Тръмп към съветниците си: Не бива да допускаме безкрайна война

Съединените щати са заинтересовани от договорено решение на конфликта с Иран, а „безкрайна война“ не може да бъде допусната, заяви американският президент Доналд Тръмп пред съветници, съобщава Ройтерс.

Според анализатори, основният въпрос е дали американският президент е готов да прекрати военните действия. Ройтерс припомня, че последиците от войната вече са се разпространили далеч отвъд Близкия изток, предизвиквайки най-тежката световна криза с енергийните доставки в историята.

„Президентът Тръмп на практика няма възможности за прекратяване на войната. Част от проблема е, че не е ясно какво би се считало за задоволителен край“, каза Джонатан Паникоф, бивш заместник-директор на Националното разузнаване за Близкия изток.

На 1 март, два дни след началото на военната операция на САЩ срещу Иран, Тръмп заяви, че войната може да продължи четири седмици. Той обаче не изключи възможността военната операция да приключи по-бързо.

Точно месец след началото на конфликта държавният секретар на САЩ Марко Рубио прогнозира, че войната ще продължи още две до четири седмици, цитиран от Axios. По-късно, говорейки пред репортери, Рубио заяви, че САЩ очакват войната да приключи в рамките на „седмици, а не месеци“ и очакват разяснения кой ще представлява Иран в евентуални мирни преговори.

Пакистан е основният посредник между САЩ и Иран, като първата среща лице в лице между представители на двете страни се очаква да се проведе в Исламабад.

Ню Йорк Таймс и Асошиейтед прес съобщиха, че САЩ, чрез пакистанско посредничество, са представили на Иран 15-точков план за прекратяване на конфликта. Според израелския Канал 12, американската администрация възнамерява да предложи едномесечно прекратяване на огъня, за да позволи на страните да обсъдят документа.

Междувременно Техеран продължава да твърди, че не е имало контакти между Иран и САЩ от началото на военните действия. Според ирански източници на Axios, представители на Ислямската република са казали на посредническите страни – Египет, Пакистан и Турция – че Техеран разглежда предложението на Тръмп за започване на преговори като тактика за забавяне на времето, докато американски войски се струпват близо до Иран.