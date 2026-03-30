Испания затвори въздушното си пространство за самолети, свързани с военните действия на САЩ и Израел

Испанското правителство разпореди затваряне на въздушното си пространство за всички самолети, свързани с военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи в интервю вицепремиерът и министър на икономиката Карлос Куерпо, цитиран от ДПА, предаде БТА.
По думите му мярката е част от решението на Мадрид да не участва във войната и да не оказва подкрепа, която според испанските власти е започната едностранно и нарушава международното право.
Забраната обхваща не само излитания от испанска територия, но и прелитания на военни самолети, излитащи от бази във Великобритания и Франция, съобщиха в. "Паис" и агенция Европа прес, позовавайки се на правителството на премиера Педро Санчес.
Мадрид е сред най-острите критици в Европа на военната операция на САЩ и Израел в Иран. Малко след началото на конфликта Санчес забрани на САЩ да използват военните бази Рота и Морон за операции срещу Иран.
Двете бази, разположени в южната автономна област Андалусия, се използват съвместно от Испания и САЩ от десетилетия.
По-рано днес Мадрид извика израелския шарже д'афер в Испания, за да изрази официален протест срещу ограничаването на достъпа до храма "Възкресение Христово" на Божи гроб в Йерусалим, съобщи испанският външен министър Хосе Мануел Албарес, цитиран от агенция ЕФЕ, съобщи БТА.
Албарес разкритикува действията на израелската полиция, която на 29 март не позволи на латинския патриарх в Йерусалим Пиербатиста Пицабала да отслужи литургия за католическата Цветница в храма.
"Извикахме представителя на Израел в Министерството на външните работи, за да заявим, че това не трябва да се повтаря и че католическата литургия трябва да се отслужва нормално, както винаги е било", заяви Албарес.
Той определи случая като "много тревожен и неоправдан", подчертавайки, че ограниченията са засегнали и други вероизповедания. "На други религии, като мюсюлманската, също е ограничен достъпът до светите места", добави той.
Премиерът Педро Санчес осъди случилото се като "неоправдана атака срещу религиозната свобода". В отговор израелският външен министър Гидеон Саар обвини Санчес, че многократно "подбужда омраза срещу Израел". Албарес предупреди и за разширяване на конфликта в Близкия изток, като изрази опасения, че регионът може да се насочи към "сценарий на вечна война", който би могъл да доведе до нови бежански потоци към Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава на героите
Коментиран от #23, #34
14:37 30.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 БАЙ ЗАПРЯН
Коментиран от #11
14:38 30.03.2026
4 Трол
Коментиран от #8, #19
14:39 30.03.2026
5 Браво на Испания
14:39 30.03.2026
6 Читател
Коментиран от #26
14:41 30.03.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:41 30.03.2026
8 Запознат
До коментар #4 от "Трол":Е не става санкции против целия свят - те се обръщат против теб тогава.
14:42 30.03.2026
9 хъхъ
Коментиран от #15, #16, #24
14:43 30.03.2026
10 Някой
14:44 30.03.2026
11 мдаааа
До коментар #3 от "БАЙ ЗАПРЯН":Земи ги подреждай ..
14:45 30.03.2026
12 мдааа
14:48 30.03.2026
13 Запознат
Както и да завърши тая война светът вече няма да е същия.
Коментиран от #22
14:49 30.03.2026
14 Мартин Картофски 🥔
14:52 30.03.2026
15 Хахаха
До коментар #9 от "хъхъ":По мързелив от Г...о няма
14:53 30.03.2026
16 Абе Ганчо
До коментар #9 от "хъхъ":Кой е мързелив бе Ганчо Испания 12 икономика в света Втората по производство на автомобили в Европа след Германия и пет място в света само миналата в година сглобили 2,8 милиона автомобили бе. Това ч, е вие тъпите българи го Говорите Това е единствено свързано с комплексарщина и нищо друго
14:54 30.03.2026
17 Kaлпазанин
14:55 30.03.2026
18 Избирател
Жълтопаветниците пак да гласуват за тях.
14:55 30.03.2026
19 Българин 🇧🇬👍
До коментар #4 от "Трол":Кефи не , че продължаваш въпреки че ирониите ти остават неразбрани от повечето читатели !
14:55 30.03.2026
20 Да аам
14:55 30.03.2026
21 Тази година
14:56 30.03.2026
22 ои8уйхътгрф
До коментар #13 от "Запознат":Султан Ердоган директно си го заяви- ако Рижко "случайно" реши да въоръжи кюрдите в Ирак и да ги прати да воюват то Турция веднага влиза във войната на страната на Иран... И също толкова "случайно" ще вземе да унищожи Изcpaeл
И ако от мнението на няква си там Испания никой не се вълнува, то Турция е огромен фактор дето не може да се прескочи лесно...
Коментиран от #28
15:00 30.03.2026
23 мдаааа
До коментар #1 от "Слава на героите":Възхищавам се на украинците , как се опълчиха на Злото .. А в България , нашите Ошанки са се Одупили на "братишките " ..
Коментиран от #29, #30
15:00 30.03.2026
24 Хайде, хайде.
До коментар #9 от "хъхъ":.Да питаме ли мексиканците и инките, или сами да си припомним, че и Испания е била империя на злото. Но за сегашната и позиция-поздравления.
15:01 30.03.2026
25 Иван
15:03 30.03.2026
26 Иван
До коментар #6 от "Читател":Осем милиона, в много градове.
Коментиран от #32
15:07 30.03.2026
27 Кухоглава копейка
Коментиран от #31
15:08 30.03.2026
28 Запознат
До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":"Султан Ердоган директно си го заяви"
Лошото е че заяви че тогава и ще превземе "западна Тракия" каквото и да означава това но все си мисля че Тракия в голямата си част е България. Всеки път когато България е управлявана от русофоби стигаме до национална катастрофа и губим територии - дано сега не е поредната национална катастрофа че наведените евроатлантици до там ни докараха че нямаме нито армия нито въоръжение - турците с парадния си оркестър ще ни превземат.
15:08 30.03.2026
29 Pyснак
До коментар #23 от "мдаааа":Да не са те онождали едни руси момчета?
15:10 30.03.2026
30 Антитрол
До коментар #23 от "мдаааа":"как се опълчиха на Злото"
И как се опълчиха на "злото" - като загубиха една четвърт от държавата си и от 42 милиона сега нямат и 20 а останалата част е в руини. А каква държава беше Украйна до 2014 преди господарите ти да организират кървав преврат и да сложат неонацистка хунта на власт.
Кажи ми какво спечелиха украинците от това че се бият за чужди интереси - май не можеш.
15:15 30.03.2026
31 Зевзек
До коментар #27 от "Кухоглава копейка":"Трябва и Мунчо да облече един шлифер"
Трябва и на наведените евроатлантици и козячета да им дойде акъла ама е много малко вероятно.
15:16 30.03.2026
32 Читател
До коментар #26 от "Иван":Така е, ама нито вопъл нито стон по нашите "независими" медии за протестите в краварника - мълчат като комунист на разпит в гестапо.
Коментиран от #33
15:19 30.03.2026
33 Учуден
До коментар #32 от "Читател":Яде ли банички?
15:23 30.03.2026
34 Стеф
До коментар #1 от "Слава на героите":Защо пеете на руски
15:24 30.03.2026