Дмитрий Медведев: Ядреният сблъсък между Иран и Израел е неизбежен

28 Март, 2026 16:23 4 012 129

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • дмитрий медведев-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Военната кампания срещу Иран започна на 28 февруари, САЩ и Израел нанесоха съвместни удари по различни цели, включително в Техеран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че ядреният сблъсък между Израел и Иран е станал неизбежен под една или друга форма, а действията на САЩ и Израел само са допринесли за приближаването този сценарий, предава Военное дело, цитирано от Фокус.

По неговата оценка, въпреки заявеното желание на Вашингтон да елиминира ядрената заплаха в Близкия изток, последните събития са увеличили рисковете от това. Медведев смята, че военната операция не е елиминирала причините за потенциален конфликт, а по-скоро е тласнала и двете страни към неговата ескалация.

''Сега ядреният конфликт между Израел и Иран е неизбежен под някаква форма. Колкото и тъжно и мрачно да е да се признае'', отговори Медведев на въпрос на журналисти.

Военната кампания срещу Иран започна на 28 февруари. САЩ и Израел нанесоха съвместни удари по различни цели, включително в Техеран. В отговор Иран започна атаки срещу израелска територия, както и срещу американски военни обекти в Близкия изток.

Вашингтон и Тел Авив обясниха превантивния характер на операцията и посочиха заплахите, породени от ядрената програма на Иран.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Китай

    54 16 Отговор
    каза, че няма да изостави Иран.

    Коментиран от #3, #8, #15, #98

    16:25 28.03.2026

  • 2 Айде пак глупости!

    30 55 Отговор
    Иран да не са самоубийци.Иска му се на Медведката, ама няма да му се получи.

    Коментиран от #68, #97

    16:26 28.03.2026

  • 3 И човека ракета Кимчо

    57 12 Отговор

    До коментар #1 от "Китай":

    каза почти същото. Но тук праведната пропаганда нежелае да ни уведоми.

    Коментиран от #6, #66

    16:26 28.03.2026

  • 4 Примати

    20 82 Отговор
    Всеки който намира за недопустимо в 21 - век руските войници да убиват украинци и да насилват жени в окупираните територии може да провери как легално да дава малка сума на украинската армия. Аз мисля да давам по 300 евро на месец. Въпроса е да се дава малко но всеки месец и също може да споделите тази идея с ваши близки по интелигентни

    Коментиран от #13, #36, #50, #65, #73, #77

    16:27 28.03.2026

  • 5 Сатана Z

    48 22 Отговор
    Но Еврейска държава не е сигурна ,че Иран вече не притежава ядро и ще го използва чак когато нещата излязат извън контрол.На този етап Иран бавно и методично разрушава еврейския кибуц изграден на палестинска земя.

    Коментиран от #114, #128

    16:27 28.03.2026

  • 6 Кимчо с фалшивите ракетки ли?

    16 47 Отговор

    До коментар #3 от "И човека ракета Кимчо":

    Дето стават само за заря?

    Коментиран от #18

    16:27 28.03.2026

  • 7 Ехеее

    24 46 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от лудницата и плаши с ядрени ракетки 🤣🥃

    Коментиран от #14

    16:28 28.03.2026

  • 8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 31 Отговор

    До коментар #1 от "Китай":

    А къде е главата на аятолаха?

    Коментиран от #12, #17, #57

    16:28 28.03.2026

  • 9 Цитат 12.03.2023-та

    12 38 Отговор
    Позволете да кажа – ние ще приключим тази война. Ние ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте, Русия ще си плати цената"

    Коментиран от #37

    16:28 28.03.2026

  • 10 Нямат край

    20 34 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:28 28.03.2026

  • 11 опаа,

    31 13 Отговор
    Митя призна, че Иран е ядрвна държава !

    16:29 28.03.2026

  • 12 При ушите на

    26 9 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Биби.

    16:29 28.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ама

    8 11 Отговор

    До коментар #7 от "Ехеее":

    може да не е пияна...

    16:30 28.03.2026

  • 15 Китай направо го изключи

    14 26 Отговор

    До коментар #1 от "Китай":

    от всякакви конфликти и войни, няма да помага на Иран. За Китай на първо място по важност са най-богатите пазари в света - европейския и американския, развитието на икономиката и бизнеса.

    Коментиран от #22, #93

    16:30 28.03.2026

  • 16 Няма по-просто нещо

    18 27 Отговор
    от руски мужик на власт.
    Аланкоолу, ми нали ще и стигне през Каспийско море, че сте им бая близо.
    Тоя не се чува какво ги говори..
    Над пък е ни е страх, нъц-нъц.

    16:31 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 "Фалшиви"

    25 8 Отговор

    До коментар #6 от "Кимчо с фалшивите ракетки ли?":

    ама ненормалника перука не иска да удря там. Що ли?

    Коментиран от #23, #24, #78

    16:31 28.03.2026

  • 19 Тц,тц,тц 😂😂😂

    10 13 Отговор
    Митя Съвършенството

    16:32 28.03.2026

  • 20 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    16 24 Отговор

    До коментар #13 от "Лама Асен":

    Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    16:32 28.03.2026

  • 21 Дмитрий

    14 21 Отговор
    Алкахолевич...

    Коментиран от #25

    16:32 28.03.2026

  • 22 Що бе

    18 8 Отговор

    До коментар #15 от "Китай направо го изключи":

    Вчера имаше изказване на китайския външен министър. Прочети го и ще схванеш нещо.:))

    Коментиран от #28

    16:33 28.03.2026

  • 23 Северна Корея

    14 18 Отговор

    До коментар #18 от ""Фалшиви"":

    са кротки, стоят си в границите и се снишават. При наличието на такива големи сили, това е печелившата стратегия, иначе ще го изтрият от картата.

    16:34 28.03.2026

  • 24 Защото не му се занимава

    5 11 Отговор

    До коментар #18 от ""Фалшиви"":

    с елементарници, които не са му на нивото.
    И до тях ще стигне, закъде бързаш.

    16:34 28.03.2026

  • 25 0001

    19 20 Отговор

    До коментар #21 от "Дмитрий":

    Властелинът на алкохола 😂

    16:35 28.03.2026

  • 26 Соваж бейби

    7 20 Отговор
    Дончо ще го направи ще им пусне ЯО и нищо няма да го спре освен ако не му се случи нещо разбира се,Израел също няма се спре това са конфликти от години .

    16:35 28.03.2026

  • 27 а Клецов даде ли

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Лама Асен":

    разрешение да раздаваш материала му на трети страни?

    16:36 28.03.2026

  • 28 Нали в Русия нямате интернет,

    10 12 Отговор

    До коментар #22 от "Що бе":

    откъде ти спускат фейковете.

    Коментиран от #34

    16:36 28.03.2026

  • 29 Този

    8 17 Отговор
    е неспасяем алкоГолик!

    16:36 28.03.2026

  • 30 Ей пиянде гледай кво става с вашето СВО

    14 20 Отговор
    Украинците ви потрошиха и подпалиха.Може някоя нощ и дачата да ти подпалят.и Кремъла.

    16:36 28.03.2026

  • 31 Кой кого

    2 4 Отговор
    ще блъска?

    16:36 28.03.2026

  • 32 Мнение

    14 17 Отговор
    "Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #42, #44

    16:36 28.03.2026

  • 33 Митя ,

    11 10 Отговор
    Куда пропал, бе ?!🤭 Ти направи ли дарение за СВО-то.. 😁

    16:38 28.03.2026

  • 34 Що да няма

    24 8 Отговор

    До коментар #28 от "Нали в Русия нямате интернет,":

    Всеки ден четем руски новини. Говорим си с руснаци. Коментираме си с кеф. Тебе ако те лъжат с фслшиви новини, проблема е твой. Хахаха

    Коментиран от #38, #45

    16:38 28.03.2026

  • 35 Овчи,колко метра останаха до Киев?М?

    9 18 Отговор
    Премерили ги?Мм?
    От колко години не си излизал от Москва?М?
    А докато си жив ще излезеш ли?

    16:39 28.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Абе

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "Цитат 12.03.2023-та":

    Накрая тъпанарите ще си останат само с тоя цитат, докато чакат Русия да им плати нещо.

    16:40 28.03.2026

  • 38 Аха, от оня, дето е само за помежду

    6 7 Отговор

    До коментар #34 от "Що да няма":

    руснаци, фейкавия, поне си призна.

    Коментиран от #41

    16:40 28.03.2026

  • 39 Моджтаба

    5 8 Отговор
    След това и Русия-Украйна!

    16:41 28.03.2026

  • 40 Приятел на Русия

    8 12 Отговор
    който да е добре,няма!

    16:43 28.03.2026

  • 41 Признавам

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Аха, от оня, дето е само за помежду":

    Иманеинетернет .Фрйковите ви лъжат.Хахаха. Шарани.

    16:43 28.03.2026

  • 42 Много реално

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    Коментар,плод на мисъл, на моментната реална действителност.

    16:44 28.03.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    8 18 Отговор
    Аааа....
    Чуеш ли имената Дмитрий и Владимир, просто си премести топките, наместо им слушаш глупастите руски ☝️

    Коментиран от #47

    16:44 28.03.2026

  • 44 Дончо отива в Китай.

    8 12 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    Ще си разделят Русия.Не се знае Медведев на кой ще се падне.

    Коментиран от #49

    16:44 28.03.2026

  • 45 Говорят ви

    3 9 Отговор

    До коментар #34 от "Що да няма":

    по радиоточката, пък вие им отговаряте по подслушвателя, ха хаа!.
    ,🤣🤣🤣

    Коментиран от #46

    16:45 28.03.2026

  • 46 Щом така ти изнася

    7 3 Отговор

    До коментар #45 от "Говорят ви":

    така да е, 0бъл.

    16:47 28.03.2026

  • 47 Владимир потника

    18 6 Отговор

    До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":

    А като чуеш , че зеления е казал нещо си - гледай слънцето къде е ! По-голям комик и лъжец от просяка - няма , джудж !

    Коментиран от #60, #75

    16:47 28.03.2026

  • 48 Ей това да си руснак е Божие наказание

    6 14 Отговор
    Без коментар.

    16:47 28.03.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор

    До коментар #44 от "Дончо отива в Китай.":

    "...Не се знае Медведев на кой ще се падне...."

    Димата се падне на Финландия ☝️
    Зъб си давам 😁

    16:48 28.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Сокереш

    8 13 Отговор
    Ядреният маниак се появи отново.

    16:48 28.03.2026

  • 52 Митя

    7 11 Отговор
    до сега познал ли е нещо?

    Коментиран от #55

    16:48 28.03.2026

  • 53 мдам

    8 12 Отговор
    Кво стана? Нали Иран уж не искал да прави ЯО? Руснаците сами се изобличават в лъжа.

    Коментиран от #58

    16:49 28.03.2026

  • 54 Орешник

    15 7 Отговор
    Гледам че доста двугънкови са се изредили да плюят по Медведев, и без да чете човек ги усеща по вонята! Споко бе урко роби не напиняйте толкова че като нищо ще си докарате я инфаркт я инсулт! Опсс инсулт не може той се наблюдава само при хората с мозък!

    Коментиран от #69, #84, #88, #113, #116

    16:49 28.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Чингиз хан

    5 11 Отговор
    не си свърши работата до край!

    Коментиран от #64

    16:51 28.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мани го тоя пиян идиот.

    5 11 Отговор

    До коментар #53 от "мдам":

    Ако Иран имаше ЯО евреите и Дончо да са изорали с бомбардировачи цял Иран.

    16:52 28.03.2026

  • 59 Митя

    9 9 Отговор
    за това 25 години е шут на дворцово джудже!

    16:52 28.03.2026

  • 60 Злобното Джуджи

    7 14 Отговор

    До коментар #47 от "Владимир потника":

    "...по-голям комик и лъжец от просяка няма.."

    Привет братуха 😁
    Не че симпатизирам на укрите, но ПЯТЬ года да правиш руската мечка на мамуна се искат талант и умения ☝️
    За Зелето не знам, ама украинците се оказаха по-руснаци от монголците ниели 👍

    Коментиран от #82

    16:53 28.03.2026

  • 61 Ицо

    7 11 Отговор
    Има ли тук недоръъгани и гладни копейки?

    16:55 28.03.2026

  • 62 Ел Менчо

    4 6 Отговор
    Какво е Мундиал без сборная!?

    16:55 28.03.2026

  • 63 Да, за съжаление

    15 5 Отговор
    Хазарите са много злобни, не търпят никакви унижения и смятат всички други на планетата, за безполезни насекоми. Те ще използват първи яо против Иран. И после няма да се спре, само с един удар. На Иран ще помогнат и те ще използват също яо против Израел и против армията на фащ... и ще стане мазало...

    16:56 28.03.2026

  • 64 Екатерина великата починала

    7 12 Отговор

    До коментар #56 от "Чингиз хан":

    След съвкупление с кон.

    Коментиран от #67, #104

    16:56 28.03.2026

  • 65 Еленски

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    Малко е бе човек 300€ за какво по напред. То само за белото не стигат, а какво остава за друго?. Като минимум поне утрои вноската.

    16:57 28.03.2026

  • 66 И Пакистан

    14 6 Отговор

    До коментар #3 от "И човека ракета Кимчо":

    Каза, че "в случай на необходимост и те ще дадат на Иран атомни оръжия..."!
    Тоя път високомерните и нагли хазарски страни, фащ и израел наистина стъпиха в блато, от което няма излизане...

    Коментиран от #109, #123

    16:58 28.03.2026

  • 67 Четвъртия

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Екатерина великата починала":

    три починали!

    16:58 28.03.2026

  • 68 Дж. Борн

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Айде пак глупости!":

    Тоя не понимае що говори! От водка е преминал на боряшник.

    16:59 28.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мишел

    11 6 Отговор
    Днес е тридесетият ден от началото на тридневната победна война ,обявена от Тръмп САЩ плюс Израел срещу Иран. Войната няма да завърши скоро. Защото до Иран стоят Китай, Русия и Северна Корея и САЩ се чудят, как да се измъкнат от нея с по малко загуби.

    Коментиран от #74

    17:00 28.03.2026

  • 71 Смех

    6 8 Отговор
    Тоя дали е разбрал,че иранците са думнали руски склад?

    17:02 28.03.2026

  • 72 Митя

    6 7 Отговор
    каво работи,когато е трезвен?В останалото време,дава изявления!

    17:02 28.03.2026

  • 73 А други примати

    14 9 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    Или фашисти защо не забелязаха, когато фашистката хунта, поставена на власт от фащ в куиев убиваше и изгаряше живи руснаци от 2014 то г още веднага, след Майдана и до 2022 г, началото на СВО? Това фашистите и техните внуци по света нещо не го ВИДЯХА и не им правеше впечатление? 14 000 души изби тази хунта... И ЕС си чоплеше носа през това време... Някакви провиквания? Санкции? Нарушение на човешки права ??? НИЩО... А сега се сетили, нали???

    Коментиран от #76, #79, #110

    17:03 28.03.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 9 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Клесс,днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    17:04 28.03.2026

  • 75 мдаааа

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Владимир потника":

    За Владимир съм съгласен ... А Володимир е друга бира ..

    17:04 28.03.2026

  • 76 гру гайтанджиева

    6 10 Отговор

    До коментар #73 от "А други примати":

    Това са руски фейкове колега.

    Коментиран от #80, #111

    17:04 28.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Мишел

    11 6 Отговор

    До коментар #18 от ""Фалшиви"":

    Откакто Ким е с ядрени оръжия и ракети за тях, няма мераци и мераклии да нападнат Северна Корея

    Коментиран от #81, #87

    17:08 28.03.2026

  • 79 Ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #73 от "А други примати":

    А ти видя ли го?

    17:09 28.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Бай Дончо

    3 6 Отговор

    До коментар #78 от "Мишел":

    Ким е добро момченце и много слушка.

    17:11 28.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ха ха

    3 9 Отговор

    До коментар #80 от "А ако тебе те":

    А ти видя ли изгорените?

    Коментиран от #86

    17:12 28.03.2026

  • 84 Бах

    5 4 Отговор

    До коментар #54 от "Орешник":

    Двугънкови пак е нещо... някои имат вакуум в главите

    17:12 28.03.2026

  • 85 Да де

    3 7 Отговор

    До коментар #80 от "А ако тебе те":

    Няма никакви доказателства.Орките вътре сами са предизвикали пожара.Елементарно е.И доказано

    17:14 28.03.2026

  • 86 Мдаа

    9 2 Отговор

    До коментар #83 от "Ха ха":

    Видях ги. Цял свят ги видя,освен нацистите.Други тпи въпроси...

    Коментиран от #89, #91, #126

    17:15 28.03.2026

  • 87 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 5 Отговор

    До коментар #78 от "Мишел":

    Клесс коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    17:16 28.03.2026

  • 88 мдаааа

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Орешник":

    Поне можеш да бъдеш спокоен ... Тебе нема те стигне ..о

    17:16 28.03.2026

  • 89 гру гайтанджиева

    3 11 Отговор

    До коментар #86 от "Мдаа":

    Светът видя руски фейкове колега.

    17:17 28.03.2026

  • 90 Ясновидеца

    8 3 Отговор
    Всеки що годе здравомислещ и следящ видиотената ционистка инвазия е наясно, че САЩ и Израел целят зануляване на Иран чрез ядрен оръжие. Всички да се приготвят за неизбежното, сега или след месец ще е късно. Медведката поне доблестно каза това което се говори във високите кръгове. Който както иска да го разбира.

    17:19 28.03.2026

  • 91 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #86 от "Мдаа":

    А ти видя ли украинските бойни комари?

    Коментиран от #95

    17:20 28.03.2026

  • 92 ха, ха, ха...

    4 6 Отговор
    Тоя пък все ядрени сънища сънува, също като копейките тролове тук. Добре, че все още има и малко по разумни хора, без които никой не може да задейства сам ядрена атака. Дори и президент. Иначе почти бяхме прилключили с човечеството още по време на Карибската криза през 1962 г.

    Коментиран от #99

    17:21 28.03.2026

  • 93 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Китай направо го изключи":

    Фантазираш.
    За Китай е много важно да има достъп до евтини и много горива и суровини, без които масовото производство и големите пазари са безсмислени. Иран е с най-големите залежи на природен газ в света,

    Коментиран от #96, #103

    17:22 28.03.2026

  • 94 Никой

    2 3 Отговор
    Май ще ходим с 8 пръста - 4 ръце и 5 крака.

    Няма лошо - нека да е лято - нека да сме в НАТО.

    17:23 28.03.2026

  • 95 Видях

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Атина Палада":

    фалшивата Атина. ТПА, ПРСТА и КХА

    Коментиран от #107

    17:23 28.03.2026

  • 96 гру гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "Мишел":

    Руски фейкове колега.

    17:26 28.03.2026

  • 97 Бай Дън

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Айде пак глупости!":

    Иран няма ядрено оръжие, но Израел губят и ще го използват! Това са долно племе!

    Коментиран от #106

    17:27 28.03.2026

  • 98 1945

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Китай":

    кога , няма време от Иран нищо не остана вече

    17:28 28.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Мишел

    5 2 Отговор
    Израел и САЩ ще да принудени да се въздържат от употребата на ядрени оръжия , защото с Иран са три ядрени сили . Израел е 20 000 кв.км. и е много уязвим при ядрена война.

    Коментиран от #118

    17:31 28.03.2026

  • 101 УдоМача

    2 1 Отговор
    Говорят уверено защото знаят какво са им дали :)))

    17:34 28.03.2026

  • 102 Така де

    1 1 Отговор
    Митето ще им подари един Орешник, пълен с водка.

    17:39 28.03.2026

  • 103 Тцъ..

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Мишел":

    Най-големото газово находище в света е в Средиземно море (т.нар. Левантийски басейн), като най-значимите открития са направени в териториалните води на Египет, Израел и Кипър. Открито е от италианската компания Eni през 2015 г. и се намира в блок Шорук, на около 190 км северно от Порт Саид, оценява се на приблизително 30 трилиона кубични фута (tcf) газ. На по късен етап в близост са открити и други големи находища, както и едно също голямо в Гърция, недалеч от бреговете на Крит. Проектиран е и газопровод още през 2018 г, който да захранва Европа, но по различни причини (най вече заради Северен поток 2, който Русия сама финансира) изпълнението му е спирано и отлагано. Засега все още не е окончателно изключен и не се знае докъде е стигнал, но кога ще продължи строежа му е трудно да се предвиди.

    17:49 28.03.2026

  • 104 Лавров

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Екатерина великата починала":

    Не съм аз, честна дума...

    17:50 28.03.2026

  • 105 То като си метър и шейсет

    1 0 Отговор
    какво друго може да изходиш в медийното пространство?

    17:55 28.03.2026

  • 106 Жалък пръъцкоооо

    4 2 Отговор

    До коментар #97 от "Бай Дън":

    Същественото е,че израелците носят глави на раменете си,за разлика от тебе.

    17:58 28.03.2026

  • 107 Не се шашкай

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Видях":

    Тя е той

    18:00 28.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 А бе кух лентяй

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "И Пакистан":

    Употребата на ЯО не е като боб да ядеш.Да не мислиш,че Кимчо не знае ?

    18:03 28.03.2026

  • 110 Морския

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "А други примати":

    Евгений Пригожин твърдеше че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.

    Коментиран от #112

    18:11 28.03.2026

  • 111 Изпражнението зеленски

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "гру гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш. Типично като за фашистката хунта в Украйна.

    18:12 28.03.2026

  • 112 Всеки може всичко да твърди

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Морския":

    Това на раменете служи да отсява истина от плява. Когато не може, настъпва трагедия.

    Коментиран от #117, #121

    18:13 28.03.2026

  • 113 Пръдльооо русоробски

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Орешник":

    Ние не напиняме. Опитваме се да ви обясним нещата в каква посока отиват на вас едногънковите. Но явно е непосилна задача! А и дали си струва?

    18:14 28.03.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Израел е супер ядрена сила

    1 1 Отговор
    Сталин е виновника Израел да е мразен от всички, защото Сталин за да доразбие британската империя, разцепи британската Палестина и през 1948г изкуствено създаде и узакони като държава днешен Израел върху арабските земи заселвайки го със съветски и военни руски еврей , чийто наследници днес са най голямата ядрена заплаха в Близкия изток...!!!

    18:23 28.03.2026

  • 116 Пръъъдльооо потрупан

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Орешник":

    Не е нужно да се четат глупостите ти,вонята ти се усеща от космоса.

    18:25 28.03.2026

  • 117 Ихууууу ганьовото

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Всеки може всичко да твърди":

    А где Путин,куда он изчезн?

    Коментиран от #119

    18:28 28.03.2026

  • 118 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Мишел":

    Ти си по зле и от Медведев бре?

    18:32 28.03.2026

  • 119 Коментара за тролене ли обърка 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "Ихууууу ганьовото":

    Щото в този се казваше, че всеки може всичко да твърди, но онова на главата е нещото което да отсява истина от плява!

    18:35 28.03.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Ихууууу ганьовото

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Всеки може всичко да твърди":

    Не се вълнувай толкова,при тебе вече е настъпила.Явно си потърпевш.

    Коментиран от #124

    18:39 28.03.2026

  • 122 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Горски":

    Абе "Горски" за Зеленски не знам, ама ти под статия за войната в Иран пишеш за Украйна..... Та, май си като Зеленски

    18:40 28.03.2026

  • 123 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "И Пакистан":

    Даа бе.........,Но ти съзнаваш ли върху какво си стъпил?

    18:42 28.03.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Дърт прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Горски":

    Колкото и да плюеш по Зеленски от тебе нищо не зависи.Важното е че разказа играта на матушката.

    18:45 28.03.2026

  • 126 Даа бе

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Мдаа":

    Видял си на баба си хурката.

    18:48 28.03.2026

  • 127 Ихууууу ганьовото

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Пак ли обърка коментара за тролене 😄":

    Не е нужно да те гледат отгоре,явно си презобил

    Коментиран от #129

    18:49 28.03.2026

  • 128 Пръдльооо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ти на Медведев ли ще се правиш? Сбъркал си държавата!

    18:53 28.03.2026

  • 129 Е не е нужно

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Ихууууу ганьовото":

    Но глупака все го гледат отгоре. Гадно, но факт! Та ко беше. Онова на раменете е това дето прави човек умен или глупав за тролене и плява. 😄

    18:55 28.03.2026

