълва, че общо 228 украински военни специалисти в момента работят в Близкия изток.
1 Kaлпазанин
Коментиран от #34
13:13 27.03.2026
2 голям смях
щял да брани арабите ха ха ха
той него си не може да опази и всеки ден ходи да проси , аработе ще бранел добре че му се връзват тия на акъла
Коментиран от #10
13:13 27.03.2026
3 Я пък тоя
И за какво са му, като освен Европа, никой не го отчита.
Подписват за да им се махне от главите.
13:13 27.03.2026
4 важното е че има БАНАНИ
Коментиран от #43
13:14 27.03.2026
5 Наблюдател
Коментиран от #11
13:15 27.03.2026
6 Тоя мъпет
13:15 27.03.2026
7 Евала Зеленски
Коментиран от #42
13:16 27.03.2026
8 Антиватник
13:16 27.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Евала Зеленски
До коментар #2 от "голям смях":Търсят та да пазиш други държави....Путин в тих ужас....
13:17 27.03.2026
11 Оня с парчето
До коментар #5 от "Наблюдател":Наблюдаваш ми парчето.
13:17 27.03.2026
12 Евала Зеленски
13:19 27.03.2026
13 Евала Зеленски
13:20 27.03.2026
14 Факт
Коментиран от #18
13:22 27.03.2026
15 Владимир Путин, президент
Аз, само аз създадох и направих Украйна силна, могъща и Световна Сила с която всички се съобразяват и слушат. Странно все пак че моите ОАЕ уж таварищи и шейхове не потърсиха Русия за военна помощ. Плохо, очень плохо таварищи, международния рейтинг на Русия клони към нулата.
13:24 27.03.2026
16 Майко мила
Коментиран от #22, #32
13:24 27.03.2026
17 ха хах аха
Коментиран от #21
13:24 27.03.2026
18 Я пък тоя
До коментар #14 от "Факт":Обикаля и търси убежище.
Коментиран от #24
13:26 27.03.2026
19 Браво
13:27 27.03.2026
20 604
13:30 27.03.2026
21 Мдаа, така се получиха нещата,
До коментар #17 от "ха хах аха":след 5 години демитилиразция, Украйна се превърна в най-милитаризираната държава в Европа. Тепърва военното производство там ще набира скорост, както и високите технологии. Путин постави Русия в много опасна ситуация, която само ще се влошава за нея, през следващите години.
Коментиран от #23
13:30 27.03.2026
22 Полезен е Зеленски
До коментар #16 от "Майко мила":Избива неканени татаромонголи.След Купянск и Днепропетровск ще изчисти ватенките от Покровск.Ако не си разбрал войната се обърна.
Коментиран от #30
13:31 27.03.2026
23 604
До коментар #21 от "Мдаа, така се получиха нещата,":Да да и укро байрактарите и те летят амъ под земятъ
Коментиран от #29
13:31 27.03.2026
24 Много са доволни
До коментар #18 от "Я пък тоя":арабите от украинските дронове и искат да купуват хората. Добър бизнес ще излезе от това
Коментиран от #36
13:31 27.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха,ха,ха
Коментиран от #31, #33
13:32 27.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дон Корлеоне
13:32 27.03.2026
29 Възможно е
До коментар #23 от "604":тези заводи за дронове в Украйна , които Турция финансира, да се строят под земята, за да са по-защитени.
13:32 27.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хахахаа
До коментар #26 от "Ха,ха,ха":Обърнало ти се е заднето. Мухахахахаха
13:33 27.03.2026
32 Зеленски
До коментар #16 от "Майко мила":предлага украински оръжия, клиентите ги харесват, при това тези клиенти са и доста богати, ще купуват, без много да му мислят. А розовите мечти на русофилите, си остават просто мечти :)))
13:35 27.03.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "Ха,ха,ха":Не виждам какво се смееш на Зеленски ?
Щот преди ПЯТЬ года и аз се смеех, ма сега рева като клошар напръскан с лютив спрей 😁
Коментиран от #60
13:36 27.03.2026
34 не може да бъде
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Ако е вярно и пълно това което е написано в статията за споразумението... знаете ли какво означава -нищо но от сърце!?Подписали са някакво споразумение за пожелания и намерения!? ...арабелите и тези от Саудитска арабия както знаем по принцип са неверни съюзници -понякога са хитри и подли но нищо повече!?
13:37 27.03.2026
35 СМЕШНИЦИ
Коментиран от #53
13:37 27.03.2026
36 Уточнение
До коментар #24 от "Много са доволни":Украинските дронове са най-добрите в света
и не само дроновете.
УДРИ ПО ВАТАТА!
Много мъст се насъбрало в украинците.Като гледах как се разправят с ватите в Купянск...Никаква милост.!
13:37 27.03.2026
37 Саудитите са по
Коментиран от #49
13:38 27.03.2026
38 споразумение за
13:39 27.03.2026
39 Перо
Коментиран от #45
13:39 27.03.2026
40 Перо
13:40 27.03.2026
41 Ха ха ха
Коментиран от #46
13:41 27.03.2026
42 Евала смешко
До коментар #7 от "Евала Зеленски":кво бомби зелката
не разбрал цъкалник
като почти всички дронове ги прихващат над Москва
Коментиран от #55
13:41 27.03.2026
43 Европеец
До коментар #4 от "важното е че има БАНАНИ":с тия банани от развита държава станахме вече бананова република.....
13:41 27.03.2026
44 3.14К
Коментиран от #50
13:42 27.03.2026
45 Тоя същия
До коментар #39 от "Перо":Бомби Путин и Моджтабата....затова богатите го канят...
13:42 27.03.2026
46 успехите на Украйна
До коментар #41 от "Ха ха ха":ще бъдат когато клекнат и подпишат
че предават на Русия заявените територии
Коментиран от #52
13:43 27.03.2026
47 Задунайски празнокарпузник
13:43 27.03.2026
48 Един клоун просяк броди из света
13:46 27.03.2026
49 Защо мислиш така,
До коментар #37 от "Саудитите са по":на какво се базира този извод ?
13:49 27.03.2026
50 Какви са тези откраднати
До коментар #44 от "3.14К":милиарди, няма такава информация никъде ?
Коментиран от #51
13:49 27.03.2026
51 3.14К
До коментар #50 от "Какви са тези откраднати":Поитай Тулси Габард!
Коментиран от #54
13:52 27.03.2026
52 Това ще е голяма загуба за Русия.
До коментар #46 от "успехите на Украйна":В руските политически изобщо не са съгласни на такъв вариант. Не слушай Путин какво казва, това е продиктувано от безизходицата, в която се намира Русия и финансовия колапс там. Руските депутати искат постигане на целта на СВО, поне да има някакъв смисъл от огромните загуби, които претърпя Русия.
13:57 27.03.2026
53 Уточнение
До коментар #35 от "СМЕШНИЦИ":Украинските дронове са най-добрите в света
13:58 27.03.2026
54 Копирай тук статията,
До коментар #51 от "3.14К":и източникът на тази информация, за да я прочетат хората, че не вярват :)))
13:59 27.03.2026
55 Защо тогава
До коментар #42 от "Евала смешко":Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
😂
14:00 27.03.2026
56 Михаил
Коментиран от #57, #61
14:12 27.03.2026
57 Става въпрос
До коментар #56 от "Михаил":за Украински дронове.
Коментиран от #58
14:13 27.03.2026
58 Михаил
До коментар #57 от "Става въпрос":Основният фокус е бил върху подобряване на защитата срещу ирански дронове „Шахед“ и ракети.
ПВО-то пайтриат ще заминат за сауди
14:16 27.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 "Владимир Путин, президент"
До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
мараба братчед
някой остапбендер отново та е почерпил с табуреточной саногон
Хи хи хи
усръинското шоу свърши.......
никой не ходи вече да го гледа, публиката псувайки се разотиде.......
"главния актьор", брадясалата нашмъркана марионетка с мръсния зилен потник продължава по инерция да бръщолеви зад кулисите за велики перемоги и несъществущи усръински "оръжия" и " військові техноложії",
ама без маска и грим изглежда по жалко и от ония дето спят по кашоните в лосанжелес...........
15:06 27.03.2026
61 Става въпрос за закупуване
До коментар #56 от "Михаил":на украински дронове. Саудитска Арабия (чрез държавната петролна компания Saudi Aramco) ще закупи значително количество украински дронове-прехващачи. И не само СА, също и ОАЕ, Катар, Япония и др.
15:07 27.03.2026
62 "Злобното Джуджи"
зилената нашмъркана марионетка отишла в Саудитска Арабия да продава на саудитите НЕФТ
крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд
като чул това изпаднал в неистов снях .......едвам го спасили човека
15:35 27.03.2026
63 Не е важно колко "специалиста"
20:29 27.03.2026