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Влошаващ се теч на въздух в руския сектор! Готвят спешна евакуация на астронавтите от МКС

Влошаващ се теч на въздух в руския сектор! Готвят спешна евакуация на астронавтите от МКС

5 Юни, 2026 20:48 1 103 23

  • космос-
  • астронавти-
  • наса-
  • международна космическа станция-
  • роскосмос

Изтичането на въздух е било сравнително незначително през последните месеци, но в понеделник е ескалирало от половин килограм въздух на ден до два килограма, обясни висш служител на НАСА, пожелал анонимност

Влошаващ се теч на въздух в руския сектор! Готвят спешна евакуация на астронавтите от МКС - 1
Снимка: Shutterstock
Reuters Reuters

Астронавтите на борда на Международната космическа станция получиха заповед от НАСА да се укрият в космическите си кораби и да се подготвят за евентуална евакуация, съобщава "Ройтерс".

Причината е, че руски екипаж се опитва да отстрани влошаващ се теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория.

Четиримата астронавти от мисията Crew-12 на НАСА на станцията - двама американци, французин и руснак - получиха заповеди от контролния център на НАСА в 9:04 ч. източно време в понеделник да влязат в космическия си кораб Crew Dragon, скачен със станцията, и да облекат скафандри, в случай че течът на въздух наложи спешна евакуация, уточни служител на НАСА.

НАСА и руската космическа агенция "Роскосмос" - двата основни оператора на станцията, спорят от месеци относно причината и потенциалните решения за малки течове на въздух на борда на руския сервизен модул "Звезда" - ключова структура на лабораторията с размерите на футболно игрище.

Изтичането на въздух е било сравнително незначително през последните месеци, но в понеделник е ескалирало от половин килограм въздух на ден до два килограма, обясни висш служител на НАСА, пожелал анонимност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    15 16 Отговор
    Руският кюнец се пропука!

    Коментиран от #9

    20:49 05.06.2026

  • 2 И къде ще ги

    9 12 Отговор
    евакуират, в космоса ли?

    20:50 05.06.2026

  • 3 Сатана Z

    10 16 Отговор
    Руснаците ще се приберат щото имат с какво,а Кравите ще дишат останалия въздух докато опънат карачките

    Коментиран от #23

    20:50 05.06.2026

  • 4 кой му дреме

    14 18 Отговор
    "Причината е, че руски екипаж се опитва да отстрани влошаващ се теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория"

    де руснак пипне, трева не никне

    Коментиран от #7, #10

    20:51 05.06.2026

  • 5 И Киев е Руски

    12 4 Отговор
    Новините във факти са около два дни в страни.Въпреки че копират статиите в руските сайтове

    20:52 05.06.2026

  • 6 факт

    6 1 Отговор
    лудата астронавка на решето направи станцията

    Коментиран от #12

    20:53 05.06.2026

  • 7 факт

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    лудата американка продупчи станцията

    Коментиран от #15

    20:54 05.06.2026

  • 8 ТАМ КЪДЕТО Е

    7 10 Отговор
    РУСКИЯТ ПИЯНДУРНИК

    ВИНАГИ ИМА НЯКАКВА ОБОСРАЦИЯ.

    20:56 05.06.2026

  • 9 Има къртица

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    висш служител на НАСА, пожелал анонимност..

    20:57 05.06.2026

  • 10 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    С тиксо и кламери ....

    20:57 05.06.2026

  • 11 Наблюдател

    12 6 Отговор
    Защо не разкажете за психясалата амрриканска кифла, която надупчи от инат станцията, щото щъркела яко започна да я хапе?

    20:57 05.06.2026

  • 12 Май забравихте за золумите на янките

    11 6 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    Ами то американка направи дупките в МКС. Май много дупке е направила.

    Коментиран от #14

    20:58 05.06.2026

  • 13 Цензура

    4 0 Отговор
    Изоставате. Течът е отстранен.

    20:59 05.06.2026

  • 14 Да. УСАДЖИИТЕ ПАК СА ДУПЧИЛИ

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Май забравихте за золумите на янките":

    С ДРЕЛКА.НАПРАУ СА ЧУДЯ НА ВОДКАДЖИИТЕ ЩО ГИ ВЛАЧАТ С ТЯХ ТИЯГОВЕДАРИ......

    Коментиран от #20

    21:02 05.06.2026

  • 15 Да изясним малко

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "факт":

    Става въпрос за американска астронавтка, ЛГБТК+, която живее на семейни начала с нейната любовница/приятелка.
    Преди да си легне да спи в станцията, американката проверява нейната банкова сметка за да се увери, че НАСА са превели нейната заплата навреме.
    Астронавтката остава удивена като разбира, че нейната ЛГБТК+ любовница е източила цялата банкова сметка и е духнала от техния дом. В този момент американката изперква и тъй като не може нищо да направи в този момент изперква и с една отверка започва да дупчи станцията.
    Та, това е историята накратко.

    21:03 05.06.2026

  • 16 Примати

    2 8 Отговор
    Какъв Космос бре… в Крим няма доставки на горива и няма да има как да се доставят. Путин закара там стотици хиляди руснаци след анексирането и сега ще трябва да са ги взима обратно. Наистина руския позор няма край…

    21:05 05.06.2026

  • 17 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    Не забравяйте, че на 11 септември 2001 г. накараха света да повярва, че два самолета са свалили три сгради. И алуминиева плоскост може да премине през греди от стомана и да се появи с непокътнат нос в другия край на сградата. Накараха света да повярва, че горивото на самолет може да стопи стомана, но не и паспорта на " терорист който е бил в развалините. Накрая ни дадоха да гледаме само от страната на Украйна какво се случва с войната, от Руска страна няма нищо по телевизията. Спряха руските канали и радиа в цяла Европа. Само за да виждаме, това което те искат. Добре дошли в Холивуд.

    Е няма как да им повярвам на тези лъжци.

    21:05 05.06.2026

  • 18 Швейк

    2 10 Отговор
    Тоталният провал на Русия вече излезе и на космическа орбита

    21:06 05.06.2026

  • 19 Ами

    9 0 Отговор
    Два много интересни въпроса.
    Западните медии знаят ли какво всъщност с модулът "Звезда" на МКС,
    и имат ли представа какви са размерите на футболното игрище.
    Говоря за нормално футболно игрище, на за лилипути :)

    21:11 05.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сатана Z

    1 5 Отговор
    Бункерния геострагег пуца по спирки и блокове в Украина, а не може да си оправят ретро станцията, няма по прападнали от ватите!

    21:27 05.06.2026

  • 22 Констатация

    1 0 Отговор
    Абе те хубаво "отвориха" да се проветри, ама сига как ще затворят!? -))))))))))))))

    21:34 05.06.2026

  • 23 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Какво имат руснаците бе папагал. Тия бастуни само водка имат пияндета пръсни!!!

    21:40 05.06.2026