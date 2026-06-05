Владимир Путин: Светът преживява най-мащабната структурна промяна от десетилетия насам

Светът днес преминава през най-голямата структурна трансформация десетилетия насам - по същество се променя самата парадигма на глобалното развитие, заяви днес президентът на Русия Владимир Путин по време на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ), предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Руският държавен глава обърна внимание на сътресенията на енергийните пазари, на нарастващото напрежение в редица региони и на факта, че на този фон европейските елити правят агресивни изявления и провокират хаос, опитвайки се да въвлекат в него възможно най-много страни.

"Тези процеси не са възникнали сами по себе си – те са следствие от това, че светът преживява най-мащабната структурна трансформация от десетилетия насам", подчерта Путин. "И тази трансформация не е просто преминаване от една фаза на цикъла към друга, а промяна на самата парадигма на глобалното развитие", добави той.

Моделът на глобално развитие, изграден в продължение на десетилетия и представян от Запада като универсален и неутрален, всъщност е бил специално създадена система за източване на ресурси и формиране на зависимости, посочи Путин на форума. Според него на практика този механизъм често е функционирал като инструмент за "политически натиск и нелоялна конкуренция".

"Стана ясно, че инвестиционните планове и стъпките за развитие на бизнеса могат да се сблъскат със сериозен риск – рискът външната инфраструктура, на която разчитат, да бъде използвана срещу тях", отбеляза руският президент. "И затова държавите започват да развиват собствени технологични решения, да създават свои маршрути за доставки, свои институции", смята руският държавен глава.

Истинските цивилизации днес са изправени пред исторически избор: да създадат свои технологии или да се превърнат в "цифрова периферия", подчерта Путин.

"Пред големите държави, истинските цивилизации, стои въпросът на исторически избор: или създават свои платформени и технологични контури, или се превръщат в цифрова периферия", каза той.

Чуждестранните цифрови услуги в началото може да изглеждат удобни, но по-късно неизбежно се проявява цената на зависимостта от тях. "Русия вече си е взела тази поука", обърна внимание Путин. "Видяхме как някои доставчици на софтуер се изтеглят от пазара, как се блокират плащания, как политическа намеса се пренася в търговските отношения", акцентира той.

"Ще укрепваме собствената си жизненоважна инфраструктура и ще си сътрудничим само с партньори, които уважават взаимните ангажименти", посочи първият човек в Кремъл.

Натискът върху Русия се запазва, но са се появили нови партньори, нови финансови и технологични решения, подчерта Путин. Москва смята глобалните промени не само като заплаха, но и като огромна възможност — и затова се стреми да действа бързо и прагматично, изтъкна той, обяснявайки, че корените на сегашната турбулентност са в прехода от вертикален, йерархичен модел, работещ в интерес на отделни държави, към по-сложен и многополюсен световен ред.

Според Путин структурата на растежа се променя в полза на новите центрове на развитие в страните от Глобалния юг. "В тези страни расте населението, оформя се средна класа, развива се индустрия, разширява се вътрешният пазар. Строят се градове, пътища, пристанища, енергийни и цифрови мрежи. Появяват се собствени финансови, образователни и научно-технологични центрове", подчерта руският президент.

Надпреварата за суверенитет не само е започнала, но и набира скорост, каза Путин.

"И тук не става дума само за способността да се противостои на външен натиск и да се защитават националните интереси. Това е и въпрос за качеството на държавата, икономиката, обществото", отбеляза руският държавен глава.

Способността на държавата да гарантира своя суверенитет е ключов фактор за позициите ѝ в глобалната икономическа система и за световното лидерство, подчерта още Путин. Но понятието "суверенитет" означава "да бъдеш по-силен и по-умен" и изисква ефективност, добави той.

"Суверенитет означава да бъдеш по-силен и — подчертавам — по-умен, тоест да управляваш ресурсите по-прецизно, да инвестираш по-ефективно, включително в технологично развитие. Истинският суверенитет изисква ефективност. Не можем да кажем "Ние сме суверенни, значи можем да работим скъпо, бавно и неудобно". Напротив — във всички сфери трябва да се действа максимално активно и с най-голяма отдаденост", подчерта той.

Путин посочи три ключови високотехнологични направления, които могат да превърнат една държава в център на многополюсния свят: собствени технологии в областта на изкуствения интелект (ИИ), автономни системи и цифрови платформи. "Очевидно е, че технологичният прогрес е най-важният фактор на глобалната трансформация", отбеляза руският президент.

Русия разполага с много добри перспективи в сферата на изкуствения интелект, посочи Путин.

"Исторически Западът се възприемаше от други страни като двигател на технологичния напредък, но и тук виждаме сериозна промяна. За 25 години страните от БРИКС (БРИКС) значително увеличиха високотехнологичния си износ — той вече надхвърля една трета от глобалните доставки. Това показва промяна в технологичното лидерство. Постепенно, но сигурно. Нашият стратегически партньор Китай има най-много патенти в областта на изкуствения интелект — сфера, в която и Русия има много добри перспективи", заяви Путин в 45-минутната си реч.

Той заяви също, че чрез замразяването на руските активи в чужбина западните страни са отслабили доверието в собствените си валути.

„Санкциите и блокирането на суверенните резерви на Русия оказаха необратимо въздействие върху позициите на международните валути - долара и еврото“, каза той. „Подобно на Русия, всяка друга държава може да загуби достъп до своите законни активи в долари или евро, както и до западните финансови и платежни системи“, добави руският държавен глава.

Путин твърди, че високият държавен дълг на някои страни от Запада е допринесъл за отслабването на доверието в западните институции.

„Корените на настоящата глобална турбуленция се крият в прехода от вертикален, йерархичен модел, който обслужваше интересите на малък брой страни към по-сложен, разпределен и многополюсен модел“, заяви Путин. „Русия възприема глобалните промени не само като заплаха, но и като огромни възможности, като се опитваме да действаме бързо и прагматично, за да ги използваме“, коментира руският президент.

Глобалната търговска архитектура постепенно се отклонява от първоначалните принципи на Световната търговска организация (СТО), заяви посочи още Путин, цитиран от ТАСС.

„Бих отбелязал още една важна тенденция: глобалната търговска архитектура постепенно се отклонява от първоначалните принципи на СТО. От началото на XXI век броят на двустранните, регионалните и мегарегионалните търговски споразумения се е увеличил почти четири пъти“, подчерта руският президент.

По думите му светът се нуждае от съвременна, гъвкава финансова архитектура, без рискове от забрани и прегради, а със стимули за суверенно развитие.

„На света му е нужна съвременна, гъвкава и отговорна финансова архитектура, без рискове от забрани и прегради, а със стимули за суверенно развитие. Нейните инструменти трябва да намаляват разходите, да ускоряват разплащанията, да разширяват достъпа до финансиране и, разбира се, да осигуряват адекватно противодействие на укриването на данъци, измамите и прането на средства“, отбеляза президентът на Руската федерация.

Международният икономически форум в Санкт Петербург се провежда в момент, когато икономическите перспективи на Русия се влошават на фона на конфликта в Украйна. Правителството повиши данъците и увеличи вътрешното задлъжняване, за да поддържа бюджетния дефицит под контрол, припомня АП.

Путин съобщи също, че около 65 на сто от експортните операции на Русия вече са деноминирани в рубли, като обаче предупреди, че бюджетният дефицит на страната може да се увеличи в хода на годината.

Той изтъкна също, че инфлацията в Русия е намаляла значително и ще бъде близо до ниво от 5,2 на сто през 2026 година.

Путин подчерта също, че пред руското правителство стои задачата от идната година икономиката на страната да се върне към устойчиви темпове на растеж

„Припомням поставената задача пред правителството - още от идната година трябва да се върнем към устойчиви темпове на растеж на националната икономика“, отбеляза президентът на Русия.

Той определи ръста на инвестициите като най-важния показател за ефективността на икономическата политика.

„Поставянето на началото на нов инвестиционен цикъл е ключова задача за икономическите власти, а ръстът на инвестициите е най-важният индикатор за ефективността на извършената работа“, каза Путин.

Русия е един от световните лидери по темпове на растеж на електронната търговия, отбеляза още руският президент.

Той акцентира и върху растежа на електронната търговия в Русия - с около 30 на сто годишно, като каза, че „страната е сред световните лидери по този показател“.

Путин отбеляза още, че суверенната икономика се основава на цялостно внедряване на технологии и използване на съвременни решения, които улесняват работата на бизнеса, автоматизират много процеси и по този начин повишават производителността на труда и ефективността на икономиката като цяло. „Този извод се отнася особено за областта на отбраната и сигурността“, допълни той.

Путин възложи на правителството да подготви национални стратегии за развитие на автономни системи и цифрови платформи.

„Призовавам правителството да подготви такива национални стратегии в областта на автономните системи и цифровите платформи. На форума за технологии на бъдещето, който ще се проведе в началото на идната година, предлагам да се обсъди развитието на екосистемите на базираната върху платформи икономика“, каза той.

Според Путин „пред големите страни, пред истинските цивилизации стои въпросът за историческия избор: или те създават собствени платформени и технологични системи, или се превръщат в цифрова периферия".