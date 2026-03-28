Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че ядреният сблъсък между Израел и Иран е станал неизбежен под една или друга форма, а действията на САЩ и Израел само са допринесли за приближаването този сценарий, предава Военное дело, цитирано от Фокус.
По неговата оценка, въпреки заявеното желание на Вашингтон да елиминира ядрената заплаха в Близкия изток, последните събития са увеличили рисковете от това. Медведев смята, че военната операция не е елиминирала причините за потенциален конфликт, а по-скоро е тласнала и двете страни към неговата ескалация.
''Сега ядреният конфликт между Израел и Иран е неизбежен под някаква форма. Колкото и тъжно и мрачно да е да се признае'', отговори Медведев на въпрос на журналисти.
Военната кампания срещу Иран започна на 28 февруари. САЩ и Израел нанесоха съвместни удари по различни цели, включително в Техеран. В отговор Иран започна атаки срещу израелска територия, както и срещу американски военни обекти в Близкия изток.
Вашингтон и Тел Авив обясниха превантивния характер на операцията и посочиха заплахите, породени от ядрената програма на Иран.
Дмитрий Медведев: Ядреният сблъсък между Иран и Израел е неизбежен
28 Март, 2026 16:23
Военната кампания срещу Иран започна на 28 февруари, САЩ и Израел нанесоха съвместни удари по различни цели, включително в Техеран
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че ядреният сблъсък между Израел и Иран е станал неизбежен под една или друга форма, а действията на САЩ и Израел само са допринесли за приближаването този сценарий, предава Военное дело, цитирано от Фокус.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
