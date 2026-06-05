Новини
Свят »
Украйна »
Киев иска от ЕС да отмени временната закрила за украински мъже на възраст между 23 и 60 години
  Тема: Украйна

Киев иска от ЕС да отмени временната закрила за украински мъже на възраст между 23 и 60 години

5 Юни, 2026 23:18 1 220 34

  • украйна-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • войници-
  • мобилизация-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Очаква се в следващите седмици Европейската комисия да представи предложение за по-нататъшна временна защита за украинските бежанци

Киев иска от ЕС да отмени временната закрила за украински мъже на възраст между 23 и 60 години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Членовете на Европейския съюз обсъждат изключването на украинските мъже в мобилизационна възраст от обхвата на директивата за временна закрила. Искането за това е постъпило от Украйна, заяви еврокомисарят по вътрешни работи и миграция Магнус Бруннер на 4 юни, пише DW.

Става дума за мъже от Украйна на възраст от 23 до 60 години.

"Това е и това, което украинците ни молят да направим“, заяви Бруннер, коментирайки дискусиите за отмяната на временната защита за украинските мъже.

Заместник-министърът по въпросите на миграцията на Кипър – страната, председателстваща Съвета на ЕС – Николас Йоанидис съобщи, че всички членове на ЕС са съгласни, че действието на директивата за временна защита за украинците трябва да бъде удължено до март 2028 г. Въпреки това, според него, много страни се застъпват за "промени в обхвата на защитата при определени условия“.

Очаква се в следващите седмици Европейската комисия да представи предложение за по-нататъшна временна защита за украинските бежанци.

На 1 юни изданието Euractiv съобщи, че европейските страни обмислят възможността за изключване от разширената програма за временна закрила на мъже в наборна възраст, които са напуснали Украйна незаконно.

На 2 юни представителката на Генерална дирекция "Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия Корина Улрих потвърди, че такива обсъждания се водят, и уточни, че тези ограничения няма да засягат украинците, които вече се ползват с временна закрила — това са над 1,15 млн. украински мъже-бежанци в ЕС.

Решението за удължаване на временната закрила за украинските бежанци може да бъде взето през юли или вече през септември 2026 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    24 3 Отговор
    Искат да ги вкарат в месомелачката...

    Коментиран от #19

    23:19 05.06.2026

  • 2 .....

    18 5 Отговор
    Киев кво иска вече никой не го интересува😂

    23:19 05.06.2026

  • 3 Пич

    26 3 Отговор
    Гадните фашистки кръволоци искат да избият и тези украинци, които успяха да избягат от войната!!! А гадните и лицемерни Урсулианци ще ги изпратят на смърт!!!

    Коментиран от #6, #10, #15

    23:21 05.06.2026

  • 4 гоуст

    16 3 Отговор
    Защо се ограничават до 23... и на 10 могат да държат пушка и да се бият за европа...

    23:21 05.06.2026

  • 5 ?????

    12 5 Отговор
    Не мога да не се съглася.
    Вместо да правят пърформанси в защита на Зеленски по-добре да ходят да умират в негова защита.

    23:22 05.06.2026

  • 6 Гост

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Велика европа

    23:22 05.06.2026

  • 7 Наблюдател

    24 3 Отговор
    Реваншистите и потомците на фашисти от Европа ще правят мръсно на Русия, до последния украинец.
    Зеленски е жалка марионетка безгласна.
    Играе професионално по написания чужд сценарий.
    ......

    23:24 05.06.2026

  • 8 Ха,ха

    11 0 Отговор
    Да дух.ат супата

    23:25 05.06.2026

  • 9 Наблюдател

    21 4 Отговор
    Без малко да пропусна.

    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    23:26 05.06.2026

  • 10 Хмм

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    повечето от избягалите са като Невзоров, това беше и целта на майдана, да отидат свободно в Европа и по целия свят, без визи, без проверки, "селяните на фронта" както каза Тръмп младши, свърши ли войната, свършват паричните потоци и безплатният курорт

    Коментиран от #12, #16

    23:26 05.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Тези от Баба Алино да заминават.

    23:29 05.06.2026

  • 12 стоян георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    Невзоров ще избяга сега в русия.руските креатури е добре да бъдат върнати в украйна.

    23:29 05.06.2026

  • 13 ЕСССР

    6 2 Отговор
    Нема проблем бе!...А нещо кинти, бело...требва ли!....Да доставим!....да се бориш за " ценностите"!....

    23:30 05.06.2026

  • 14 Колко много безпризорни украинки

    5 3 Отговор
    ще има в Европейския съюз за наша радост.
    Мъжете ще са далече далече......
    Трябва да сме благодарни на зеленски и Брюксел.

    23:30 05.06.2026

  • 15 акъл

    1 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    пич, иначе не е проблем че има агресор, който краде, убива цивилни и иска да ги пороби, но е проблем че те се бранят. Много си обективен

    Коментиран от #24

    23:31 05.06.2026

  • 16 Пич

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    Няма да кажа, че не казвате истината, защото това е истина! Но не е цялата, или пълната истина. Някой украинците избягаха и защото са нормални хора, и не искат да умират заради един диктатор!!! А други украинци избягаха също защото са нормални хора, и не са съгласни да станат убийци заради един диктатор!!! Но е вярно и точно, това което казвате!!!

    23:32 05.06.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор
    Виждам ги тези млади украинци на Запад. Работят предимно в строителството. Не се оплакват, бачкат здраво , не създават проблеми. Благодарят на Бога, че не са на фронта, да умрат за тоя дето духа.

    23:32 05.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 старши

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Когато си искат техните хубостници избягали и скатали са се навън добре редно е да им ги върнем. Не са наша работа. Но когато Киев стане много нахален и поиска и ние да се включим в играта това вече няма как да стане. Тогава имаме пълното право да ги отсвирим и оставим сами да се оправят. Сега още минават метъра, че са жертва и се нуждаят от помощ. Скоро ще станат много нахални и ще поискат Запада да се намеси в Украйна и тогава ще стане прекалено. Никой не иска да почва ТСВ. Но на зеления глупак не му става ясно, че намесят ли се Западните Страни войната става Ядрена, а не Конвенционална. Ето това не му узрява на зеления израстък витаещ в не знам коя си орбита от белото.

    23:40 05.06.2026

  • 20 Абе

    7 2 Отговор
    Кой нормален ще иска да ходи на война.Бягане възможно най-далеч му е майката!

    23:46 05.06.2026

  • 21 Пацифист

    8 3 Отговор
    Слава на всеки избягал, укрил се , дезертирал, предал се в плен или заклал някой от ТЦК украински мъж.

    23:46 05.06.2026

  • 22 така, така

    6 3 Отговор
    Иска ми се да видя този цирк или по-скоро пореден позор на ЕС.
    Щели европейските страни да обмислят възможността за изключване от разширената програма за временна закрила на мъже в наборна възраст, които са напуснали Украйна незаконно!!!
    Значи, ако го е пуснал наркомана, то мъжът е дошъл законно на европейската хранилка, но виж ако е избягал (включвай или не е платил на когото трябва), то следва да го върнат на наркомана да го ползва за пушечно месо! Ма кой бяга законно бе!
    Повечето мигранти в ЕС се водят бежанци от зони с военни действия, именно защото важи правилото, че трябва да оказваш защита на такива хора. Украинските мъже не бягат просто защото ги е страх от падането на снаряди, а основно защото не искат да ги мобилизират. Действително, ЕС направи глупостта да пусне специална програма за бежанците от 0срайната, в резултат на която ЕС се напълни със "страхуващи" се за собствената си безопасност украинци, които обаче, нямат никави притеснения да се връщат периодично в 0срайната (за периода на своите отпуски, ако случайно украинеца се е излъгал да работи или просто ей така, да се видят с роднини и приятели). Този въпрос що за бежанци са това и защо въобще се дават средства за такива "бежанци" е отделен въпрос и касае тъ..потията на ЕС.

    Тук цинизма на ЕС ще бъде, ако на бежанци от военни действия започне да иска къде им е разрешението да бягат! Дори обсъждането на темата е позорно и само показва, че ЕС не е трета независима страна в този конфлик

    23:48 05.06.2026

  • 23 Обективни истини

    6 1 Отговор
    Как така бе те са избягали, защото не искат да се бият и умират, от къде на къде ще ги връщат , за да умрат. Това е позор, това чудовищно, това е против всичко европейско и човешко.
    Това, че се си родил от определен пол и по стечение на обстоятелства на да дадена територия не те прави нечие притежание, че да си длъжен да умреш заради някакви средновековни глупотевини от сорта защита на родина, татковина и пр.афоризми.

    23:54 05.06.2026

  • 24 Виждащ

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "акъл":

    Виждаме по телевизията твойте украински "доброволци" как ги влачат по земята насила като животни към бусовете и към фронта, така че на други ги разправяй, на DW например.

    Коментиран от #32

    23:58 05.06.2026

  • 25 Единствения им шанс вече е,

    5 1 Отговор
    да опитат да избягат в РФ, ако искат да живеят! Както вече са направили отдавна милиони украинци.
    Ама сега пък Стуб ще ги лови по границата с Русия.

    Коментиран от #26

    23:59 05.06.2026

  • 26 няма страшно

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Единствения им шанс вече е,":

    Те бягат с полети от Турция, Дубай, Катар или всяка друга държава, която не е прекратила полетите си до Русия.
    За украинците има специален пост в руските международни летища, та търсещите убежище там да се регистрират. Опашките са огромни.

    00:02 06.06.2026

  • 27 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Най срамния епизод на руската военна история е великата отечествена война на украинския народ!

    00:10 06.06.2026

  • 28 Мдаа

    0 2 Отговор
    Къде ви е патриотизмът укро-бегълци? - Марш на Източния Фронт. Все някой трябва да обезкървява Империята на Ватенките. Какво тук значи някаква си личност под временна закрила

    00:13 06.06.2026

  • 29 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Памперс Джо каза до последния украинец. Трябва да се изпълни. Така ще останат само руснаците

    00:16 06.06.2026

  • 30 Бай Хой

    1 1 Отговор
    Които много иска да заминава те ако искаха щяха да се върнат сами ,ами да заминават нашите русофоби те поне мразят Русия сега е шанса

    00:17 06.06.2026

  • 31 Един

    0 0 Отговор
    И тоя Невзрачев от далаверата във Варна на първо място. Също така и идея си нямате колко чебурашки се представят за украинци, че да се обособят от паспорта. Ако стане така, взимаме пуканките да гледаме шоу

    00:19 06.06.2026

  • 32 Евгений Онанегин

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Виждащ":

    Дааааа..., докато у нас в Путлестан, ще се избият да идат на фронта. Никой не го влачат.

    00:27 06.06.2026

  • 33 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    00:45 06.06.2026

  • 34 Али

    0 0 Отговор
    Пишете бе путяги!, Защо си траете?

    00:48 06.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания