Тръмп към съветниците си: Не бива да допускаме безкрайна война

Съединените щати са заинтересовани от договорено решение на конфликта с Иран, а „безкрайна война“ не може да бъде допусната, заяви американският президент Доналд Тръмп пред съветници, съобщава Ройтерс.
Според анализатори, основният въпрос е дали американският президент е готов да прекрати военните действия. Ройтерс припомня, че последиците от войната вече са се разпространили далеч отвъд Близкия изток, предизвиквайки най-тежката световна криза с енергийните доставки в историята.
„Президентът Тръмп на практика няма възможности за прекратяване на войната. Част от проблема е, че не е ясно какво би се считало за задоволителен край“, каза Джонатан Паникоф, бивш заместник-директор на Националното разузнаване за Близкия изток.
На 1 март, два дни след началото на военната операция на САЩ срещу Иран, Тръмп заяви, че войната може да продължи четири седмици. Той обаче не изключи възможността военната операция да приключи по-бързо.
Точно месец след началото на конфликта държавният секретар на САЩ Марко Рубио прогнозира, че войната ще продължи още две до четири седмици, цитиран от Axios. По-късно, говорейки пред репортери, Рубио заяви, че САЩ очакват войната да приключи в рамките на „седмици, а не месеци“ и очакват разяснения кой ще представлява Иран в евентуални мирни преговори.
Пакистан е основният посредник между САЩ и Иран, като първата среща лице в лице между представители на двете страни се очаква да се проведе в Исламабад.
Ню Йорк Таймс и Асошиейтед прес съобщиха, че САЩ, чрез пакистанско посредничество, са представили на Иран 15-точков план за прекратяване на конфликта. Според израелския Канал 12, американската администрация възнамерява да предложи едномесечно прекратяване на огъня, за да позволи на страните да обсъдят документа.
Междувременно Техеран продължава да твърди, че не е имало контакти между Иран и САЩ от началото на военните действия. Според ирански източници на Axios, представители на Ислямската република са казали на посредническите страни – Египет, Пакистан и Турция – че Техеран разглежда предложението на Тръмп за започване на преговори като тактика за забавяне на времето, докато американски войски се струпват близо до Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14.08.2021
18:36 28.03.2026
2 Тръмп
18:36 28.03.2026
3 Данко Харсъзина
18:37 28.03.2026
4 Баба Гошка
18:37 28.03.2026
5 китайски балон
18:39 28.03.2026
6 Айде стига с тоя Тръмп
Ами не е добре с главата. Факт!
18:39 28.03.2026
7 ЕПИЧНАТА ЯРОСТ
18:40 28.03.2026
8 Данко Харсъзина
18:40 28.03.2026
9 Данко Харсъзина
18:43 28.03.2026
10 Този
18:43 28.03.2026
11 Ами
едва след като САЩ се изтеглят от региона.
Капитулация на САЩ най-вероятно ще се
разглежда по време на преговорите.
18:45 28.03.2026
12 Безкрайна война няма да има,
Коментиран от #14
18:48 28.03.2026
13 Мишел
18:55 28.03.2026
14 Би ли обяснил ?!
До коментар #12 от "Безкрайна война няма да има,":Какво е това-,,тунджа"...?!
18:57 28.03.2026
15 az СВО Победа 80
Американският самолетоносач "Джералд Форд" е бил ударен от иранците.
Поради тази причина е изтеглен от района на бойните действия.
Коментиран от #17
18:58 28.03.2026
16 Курд Околянов
19:00 28.03.2026
17 Курд Околянов
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Само с руските посейдони могат да го потопят, но защо руснаците не им ги дават ?
19:02 28.03.2026