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Ливанският премиер призова Техеран: Спрете да ни използвате като средство за оказване на натиск в преговорите с Тръмп

Ливанският премиер призова Техеран: Спрете да ни използвате като средство за оказване на натиск в преговорите с Тръмп

5 Юни, 2026 21:18 484 2

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Техеран настоява евентуалното споразумение с Вашингтон да включва прекратяване на боевете в Ливан, където Израел се сражава с проиранското движение "Хизбула"

Ливанският премиер призова Техеран: Спрете да ни използвате като средство за оказване на натиск в преговорите с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ливанският премиер Науаф Салам призова днес Иран да спре да използва страната му като средство за оказване на натиск в преговорите със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ако мога да кажа нещо на Иран, ще бъде следното: смилете се над нашия юг, престанете да го използвате (. . .) като средство за оказване на натиск с цел по-добри условия във вашите преговори", заяви ливанският лидер на пресконференция.

Техеран настоява евентуалното споразумение с Вашингтон да включва прекратяване на боевете в Ливан, където Израел се сражава с проиранското движение "Хизбула".

Ливанският президент Жозеф Аун обвини Иран, че използва страната му като разменна монета в конфликта си със САЩ и Израел, предаде ДПА.

"Те използват Ливан като разменна монета в разговорите си със САЩ", заяви Аун пред американската телевизия Си Ен Ен, като определи това като "недопустимо".

Аун каза още, че лидерът на "Хизбула" Наим Касем не представлява народа на Ливан.

ООН днес отправи отново призиви за дарения за Ливан, като иска близо 640 милиона долара в рамките на шест месеца за страната, която понесе сериозен ущърб от войната между Израел и подкрепяното от Иран шиитско движение "Хизбула".


Ливан
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  • 1 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Ливанскивт президент еси мисли че е президент на Ливан ,а всъщност е никой или по точно кукла на конци

    21:22 05.06.2026

  • 2 анонимко

    0 0 Отговор
    Ливанеца какво си мисли,че израелците ще се спрат ли?При всеки повод,а ако няма такъв си намират,така че да увеличат територията си с няколко квадратни километра,било то Южен Ливан,Западния бряг или ивицата Газа.Това им трябва на тях.Бъдещите поколения да сравнят тогавашната карта на Израел със сегашната или сегашната с тази от 1967г и веднага ще стане ясно.

    21:42 05.06.2026