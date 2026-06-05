Киев иска от ЕС да отмени временната закрила за украински мъже на възраст между 23 и 60 години

Членовете на Европейския съюз обсъждат изключването на украинските мъже в мобилизационна възраст от обхвата на директивата за временна закрила. Искането за това е постъпило от Украйна, заяви еврокомисарят по вътрешни работи и миграция Магнус Бруннер на 4 юни, пише DW.
Става дума за мъже от Украйна на възраст от 23 до 60 години.
"Това е и това, което украинците ни молят да направим“, заяви Бруннер, коментирайки дискусиите за отмяната на временната защита за украинските мъже.
Заместник-министърът по въпросите на миграцията на Кипър – страната, председателстваща Съвета на ЕС – Николас Йоанидис съобщи, че всички членове на ЕС са съгласни, че действието на директивата за временна защита за украинците трябва да бъде удължено до март 2028 г. Въпреки това, според него, много страни се застъпват за "промени в обхвата на защитата при определени условия“.
Очаква се в следващите седмици Европейската комисия да представи предложение за по-нататъшна временна защита за украинските бежанци.
На 1 юни изданието Euractiv съобщи, че европейските страни обмислят възможността за изключване от разширената програма за временна закрила на мъже в наборна възраст, които са напуснали Украйна незаконно.
На 2 юни представителката на Генерална дирекция "Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия Корина Улрих потвърди, че такива обсъждания се водят, и уточни, че тези ограничения няма да засягат украинците, които вече се ползват с временна закрила — това са над 1,15 млн. украински мъже-бежанци в ЕС.
Решението за удължаване на временната закрила за украинските бежанци може да бъде взето през юли или вече през септември 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #19
23:19 05.06.2026
2 .....
23:19 05.06.2026
3 Пич
Коментиран от #6, #10, #15
23:21 05.06.2026
4 гоуст
23:21 05.06.2026
5 ?????
Вместо да правят пърформанси в защита на Зеленски по-добре да ходят да умират в негова защита.
23:22 05.06.2026
6 Гост
До коментар #3 от "Пич":Велика европа
23:22 05.06.2026
7 Наблюдател
Зеленски е жалка марионетка безгласна.
Играе професионално по написания чужд сценарий.
......
23:24 05.06.2026
8 Ха,ха
23:25 05.06.2026
9 Наблюдател
DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
23:26 05.06.2026
10 Хмм
До коментар #3 от "Пич":повечето от избягалите са като Невзоров, това беше и целта на майдана, да отидат свободно в Европа и по целия свят, без визи, без проверки, "селяните на фронта" както каза Тръмп младши, свърши ли войната, свършват паричните потоци и безплатният курорт
Коментиран от #12, #16
23:26 05.06.2026
11 Последния Софиянец
23:29 05.06.2026
12 стоян георгиев
До коментар #10 от "Хмм":Невзоров ще избяга сега в русия.руските креатури е добре да бъдат върнати в украйна.
23:29 05.06.2026
13 ЕСССР
23:30 05.06.2026
14 Колко много безпризорни украинки
Мъжете ще са далече далече......
Трябва да сме благодарни на зеленски и Брюксел.
23:30 05.06.2026
15 акъл
До коментар #3 от "Пич":пич, иначе не е проблем че има агресор, който краде, убива цивилни и иска да ги пороби, но е проблем че те се бранят. Много си обективен
Коментиран от #24
23:31 05.06.2026
16 Пич
До коментар #10 от "Хмм":Няма да кажа, че не казвате истината, защото това е истина! Но не е цялата, или пълната истина. Някой украинците избягаха и защото са нормални хора, и не искат да умират заради един диктатор!!! А други украинци избягаха също защото са нормални хора, и не са съгласни да станат убийци заради един диктатор!!! Но е вярно и точно, това което казвате!!!
23:32 05.06.2026
17 РЕАЛИСТ
23:32 05.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 старши
До коментар #1 от "Гост":Когато си искат техните хубостници избягали и скатали са се навън добре редно е да им ги върнем. Не са наша работа. Но когато Киев стане много нахален и поиска и ние да се включим в играта това вече няма как да стане. Тогава имаме пълното право да ги отсвирим и оставим сами да се оправят. Сега още минават метъра, че са жертва и се нуждаят от помощ. Скоро ще станат много нахални и ще поискат Запада да се намеси в Украйна и тогава ще стане прекалено. Никой не иска да почва ТСВ. Но на зеления глупак не му става ясно, че намесят ли се Западните Страни войната става Ядрена, а не Конвенционална. Ето това не му узрява на зеления израстък витаещ в не знам коя си орбита от белото.
23:40 05.06.2026
20 Абе
23:46 05.06.2026
21 Пацифист
23:46 05.06.2026
22 така, така
Щели европейските страни да обмислят възможността за изключване от разширената програма за временна закрила на мъже в наборна възраст, които са напуснали Украйна незаконно!!!
Значи, ако го е пуснал наркомана, то мъжът е дошъл законно на европейската хранилка, но виж ако е избягал (включвай или не е платил на когото трябва), то следва да го върнат на наркомана да го ползва за пушечно месо! Ма кой бяга законно бе!
Повечето мигранти в ЕС се водят бежанци от зони с военни действия, именно защото важи правилото, че трябва да оказваш защита на такива хора. Украинските мъже не бягат просто защото ги е страх от падането на снаряди, а основно защото не искат да ги мобилизират. Действително, ЕС направи глупостта да пусне специална програма за бежанците от 0срайната, в резултат на която ЕС се напълни със "страхуващи" се за собствената си безопасност украинци, които обаче, нямат никави притеснения да се връщат периодично в 0срайната (за периода на своите отпуски, ако случайно украинеца се е излъгал да работи или просто ей така, да се видят с роднини и приятели). Този въпрос що за бежанци са това и защо въобще се дават средства за такива "бежанци" е отделен въпрос и касае тъ..потията на ЕС.
Тук цинизма на ЕС ще бъде, ако на бежанци от военни действия започне да иска къде им е разрешението да бягат! Дори обсъждането на темата е позорно и само показва, че ЕС не е трета независима страна в този конфлик
23:48 05.06.2026
23 Обективни истини
Това, че се си родил от определен пол и по стечение на обстоятелства на да дадена територия не те прави нечие притежание, че да си длъжен да умреш заради някакви средновековни глупотевини от сорта защита на родина, татковина и пр.афоризми.
23:54 05.06.2026
24 Виждащ
До коментар #15 от "акъл":Виждаме по телевизията твойте украински "доброволци" как ги влачат по земята насила като животни към бусовете и към фронта, така че на други ги разправяй, на DW например.
Коментиран от #32
23:58 05.06.2026
25 Единствения им шанс вече е,
Ама сега пък Стуб ще ги лови по границата с Русия.
Коментиран от #26
23:59 05.06.2026
26 няма страшно
До коментар #25 от "Единствения им шанс вече е,":Те бягат с полети от Турция, Дубай, Катар или всяка друга държава, която не е прекратила полетите си до Русия.
За украинците има специален пост в руските международни летища, та търсещите убежище там да се регистрират. Опашките са огромни.
00:02 06.06.2026
27 Архимандрисандрит Бибиян
00:10 06.06.2026
28 Мдаа
00:13 06.06.2026
29 Хохо Бохо
00:16 06.06.2026
30 Бай Хой
00:17 06.06.2026
31 Един
00:19 06.06.2026
32 Евгений Онанегин
До коментар #24 от "Виждащ":Дааааа..., докато у нас в Путлестан, ще се избият да идат на фронта. Никой не го влачат.
00:27 06.06.2026
33 Име
00:45 06.06.2026
34 Али
00:48 06.06.2026