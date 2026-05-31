Радев, европейският път на България и борбата с корупцията

31 Май, 2026 13:04 777 20

За опозицията е важно да се фокусира върху изпълняването на дадения на Румен Радев мандат за борба с корупционния модел, ако иска да спечели президентските избори. 

Снимка: БГНЕС
Коментар на Даниел Смилов

Иван Костов в една от редките си медийни изяви зае две позиции, които си струва да се обсъдят. Едната е, че европейският път на България не е под въпрос и че новото правителство и мнозинство на Радев не е опасност за него. Истинският проблем пред страната е корупцията и установените порочни модели на управление, за отстраняването на които хората дадоха солиден мандат за управление. Втората позиция беше, че Андрей Гюров би бил добър кандидат за президент на демократичната общност и демократичната опозиция като цяло. С някои уговорки, Костов е прав и за двете, както в много други случаи.

Гюров може да обедини подкрепа за президентските избори
Особено по въпроса за Андрей Гюров. Той се справи отлично като служебен премиер и организира избори, които всички признаха за най-честните напоследък. Нещо повече, Гюров управлява без излишен шум, сериозно и отговорно, без да сътворява гафове, натоварващи финансово и политически тези след него (като договора „Боташ“, например).
Въпреки като цяло ненужното разделение между ДБ и ПП, Гюров е по-скоро обединяваща фигура за тези формации и може да разчита на вероятната им обща подкрепа. Други организации, като Форума за демократично действие, които са си поставили за задача да подпомогнат излъчването на общ кандидат, също биха могли да го подкрепят, като се опитат да надхвърлят тясно-партийния контекст. Изглежда, че Гюров би имал шансове за балотаж, тъй като общата подкрепа за ПП и ДБ всъщност не е намаляла след изборите (парадоксално, може би дори е нараснала), а и на терена все още няма други кандидати, освен президентът Йотова.

Подкрепата за Гюров от фигури като Костов също не е за подценяване, защото тя показва, че той не го третира като тясно-партийна кандидатура било на ПП или “Да, България”, а като кандидат, зад който може да застане голяма общност от хора. Но в крайна сметка самият Гюров е на ход и той би трябвало да прецени как да разширява кръга от потенциални избиратели.

Първите стъпки на правителството по отношение на европейския път на България
За европейския път на България и новото правителство на Румен Радев нещата са малко по-сложни. Костов е прав, че България е добре интегрирана в ЕС и НАТО, а и хората подкрепят като цяло тази интеграция. Въпреки недоволните гласове на значими малцинства, приемането на еврото също се случва гладко. Инфлацията, която има в страната, е резултат на фискалната политика и на външни фактори – много малка част от нея е в резултат на смяната на валутата. Хората до голяма степен разбират това и няма някакъв обществен натиск за промяна в цялостната политика на страната по отношение на ЕС, еврото или други стратегически цели.

Нещо повече, визитите на Румен Радев в Германия, Франция и Белгия показаха, че той всъщност не възнамерява да променя досегашната политика на страната. Тези срещи бяха важни, за да се създаде доверие между новото управление и ключовите фактори в ЕС, както и да се разсеят някои от съмненията за Радев, които той донякъде сам създаде по време на кампанията. Срещите като цяло не излъчиха някаква голяма новина, освен размразяването от страна на Урсула фон дер Лайен на над триста милиона евро за спрените антикорупционни реформи от правителството на Желязков. Това е белег и на кредит на доверие към новото управление и уважение за избора на българите.

За вътрешна употреба Радев пусна някои съобщения, които бяха насочени към част от електората му, която е с русофилски убеждения. Едното бе, че Европа трябва да промени политиката си по отношение на Украйна. А другото е, че няма да даваме пари за Украйна, ако няма за българските граждани. И двете съобщения не бяха отразени в чуждата преса. И като цяло би било грозно да не даваме пари за борбата с руската агресия, която огромна част от европейците считат за реална опасност за своите страни, а след това да ходим при по-богатите държави донори и да ги убеждаваме да не намаляват парите за кохезия и селско стопанство в ЕС.

Ядрена сила не може да загуби война? Историята казва друго.
Много от нюансите в позицията на Радев за Украйна се дължат на убедеността му, че Русия не може да бъде победена военно. В началото той смяташе, че Русия бързо ще спечели и приключи войната, а днес той и говорителите му твърдят, че ядрена сила не може да загуби война срещу страна, нямаща ядрено оръжие. Историята не е на страната на Радев в този спор:

Великобритания и Франция губят срещу Египет по време на Суецката криза 1956. Великобритания има ядрено оръжие от 1952 г. Независимата френска програма се развива по-късно (след 1958 г.);
През 70-те години на миналия век САЩ губят във Виетнам и се изтеглят от страната, макар да нямат загубена пряка битка със Северен Виетнам;
След Ислямската революция в Иран САЩ всъщност губят военното и политическото си влияние в страната и дори се стига до провалена военна операция за извеждане на американски заложници от Техеран;
СССР през 80-те години на 20-ти век губи в Афганистан от муджахидините;
СССР се изтегля от Източна Европа след 1989 г., защото икономиката му не може да си позволи поддържането на Съветския лагер и заради идеите за перестройка на Горбачов. Това е всъщност загуба на Студената война;
САЩ се изтеглят от Афганистан през 21 век и всъщност талибаните (за беда) печелят...
Без претенции за изчерпателност и тези конфликти са достатъчни да демонстрират, че ядрена сила може да загуби конвенционална война. Украйна все пак пета година устоява на Русия, а и в момента няма някакво движение на фронтовата линия в полза на агресора. В този смисъл позицията на Радев, която може да бъде изтълкувана като желание да се "отпише" Украйна - държавата жертва на агресия, още от самото начало остава необяснимо с конвенционални средства. И като морална позиция, и като преценка за реалностите на фронта.

Дали тази позиция е политически жест към хората, гласували за Радев? И трябва ли тя да бъде уважена поради това? Може би Костов е прав, като твърди, че стига тази позиция да не води до отклоняване от европейския път, тя не променя общата оценка за позитивния потенциал на новото управление. Но пък е редно да се има поне едно на ум. (За позицията на Радев за трибунал срещу Путин като агресор важат същите съображения).
Нужен е фокус върху борбата с корупционния модел
Вярно е това, че ако демократичната общност основно се фокусира върху атаки към Радев като антиевропеец, вероятно е да загуби президентските избори и да не успее да разшири подкрепата си. Това е така, защото позицията на Радев е много нюансирана реторически, а на практика разминаванията му с досегашната политика са малко.

Да вземем например въпросът с визите и американските самолети на софийското летище. В крайна сметка нищо особено няма да се случи, нито визите за българи ще паднат, самолетите ще останат още един месец, а след това вероятно пак ще се преговаря със САЩ, ако логистична подкрепа е нужна. Но в цялата работа всички изглежда са доволни, а Радев умело отбелязва ПР точка.

От гледна точка на демократичната опозиция по-удачно би било да следят внимателно външнополитическия курс, но да се концентрират върху борбата с корупцията и управлението на държавата (фиска, модернизацията в различните сфери и т.н.). Там са големите очаквания към Радев и оттам биха могли да дойдат разочарования, които да имат електорално измерение наесен.

Доколкото страната има правителство със силен демократичен мандат да смени корупционния и клиентелистки модел на управление, наследен от ГЕРБ и ДПС, този мандат има нужда от конструктивна подкрепа. Там където има отклонения, рискове и опасности – било във външната, било във вътрешната политика, те трябва обективно да се посочват. Защото ако се хиперболизират, всъщност обслужват този, който е обект на критиката.


  • 1 Наблюдател

    16 4 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    13:05 31.05.2026

  • 2 Форд

    14 3 Отговор
    Изключително некомпетентен анализ в частта за това, че ядрена държава може да загуби!!! Сравняват се несравними конфликти! Изключително лаишки разсъждения!

    13:09 31.05.2026

  • 3 МУНЧОООООО РАЗКАТАЙ ДАНС ПО

    11 0 Отговор
    СЛУЧАЯ ПЕТРОХАН

    13:11 31.05.2026

  • 4 Борбата

    12 2 Отговор
    с корупцията ? Колкото и всички предизборни обещания , които от самото начало се оказаха лъжи ! А за европейски път не може да се говори , виж за проруски - да ! Както и затъване на държавата .

    13:12 31.05.2026

  • 5 Хмм

    14 3 Отговор
    подкрепата на Костов е гаранция за провал

    13:13 31.05.2026

  • 6 име

    12 3 Отговор
    Гяуров си подписа изхвърлянето от политиката когато парафира десет годишния договор с Бандеристан. Точно това бяха критиките към служебните кабинени на Радев, че не им е работа да се бъркат в управлението, а само да организират избори. Като прибавим и оттеглянето на гранична полиция към вътрешността за да може украински терористи да минават безпрепятствено в Турция и да взривяват турско-балканския поток, никакъв шанс не остава за Гяуров да стане президент.

    13:15 31.05.2026

  • 7 Фактолог

    9 4 Отговор
    Евроатлантическа България управлявана досега от мафията на Герб, ДПС, ПП, ДБ , БСП и ИТН е центърът на европейската корупция
    Украинските боклуци изнасят подареното им от нас оръжие за Судан, Мали, Буркина Фасо, кюрдите в Ирак и Сирия, Либия, Сомаленд, Джибути, пращат там и инструктори да обучават терористите и после връщат комисионните под формата на апартаменти и комплекси като този във Варна за нашите отрепки замесени в схемата, а те пък им осигуряват безпрепятствено държавните разрешения.
    Тежки военнотранспортни самолети като 747 на частни авиокомпании като Калита Еър редовно летят от България за Джибути и не само, виждат се на флайтрадар!

    Перфектна и тежка престъпна и терористична схема!

    Тая работа е много дебела и ще стане европейски и световен проблем. Нашите мишки ще гният и по чужди затвори, защото много държави са засегнати! Очаквам и много "самоубийства".

    Замесени са всички от сглобката на шайката и шарлатаните без изключение!

    13:17 31.05.2026

  • 8 Мнение

    8 0 Отговор
    Еми почнете да режете инструментите на корумпираните. Подслушващите органи. Направете им една ревизия и направете така, че всяко влизане в системите да се администрира по начин непозволяващ изтриване на данни без следа. хора с административни престъпления да се махнат. Трябва да се почва от някъде.

    13:19 31.05.2026

    13:19 31.05.2026

  • 10 Сесесере

    3 8 Отговор
    Русофилите обичат да тъпчат на едно място! И ако има чалъм и техните прости деца и внуци да продължат да го правят !

    13:20 31.05.2026

  • 11 Име

    8 3 Отговор
    Депутатите и Радев, да си намалят заплатите и тогава да правят реформи във всички сектори..

    13:21 31.05.2026

  • 12 Атина Палада

    1 4 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    13:21 31.05.2026

  • 13 Хората Искат !

    4 1 Отговор
    Пълни Канчета !

    Но !

    Явно !

    Няма Да ги Получат !

    13:23 31.05.2026

  • 14 Перо

    6 1 Отговор
    Селтиците Гюров и Йотова не стават и за чеп за зеле, от един дол са дренки! Нон-стоп показването пред медиите и ползваните, предварително заучени клишета, не дават индулгенция за интелигентност, а през краткия мандат на Гюров, престъпността процъфтя! Има и много кадрови неясноти за амбициозния и предлаган кандидат от Гоце делчевско! Залогът е от две места да има кандидат президенти джендърия!

    13:27 31.05.2026

  • 15 Беро

    3 4 Отговор
    Много празни приказки за миналото, дано
    успешно да засенчиш твоето миналото! Ей, Рундьо, ти си неразделна част от новата
    корупция на България! Боташ е неразделна част от теб! Кой ли ти вярва вече и за какво!

    13:30 31.05.2026

  • 16 Този Български !

    7 0 Отговор
    Европейски Път !

    Не ми !

    Харесва !

    13:31 31.05.2026

  • 17 Боташа или ботуша на терора

    6 0 Отговор
    €пейският път на България е гарантирана тотална национална катастрофа.

    13:32 31.05.2026

  • 18 Васил

    3 2 Отговор
    Г-н Боташ бей ще гони корупцията не думай!

    13:32 31.05.2026

  • 19 Сократ

    1 2 Отговор
    Абе, Радев, като те слушам оставам с впечатлението, че вчера си попаднал в България от луната. Нали беше президент 9 години? Трябвало е да знаеш абсолютно всичко, което се случва в държавата. А може би само си търкал президентския стол, разхождал си се по света за наша сметка и си прибирал тлъста заплата? Кажи бе Румене, така ли беше?

    13:39 31.05.2026

  • 20 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Не знам Радев откъде ще намери толкова прокурори, полиция и съдии, които да поемат лавината от работа, която се задава по разчистването на евроатлантическата мутренска мафия завладяла България.
    Подкарали са ги яко , но ще му трябват много хора, защото кандидат затворниците и боклуците за разчистване са на много дълга опашка. Сега от Варна ще се разплете един много дълъг чорап и той няма да зелен, а син, с червени и розови райета.
    А са подготвени и други подобни. Съдейки по паниката сред мафията и спешния ПР на някой хора играта е загрубяла много.

    13:44 31.05.2026