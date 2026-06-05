Украинската армия призна: Дронът в Констанца е наш, но беше отклонен от руснаците

Военноморският дрон, който експлодира днес в румънското пристанище в Констанца, е украински. Той обаче се е озовал там поради руски действия. Това съобщиха днес Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна, предава РБК-Украйна, пише Фокус.

''При изпълнение на задачи в оперативната зона на Черно море, един от военноморските безпилотни катери на ВМС на Въоръжените сили на Украйна, под въздействието на вражеска електронна борба, загуби контрол и се озова край бреговете на Румъния'', се казва в съобщението на ВМС.

Украинските военноморските сили отбелязват още, че са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги, за да се предотвратят жертви сред цивилното население.

Експлозия в румънско пристанище в Костанца

Сутринта на 5 юни военноморски дрон експлодира в пристанището на Констанца в Румъния.

При експлозията няма пострадали, но румънските власти са активирали ''Червен план за интервенция'' - специален протокол за реагиране при извънредни ситуации с повишена опасност.

Министерството на отбраната на страната съобщи по-рано, че морският дрон е от типа, използван във войната в Украйна. Става дума за Magura V5.

Военните също така отбелязаха, че експлозията не е била контролирана. Не е ясно как военноморският дрон се е озовал в пристанището.

Местни медии съобщиха също, че в крайбрежната зона на пристанището Констанца са открити още четири лодки, натоварени с експлозиви.

Това е втори случай само в рамките на седмица, в който дрон се взривява в Румъния. На 29 май руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац, Източна Румъния.

Двама души бяха ранени и откарани в болница.

За Браила, Тулча и Галац беше издадено съобщение RO-Alert. От авиобаза Фетещи бяха вдигнати два изтребителя F-16, подпомагани от хеликоптер IAR 330 SOCAT на румънските военновъздушни сили.