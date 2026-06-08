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Техеран: Спираме атаките срещу Израел! Тръмп: Преговорите продължават

Техеран: Спираме атаките срещу Израел! Тръмп: Преговорите продължават

8 Юни, 2026 16:41 1 795 18

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  • червено море-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

След като Израел отговори на иранските атаки, йеменските хути обещаха да спрат морското корабоплаване на Израел в Червено море и заявиха, че са изстреляли и ракети по страната

Техеран: Спираме атаките срещу Израел! Тръмп: Преговорите продължават - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Израел и Иран се стремят към "незабавно прекратяване на огъня", а мирните преговори за окончателен край на войната продължават, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

"И двете страни - Израел и Иран, се стремят към незабавно прекратяване на огъня! Окончателните преговори за "мир" продължават, независимо дали невежеството или глупостта пречат. Блокадата остава с пълна сила, докато не бъде постигната "окончателна сделка". Нещата трябва да се развиват бързо", написа той в публикация в Truth Social.

Коментарът си той направи, след като Израел и Иран си размениха удари заради Ливан.

Малко по-късно обаче Иран обяви, че първата вълна от атаки срещу Израел е приключила, въпреки че заплаши да възобнови ударите, ако Израел продължи атаките срещу Ливан.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Техеран обменя съобщения с Вашингтон в атмосфера на "изключително подозрение".

Действията на Израел в Ливан, независимо дали са извършени със знанието и съгласието на САЩ или не, са насочени към саботиране на дипломацията, категоричен е той, като допълни, че САЩ "носят пряка отговорност за всяко действие, което ционисткият режим предприема във връзка с нарушаване на регионалния мир и сигурност срещу Иран".

След като Израел отговори на иранските атаки, йеменските хути обещаха да спрат морското корабоплаване на Израел в Червено море и заявиха, че са изстреляли и ракети по страната.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    23 4 Отговор
    Аятоласите уринираха мощно в ушите на Биби,а после ще се из акат.

    16:43 08.06.2026

  • 2 Да,бе

    23 5 Отговор
    Евреите са законна плячка навсякъде в познатата вселена...

    16:47 08.06.2026

  • 3 Българин

    14 18 Отговор
    Иранците са мъдър народ и отлично разбират, че война срещу Израел означва гарантирана погибел за персите!

    16:48 08.06.2026

  • 4 604

    11 3 Отговор
    Да доообре чакаме 200 $ барелъ и мой съ кротнът...другото е някой да е дал ядра на чалмите..

    16:50 08.06.2026

  • 5 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    4 12 Отговор
    Сега всички православни руслямисти да цунят кypаня за мир и берекет ...

    Коментиран от #11, #12, #18

    16:59 08.06.2026

  • 6 Мгртт

    13 1 Отговор
    Хага, Иран пак затвори въздушното си пространство. Ще има наааакани шапчици.

    Коментиран от #7

    16:59 08.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Робите

    3 0 Отговор
    Се хранят със злоба.

    17:04 08.06.2026

  • 9 ХА ХА ХА

    11 1 Отговор
    "Израел отговори на иранските атаки"

    Само дето Израел БОМБАРДИРА БЕЙРУТ ПРЪВ.

    .... това е като Ройтерс да обявят, че сестра ти е к..ва -
    пък ти после върви да обясняваш, че нямаш сестра ....

    Коментиран от #14

    17:16 08.06.2026

  • 10 Аятолах без крак

    4 7 Отговор
    Като ги фраснеш по чалмите ислямо-фашистки и почват да вият: "Спираме атаките, спираме атаките!". А като ги оставиш лабаво, почват пак с тероризма. Избиха 40 хиляди иранчани, които протестираха срещу мракобесния им режим. Избиха и не малко украинци чрез дроновете които предоставиха на нацистка Русия.

    17:23 08.06.2026

  • 11 Тъпо и посредствено

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    Всяка религия има право на съществуване и уважение. Само тъпи и ограничени хора могат да игнорират някоя религия или да я противопоставят на друга. Токова изявление е не само антидемократично, но също показва посредственост и елементарност на автора.

    Коментиран от #15

    17:29 08.06.2026

  • 12 Чиниш ми се

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    ПП пийди. раzzzин ,истински лама петроханец ☝️!

    17:31 08.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Маджурин

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тъпо и посредствено":

    Янлъш си, челеби.. Добър чиляк си и не помисляш, какво лоши люде сторват на друговерци..

    17:50 08.06.2026

  • 16 Факти

    1 2 Отговор
    Генерал Ахмад Вахиди е главнокомандващ на елитния Корпус на гвардейците на ислямската революция. Бивш министър на отбраната. Той е човекът, който реално управлява Иран след смъртта на Хаменей и на предния командир на Корпуса.
    Вчера: Ще превърнем Израел в гробище
    Днес: Мъртъв

    17:51 08.06.2026

  • 17 Народен съд

    0 1 Отговор
    Мекия либераст Путин да гледа и се учи от великите перси-арийци как се действа с ционистките,краварски и западняшки 💩 и повече да не се лигави с бабдерясалите и хазарски укропски 🐷,щото ако продължава така самите военни в Русия ще му спретнат един преврат и с Путин и либералните му и еврейски аверчрта у Кремъл е свършено,а след тях идва и ред урсулите да има кючек със сарматите,посейдони,циркони и орешници и за смешниците от ЕС ще има яко осерание..

    18:15 08.06.2026

  • 18 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    Ч@футско кашерно л@..Й...но

    18:17 08.06.2026

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