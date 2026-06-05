Влошаващ се теч на въздух в руския сектор! Готвят спешна евакуация на астронавтите от МКС

Астронавтите на борда на Международната космическа станция получиха заповед от НАСА да се укрият в космическите си кораби и да се подготвят за евентуална евакуация, съобщава "Ройтерс".
Причината е, че руски екипаж се опитва да отстрани влошаващ се теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория.
Четиримата астронавти от мисията Crew-12 на НАСА на станцията - двама американци, французин и руснак - получиха заповеди от контролния център на НАСА в 9:04 ч. източно време в понеделник да влязат в космическия си кораб Crew Dragon, скачен със станцията, и да облекат скафандри, в случай че течът на въздух наложи спешна евакуация, уточни служител на НАСА.
НАСА и руската космическа агенция "Роскосмос" - двата основни оператора на станцията, спорят от месеци относно причината и потенциалните решения за малки течове на въздух на борда на руския сервизен модул "Звезда" - ключова структура на лабораторията с размерите на футболно игрище.
Изтичането на въздух е било сравнително незначително през последните месеци, но в понеделник е ескалирало от половин килограм въздух на ден до два килограма, обясни висш служител на НАСА, пожелал анонимност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #9
20:49 05.06.2026
2 И къде ще ги
20:50 05.06.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #23
20:50 05.06.2026
4 кой му дреме
де руснак пипне, трева не никне
Коментиран от #7, #10
20:51 05.06.2026
5 И Киев е Руски
20:52 05.06.2026
6 факт
Коментиран от #12
20:53 05.06.2026
7 факт
До коментар #4 от "кой му дреме":лудата американка продупчи станцията
Коментиран от #15
20:54 05.06.2026
8 ТАМ КЪДЕТО Е
ВИНАГИ ИМА НЯКАКВА ОБОСРАЦИЯ.
20:56 05.06.2026
9 Има къртица
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":висш служител на НАСА, пожелал анонимност..
20:57 05.06.2026
10 Сила
До коментар #4 от "кой му дреме":С тиксо и кламери ....
20:57 05.06.2026
11 Наблюдател
20:57 05.06.2026
12 Май забравихте за золумите на янките
До коментар #6 от "факт":Ами то американка направи дупките в МКС. Май много дупке е направила.
Коментиран от #14
20:58 05.06.2026
13 Цензура
20:59 05.06.2026
14 Да. УСАДЖИИТЕ ПАК СА ДУПЧИЛИ
До коментар #12 от "Май забравихте за золумите на янките":С ДРЕЛКА.НАПРАУ СА ЧУДЯ НА ВОДКАДЖИИТЕ ЩО ГИ ВЛАЧАТ С ТЯХ ТИЯГОВЕДАРИ......
Коментиран от #20
21:02 05.06.2026
15 Да изясним малко
До коментар #7 от "факт":Става въпрос за американска астронавтка, ЛГБТК+, която живее на семейни начала с нейната любовница/приятелка.
Преди да си легне да спи в станцията, американката проверява нейната банкова сметка за да се увери, че НАСА са превели нейната заплата навреме.
Астронавтката остава удивена като разбира, че нейната ЛГБТК+ любовница е източила цялата банкова сметка и е духнала от техния дом. В този момент американката изперква и тъй като не може нищо да направи в този момент изперква и с една отверка започва да дупчи станцията.
Та, това е историята накратко.
21:03 05.06.2026
16 Примати
21:05 05.06.2026
17 И Киев е Руски
Е няма как да им повярвам на тези лъжци.
21:05 05.06.2026
18 Швейк
21:06 05.06.2026
19 Ами
Западните медии знаят ли какво всъщност с модулът "Звезда" на МКС,
и имат ли представа какви са размерите на футболното игрище.
Говоря за нормално футболно игрище, на за лилипути :)
21:11 05.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сатана Z
21:27 05.06.2026
22 Констатация
21:34 05.06.2026
23 Путин
До коментар #3 от "Сатана Z":Какво имат руснаците бе папагал. Тия бастуни само водка имат пияндета пръсни!!!
21:40 05.06.2026