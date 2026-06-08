Техеран: Спираме атаките срещу Израел! Тръмп: Преговорите продължават

Израел и Иран се стремят към "незабавно прекратяване на огъня", а мирните преговори за окончателен край на войната продължават, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

"И двете страни - Израел и Иран, се стремят към незабавно прекратяване на огъня! Окончателните преговори за "мир" продължават, независимо дали невежеството или глупостта пречат. Блокадата остава с пълна сила, докато не бъде постигната "окончателна сделка". Нещата трябва да се развиват бързо", написа той в публикация в Truth Social.

Коментарът си той направи, след като Израел и Иран си размениха удари заради Ливан.

Малко по-късно обаче Иран обяви, че първата вълна от атаки срещу Израел е приключила, въпреки че заплаши да възобнови ударите, ако Израел продължи атаките срещу Ливан.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран обменя съобщения с Вашингтон в атмосфера на "изключително подозрение".

Действията на Израел в Ливан, независимо дали са извършени със знанието и съгласието на САЩ или не, са насочени към саботиране на дипломацията, категоричен е той, като допълни, че САЩ "носят пряка отговорност за всяко действие, което ционисткият режим предприема във връзка с нарушаване на регионалния мир и сигурност срещу Иран".

След като Израел отговори на иранските атаки, йеменските хути обещаха да спрат морското корабоплаване на Израел в Червено море и заявиха, че са изстреляли и ракети по страната.