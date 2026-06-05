Любов, мода и блясък: Григор Димитров и Ейса Гонсалес омагьосаха Френската ривиера

Френската ривиера отново се превърна в сцена на блясък и емоции, след като Григор Димитров и чаровната мексиканска актриса Ейса Гонсалес плениха погледите на всички с появата си на ексклузивно събитие на модния гигант Zimmermann. Двойката, която неведнъж е попадала в обективите на световните медии, този път демонстрира не само стил, но и завидна хармония по време на изискана вечеря в Антиб.

Сред романтичната атмосфера на Средиземноморието, Григор и Ейса пристигнаха ръка за ръка, излъчвайки увереност и класа. Българският тенисист заложи на елегантна небрежност – комбинация от стилна тениска, сако, класически панталон и модерни кецове. До него, Ейса сияеше в дънки и впечатляващ топ в бохо стил, дело на австралийската марка, която представи новата си колекция, очаквана в магазините и онлайн през октомври.

Докато романтиката по френското крайбрежие витае във въздуха, Григор Димитров вече гледа към следващото голямо събитие – демонстративния мач срещу гръцката звезда Стефанос Циципас. Срещата ще се проведе на 12 юни в „Арена София“, където феновете ще имат уникалната възможност да видят любимеца си на родна земя. Част от приходите ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“, която неуморно подкрепя развитието на млади таланти и детски инициативи в България.