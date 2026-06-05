Украинската армия призна: Дронът в Констанца е наш, но беше отклонен от руснаците

Военноморският дрон, който експлодира днес в румънското пристанище в Констанца, е украински. Той обаче се е озовал там поради руски действия. Това съобщиха днес Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна, предава РБК-Украйна, пише Фокус.
''При изпълнение на задачи в оперативната зона на Черно море, един от военноморските безпилотни катери на ВМС на Въоръжените сили на Украйна, под въздействието на вражеска електронна борба, загуби контрол и се озова край бреговете на Румъния'', се казва в съобщението на ВМС.
Украинските военноморските сили отбелязват още, че са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги, за да се предотвратят жертви сред цивилното население.
Експлозия в румънско пристанище в Костанца
Сутринта на 5 юни военноморски дрон експлодира в пристанището на Констанца в Румъния.
При експлозията няма пострадали, но румънските власти са активирали ''Червен план за интервенция'' - специален протокол за реагиране при извънредни ситуации с повишена опасност.
Министерството на отбраната на страната съобщи по-рано, че морският дрон е от типа, използван във войната в Украйна. Става дума за Magura V5.
Военните също така отбелязаха, че експлозията не е била контролирана. Не е ясно как военноморският дрон се е озовал в пристанището.
Местни медии съобщиха също, че в крайбрежната зона на пристанището Констанца са открити още четири лодки, натоварени с експлозиви.
Това е втори случай само в рамките на седмица, в който дрон се взривява в Румъния. На 29 май руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац, Източна Румъния.
Двама души бяха ранени и откарани в болница.
За Браила, Тулча и Галац беше издадено съобщение RO-Alert. От авиобаза Фетещи бяха вдигнати два изтребителя F-16, подпомагани от хеликоптер IAR 330 SOCAT на румънските военновъздушни сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коймисра
19:51 05.06.2026
2 Ха ха ххххааааа
19:52 05.06.2026
3 Пиночет
Коментиран от #6, #14, #16
19:52 05.06.2026
4 Продаваме дронове
19:53 05.06.2026
5 Реалностите
19:53 05.06.2026
6 А ти ще играш
До коментар #3 от "Пиночет":Голо хоро
19:53 05.06.2026
7 ОПААА
ЩОТО СЛЕДВАЩИЯ ДА НЕ Е КЪМ ПРИСТАНИЩЕТО НА ОДЕСА
19:53 05.06.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #12
19:54 05.06.2026
9 Българин
Коментиран от #25
19:55 05.06.2026
10 Нье, Нье, Нье
19:56 05.06.2026
11 Помак
19:56 05.06.2026
12 Боруна Лом
До коментар #8 от "Последния Софиянец":А ЧЛЕН 5 КОГА, МНОГО МЕК БЕ РЮТЕЕ, МНОГО МЕК?
19:56 05.06.2026
13 И Киев е Руски
19:56 05.06.2026
14 АМ ЧИ ТОВА СИ Е ВЪВ ФОЛКЛОРА
До коментар #3 от "Пиночет":КАКТО ЗА ТЕБЕ ГОЛОТО ВЛАКЧЕ
ВЕЧЕ КАТО ВЛЕЗЕШ В КАУФЛАНДА ОСТАВАШ БЕЗ ГАЩИ
А ДАНО НЯКОЙ СЕ ПРЕЖАЛИ
19:57 05.06.2026
15 Наритай руснак
Коментиран от #18, #29
19:57 05.06.2026
16 байдан
До коментар #3 от "Пиночет":Повтаря бавно и внимателно: тpи дня дo Kийф е нищо работа сравнение с 20 годы бой и вaн в Aфгaниcтaн!
19:57 05.06.2026
17 Любо Пенев
19:57 05.06.2026
18 ей мишок
До коментар #15 от "Наритай руснак":Бегай да ни покажеш как се наритва руснак, кво само се правиш на бабаит зат клавиатурата.
Коментиран от #20
19:58 05.06.2026
19 Кефя се много
19:59 05.06.2026
20 Бай Ганьо
До коментар #18 от "ей мишок":Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци!
Коментиран от #24
19:59 05.06.2026
21 И Киев е Руски
20:01 05.06.2026
22 така, така
Те вероятно смятат, че имат право да пускат морски дронове, върху които никой не трябва да въздейства. Само на тях завалийките им е разрешено да правят каквото искат. Да, ама не. Нормално е Русия да въздейства и да отклонява дроновете.
Виж, че наглите украинци въобще не отчитат последствията от онова, което вършат е изцяло за сметка на останалите държави с излаз на Черно море. И каква излиза тя! Плащаме, за да ни трепят.
20:01 05.06.2026
23 Хо-ха-ха
20:01 05.06.2026
24 Тибе
До коментар #20 от "Бай Ганьо":Смръдль0
20:01 05.06.2026
25 ЗДРАСТИ
До коментар #9 от "Българин":ТОЧНО ТАКА Е
НАЙ ВЕЧЕ ДА ПОМОГНЕМ НА ВСУ С ЖИВА СИЛА
ТИ КАТО МЕРАКЛИЯ ША СИ ПРЪВ
ПОГРЕБЕНИЕТО ЩЕ Е ЗА НАША СМЕТКА КАТО БОНУС
ОТ БЮДЖЕТА НА ЧИСТОТАТА
Коментиран от #30
20:02 05.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хасковски каунь
Чакам Мирча Кришан какво ще каже.
20:03 05.06.2026
28 Големи боклуци са укрите
20:03 05.06.2026
29 КВО ИЗНАСИЛВАНЕ БЕ
До коментар #15 от "Наритай руснак":ВЧЕРА ДАДАХ 20 Е НА ДЪЩЕРЯ ТИ
АМА НЕ СЪМ ДОВОЛЕН
МИРИШЕШЕ ДОСТА
20:04 05.06.2026
30 Българин
До коментар #25 от "ЗДРАСТИ":Ако беше Варшавския договор, сега българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов кремълски убиец-педофил с токчета!
20:04 05.06.2026
31 Готино
20:05 05.06.2026
32 Бай Ганьо
20:07 05.06.2026