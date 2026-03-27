Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за отбранително сътрудничество

Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната, което създава основа за бъдещи договори, технологично партньорство и инвестиции. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в кралството, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението е било подписано преди срещата му със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

В рамките на визитата Зеленски се е срещнал и с украински военни експерти, намиращи се в Саудитска Арабия, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с укрепването на противовъздушната отбрана в региона, съобщава Укринформ.

По информация, публикувана от Зеленски във Фейсбук, експертите са докладвали за първите резултати от работата си и са направили анализи както на оперативно, така и на стратегическо ниво. Основният фокус е бил върху подобряване на защитата срещу ирански дронове „Шахед“ и ракети.

Президентът подчертава, че украинският опит в противовъздушната отбрана е ценен и търсен от партньорите на Киев. Той отбелязва, че страната е готова за дългосрочно сътрудничество и споделяне на технологии и практики в тази сфера.

Зеленски допълва, че общо 228 украински военни специалисти в момента работят в Близкия изток.