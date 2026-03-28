Тръмп към съветниците си: Не бива да допускаме безкрайна война

28 Март, 2026 18:27, обновена 28 Март, 2026 18:34

САЩ са заинтересовани от договорено решение на конфликта с Иран, съобщи Ройтерс

Тръмп към съветниците си: Не бива да допускаме безкрайна война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са заинтересовани от договорено решение на конфликта с Иран, а „безкрайна война“ не може да бъде допусната, заяви американският президент Доналд Тръмп пред съветници, съобщава Ройтерс.

Според анализатори, основният въпрос е дали американският президент е готов да прекрати военните действия. Ройтерс припомня, че последиците от войната вече са се разпространили далеч отвъд Близкия изток, предизвиквайки най-тежката световна криза с енергийните доставки в историята.

„Президентът Тръмп на практика няма възможности за прекратяване на войната. Част от проблема е, че не е ясно какво би се считало за задоволителен край“, каза Джонатан Паникоф, бивш заместник-директор на Националното разузнаване за Близкия изток.

На 1 март, два дни след началото на военната операция на САЩ срещу Иран, Тръмп заяви, че войната може да продължи четири седмици. Той обаче не изключи възможността военната операция да приключи по-бързо.

Точно месец след началото на конфликта държавният секретар на САЩ Марко Рубио прогнозира, че войната ще продължи още две до четири седмици, цитиран от Axios. По-късно, говорейки пред репортери, Рубио заяви, че САЩ очакват войната да приключи в рамките на „седмици, а не месеци“ и очакват разяснения кой ще представлява Иран в евентуални мирни преговори.

Пакистан е основният посредник между САЩ и Иран, като първата среща лице в лице между представители на двете страни се очаква да се проведе в Исламабад.

Ню Йорк Таймс и Асошиейтед прес съобщиха, че САЩ, чрез пакистанско посредничество, са представили на Иран 15-точков план за прекратяване на конфликта. Според израелския Канал 12, американската администрация възнамерява да предложи едномесечно прекратяване на огъня, за да позволи на страните да обсъдят документа.

Междувременно Техеран продължава да твърди, че не е имало контакти между Иран и САЩ от началото на военните действия. Според ирански източници на Axios, представители на Ислямската република са казали на посредническите страни – Египет, Пакистан и Турция – че Техеран разглежда предложението на Тръмп за започване на преговори като тактика за забавяне на времето, докато американски войски се струпват близо до Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 14.08.2021

    3 11 Отговор
    Иран Никога няма да има ЯО

    18:36 28.03.2026

  • 2 Тръмп

    11 3 Отговор
    Техеран за три дни!

    18:36 28.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    14 3 Отговор
    Бай Дончо се наака. По принцип не кефи, но в Иран направи аки. И то голямо.

    18:37 28.03.2026

  • 4 Баба Гошка

    10 2 Отговор
    Тъппуунгера кога ще преименува протока? Превърна се във виц за блондини.

    18:37 28.03.2026

  • 5 китайски балон

    8 1 Отговор
    На БайДончо много бързо му омекнаха коленцата, какви са тия едномесечни таймаути 😅

    18:39 28.03.2026

  • 6 Айде стига с тоя Тръмп

    5 1 Отговор
    Всяко дитнещо което изпусне със звук и мириз ще ни занимавате?
    Ами не е добре с главата. Факт!

    18:39 28.03.2026

  • 7 ЕПИЧНАТА ЯРОСТ

    15 2 Отговор
    СТАНА ЕПИЧНА ИЗЛАГАЦИЯ.

    18:40 28.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор
    Путин направи аки в Украйна, а бай Дончо за да не остане по назад направи същото в Иран. Аятоласите му набиха канчето. И неговото и това на Нетаняху.

    18:40 28.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткия тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    18:43 28.03.2026

  • 10 Този

    5 1 Отговор
    И този искал "мир със сила" и си получия силния удар.... какво ли ще стане с ЕС, че и тя говореше за "мир със сила" ?

    18:43 28.03.2026

  • 11 Ами

    0 1 Отговор
    Иран ясно заяви, че преговори могат да започнат
    едва след като САЩ се изтеглят от региона.
    Капитулация на САЩ най-вероятно ще се
    разглежда по време на преговорите.

    18:45 28.03.2026

  • 12 Безкрайна война няма да има,

    0 1 Отговор
    по простата причина, че един литър тунджа вече е 3 еврака, а стоките поскъпнаха с 50 цента всяка. Скоро самите kрави в обopа ще те гоpят на kлада! На 5 еврака тунджа, очаквай неочакваното с безредици из целиот свят.

    Коментиран от #14

    18:48 28.03.2026

  • 13 Мишел

    2 2 Отговор
    Войната няма да е дълга. Иран затваря Ормузкия проток, хусите- Баб Ел Мандеб, нефтът става няколкостотин долара/барел и САЩ/Израел се предават.

    18:55 28.03.2026

  • 14 Би ли обяснил ?!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Безкрайна война няма да има,":

    Какво е това-,,тунджа"...?!

    18:57 28.03.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Официално!
    Американският самолетоносач "Джералд Форд" е бил ударен от иранците.

    Поради тази причина е изтеглен от района на бойните действия.

    Коментиран от #17

    18:58 28.03.2026

  • 16 Курд Околянов

    0 0 Отговор
    Американските президенти винаги са подкрепяли Израел, но никога не са участвали във войните на Изреал. Явно Тръмп е "най-умния".

    19:00 28.03.2026

  • 17 Курд Околянов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Само с руските посейдони могат да го потопят, но защо руснаците не им ги дават ?

    19:02 28.03.2026