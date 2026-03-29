Руското МВнР привика британския шарже д'афер в Москва Дейни Долакия

29 Март, 2026 18:38, обновена 29 Март, 2026 18:49 1 913 26

Засега причините за предприетите действия не са оповестени

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското външно министерство е призовало британския шарже д'афер в Москва Дейни Долакия, съобщава РИА Новости, позовавайки се на руското външно министерство.

„Британският шарже д'афер е бил призован в Смоленск“, съобщи министерството, без да предоставя подробности или причини.

В началото на февруари Обединеното кралство експулсира руски дипломат. Решението е взето в отговор на руските мерки, обясни британското правителство.

В средата на януари Федералната служба за безопасност съобщи, че секретар на отдел в посолството в Москва е сътрудничил с британските разузнавателни служби. Въпросното лице е Гарет Самюъл Дейвис, втори секретар на Административно-икономическия отдел на посолството. Той е лишен от акредитация и му е наредено да напусне Русия в рамките на две седмици.

Руското външно министерство е призовало дипломати от западни страни няколко пъти през последния месец. На 27 март чешкият посланик беше призован в руското външно министерство след атаката с коктейла Молотов срещу Руския дом в Прага. Москва поиска разследване. Чешкото външно министерство осъди нападението и увери, че полицията вече разследва случая.

В началото на март руското външно министерство призова нидерландския посланик Йоанеке Балфорт, за да протестира срещу демонстрацията, проведена пред руското посолство в Хага на 24 февруари. Министерството отбеляза, че демонстрацията на практика е блокирала дейността на дипломатическата мисия.

Преди това външното министерство протестира срещу финландския посланик във връзка с демонстрацията пред руското посолство в Хелзинки, по време на която демонстранти изгориха руско знаме. Министерството нарече инцидента "акт на оскверняване, извършен с мълчаливото съгласие на правоохранителните органи".


  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    7 15 Отговор
    Антоанета Ангелова студент в НБУ София,само да ми падне ще я скъсам

    Коментиран от #8, #10

    18:46 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 14 Отговор
    Обичам да късам хора на две като лист няма значение какви са мъже Жени момичета момчета всички ги късам като мокър лист

    18:51 29.03.2026

  • 4 Азазел

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ти сси ссамо и едддинствено ммое притежание. Ддокатто сси ми полезззен.

    18:52 29.03.2026

  • 5 Kaлпазанин

    20 8 Отговор
    Там където стъпи кракът на англосаксии ,и рибите започват да се бият

    Коментиран от #26

    18:53 29.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    17 7 Отговор
    Руснаците ако започнат да стрелят ,Китай,Индия,Северна Корея ще се присъединят и филма ще приключи....!Въпросът е кога?

    Коментиран от #12, #15

    18:54 29.03.2026

  • 8 След 12 часа секс ще заспиш като куче

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    а тя ще се облизва като доволна к и ще се оглежда за следващия. Много сме прости мъжете и някой не го осъзнават до смъртта си.

    Коментиран от #17

    18:58 29.03.2026

  • 9 оня с коня

    17 3 Отговор
    време е да се закрива английското консулство във Москва

    всички депутати вън от русия

    18:58 29.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    12 4 Отговор
    ИЗГОНЕТЕ КРАВАРСКИТЕ СЛУГИ!

    Коментиран от #14

    19:03 29.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Работата стои така

    4 14 Отговор
    Руските примати и те чули,че в цивилизования свят се привикват чуждестранни дипломати та и те решили да се направят на цивилизовани поне малко от малко.Монголеца си е монголец
    Митрофанова ВЪН!

    19:04 29.03.2026

  • 14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Отивай в Вирона Атина от пиши

    Коментиран от #16

    19:05 29.03.2026

  • 15 Руснаците са безгласна буква

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Тръмп им го каза директно - Русия вече не е никакъв фактор.

    Коментиран от #22

    19:08 29.03.2026

  • 16 Боруна Лом

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    БАЦЕ, МНОГО НЕГРАМОТНО!

    19:09 29.03.2026

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "След 12 часа секс ще заспиш като куче":

    Искаш да кажеш че ще ме изяде цял гол и ще ме храносмила в стомаха си

    19:14 29.03.2026

  • 18 Силоваците

    8 3 Отговор
    Срамна работа е да наричаме подобни силови застрахователи с три букви ... "партньори" - та те ни рекетират икономичеси, политически и военно постоянно. Галсаувайте за още евроатлантисъм и войната скоро ще е на наша територия.

    Коментиран от #21

    19:19 29.03.2026

  • 19 Глас от блатнистан (рф)

    2 6 Отговор
    В калното государство ни резнаха интернета,бензин тоже, а уже и храна в гастрономов очень дорога и мусор тоже !!!

    19:21 29.03.2026

  • 20 Слуга на блатарите без мозък

    3 2 Отговор
    Просията е много могучая бря и безаналогова,блатния солдат громи бандери и НАТА и ако не са те ся щяхми да сме с чалми!!

    19:23 29.03.2026

  • 21 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Силоваците":

    Ще гласуваме за изгонване и изриване на блатните подлоги от България,няма по-важно нещо от това!!!

    19:25 29.03.2026

  • 22 Овчар

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Руснаците са безгласна буква":

    Хитлер и Наполеон бяха на същото мнение...!

    Коментиран от #23

    19:26 29.03.2026

  • 23 Даскал Ботю

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Овчар":

    Абе ти толкова неумен си се укучил или после от овчарлъка стана тая беля?????!!!

    19:28 29.03.2026

  • 24 Перо

    2 1 Отговор
    След КГБ в Русия реално няма контраразузнаване, всички нови руски са продажни чиновници, като у нас! Английският депутат сигурно е бил много некадърен дженZи или е имало донос, подобно на “кадърния”английския агент Грозев за експулсирането! Има и опция за насрещна експулсация от подобен случай в Англия, което широко се ползва в Русия!

    19:41 29.03.2026

  • 25 Наротив! Известни са причините!

    0 0 Отговор
    "Засега причините за предприетите действия не са оповестени!"

    Британците обстрелваха със свои ракети(преименувани на украински) територията на Русия, през въздушното пространство на балтийските републики с цел да избегнат руското ПВО!
    Случая е скандален! Вероятно Русия ще им заяви, че не само украйна ще го отнася заради номерата им.
    За английските морски дронове изстрелвани също от британци, руснаците си затраяха, но този път чашата преля!
    А тазия статия-боза, за омъгляване ли е написана?

    19:58 29.03.2026

  • 26 Ако видиш някоя сутрин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    двама братя съседи да се карат и бият, със сигурност на единия предната вечер му е бил на гости англичанин!

    -Ирландска поговорка

    20:02 29.03.2026

