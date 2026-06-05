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Украинската армия призна: Дронът в Констанца е наш, но беше отклонен от руснаците
  Тема: Украйна

Украинската армия призна: Дронът в Констанца е наш, но беше отклонен от руснаците

5 Юни, 2026 19:48 551 32

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  • пво

Украинските военноморските сили отбелязват още, че са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги, за да се предотвратят жертви сред цивилното население

Украинската армия призна: Дронът в Констанца е наш, но беше отклонен от руснаците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военноморският дрон, който експлодира днес в румънското пристанище в Констанца, е украински. Той обаче се е озовал там поради руски действия. Това съобщиха днес Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна, предава РБК-Украйна, пише Фокус.

''При изпълнение на задачи в оперативната зона на Черно море, един от военноморските безпилотни катери на ВМС на Въоръжените сили на Украйна, под въздействието на вражеска електронна борба, загуби контрол и се озова край бреговете на Румъния'', се казва в съобщението на ВМС.

Украинските военноморските сили отбелязват още, че са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги, за да се предотвратят жертви сред цивилното население.

Експлозия в румънско пристанище в Костанца

Сутринта на 5 юни военноморски дрон експлодира в пристанището на Констанца в Румъния.

При експлозията няма пострадали, но румънските власти са активирали ''Червен план за интервенция'' - специален протокол за реагиране при извънредни ситуации с повишена опасност.

Министерството на отбраната на страната съобщи по-рано, че морският дрон е от типа, използван във войната в Украйна. Става дума за Magura V5.

Военните също така отбелязаха, че експлозията не е била контролирана. Не е ясно как военноморският дрон се е озовал в пристанището.

Местни медии съобщиха също, че в крайбрежната зона на пристанището Констанца са открити още четири лодки, натоварени с експлозиви.

Това е втори случай само в рамките на седмица, в който дрон се взривява в Румъния. На 29 май руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац, Източна Румъния.

Двама души бяха ранени и откарани в болница.

За Браила, Тулча и Галац беше издадено съобщение RO-Alert. От авиобаза Фетещи бяха вдигнати два изтребителя F-16, подпомагани от хеликоптер IAR 330 SOCAT на румънските военновъздушни сили.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коймисра

    13 0 Отговор
    Фгащити

    19:51 05.06.2026

  • 2 Ха ха ххххааааа

    8 0 Отговор
    (Путин)

    19:52 05.06.2026

  • 3 Пиночет

    2 13 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето

    Коментиран от #6, #14, #16

    19:52 05.06.2026

  • 4 Продаваме дронове

    6 0 Отговор
    Морски дронове (зеления)

    19:53 05.06.2026

  • 5 Реалностите

    16 1 Отговор
    Укрофашистите опитаха да предизвикат инцидент в държава от ЕС и НАТО и да накиснат руснаците, но не успяха и сега "сказки изпод зеления храст"!

    19:53 05.06.2026

  • 6 А ти ще играш

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пиночет":

    Голо хоро

    19:53 05.06.2026

  • 7 ОПААА

    6 0 Отговор
    ОТКЛОНЕН ИЛИ ПРИХВАНАТ
    ЩОТО СЛЕДВАЩИЯ ДА НЕ Е КЪМ ПРИСТАНИЩЕТО НА ОДЕСА

    19:53 05.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Цяла армада от пет дрона атакува Констанца.Това не е случайно.

    Коментиран от #12

    19:54 05.06.2026

  • 9 Българин

    1 9 Отговор
    За нас българите важното е, да набият канчето на Путин и неговите палячовци!

    Коментиран от #25

    19:55 05.06.2026

  • 10 Нье, Нье, Нье

    1 0 Отговор
    каза тартюф, ах бедният човек, след като изяде 7 бекаса на закуска.....

    19:56 05.06.2026

  • 11 Помак

    7 0 Отговор
    Русия вече вкарва в правия път тези нацист- нарко-корумпирани и мафиоти . По официални сведения около 300хил кв.км са върнати и под тотален контрол на Русия .гражданите може да са спокойни,децата да ходят на училище и детска градина ,младите да правят деца ,възрастните да ходят на работа,пенсионерите заслужено да си харчат високите пенсии ...скоро и Лвов

    19:56 05.06.2026

  • 12 Боруна Лом

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    А ЧЛЕН 5 КОГА, МНОГО МЕК БЕ РЮТЕЕ, МНОГО МЕК?

    19:56 05.06.2026

  • 13 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    За всеки утилизиран натЮвец Зеленият наркоман получава бонус

    19:56 05.06.2026

  • 14 АМ ЧИ ТОВА СИ Е ВЪВ ФОЛКЛОРА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пиночет":

    КАКТО ЗА ТЕБЕ ГОЛОТО ВЛАКЧЕ
    ВЕЧЕ КАТО ВЛЕЗЕШ В КАУФЛАНДА ОСТАВАШ БЕЗ ГАЩИ
    А ДАНО НЯКОЙ СЕ ПРЕЖАЛИ

    19:57 05.06.2026

  • 15 Наритай руснак

    1 7 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #18, #29

    19:57 05.06.2026

  • 16 байдан

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пиночет":

    Повтаря бавно и внимателно: тpи дня дo Kийф е нищо работа сравнение с 20 годы бой и вaн в Aфгaниcтaн!

    19:57 05.06.2026

  • 17 Любо Пенев

    2 0 Отговор
    Лъже първия, лъже втория.... лъже всички.... Стреля..... Гооооол за Англия........

    19:57 05.06.2026

  • 18 ей мишок

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Наритай руснак":

    Бегай да ни покажеш как се наритва руснак, кво само се правиш на бабаит зат клавиатурата.

    Коментиран от #20

    19:58 05.06.2026

  • 19 Кефя се много

    1 0 Отговор
    Радев

    19:59 05.06.2026

  • 20 Бай Ганьо

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "ей мишок":

    Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци!

    Коментиран от #24

    19:59 05.06.2026

  • 21 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Путин:зеленият покемон върши прекрасна работа .Юли месец БГ то да очаква рояци укро дронове по черноморието СИ

    20:01 05.06.2026

  • 22 така, така

    3 0 Отговор
    Някой да е изненадан!!! Естествено, че ще им е виновна Русия на тия наглеци!
    Те вероятно смятат, че имат право да пускат морски дронове, върху които никой не трябва да въздейства. Само на тях завалийките им е разрешено да правят каквото искат. Да, ама не. Нормално е Русия да въздейства и да отклонява дроновете.
    Виж, че наглите украинци въобще не отчитат последствията от онова, което вършат е изцяло за сметка на останалите държави с излаз на Черно море. И каква излиза тя! Плащаме, за да ни трепят.

    20:01 05.06.2026

  • 23 Хо-ха-ха

    2 0 Отговор
    А този в Гърция и той ли беше отклонен от руснаците?

    20:01 05.06.2026

  • 24 Тибе

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Ганьо":

    Смръдль0

    20:01 05.06.2026

  • 25 ЗДРАСТИ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    ТОЧНО ТАКА Е
    НАЙ ВЕЧЕ ДА ПОМОГНЕМ НА ВСУ С ЖИВА СИЛА
    ТИ КАТО МЕРАКЛИЯ ША СИ ПРЪВ
    ПОГРЕБЕНИЕТО ЩЕ Е ЗА НАША СМЕТКА КАТО БОНУС
    ОТ БЮДЖЕТА НА ЧИСТОТАТА

    Коментиран от #30

    20:02 05.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Не ми дреме за Никушкуре Дан.
    Чакам Мирча Кришан какво ще каже.

    20:03 05.06.2026

  • 28 Големи боклуци са укрите

    2 0 Отговор
    Цяла Европа знаем, че е ваш за да предизвикате световни проблеми. Преди 1989 г. там цареше света на беззаконието. След това стана ада на беззаконието.

    20:03 05.06.2026

  • 29 КВО ИЗНАСИЛВАНЕ БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Наритай руснак":

    ВЧЕРА ДАДАХ 20 Е НА ДЪЩЕРЯ ТИ
    АМА НЕ СЪМ ДОВОЛЕН
    МИРИШЕШЕ ДОСТА

    20:04 05.06.2026

  • 30 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "ЗДРАСТИ":

    Ако беше Варшавския договор, сега българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов кремълски убиец-педофил с токчета!

    20:04 05.06.2026

  • 31 Готино

    1 0 Отговор
    Това звучи доста интересно. Значи руснаците пренасочват украинските дронове по цели на НАТО. Т.е с вашите камъни по вашата глава.

    20:05 05.06.2026

  • 32 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    20:07 05.06.2026

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