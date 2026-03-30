Новини
Свят »
Испания »
Испания затвори въздушното си пространство за самолети, свързани с военните действия на САЩ и Израел

30 Март, 2026 14:36 1 192 34

  • иран-
  • испания-
  • сащ-
  • самолети-
  • израел

Забраната обхваща не само излитания от испанска територия, но и прелитания на военни самолети, излитащи от бази във Великобритания и Франция

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанското правителство разпореди затваряне на въздушното си пространство за всички самолети, свързани с военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи в интервю вицепремиерът и министър на икономиката Карлос Куерпо, цитиран от ДПА, предаде БТА.

По думите му мярката е част от решението на Мадрид да не участва във войната и да не оказва подкрепа, която според испанските власти е започната едностранно и нарушава международното право.

Забраната обхваща не само излитания от испанска територия, но и прелитания на военни самолети, излитащи от бази във Великобритания и Франция, съобщиха в. "Паис" и агенция Европа прес, позовавайки се на правителството на премиера Педро Санчес.

Мадрид е сред най-острите критици в Европа на военната операция на САЩ и Израел в Иран. Малко след началото на конфликта Санчес забрани на САЩ да използват военните бази Рота и Морон за операции срещу Иран.

Двете бази, разположени в южната автономна област Андалусия, се използват съвместно от Испания и САЩ от десетилетия.

По-рано днес Мадрид извика израелския шарже д'афер в Испания, за да изрази официален протест срещу ограничаването на достъпа до храма "Възкресение Христово" на Божи гроб в Йерусалим, съобщи испанският външен министър Хосе Мануел Албарес, цитиран от агенция ЕФЕ, съобщи БТА.

Албарес разкритикува действията на израелската полиция, която на 29 март не позволи на латинския патриарх в Йерусалим Пиербатиста Пицабала да отслужи литургия за католическата Цветница в храма.

"Извикахме представителя на Израел в Министерството на външните работи, за да заявим, че това не трябва да се повтаря и че католическата литургия трябва да се отслужва нормално, както винаги е било", заяви Албарес.

Той определи случая като "много тревожен и неоправдан", подчертавайки, че ограниченията са засегнали и други вероизповедания. "На други религии, като мюсюлманската, също е ограничен достъпът до светите места", добави той.

Премиерът Педро Санчес осъди случилото се като "неоправдана атака срещу религиозната свобода". В отговор израелският външен министър Гидеон Саар обвини Санчес, че многократно "подбужда омраза срещу Израел". Албарес предупреди и за разширяване на конфликта в Близкия изток, като изрази опасения, че регионът може да се насочи към "сценарий на вечна война", който би могъл да доведе до нови бежански потоци към Европа.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава на героите

    5 9 Отговор
    Злото ще бъде победено.

    Коментиран от #23, #34

    14:37 30.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БАЙ ЗАПРЯН

    16 4 Отговор
    ДА ИДВАТ ТУКА , НА ЛЕТИЩЕТО ИМА ОЩЕ МЯСТО

    Коментиран от #11

    14:38 30.03.2026

  • 4 Трол

    2 28 Отговор
    Санкции за Испания.

    Коментиран от #8, #19

    14:39 30.03.2026

  • 5 Браво на Испания

    49 0 Отговор
    Все повече държави не искат да са част от световното зло САЩ и Израел!

    14:39 30.03.2026

  • 6 Читател

    36 0 Отговор
    А мисирките няма ли да се престрашат да напишат два реда за многохилядните протести в САЩ против Тръмп "No kings" или за протестите в Израел против Натаняхо (доста по-малки са но ги има).

    Коментиран от #26

    14:41 30.03.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    30 0 Отговор
    Тъпити еввреи няма да разберат

    14:41 30.03.2026

  • 8 Запознат

    24 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Е не става санкции против целия свят - те се обръщат против теб тогава.

    14:42 30.03.2026

  • 9 хъхъ

    43 1 Отговор
    Испанците са много по-достойни от нас българите. Ние все се подиграваме, как испанците били мързеливи, ама те са живяли, живеят и ще живеят по-добре от нас, защото имат достойнство.

    Коментиран от #15, #16, #24

    14:43 30.03.2026

  • 10 Някой

    33 0 Отговор
    Тук кога ще бъде обявено? Ааа местните предатели се разкарват на наша разноска до Украйна, че да се отчетат като предани лакеи.

    14:44 30.03.2026

  • 11 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "БАЙ ЗАПРЯН":

    Земи ги подреждай ..

    14:45 30.03.2026

  • 12 мдааа

    12 2 Отговор
    Австралия, Нова Зеландия и Исландия също... много често прелитали от там...

    14:48 30.03.2026

  • 13 Запознат

    27 0 Отговор
    Този път краварите и евреите настъпиха мотиката и тя ги прасна много яко по кратуните. Колкото и да им се плаче на нашите козячета това е краят на хегемонията на САЩ и НАТО - не само Испания ами и Турция вече е явно против краварите и евреите. Да не говорим пък за такива върли поддръжници Шмърц, Макарончо и Стърмър че дадоха назад.

    Както и да завърши тая война светът вече няма да е същия.

    Коментиран от #22

    14:49 30.03.2026

  • 14 Мартин Картофски 🥔

    14 1 Отговор
    Явно ние сме по-умни от еспаньолите, защото нашите мaгарета са превърнали територията ни в една голяма военна база.

    14:52 30.03.2026

  • 15 Хахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    По мързелив от Г...о няма

    14:53 30.03.2026

  • 16 Абе Ганчо

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    Кой е мързелив бе Ганчо Испания 12 икономика в света Втората по производство на автомобили в Европа след Германия и пет място в света само миналата в година сглобили 2,8 милиона автомобили бе. Това ч, е вие тъпите българи го Говорите Това е единствено свързано с комплексарщина и нищо друго

    14:54 30.03.2026

  • 17 Kaлпазанин

    16 0 Отговор
    Нещо умно и сносно да прочетем накрая ,имало и независими държави като Испания Унгария че и Словения.

    14:55 30.03.2026

  • 18 Избирател

    15 0 Отговор
    Всеки си гледа интересите на държавата и само нашите "евроатлантици" са дълбоко наведени на господарите си и не смеят поне малко да се изправят - даже на посещение при зеления ходят а България кучета я яли.

    Жълтопаветниците пак да гласуват за тях.

    14:55 30.03.2026

  • 19 Българин 🇧🇬👍

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Кефи не , че продължаваш въпреки че ирониите ти остават неразбрани от повечето читатели !

    14:55 30.03.2026

  • 20 Да аам

    8 0 Отговор
    Затваря и посолството в исраел.

    14:55 30.03.2026

  • 21 Тази година

    8 0 Отговор
    ще почиваме само в Испания. Далеч от бреговете на БИ и подкрепа за позицията и. Все някой трябва да извика, че царят е гол.

    14:56 30.03.2026

  • 22 ои8уйхътгрф

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Запознат":

    Султан Ердоган директно си го заяви- ако Рижко "случайно" реши да въоръжи кюрдите в Ирак и да ги прати да воюват то Турция веднага влиза във войната на страната на Иран... И също толкова "случайно" ще вземе да унищожи Изcpaeл

    И ако от мнението на няква си там Испания никой не се вълнува, то Турция е огромен фактор дето не може да се прескочи лесно...

    Коментиран от #28

    15:00 30.03.2026

  • 23 мдаааа

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героите":

    Възхищавам се на украинците , как се опълчиха на Злото .. А в България , нашите Ошанки са се Одупили на "братишките " ..

    Коментиран от #29, #30

    15:00 30.03.2026

  • 24 Хайде, хайде.

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    .Да питаме ли мексиканците и инките, или сами да си припомним, че и Испания е била империя на злото. Но за сегашната и позиция-поздравления.

    15:01 30.03.2026

  • 25 Иван

    3 3 Отговор
    България и Украйна ще гонят испански дипломати.

    15:03 30.03.2026

  • 26 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Читател":

    Осем милиона, в много градове.

    Коментиран от #32

    15:07 30.03.2026

  • 27 Кухоглава копейка

    1 3 Отговор
    Баце облече шлифера и като дойде пак на власт ще оправи работата.Трябва и Мунчо да облече един шлифер.Инак ще се мриееее!

    Коментиран от #31

    15:08 30.03.2026

  • 28 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "ои8уйхътгрф":

    "Султан Ердоган директно си го заяви"

    Лошото е че заяви че тогава и ще превземе "западна Тракия" каквото и да означава това но все си мисля че Тракия в голямата си част е България. Всеки път когато България е управлявана от русофоби стигаме до национална катастрофа и губим територии - дано сега не е поредната национална катастрофа че наведените евроатлантици до там ни докараха че нямаме нито армия нито въоръжение - турците с парадния си оркестър ще ни превземат.

    15:08 30.03.2026

  • 29 Pyснак

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "мдаааа":

    Да не са те онождали едни руси момчета?

    15:10 30.03.2026

  • 30 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "мдаааа":

    "как се опълчиха на Злото"

    И как се опълчиха на "злото" - като загубиха една четвърт от държавата си и от 42 милиона сега нямат и 20 а останалата част е в руини. А каква държава беше Украйна до 2014 преди господарите ти да организират кървав преврат и да сложат неонацистка хунта на власт.

    Кажи ми какво спечелиха украинците от това че се бият за чужди интереси - май не можеш.

    15:15 30.03.2026

  • 31 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кухоглава копейка":

    "Трябва и Мунчо да облече един шлифер"

    Трябва и на наведените евроатлантици и козячета да им дойде акъла ама е много малко вероятно.

    15:16 30.03.2026

  • 32 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иван":

    Така е, ама нито вопъл нито стон по нашите "независими" медии за протестите в краварника - мълчат като комунист на разпит в гестапо.

    Коментиран от #33

    15:19 30.03.2026

  • 33 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Читател":

    Яде ли банички?

    15:23 30.03.2026

  • 34 Стеф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на героите":

    Защо пеете на руски

    15:24 30.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания