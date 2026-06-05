Влошаващ се теч на въздух в руския сектор! Готвят спешна евакуация на астронавтите от МКС

Астронавтите на борда на Международната космическа станция получиха заповед от НАСА да се укрият в космическите си кораби и да се подготвят за евентуална евакуация, съобщава "Ройтерс".

Причината е, че руски екипаж се опитва да отстрани влошаващ се теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория.

Четиримата астронавти от мисията Crew-12 на НАСА на станцията - двама американци, французин и руснак - получиха заповеди от контролния център на НАСА в 9:04 ч. източно време в понеделник да влязат в космическия си кораб Crew Dragon, скачен със станцията, и да облекат скафандри, в случай че течът на въздух наложи спешна евакуация, уточни служител на НАСА.

НАСА и руската космическа агенция "Роскосмос" - двата основни оператора на станцията, спорят от месеци относно причината и потенциалните решения за малки течове на въздух на борда на руския сервизен модул "Звезда" - ключова структура на лабораторията с размерите на футболно игрище.

Изтичането на въздух е било сравнително незначително през последните месеци, но в понеделник е ескалирало от половин килограм въздух на ден до два килограма, обясни висш служител на НАСА, пожелал анонимност.