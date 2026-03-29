Словакия може да блокира 20-ия пакет санкции срещу Русия заради позицията на ЕК по петролопровода „Дружба

Словашкият премиер Роберт Фицо заплаши, че страната му ще блокира 20-ия пакет санкции срещу Русия заради позицията на Европейската комисия по петролопровода „Дружба“.

Видео съобщението му беше публикувано във Facebook.

„Ако Европейската комисия даде приоритет на Украйна пред Словакия, ще трябва да забрави за подкрепата на 20-ия пакет санкции срещу Руската федерация или за нашата готовност да улесним бързото присъединяване на Украйна към Европейския съюз, без да отговаря на необходимите изисквания“, каза Фицо.

Той отбеляза, че руски петрол не тече по петролопровода „Дружба“ от два месеца. Украйна, която настоява, че петролопроводът е повреден, все още не е осигурила достъп до мястото на предполагаемата авария. Политикът посочи, че възстановяването на тръбопровода „Дружба“ засяга цяла Централна Европа, не само Словакия и Унгария.

„Нямаше да имаме проблеми с високите цени на горивата, но за пореден път се оказва, че омразата и обсебването от Русия печелят. По-скоро бихме се наранили, наказали, бихме позволили на народите си да плаща повече за бензин и дизел и да го подложим на недостиг на тези ресурси, отколкото да получаваме газ и петрол от Русия“, каза политикът.

Унгарската MOL Group съобщи, че доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ за Унгария и Словакия са спрели на 27 януари. В средата на февруари Словакия обяви национална криза поради недостиг на петрол. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в началото на март, че Киев се нуждае от 1-1,5 месеца, за да възстанови дейността. Той отбеляза, че страната му ще може да възобнови транзита дотогава, ако „страните от ЕС не намерят алтернатива на блокирането на заема от 90 милиарда евро“ за Украйна.

На 23 февруари Унгария наложи санкции срещу 20-ия пакет и заема от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Будапеща няма да подкрепи никакви решения в Брюксел, полезни за Киев, докато не бъдат възобновени доставките на петрол по петролопровода „Дружба“.