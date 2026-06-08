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По молба на Доналд Тръмп! Израелската армия спира бомбардировките срещу Иран

По молба на Доналд Тръмп! Израелската армия спира бомбардировките срещу Иран

8 Юни, 2026 16:11 1 213 15

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  • цахал-
  • бенямин нетаняху-
  • ливан-
  • хизбула

Служителят добави, че ако атаките на „Хизбула“ срещу израелски градове продължат, Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут

По молба на Доналд Тръмп! Израелската армия спира бомбардировките срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел спира ударите срещу Иран по молба на американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес израелският "Канал 12", позовавайки се на високопоставен израелски официален представител, пише БТА.

Служителят добави, че ако атаките на „Хизбула“ срещу израелски градове продължат, Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут.

В репортажа на "Канал 12", цитиращ високопоставения израелски официален представител, се посочва също, че израелските удари в Южен Ливан ще продължат с пълна сила през следващите дни, отбелязва Ройтерс.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    17 0 Отговор
    Хм, а защо въобще ги започнаха?
    При все, че им бе забранено от Тръмп. Заслужават Иран да ги нашляпа на голо, докато Тръмп стои и ги гледа назидателно.

    Коментиран от #3

    16:13 08.06.2026

  • 2 хаха

    12 1 Отговор
    Той Израел вече удари и сега ще спира. Ама Иран, ако отговори на последния израелски удар, пак Израел удря и така никой не знае докога. Въпросът не е да се атакува и после да се реве за мир при отговора, а да не се атакува, че да се налага отговор.

    16:14 08.06.2026

  • 3 Моли им се..щото

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    почва световното, ще се обидят рекламодателите ..

    Коментиран от #12

    16:17 08.06.2026

  • 4 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Да бе,доброто ченге Тръмп и лошото ченге Хитлеряху си подават топката в полето на Иран.
    Толкова са прозаични двамата военнопрестъпници.

    16:24 08.06.2026

  • 5 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Защо най Дончо не спре Палачите от ЦАХАЛ ,които продължават с убийствата на мирното население в Ливан,след етническото прочистване на палестинците в Га-за!

    16:28 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 604

    7 0 Отговор
    Ся го играят доброто и лошото ченге, пхахахахахя

    16:31 08.06.2026

  • 8 Путин

    7 0 Отговор
    Цирка е друг, мошето вкара рижавия да се занимава с Иран, а той ще краде земи от Ливан...

    Коментиран от #11

    16:35 08.06.2026

  • 9 УдоМача

    6 0 Отговор
    На еврейските кучета не може да се вярва!!!

    16:36 08.06.2026

  • 10 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Със евреи и англосаксии ,е безмислено да се преговаря

    16:40 08.06.2026

  • 11 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Не си познал. Израел и САЩ играят ЗАЕДНО игра.
    САЩ искат следното:
    1. Тотален контрол над пазара на петрол и така да държат всички, е без Русия, зависими и от инфлацията и високите цени, които могат да налагат като монополисти, да изплатят дълга си от 39 трилиона.
    2. Да фалират ЕС и Брюксел да лази да моли за петрол и газ, торове, така Урсула лично да отиде при Тръмп с "Велики Тръмпе, снощи ми се яви насън девата и ми каза да ти подаря Гренландия и да ти предложа да ни сложиш 100% мита, да изнесем и последния завод в САЩ, защото ти си нашия спасител.". Това е шеговито, но реалното- ЕС остава без арабите зависим изцяло от САЩ.
    3. Китай да мирува и той- без арабите няма и там горива и тор за земеделие и храна
    Венецуела- номер 1 в света по резерви, Иран- номер 4, арабските страни с техните. Всичко е спряно или е под контрола на САЩ.
    Израел си искат да владеят Светите земи- в това включват и Мека и Медина даже.
    Та и Нетаняху, и Тръмп го удрят през просото и с идея да се прославят като велики вождове на народите си и победители във войни, които правят държавите им империи. Не че подобна политика генералите не биха наложили и на Камала, ако тя беше спечелила, но Тръмп е в случая тотално ентусиазиран да се прави на американския Юлий Цезар.

    16:43 08.06.2026

  • 12 Ще има и още

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Моли им се..щото":

    пък и петрола нещо вяло вяло поскъпна. Май май правенето на мангизи там попривършва, а започнаха и да се задават въпроси за търговия с влияние и скрита информация на борсите, а американските закони са доста строги ако се сдобиеш официално с подобни обвинения. Туй че си риж и червена китайска шапка няма да те отърве.....

    Коментиран от #13

    16:46 08.06.2026

  • 13 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ще има и още":

    Абе, американските закони вярно са много строги за търговия с влияние, но това не е съвсем за политиците. Всъщност сенаторите са освободени от тези закони. Затова и Елизабет Уорън примерно е със стотици милиони състояние, като цял живот при 0 състояние преди това е била професионален политик на малко над средна заплата за страната, Бърни Сандърс(най-левият им политик) е мултимилионер, Александра Кортес от барманка тази година декларира състояние над 30 милиона натрупано за 2025. Знаят за какво ще гласуват и от там яко играят на борсите- ще дават за оръжия, купуват от тези фирми акции евтино преди гласуването, ще забраняват някое производство или ще вкарват данък, продават акциите на засегнатите фирми.
    То и у нас е подобно. Или си вярваме, че бизнесмени с бизнеси за милиони рязко почва да ги е грижа за родината и зарязват милиони печалби на години, за да станат депутати на 10 или 15000лв заплати? За съжаление основните корумпирани и корумпиращи гласуват законите и вече отдавна са недосегаеми, защото са си узаконили схемите.

    16:54 08.06.2026

  • 14 Чорбара

    4 0 Отговор
    Смях в залата.Рижото се моли на ушатия.

    17:15 08.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.