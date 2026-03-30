Испания затвори въздушното си пространство за самолети, свързани с военните действия на САЩ и Израел

Испанското правителство разпореди затваряне на въздушното си пространство за всички самолети, свързани с военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи в интервю вицепремиерът и министър на икономиката Карлос Куерпо, цитиран от ДПА, предаде БТА.

По думите му мярката е част от решението на Мадрид да не участва във войната и да не оказва подкрепа, която според испанските власти е започната едностранно и нарушава международното право.

Забраната обхваща не само излитания от испанска територия, но и прелитания на военни самолети, излитащи от бази във Великобритания и Франция, съобщиха в. "Паис" и агенция Европа прес, позовавайки се на правителството на премиера Педро Санчес.

Мадрид е сред най-острите критици в Европа на военната операция на САЩ и Израел в Иран. Малко след началото на конфликта Санчес забрани на САЩ да използват военните бази Рота и Морон за операции срещу Иран.

Двете бази, разположени в южната автономна област Андалусия, се използват съвместно от Испания и САЩ от десетилетия.

По-рано днес Мадрид извика израелския шарже д'афер в Испания, за да изрази официален протест срещу ограничаването на достъпа до храма "Възкресение Христово" на Божи гроб в Йерусалим, съобщи испанският външен министър Хосе Мануел Албарес, цитиран от агенция ЕФЕ, съобщи БТА.

Албарес разкритикува действията на израелската полиция, която на 29 март не позволи на латинския патриарх в Йерусалим Пиербатиста Пицабала да отслужи литургия за католическата Цветница в храма.

"Извикахме представителя на Израел в Министерството на външните работи, за да заявим, че това не трябва да се повтаря и че католическата литургия трябва да се отслужва нормално, както винаги е било", заяви Албарес.

Той определи случая като "много тревожен и неоправдан", подчертавайки, че ограниченията са засегнали и други вероизповедания. "На други религии, като мюсюлманската, също е ограничен достъпът до светите места", добави той.

Премиерът Педро Санчес осъди случилото се като "неоправдана атака срещу религиозната свобода". В отговор израелският външен министър Гидеон Саар обвини Санчес, че многократно "подбужда омраза срещу Израел". Албарес предупреди и за разширяване на конфликта в Близкия изток, като изрази опасения, че регионът може да се насочи към "сценарий на вечна война", който би могъл да доведе до нови бежански потоци към Европа.