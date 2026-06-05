Киев иска от ЕС да отмени временната закрила за украински мъже на възраст между 23 и 60 години

Членовете на Европейския съюз обсъждат изключването на украинските мъже в мобилизационна възраст от обхвата на директивата за временна закрила. Искането за това е постъпило от Украйна, заяви еврокомисарят по вътрешни работи и миграция Магнус Бруннер на 4 юни, пише DW.

Става дума за мъже от Украйна на възраст от 23 до 60 години.

"Това е и това, което украинците ни молят да направим“, заяви Бруннер, коментирайки дискусиите за отмяната на временната защита за украинските мъже.

Заместник-министърът по въпросите на миграцията на Кипър – страната, председателстваща Съвета на ЕС – Николас Йоанидис съобщи, че всички членове на ЕС са съгласни, че действието на директивата за временна защита за украинците трябва да бъде удължено до март 2028 г. Въпреки това, според него, много страни се застъпват за "промени в обхвата на защитата при определени условия“.

Очаква се в следващите седмици Европейската комисия да представи предложение за по-нататъшна временна защита за украинските бежанци.

На 1 юни изданието Euractiv съобщи, че европейските страни обмислят възможността за изключване от разширената програма за временна закрила на мъже в наборна възраст, които са напуснали Украйна незаконно.

На 2 юни представителката на Генерална дирекция "Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия Корина Улрих потвърди, че такива обсъждания се водят, и уточни, че тези ограничения няма да засягат украинците, които вече се ползват с временна закрила — това са над 1,15 млн. украински мъже-бежанци в ЕС.

Решението за удължаване на временната закрила за украинските бежанци може да бъде взето през юли или вече през септември 2026 г.