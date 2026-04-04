Един убит и трима тежко ранени при украинска атака в Таганрог, поразен е товарен кораб в Азовско море
4 Април, 2026 07:54, обновена 4 Април, 2026 08:05 2 325 61

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е убит, а четирима са ранени при въздушен удар срещу руския град Таганрог, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар.

Сред пострадалите са трима жители на града и един чуждестранен гражданин.

Още новини от Украйна

„Те са тежко ранени; медицински експерти оценяват, че трима са в критично състояние“, написа губернаторът. Той изрази съболезнования на семейството и приятелите на починалия и обеща да окаже помощ на семейството му и ранените.

Ракетният удар над града е повредил търговската инфраструктура, а в складовите помещения на логистична компания е възникнал пожар, който е бил локализиран. Жителите са били евакуирани. Освен това, дронове са били свалени във водите на Таганрогския залив на Азовско море, както и в районите Чертковски и Шолоховски.

Кораб за насипни товари, плаващ под чуждестранен флаг, "е бил повреден във водите от отломки от дрон", причинявайки пожар, който е бил локализиран, заяви още губернаторът.

Плавателният съд се е намирал на няколко километра от бреговата линия.

Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванаха и унищожили 85 украински безпилотни летателни апарата през нощта над руски региони и Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

Въпросните региони са в Белгородска, Брянска, Воронежска, Курска, Орловска, Ростовска, Самарска, Саратовска и Тулска области, Крим и Черно море“, уточни министерството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джарвис

    34 16 Отговор
    Терористи сър!

    Коментиран от #2, #19, #23, #53

    08:05 04.04.2026

  • 2 Зеленски е 100 % терорист

    33 16 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    според американските закони!!!

    Коментиран от #7

    08:10 04.04.2026

  • 5 Дони

    17 5 Отговор
    Много работа ще се отвори за ФСБ

    08:13 04.04.2026

  • 6 Бако

    14 12 Отговор
    Е то със сателитите на Мъск и аз мога да бомбя, така е лесно.

    08:14 04.04.2026

  • 7 В сравнение

    11 12 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски е 100 % терорист":

    със Зеленски Мъдурото е невинна девица!!!

    08:15 04.04.2026

  • 17 Зеленски бомби Путин

    10 22 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех, смех.

    Коментиран от #51

    08:25 04.04.2026

  • 19 Учат са от

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Путин

    08:26 04.04.2026

  • 21 Последния Софиянец

    8 17 Отговор
    Само млатене за блатарите и копейките им гладни.

    08:30 04.04.2026

  • 23 Шопо

    6 18 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Путин е страхливец, може да изравни Киев със земята но го е страх да не разсърди Доналд.

    Коментиран от #46, #52, #54

    08:33 04.04.2026

  • 24 Хахахаха

    11 21 Отговор
    Ако путлера беше приел примирие за Великден, сега щеше да е жив човека. Ама путлера иска движуха. Е ВСУ му осигурява движуха.

    Коментиран от #28

    08:33 04.04.2026

  • 27 Русофил

    4 13 Отговор
    На кой му пука? Руските атаки убиват повече. Война е. Мре се. Няма нужда да ни информирате за дреболии.

    08:35 04.04.2026

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    17 15 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Копейката и пияния му робовладелец трябва да са в чували❗

    Коментиран от #31, #35

    08:36 04.04.2026

  • 31 кух ,

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    И такива като тебе - също !

    08:44 04.04.2026

  • 32 Хахахаха

    9 15 Отговор

    До коментар #29 от "арбалета 🎯":

    Така е, защото путлера започна война. 2022 година удари по раша нямаше,но удари по Украйна имаше.

    Коментиран от #34

    08:52 04.04.2026

  • 34 арбалета 🎯

    10 7 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Ха-хаааааааа , а белоноско стоеше със скръстени ръце ......

    08:55 04.04.2026

  • 39 КОМЕНТАР

    13 10 Отговор
    В Русия настъпи мащабна аварийна ситуация в работата на банките и системите за разплащания. От Националната система за разплащания (НСПК) я определиха като „краткотрайни затруднения“, а от „Т-Банк“ обясниха срива с „влиянието на външни фактори“ Източници на Forbes свързаха срива с блокировки от страна на властите в Русия. Според един от тях системите не се справят и „претоварват“, предава Forbes.

    Редица услуги блокирани в Русия: Свързано ли е с опита на властите да спрат Telegram? (ВИДЕО)
    03 април 2026, 23:51 часа 925 прочитания 0 коментара
    Снимка: Getty Images

    В Русия настъпи мащабна аварийна ситуация в работата на банките и системите за разплащания. От Националната система за разплащания (НСПК) я определиха като „краткотрайни затруднения", а от „Т-Банк" обясниха срива с „влиянието на външни фактори" Източници на Forbes свързаха срива с блокировки от страна на властите в Русия. Според един от тях системите не се справят и „претоварват", предава Forbes.

    Потребители от цяла Русия съобщават за сривове в работата на банките и платежните системи. С проблеми се сблъскаха клиенти на „Сбер“, ВТБ, „Т-Банк“, „Алфа-банк“ и „"Ozon Банк“. Поради срива частично престана да работи и плащането с карти и QR кодове.

    08:59 04.04.2026

  • 43 Удриии Удрии

    16 13 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Само от Мариз Разбира Руският Пияндурник.

    Коментиран от #48

    09:05 04.04.2026

  • 44 кoмeнтaр

    25 16 Отговор
    Русия губи войната!
    За 4 години мъки има в пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и не е изпълнила нито една от целите на "СВО".
    Ккласическа загуба .

    Коментиран от #45

    09:08 04.04.2026

  • 45 бравос..

    14 20 Отговор

    До коментар #44 от "кoмeнтaр":

    На зеления мухал,взе млрди в гушата си от урсулските будали а за четири години не можа да си върне поне един реактор от запорожкио аец

    09:12 04.04.2026

  • 46 Путин

    11 10 Отговор

    До коментар #23 от "Шопо":

    Копейките ме харесват и обичат като тяхно дете

    09:12 04.04.2026

  • 50 Ами,

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    чист престъпник и корумпета си е.

    09:30 04.04.2026

  • 51 Хъм...,така ли...?!

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "Зеленски бомби Путин":

    Затова ли Зрлко,все плаче и хленчи на рамото на Урсула,Стармър и Рюте...?!

    09:30 04.04.2026

  • 52 Путин от бункера

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Шопо":

    И Сорос. Знаеш ли как вика по телефона?

    09:53 04.04.2026

  • 53 Копейка

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Който нож вади.........1 милион при Кабзон.
    Браво на ВСУ най силната армия в Европа и не само там.Успяла да спре дивите и крадливи пълчища на Путлер

    10:27 04.04.2026

  • 54 Пръдльо шопандурски

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Шопо":

    Според твоето пипе защо не го е направил?

    10:33 04.04.2026

  • 55 Дик диверсанта

    6 2 Отговор
    А в Толиати как са нещата.
    Наземното разузнаване докладва за преместване на системи за ПВО към Ленинградска област, което автоматично оголва цели региони е Русия.
    Очаквайте продължение.

    10:34 04.04.2026

  • 57 Московията трябва да бъде разрушена...

    7 4 Отговор
    Удри мосскалската зурла в зъбите!!!

    10:44 04.04.2026

  • 59 Д. Димов

    3 1 Отговор
    Войната на Путин буксува. Направи помече лошо на народа си от всеки друг диктатор. Дори и най яростните путинофили отчитат това. Скоро ще го премахнат по руски. Немотията и изолацията са вече трайно при руските хора.

    12:03 04.04.2026

  • 60 Еврейската Троица

    2 2 Отговор
    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Разкатаха Русия .

    Скоро тях няма да ги има

    Обаче Русия ще се превърне

    В Китайска Губерния .

    Учете Китайски

    Русофилки Издънени.

    12:41 04.04.2026

  • 61 Данко

    2 3 Отговор
    Малко са. Трябва хиляди на ден да ходят про Кабзон. Докато руZката свинщина не бъде изтрита от лицето на Земята.

    12:49 04.04.2026

