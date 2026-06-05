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Любов, мода и блясък: Григор Димитров и Ейса Гонсалес омагьосаха Френската ривиера

Любов, мода и блясък: Григор Димитров и Ейса Гонсалес омагьосаха Френската ривиера

5 Юни, 2026 23:11 1 083 14

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  • zimmermann-
  • антиб

Романтика и стил на Антиб

Любов, мода и блясък: Григор Димитров и Ейса Гонсалес омагьосаха Френската ривиера - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Френската ривиера отново се превърна в сцена на блясък и емоции, след като Григор Димитров и чаровната мексиканска актриса Ейса Гонсалес плениха погледите на всички с появата си на ексклузивно събитие на модния гигант Zimmermann. Двойката, която неведнъж е попадала в обективите на световните медии, този път демонстрира не само стил, но и завидна хармония по време на изискана вечеря в Антиб.

Сред романтичната атмосфера на Средиземноморието, Григор и Ейса пристигнаха ръка за ръка, излъчвайки увереност и класа. Българският тенисист заложи на елегантна небрежност – комбинация от стилна тениска, сако, класически панталон и модерни кецове. До него, Ейса сияеше в дънки и впечатляващ топ в бохо стил, дело на австралийската марка, която представи новата си колекция, очаквана в магазините и онлайн през октомври.


Докато романтиката по френското крайбрежие витае във въздуха, Григор Димитров вече гледа към следващото голямо събитие – демонстративния мач срещу гръцката звезда Стефанос Циципас. Срещата ще се проведе на 12 юни в „Арена София“, където феновете ще имат уникалната възможност да видят любимеца си на родна земя. Част от приходите ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“, която неуморно подкрепя развитието на млади таланти и детски инициативи в България.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    7 8 Отговор
    Нашият,ако беше станал модел може би щеше да има повече успехи😂

    23:16 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Колега

    7 3 Отговор
    Щеше ли да се хване тази с него ако той беше да кажем обикновен работник (механик примерно) , който е роб на заплата?

    23:18 05.06.2026

  • 5 Всичките Задници !

    5 1 Отговор
    Взеха !

    Да !

    Омагьосват !

    23:18 05.06.2026

  • 6 Едмон Дантес

    7 3 Отговор
    Аз съм скромен студент, живещ, учещ и работещ зад граница. Ще се хване ли въпросната дама с някого като мен? Ах,да- не си грозен. Просто си беден.

    Коментиран от #8

    23:20 05.06.2026

  • 7 Цък

    6 3 Отговор
    Хора стига с глупостите . Григор изглежда като не на място. Явно девойката е класи над него , тя общува а той върви като пале след нея. Има достатъчно видеа.

    23:23 05.06.2026

  • 8 Жануария

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Едмон Дантес":

    Дреме ми за тебе! Защо ме занимаваш със себе си?

    23:23 05.06.2026

  • 9 Перо

    3 1 Отговор
    До кога федерацията ще спонсорира кауна, 170-ти в ранг-листата?

    23:26 05.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Добре, бе журналя. Около всички знаменитости се навъртат красиви моми, но не всички се хвалят, като наш Гришо. Да се обяви за жиголо и да спре с тениса, щото там за нищо не става. Хасковски тарикат, който се хващаше с известни жени, за да му проправят кариера. Серена, Маша ,Никол. Федерер го взе в неговата агенция и му подари няколко победи. После го изрита и Гришо оттогава играе ганкиното. Втръсна на всички с неговите креватни истории. Бих искал да имаме някой, като Новак Джокович. Патриот и голям мъж.

    23:41 05.06.2026

  • 12 Поздравления

    2 0 Отговор
    Бъди здрав и успявай :)

    23:54 05.06.2026

  • 13 тренер

    1 0 Отговор
    Гришо може и да си добър но тия флорци ще ти изядат главата . Бизнеса е на първо място другото е второстепенно. Явно като ученик си нямал никакви успехи с пиклите и сега си наваксваш и се хвалиш като тинейджър. Чеши която си искаш но спри да се хвалиш и не се навъртвай до жени преди важни мачове винаги ще губиш и отпадаш. Това не е само при тениса, а и при други спортове. Навремето един треньор преди важни мачове беше забранил на играчите му да са близо до жените и приятелките си. Беше ги отделил от женска компания за да мислят само за предстоящия мач. Но сега няма как да стане всеки има по няколко телефона и компютри. Няма как да ги отделиш за да станеш шампион. Има и ондурма но това е отделен въпрос!

    23:54 05.06.2026

  • 14 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    И в България ги имаме такива циганчета.

    00:06 06.06.2026

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