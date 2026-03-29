Словакия може да блокира 20-ия пакет санкции срещу Русия заради позицията на ЕК по петролопровода „Дружба

29 Март, 2026 04:57, обновена 29 Март, 2026 05:03 1 355 13

Ако Европейската комисия даде приоритет на Украйна пред Словакия, ще трябва да забрави за подкрепата ни, заяви премиерът Фицо

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо заплаши, че страната му ще блокира 20-ия пакет санкции срещу Русия заради позицията на Европейската комисия по петролопровода „Дружба“.

Видео съобщението му беше публикувано във Facebook.

„Ако Европейската комисия даде приоритет на Украйна пред Словакия, ще трябва да забрави за подкрепата на 20-ия пакет санкции срещу Руската федерация или за нашата готовност да улесним бързото присъединяване на Украйна към Европейския съюз, без да отговаря на необходимите изисквания“, каза Фицо.

Той отбеляза, че руски петрол не тече по петролопровода „Дружба“ от два месеца. Украйна, която настоява, че петролопроводът е повреден, все още не е осигурила достъп до мястото на предполагаемата авария. Политикът посочи, че възстановяването на тръбопровода „Дружба“ засяга цяла Централна Европа, не само Словакия и Унгария.

„Нямаше да имаме проблеми с високите цени на горивата, но за пореден път се оказва, че омразата и обсебването от Русия печелят. По-скоро бихме се наранили, наказали, бихме позволили на народите си да плаща повече за бензин и дизел и да го подложим на недостиг на тези ресурси, отколкото да получаваме газ и петрол от Русия“, каза политикът.

Унгарската MOL Group съобщи, че доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ за Унгария и Словакия са спрели на 27 януари. В средата на февруари Словакия обяви национална криза поради недостиг на петрол. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в началото на март, че Киев се нуждае от 1-1,5 месеца, за да възстанови дейността. Той отбеляза, че страната му ще може да възобнови транзита дотогава, ако „страните от ЕС не намерят алтернатива на блокирането на заема от 90 милиарда евро“ за Украйна.

На 23 февруари Унгария наложи санкции срещу 20-ия пакет и заема от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Будапеща няма да подкрепи никакви решения в Брюксел, полезни за Киев, докато не бъдат възобновени доставките на петрол по петролопровода „Дружба“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вова

    24 4 Отговор
    Скоро Европа ще се моли за газ и петрол.

    05:18 29.03.2026

  • 2 Психо

    18 1 Отговор
    Какъв късмет извадиха нацистите с българските политици.

    06:03 29.03.2026

  • 3 А може и да не може

    4 17 Отговор
    Забравили сте да кажете, че ЕС премахна тежестта на гласовете на словаки и унгария при взимането на решения. Решенията вече се взимат без тях

    Коментиран от #4

    06:08 29.03.2026

  • 4 Да бе ,да ! ,🤔

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "А може и да не може":

    Русофобските главатари на ЕС може да се опитват да игнорират несъгласните с гадостите им , но не могат да се откажат нито от парите , нито от географското положение на Унгария и Словакия .

    06:34 29.03.2026

  • 5 Фицо има друг проблем

    2 19 Отговор
    В Словакия вече народът тръгва срещу него .

    Подобно на ОРБАН Тъпана

    Се заиграва само със Украйна

    И не прави нищо за Страната си .

    Никой и дума не обелва за
    Орбан
    Който на собственият му Митинг

    Докато пак плюеше по Украйна

    Неговите поддръжници

    Почнаха да го освиркват и плюят .

    Съдбата на Кремълскитв Чехълчета е ясна.

    Чемодана и към Мускалието.

    Словаци и Унгарци не искат да се превръщат
    В Руски Губернии.

    Коментиран от #9, #12

    07:26 29.03.2026

  • 6 Дзак

    5 0 Отговор
    Законите предоставят право на реципрочност. Правовите държави спазват законите!

    08:53 29.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Небинарен ляв

    3 0 Отговор
    Не е заплашил а блокира със Орбан последния пакет санкции. Укрия не заслужава повече от нашите пари, нито цент повече. Наглите корумпирани зелювци имат златни бидета със нашите пари.

    10:53 29.03.2026

  • 9 Не се дави

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фицо има друг проблем":

    Запази си омразата и злобата за себе си. Нищо от това което си написал не е вярно, напротив в нета има пресконференцията на Фицо и Орбан, аплодисменти от хиляди разумни хора по площадите виждащи Украйна като корумпирана котва повличаща ги със себе си.

    Коментиран от #13

    11:01 29.03.2026

  • 10 Дедо

    1 2 Отговор
    Потреблението на газ на Словакия е миниатюрно. Реално нуждите и могат да бъдат покрити без никакъв проблем от други доставчици. Всичко е стратегия Орбан и Фицо са руски марионетки, които заради лично облагодетелстване и оставаме на власт са продали държавите си на Путин. Ако не беше за газа , щяха двамата са измислят план Б и друг повод за да блокират заема за Украйна.

    11:27 29.03.2026

  • 11 Само че

    1 2 Отговор
    Фицо да се жалва на русия за нефтопровода Дружба, руснаците го бомбардираха.

    12:18 29.03.2026

  • 12 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фицо има друг проблем":

    Факти не смеят да напишат много истини, за да угодят на русофилите и на спонсорите си

    14:32 29.03.2026

  • 13 Вярно е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не се дави":

    Има видео в български медии

    14:33 29.03.2026

