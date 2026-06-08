Техеран: Спираме атаките срещу Израел! Тръмп: Преговорите продължават

Израел и Иран се стремят към "незабавно прекратяване на огъня", а мирните преговори за окончателен край на войната продължават, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".
"И двете страни - Израел и Иран, се стремят към незабавно прекратяване на огъня! Окончателните преговори за "мир" продължават, независимо дали невежеството или глупостта пречат. Блокадата остава с пълна сила, докато не бъде постигната "окончателна сделка". Нещата трябва да се развиват бързо", написа той в публикация в Truth Social.
Коментарът си той направи, след като Израел и Иран си размениха удари заради Ливан.
Малко по-късно обаче Иран обяви, че първата вълна от атаки срещу Израел е приключила, въпреки че заплаши да възобнови ударите, ако Израел продължи атаките срещу Ливан.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран обменя съобщения с Вашингтон в атмосфера на "изключително подозрение".
Действията на Израел в Ливан, независимо дали са извършени със знанието и съгласието на САЩ или не, са насочени към саботиране на дипломацията, категоричен е той, като допълни, че САЩ "носят пряка отговорност за всяко действие, което ционисткият режим предприема във връзка с нарушаване на регионалния мир и сигурност срещу Иран".
След като Израел отговори на иранските атаки, йеменските хути обещаха да спрат морското корабоплаване на Израел в Червено море и заявиха, че са изстреляли и ракети по страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
16:43 08.06.2026
2 Да,бе
16:47 08.06.2026
3 Българин
16:48 08.06.2026
4 604
16:50 08.06.2026
5 Копейка с фес и петолъчка 🤪
Коментиран от #11, #12, #18
16:59 08.06.2026
6 Мгртт
Коментиран от #7
16:59 08.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Робите
17:04 08.06.2026
9 ХА ХА ХА
Само дето Израел БОМБАРДИРА БЕЙРУТ ПРЪВ.
.... това е като Ройтерс да обявят, че сестра ти е к..ва -
пък ти после върви да обясняваш, че нямаш сестра ....
Коментиран от #14
17:16 08.06.2026
10 Аятолах без крак
17:23 08.06.2026
11 Тъпо и посредствено
До коментар #5 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":Всяка религия има право на съществуване и уважение. Само тъпи и ограничени хора могат да игнорират някоя религия или да я противопоставят на друга. Токова изявление е не само антидемократично, но също показва посредственост и елементарност на автора.
Коментиран от #15
17:29 08.06.2026
12 Чиниш ми се
До коментар #5 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":ПП пийди. раzzzин ,истински лама петроханец ☝️!
17:31 08.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Маджурин
До коментар #11 от "Тъпо и посредствено":Янлъш си, челеби.. Добър чиляк си и не помисляш, какво лоши люде сторват на друговерци..
17:50 08.06.2026
16 Факти
Вчера: Ще превърнем Израел в гробище
Днес: Мъртъв
17:51 08.06.2026
17 Народен съд
18:15 08.06.2026
18 стоян георгиев
До коментар #5 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":Ч@футско кашерно л@..Й...но
18:17 08.06.2026