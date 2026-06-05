Лондон: Русия може да нападне НАТО още през 2030 година

Русия може да атакува НАТО „още през 2030 г.“, предупреди британският премиер Киър Стармър, като подчерта решимостта на Великобритания да развива военните си способности, за да бъде подготвена за подобен сценарий, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Според оценката на нашите разузнавателни служби, както и на други държави от НАТО, може да има руска атака срещу НАТО още през 2030 г.“, заяви ръководителят на лейбъристкото правителство по време на посещение в завод от отбранителната промишленост в Уилтшър.
„Не е преувеличено да се каже, че живеем в най-опасния и непредвидим период в живота ни“, допълни Стармър, като подчерта, че е „отговорност“ на неговото правителство „да бъде готово“.
Това предупреждение повтаря казаното от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който през декември заяви, че Русия „може да бъде готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“.
Великобритания, чиито отбранителни способности отслабнаха заради намалелите инвестиции в отбрана, се ангажира да увеличи военните си разходи през следващите години. Премиерът обяви, че правителството ще публикува своя инвестиционен план за отбраната „преди срещата на върха на НАТО“, насрочена за началото на юли.
Първоначално се очакваше планът да бъде представен през есента на 2025 г., но финализирането му се забави заради по-строги бюджетни ограничения, свързани с икономическите последици от войната в Близкия изток.
Няколко висши военни ръководители и бивши командири изразиха тревога от това забавяне, смятайки, че то изпраща лош сигнал към британската отбранителна индустрия и към съюзниците на Лондон в НАТО.
Днес началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън предупреди, че страната „трябва да харчи повече за отбраната си — и по-бързо“. Русия „проучва, предизвиква и тества нашите защити“, подчерта той.
„Трябва да сме готови за потенциално по-дълги и мащабни конфликти, какъвто виждаме в Украйна“, добави той, като настоя за повече инвестиции в дронове и други безпилотни системи.
Великобритания се ангажира да увеличи военните си разходи до 2,5% от БВП до 2027 г. (увеличение, което включва и разузнавателните служби) и до 3% след 2029 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3
22:20 05.06.2026
2 А50
22:21 05.06.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Стига си досаждал бе " Къпан милиционер"
22:22 05.06.2026
4 Ха сега де...
22:23 05.06.2026
5 Пич
22:23 05.06.2026
6 абе, да
22:23 05.06.2026
7 Сатана Z
22:23 05.06.2026
8 Помак
Коментиран от #17
22:23 05.06.2026
9 островът
22:23 05.06.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Тоя стармър прикриваючись изнасилвачите - пакита на Бали непълнолетни англичанки
Коментиран от #12
22:25 05.06.2026
11 кой му дреме
а от брюксел и тел авив го льжaт,
че бил европеец
22:25 05.06.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тоя стармър прикриааше изнасилвачите - пакита, изнасиловали непълнолетни бели англичанки
22:27 05.06.2026
13 КАК 140 МИЛИОНА
22:27 05.06.2026
14 кой му дреме
22:28 05.06.2026
15 име
22:30 05.06.2026
16 Остап Бендер
Сбъдва се мечтата на идиота !
22:30 05.06.2026
17 оня с коня
До коментар #8 от "Помак":Нормално е НАТО да се разпадне на малки Натовчета,но това ще стане чак след като Русия се разпадне на множество самостоятелни губернии.
22:31 05.06.2026
18 Кравария убер алес
22:33 05.06.2026
19 Реалист
22:34 05.06.2026
20 .....
22:36 05.06.2026
21 Хазара Путин агент на ми5
22:36 05.06.2026
22 по-рано не може ли?
22:38 05.06.2026
23 Льондонску тралаласин
22:42 05.06.2026
24 А БЕ ЗАЩО ДА ВИ НА ПАПАДА , ГУЗНИ ЛИ СТЕ
НЕ МОЖЕ ВИЕ ДА ЗАПЛАШВАТЕ , ДА ПОДПАЛВАТЕ ПРОКСИ ВОЙНИ С/У РУСИЯ И ДА НЕ ОЧАКВАТЕ ОТВЕТЕН ДОРИ С ПОТОПЯНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ! С ЕДНА ДУМА - МАЙКА ВИ ЖАКЛНА АКО СБЪРКАТЕ В ИГРАТА! ПРОШКА ТОЯ ПЪТ НЯМА !!! АМА ВИ СИ ГО ЗНАЕТЕ ДЕ !!
АААА , ГУЗНИ СТЕ , ЗНАЕТЕ КАКВО СТЕ ДРОБИЛИ И ЩЕ ДРОБИТЕ ТА ЗА ТОВААА ?? МА ЗАЩО ПА ТОЧНО ВАС ЩЕ НАПАДА , ЕЙ ТЪЙ ЗА НИЩО ЗАЩОТО И Е КЕФ ЛИ?!!
ГУЗЕН НЕГОН...... !
22:42 05.06.2026
25 888
22:42 05.06.2026
26 Аман от глупава пропаганда
22:44 05.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ООрана държава
22:47 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 С такива
22:48 05.06.2026
31 ежко
22:48 05.06.2026
32 Бах
22:50 05.06.2026
33 РЕАЛИСТ
22:51 05.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мии
23:01 05.06.2026