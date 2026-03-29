Руското външно министерство е призовало британския шарже д'афер в Москва Дейни Долакия, съобщава РИА Новости, позовавайки се на руското външно министерство.
„Британският шарже д'афер е бил призован в Смоленск“, съобщи министерството, без да предоставя подробности или причини.
В началото на февруари Обединеното кралство експулсира руски дипломат. Решението е взето в отговор на руските мерки, обясни британското правителство.
В средата на януари Федералната служба за безопасност съобщи, че секретар на отдел в посолството в Москва е сътрудничил с британските разузнавателни служби. Въпросното лице е Гарет Самюъл Дейвис, втори секретар на Административно-икономическия отдел на посолството. Той е лишен от акредитация и му е наредено да напусне Русия в рамките на две седмици.
Руското външно министерство е призовало дипломати от западни страни няколко пъти през последния месец. На 27 март чешкият посланик беше призован в руското външно министерство след атаката с коктейла Молотов срещу Руския дом в Прага. Москва поиска разследване. Чешкото външно министерство осъди нападението и увери, че полицията вече разследва случая.
В началото на март руското външно министерство призова нидерландския посланик Йоанеке Балфорт, за да протестира срещу демонстрацията, проведена пред руското посолство в Хага на 24 февруари. Министерството отбеляза, че демонстрацията на практика е блокирала дейността на дипломатическата мисия.
Преди това външното министерство протестира срещу финландския посланик във връзка с демонстрацията пред руското посолство в Хелзинки, по време на която демонстранти изгориха руско знаме. Министерството нарече инцидента "акт на оскверняване, извършен с мълчаливото съгласие на правоохранителните органи".
