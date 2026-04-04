Един убит и трима тежко ранени при украинска атака в Таганрог, поразен е товарен кораб в Азовско море

Един човек е убит, а четирима са ранени при въздушен удар срещу руския град Таганрог, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар.

Сред пострадалите са трима жители на града и един чуждестранен гражданин.

Още новини от Украйна

„Те са тежко ранени; медицински експерти оценяват, че трима са в критично състояние“, написа губернаторът. Той изрази съболезнования на семейството и приятелите на починалия и обеща да окаже помощ на семейството му и ранените.

Ракетният удар над града е повредил търговската инфраструктура, а в складовите помещения на логистична компания е възникнал пожар, който е бил локализиран. Жителите са били евакуирани. Освен това, дронове са били свалени във водите на Таганрогския залив на Азовско море, както и в районите Чертковски и Шолоховски.

Кораб за насипни товари, плаващ под чуждестранен флаг, "е бил повреден във водите от отломки от дрон", причинявайки пожар, който е бил локализиран, заяви още губернаторът.

Плавателният съд се е намирал на няколко километра от бреговата линия.

Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванаха и унищожили 85 украински безпилотни летателни апарата през нощта над руски региони и Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

Въпросните региони са в Белгородска, Брянска, Воронежска, Курска, Орловска, Ростовска, Самарска, Саратовска и Тулска области, Крим и Черно море“, уточни министерството.