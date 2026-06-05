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"Росатом": Украйна наруши договореното с посредничеството на МААЕ временно примирие в района на Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

"Росатом": Украйна наруши договореното с посредничеството на МААЕ временно примирие в района на Запорожката АЕЦ

5 Юни, 2026 19:18 697 34

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • запорожка аец-
  • алексей лихачов-
  • росатом

Днешният украински удар представлява първото нарушение на тези примирия, заяви ТАСС Евгения Яшина, ръководителка на отдела за комуникации на Запорожката АЕЦ

"Росатом": Украйна наруши договореното с посредничеството на МААЕ временно примирие в района на Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви днес, че тази сутрин в района на Запорожката АЕЦ е било извършено украинско нападение с дрон, при което са били ранени най-малко петима руски военнослужещи, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) каза по-рано днес, че с нейно посредничество Русия и Украйна са се споразумели за временно примирие в района на атомната електроцентрала, за да бъде ремонтиран електропровод към съоръжението.

Това е шестото прекратяване на сраженията край Запорожката АЕЦ от началото на годината. Днешният украински удар представлява първото нарушение на тези примирия, заяви ТАСС Евгения Яшина, ръководителка на отдела за комуникации на Запорожката АЕЦ.

"В резултат на атаката петима военнослужещи са получили наранявания с различна степен на тежест. На всички пострадали е оказана своевременно необходимата медицинска помощ", пише в Телеграм канала на Запорожката АЕЦ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 9 Отговор
    ранени военослужещи...

    Коментиран от #5, #6

    19:20 05.06.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 6 Отговор
    Бандеровщината няма дъно!!!
    Нищо не знаете за тях, но ще го научите от собственного опит..

    Коментиран от #8

    19:21 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нищо чудно

    14 5 Отговор
    От терористи друго не се и очакваше,бандерите трябва да изчезнат от света!

    19:22 05.06.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Голяма бандура си!

    19:22 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    8 15 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    19:23 05.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ти от кой квартал на Мацквата си?

    19:23 05.06.2026

  • 9 УКРАЙНА ИМ ЛИ

    6 6 Отговор
    РАБОТЕЩИ АЕЦ И АКО ИМА ЗАЩО

    19:23 05.06.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 4 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Коментиран от #16

    19:23 05.06.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 7 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния и вече живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    19:23 05.06.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #14, #24

    19:24 05.06.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор
    Как пък една купейка не дойде при нас 2 Z рая на север!!??

    19:25 05.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Раковски

    6 5 Отговор
    Сега е момента НАТО да сформира 2 милионна армия, за да се защити от руския нацизъм. Доброволно, който иска да се присъедини срещу заплащане от 5000 евро на месец.

    Коментиран от #18, #22

    19:26 05.06.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Мачок излагаш се! 10,11,12,13 са все твои коментари! Бегай лови мишки!

    Коментиран от #20

    19:28 05.06.2026

  • 17 Питам

    3 1 Отговор
    Как може да има в постоянното присъствие на форума толкова много тъпанари?

    19:29 05.06.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Раковски":

    И аз това викам! Да идат! Ако паднат имената им ще са изписани на паметници и венци ще им полагат!

    19:29 05.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Без име

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ганя Путинофила":

    Сега ще нацвъка поне още 20 с различни имена.

    19:30 05.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТОЧНО ТАКА

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Раковски":

    ЛОШОТО Е ЧЕ ЗА ЗАПЛАТИ ПА ИЗХАРЧИТЕ НЯМА И МИЛИОН
    И ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ГОТВАЧИ ЧИСТАЧКИ ЛОГИСТИЦИ И ОБИКНОВЕННИ ПЕЕ.....СЕ
    ЯВНО ЗА КЛОШАР КАТО ТЕБЕ 5000 Е СА МНОО ПАРИ
    АМА И СЕГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШЕШ ДОБРОВОЛЕЦ ВЪВ ВСУ
    ЗЕМИ СИ ПАМПЕРСИ

    19:31 05.06.2026

  • 23 АПОКАЛИПСИС СЕГА

    4 4 Отговор
    Уд ри със дронове и балистика всички монголски А томни централи около москалбад и Питере!
    Цялата под Човешка монголска из .. Мет при кобзон

    Коментиран от #26

    19:32 05.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    И без туй щеха да умрът од пукница сволочите

    19:34 05.06.2026

  • 26 Ганя Путинофила

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА":

    Кобзон е вирус! Зарази ли ти мозъка - край! Присъства навсякъде!

    19:34 05.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Чиба от там!

    3 3 Отговор
    Чиба руски посе.рковци!

    19:35 05.06.2026

  • 29 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Разкажи!

    19:37 05.06.2026

  • 30 Молния!

    4 5 Отговор
    Новите Украински балистични ракети преминаха успешно теста. В края на месеца се очаква първите F P 9 да посетят Москва, Архангелск,Петербург. други градове!
    Очаквайте подробности

    Коментиран от #31

    19:39 05.06.2026

  • 31 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Молния!":

    Тия ракети летят с 550 километра в час и дават отклонение от целта на максималния си обхват от 45 километра.

    Коментиран от #34

    19:45 05.06.2026

  • 32 Българин

    0 0 Отговор
    Колкото повече се бави Путиниста,толкова по-зле ще става за нас!

    19:48 05.06.2026

  • 33 Ами

    0 1 Отговор
    Историята е доказала, че на хазари не може да се вярва.
    Учудва ме факта, че все още има такива които ги поддържат.
    Защото тези които ги поддържат са същите като тях.

    19:54 05.06.2026

  • 34 Без казармен г...ЕЙ ,да?

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ганя Путинофила":

    Ееееедехееее
    Абе от дека ве намират само пе де расе и Мало умни?!?
    Хехехехехехе
    Балистичните ракети,според теглото на бойният заряд превишават скоростта на звука 5,..6..7 кратно!
    Явно Говориш за крилатите ракети но те следват терена и са изключително трудни за засичане

    19:56 05.06.2026

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