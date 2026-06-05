"Росатом": Украйна наруши договореното с посредничеството на МААЕ временно примирие в района на Запорожката АЕЦ

Ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви днес, че тази сутрин в района на Запорожката АЕЦ е било извършено украинско нападение с дрон, при което са били ранени най-малко петима руски военнослужещи, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) каза по-рано днес, че с нейно посредничество Русия и Украйна са се споразумели за временно примирие в района на атомната електроцентрала, за да бъде ремонтиран електропровод към съоръжението.
Това е шестото прекратяване на сраженията край Запорожката АЕЦ от началото на годината. Днешният украински удар представлява първото нарушение на тези примирия, заяви ТАСС Евгения Яшина, ръководителка на отдела за комуникации на Запорожката АЕЦ.
"В резултат на атаката петима военнослужещи са получили наранявания с различна степен на тежест. На всички пострадали е оказана своевременно необходимата медицинска помощ", пише в Телеграм канала на Запорожката АЕЦ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #6
19:20 05.06.2026
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Нищо не знаете за тях, но ще го научите от собственного опит..
Коментиран от #8
19:21 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нищо чудно
19:22 05.06.2026
5 Ганя Путинофила
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Голяма бандура си!
19:22 05.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
19:23 05.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ти от кой квартал на Мацквата си?
19:23 05.06.2026
9 УКРАЙНА ИМ ЛИ
19:23 05.06.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
ну паГади
Коментиран от #16
19:23 05.06.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
19:23 05.06.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #14, #24
19:24 05.06.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
19:25 05.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Раковски
Коментиран от #18, #22
19:26 05.06.2026
16 Ганя Путинофила
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Мачок излагаш се! 10,11,12,13 са все твои коментари! Бегай лови мишки!
Коментиран от #20
19:28 05.06.2026
17 Питам
19:29 05.06.2026
18 Ганя Путинофила
До коментар #15 от "Раковски":И аз това викам! Да идат! Ако паднат имената им ще са изписани на паметници и венци ще им полагат!
19:29 05.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Без име
До коментар #16 от "Ганя Путинофила":Сега ще нацвъка поне още 20 с различни имена.
19:30 05.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ТОЧНО ТАКА
До коментар #15 от "Раковски":ЛОШОТО Е ЧЕ ЗА ЗАПЛАТИ ПА ИЗХАРЧИТЕ НЯМА И МИЛИОН
И ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ГОТВАЧИ ЧИСТАЧКИ ЛОГИСТИЦИ И ОБИКНОВЕННИ ПЕЕ.....СЕ
ЯВНО ЗА КЛОШАР КАТО ТЕБЕ 5000 Е СА МНОО ПАРИ
АМА И СЕГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШЕШ ДОБРОВОЛЕЦ ВЪВ ВСУ
ЗЕМИ СИ ПАМПЕРСИ
19:31 05.06.2026
23 АПОКАЛИПСИС СЕГА
Цялата под Човешка монголска из .. Мет при кобзон
Коментиран от #26
19:32 05.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Архимандрисандрит Бибиян
19:34 05.06.2026
26 Ганя Путинофила
До коментар #23 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА":Кобзон е вирус! Зарази ли ти мозъка - край! Присъства навсякъде!
19:34 05.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Чиба от там!
19:35 05.06.2026
29 Ганя Путинофила
До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Разкажи!
19:37 05.06.2026
30 Молния!
Очаквайте подробности
Коментиран от #31
19:39 05.06.2026
31 Ганя Путинофила
До коментар #30 от "Молния!":Тия ракети летят с 550 километра в час и дават отклонение от целта на максималния си обхват от 45 километра.
Коментиран от #34
19:45 05.06.2026
32 Българин
19:48 05.06.2026
33 Ами
Учудва ме факта, че все още има такива които ги поддържат.
Защото тези които ги поддържат са същите като тях.
19:54 05.06.2026
34 Без казармен г...ЕЙ ,да?
До коментар #31 от "Ганя Путинофила":Ееееедехееее
Абе от дека ве намират само пе де расе и Мало умни?!?
Хехехехехехе
Балистичните ракети,според теглото на бойният заряд превишават скоростта на звука 5,..6..7 кратно!
Явно Говориш за крилатите ракети но те следват терена и са изключително трудни за засичане
19:56 05.06.2026