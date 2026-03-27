Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за отбранително сътрудничество
Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за отбранително сътрудничество

27 Март, 2026 13:10 1 769 63

Зеленски обсъди с военни експерти укрепване на ПВО и обмен на боен опит

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната, което създава основа за бъдещи договори, технологично партньорство и инвестиции. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в кралството, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението е било подписано преди срещата му със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

В рамките на визитата Зеленски се е срещнал и с украински военни експерти, намиращи се в Саудитска Арабия, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с укрепването на противовъздушната отбрана в региона, съобщава Укринформ.

По информация, публикувана от Зеленски във Фейсбук, експертите са докладвали за първите резултати от работата си и са направили анализи както на оперативно, така и на стратегическо ниво. Основният фокус е бил върху подобряване на защитата срещу ирански дронове „Шахед“ и ракети.

Президентът подчертава, че украинският опит в противовъздушната отбрана е ценен и търсен от партньорите на Киев. Той отбелязва, че страната е готова за дългосрочно сътрудничество и споделяне на технологии и практики в тази сфера.

Зеленски допълва, че общо 228 украински военни специалисти в момента работят в Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    28 13 Отговор
    Арабелите и точно тези са тъпаци

    Коментиран от #34

    13:13 27.03.2026

  • 2 голям смях

    51 15 Отговор
    ЗЕЛЕНИЯ брадясал наркоман само при арабите не беше хидил да проси пари сега и там

    щял да брани арабите ха ха ха

    той него си не може да опази и всеки ден ходи да проси , аработе ще бранел добре че му се връзват тия на акъла

    Коментиран от #10

    13:13 27.03.2026

  • 3 Я пък тоя

    37 12 Отговор
    Тоя пък тъп ар подписа споразумения с целия свят!
    И за какво са му, като освен Европа, никой не го отчита.
    Подписват за да им се махне от главите.

    13:13 27.03.2026

  • 4 важното е че има БАНАНИ

    18 11 Отговор
    дето се казва не ми пука за аработе , дали дончо ще ги стриже или зеления брадясал клоун ми е все тая

    Коментиран от #43

    13:14 27.03.2026

  • 5 Наблюдател

    38 13 Отговор
    Украйна отдавна няма. Има някаква английска колония която праща местното население насила да умира, като им изкупува държавата без пари.

    Коментиран от #11

    13:15 27.03.2026

  • 6 Тоя мъпет

    29 10 Отговор
    Помни ли го вече някой

    13:15 27.03.2026

  • 7 Евала Зеленски

    12 27 Отговор
    Бомбиш Путин и АЯТОЛАСИТЕ....

    Коментиран от #42

    13:16 27.03.2026

  • 8 Антиватник

    12 29 Отговор
    ВСУ яко дънят ватенките.

    13:16 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евала Зеленски

    15 19 Отговор

    До коментар #2 от "голям смях":

    Търсят та да пазиш други държави....Путин в тих ужас....

    13:17 27.03.2026

  • 11 Оня с парчето

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Наблюдаваш ми парчето.

    13:17 27.03.2026

  • 12 Евала Зеленски

    10 16 Отговор
    Милиарди за Украйна.....защитаваш Саудите от аятоласите.

    13:19 27.03.2026

  • 13 Евала Зеленски

    9 16 Отговор
    Бомбиш двама от членовете на БРИКС...абе кво беше БРИКС.

    13:20 27.03.2026

  • 14 Факт

    11 21 Отговор
    Докато страхливият Путин се крие като мишка в бункера, Зеленски посещава държавите от Персийския залив и сключва договори за продажба на украински дронове.

    Коментиран от #18

    13:22 27.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    13 19 Отговор
    Дайте пепел си посипя темето плешиво, пажалуйста !!!
    Аз, само аз създадох и направих Украйна силна, могъща и Световна Сила с която всички се съобразяват и слушат. Странно все пак че моите ОАЕ уж таварищи и шейхове не потърсиха Русия за военна помощ. Плохо, очень плохо таварищи, международния рейтинг на Русия клони към нулата.

    13:24 27.03.2026

  • 16 Майко мила

    15 10 Отговор
    Жива да не бях.. Зеленото го крепят още в неговия розов свят. Защо и докога?

    Коментиран от #22, #32

    13:24 27.03.2026

  • 17 ха хах аха

    14 12 Отговор
    след 5 години демитилиразция, Украйна е канена да защитава други държави , а пудинг не може да защити и собствената си кочина

    Коментиран от #21

    13:24 27.03.2026

  • 18 Я пък тоя

    12 8 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Обикаля и търси убежище.

    Коментиран от #24

    13:26 27.03.2026

  • 19 Браво

    12 17 Отговор
    Саудитска Арабия и съседните й държави знаят много добре кой може да им помогне в отбраната от ирански дронове. Украйна им помага и те ще помагат на Украйна.

    13:27 27.03.2026

  • 20 604

    9 6 Отговор
    Трол пробит убъву го духъаш на 3еля и азоф..ама слабо е само за 2 дози...

    13:30 27.03.2026

  • 21 Мдаа, така се получиха нещата,

    12 13 Отговор

    До коментар #17 от "ха хах аха":

    след 5 години демитилиразция, Украйна се превърна в най-милитаризираната държава в Европа. Тепърва военното производство там ще набира скорост, както и високите технологии. Путин постави Русия в много опасна ситуация, която само ще се влошава за нея, през следващите години.

    Коментиран от #23

    13:30 27.03.2026

  • 22 Полезен е Зеленски

    9 16 Отговор

    До коментар #16 от "Майко мила":

    Избива неканени татаромонголи.След Купянск и Днепропетровск ще изчисти ватенките от Покровск.Ако не си разбрал войната се обърна.

    Коментиран от #30

    13:31 27.03.2026

  • 23 604

    10 7 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа, така се получиха нещата,":

    Да да и укро байрактарите и те летят амъ под земятъ

    Коментиран от #29

    13:31 27.03.2026

  • 24 Много са доволни

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Я пък тоя":

    арабите от украинските дронове и искат да купуват хората. Добър бизнес ще излезе от това

    Коментиран от #36

    13:31 27.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха,ха,ха

    10 8 Отговор
    За Зеленски камила ,която да носи по две ракети и дисаги за златна тоалетна чиния. Ще му трябва .

    Коментиран от #31, #33

    13:32 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дон Корлеоне

    7 9 Отговор
    А Хаяско трепери в бункера.

    13:32 27.03.2026

  • 29 Възможно е

    8 6 Отговор

    До коментар #23 от "604":

    тези заводи за дронове в Украйна , които Турция финансира, да се строят под земята, за да са по-защитени.

    13:32 27.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахахаа

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ха,ха,ха":

    Обърнало ти се е заднето. Мухахахахаха

    13:33 27.03.2026

  • 32 Зеленски

    8 12 Отговор

    До коментар #16 от "Майко мила":

    предлага украински оръжия, клиентите ги харесват, при това тези клиенти са и доста богати, ще купуват, без много да му мислят. А розовите мечти на русофилите, си остават просто мечти :)))

    13:35 27.03.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    9 8 Отговор

    До коментар #26 от "Ха,ха,ха":

    Не виждам какво се смееш на Зеленски ?
    Щот преди ПЯТЬ года и аз се смеех, ма сега рева като клошар напръскан с лютив спрей 😁

    Коментиран от #60

    13:36 27.03.2026

  • 34 не може да бъде

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Ако е вярно и пълно това което е написано в статията за споразумението... знаете ли какво означава -нищо но от сърце!?Подписали са някакво споразумение за пожелания и намерения!? ...арабелите и тези от Саудитска арабия както знаем по принцип са неверни съюзници -понякога са хитри и подли но нищо повече!?

    13:37 27.03.2026

  • 35 СМЕШНИЦИ

    10 9 Отговор
    ПОДПИСВАТ НЕЩА ЗА КОИТО НЯМАТ СИЛА.

    Коментиран от #53

    13:37 27.03.2026

  • 36 Уточнение

    9 13 Отговор

    До коментар #24 от "Много са доволни":

    Украинските дронове са най-добрите в света
    и не само дроновете.
    УДРИ ПО ВАТАТА!
    Много мъст се насъбрало в украинците.Като гледах как се разправят с ватите в Купянск...Никаква милост.!

    13:37 27.03.2026

  • 37 Саудитите са по

    9 6 Отговор
    вредни и от ционистите.продават се за петодолари.Мачкането им е истината .

    Коментиран от #49

    13:38 27.03.2026

  • 38 споразумение за

    6 10 Отговор
    самотни украинки за бедуини с камили

    13:39 27.03.2026

  • 39 Перо

    7 9 Отговор
    Ционисткият унтерменш си мисли, че ще изпроси пари срещу играчки от авиомоделизма през 60-те г.!

    Коментиран от #45

    13:39 27.03.2026

  • 40 Перо

    7 6 Отговор
    Няма ли да предложи ционисткия шут ЗАЗ 968М за пустинята?

    13:40 27.03.2026

  • 41 Ха ха ха

    8 11 Отговор
    Колкото и минуси да пишете на коментарите никой минус не променя успехите на Украйна. Факт.

    Коментиран от #46

    13:41 27.03.2026

  • 42 Евала смешко

    9 8 Отговор

    До коментар #7 от "Евала Зеленски":

    кво бомби зелката
    не разбрал цъкалник
    като почти всички дронове ги прихващат над Москва

    Коментиран от #55

    13:41 27.03.2026

  • 43 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "важното е че има БАНАНИ":

    с тия банани от развита държава станахме вече бананова република.....

    13:41 27.03.2026

  • 44 3.14К

    10 6 Отговор
    Психопата-нсркоман проверява какво става с откраднатите милиарди. В понеделник Мосейчук ще публикува разследване какво се прави в бункерите под " Банковая", което е по мащаб на аферата "Епщейн"!

    Коментиран от #50

    13:42 27.03.2026

  • 45 Тоя същия

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "Перо":

    Бомби Путин и Моджтабата....затова богатите го канят...

    13:42 27.03.2026

  • 46 успехите на Украйна

    8 7 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ха ха":

    ще бъдат когато клекнат и подпишат
    че предават на Русия заявените територии

    Коментиран от #52

    13:43 27.03.2026

  • 47 Задунайски празнокарпузник

    5 5 Отговор
    А нашия къс Амгъл от калния бункер никъде не го викат,а пък и той си е бая страхлив,може някой да и да го изпере някоя права лопата през мацуната!!!

    13:43 27.03.2026

  • 48 Един клоун просяк броди из света

    8 7 Отговор
    Скоро ирански ракети ще полетят и към Киев!

    13:46 27.03.2026

  • 49 Защо мислиш така,

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Саудитите са по":

    на какво се базира този извод ?

    13:49 27.03.2026

  • 50 Какви са тези откраднати

    5 6 Отговор

    До коментар #44 от "3.14К":

    милиарди, няма такава информация никъде ?

    Коментиран от #51

    13:49 27.03.2026

  • 51 3.14К

    4 6 Отговор

    До коментар #50 от "Какви са тези откраднати":

    Поитай Тулси Габард!

    Коментиран от #54

    13:52 27.03.2026

  • 52 Това ще е голяма загуба за Русия.

    8 5 Отговор

    До коментар #46 от "успехите на Украйна":

    В руските политически изобщо не са съгласни на такъв вариант. Не слушай Путин какво казва, това е продиктувано от безизходицата, в която се намира Русия и финансовия колапс там. Руските депутати искат постигане на целта на СВО, поне да има някакъв смисъл от огромните загуби, които претърпя Русия.

    13:57 27.03.2026

  • 53 Уточнение

    7 7 Отговор

    До коментар #35 от "СМЕШНИЦИ":

    Украинските дронове са най-добрите в света

    13:58 27.03.2026

  • 54 Копирай тук статията,

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "3.14К":

    и източникът на тази информация, за да я прочетат хората, че не вярват :)))

    13:59 27.03.2026

  • 55 Защо тогава

    5 10 Отговор

    До коментар #42 от "Евала смешко":

    Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
    😂

    14:00 27.03.2026

  • 56 Михаил

    6 7 Отговор
    да се чете : Зеления ще продава оръжието което уса и ес му даряват !

    Коментиран от #57, #61

    14:12 27.03.2026

  • 57 Става въпрос

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "Михаил":

    за Украински дронове.

    Коментиран от #58

    14:13 27.03.2026

  • 58 Михаил

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Става въпрос":

    Основният фокус е бил върху подобряване на защитата срещу ирански дронове „Шахед“ и ракети.
    ПВО-то пайтриат ще заминат за сауди

    14:16 27.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 "Владимир Путин, президент"

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    мараба братчед
    някой остапбендер отново та е почерпил с табуреточной саногон
    Хи хи хи
    усръинското шоу свърши.......
    никой не ходи вече да го гледа, публиката псувайки се разотиде.......
    "главния актьор", брадясалата нашмъркана марионетка с мръсния зилен потник продължава по инерция да бръщолеви зад кулисите за велики перемоги и несъществущи усръински "оръжия" и " військові техноложії",
    ама без маска и грим изглежда по жалко и от ония дето спят по кашоните в лосанжелес...........

    15:06 27.03.2026

  • 61 Става въпрос за закупуване

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "Михаил":

    на украински дронове. Саудитска Арабия (чрез държавната петролна компания Saudi Aramco) ще закупи значително количество украински дронове-прехващачи. И не само СА, също и ОАЕ, Катар, Япония и др.

    15:07 27.03.2026

  • 62 "Злобното Джуджи"

    1 3 Отговор
    Хи хи хи
    зилената нашмъркана марионетка отишла в Саудитска Арабия да продава на саудитите НЕФТ

    крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд
    като чул това изпаднал в неистов снях .......едвам го спасили човека

    15:35 27.03.2026

  • 63 Не е важно колко "специалиста"

    1 1 Отговор
    е пратила Украйна в СА, а с колко празни куфара е пристигнал там Евреина Скитник.

    20:29 27.03.2026