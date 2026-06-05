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Лондон: Русия може да нападне НАТО още през 2030 година
  Тема: Украйна

Лондон: Русия може да нападне НАТО още през 2030 година

5 Юни, 2026 22:18 688 35

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • война-
  • доналд тръмп-
  • киър стармър-
  • владимир путин

Великобритания, чиито отбранителни способности отслабнаха заради намалелите инвестиции в отбрана, се ангажира да увеличи военните си разходи през следващите години

Лондон: Русия може да нападне НАТО още през 2030 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия може да атакува НАТО „още през 2030 г.“, предупреди британският премиер Киър Стармър, като подчерта решимостта на Великобритания да развива военните си способности, за да бъде подготвена за подобен сценарий, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Според оценката на нашите разузнавателни служби, както и на други държави от НАТО, може да има руска атака срещу НАТО още през 2030 г.“, заяви ръководителят на лейбъристкото правителство по време на посещение в завод от отбранителната промишленост в Уилтшър.

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„Не е преувеличено да се каже, че живеем в най-опасния и непредвидим период в живота ни“, допълни Стармър, като подчерта, че е „отговорност“ на неговото правителство „да бъде готово“.

Това предупреждение повтаря казаното от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който през декември заяви, че Русия „може да бъде готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“.

Великобритания, чиито отбранителни способности отслабнаха заради намалелите инвестиции в отбрана, се ангажира да увеличи военните си разходи през следващите години. Премиерът обяви, че правителството ще публикува своя инвестиционен план за отбраната „преди срещата на върха на НАТО“, насрочена за началото на юли.

Първоначално се очакваше планът да бъде представен през есента на 2025 г., но финализирането му се забави заради по-строги бюджетни ограничения, свързани с икономическите последици от войната в Близкия изток.

Няколко висши военни ръководители и бивши командири изразиха тревога от това забавяне, смятайки, че то изпраща лош сигнал към британската отбранителна индустрия и към съюзниците на Лондон в НАТО.

Днес началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън предупреди, че страната „трябва да харчи повече за отбраната си — и по-бързо“. Русия „проучва, предизвиква и тества нашите защити“, подчерта той.

„Трябва да сме готови за потенциално по-дълги и мащабни конфликти, какъвто виждаме в Украйна“, добави той, като настоя за повече инвестиции в дронове и други безпилотни системи.

Великобритания се ангажира да увеличи военните си разходи до 2,5% от БВП до 2027 г. (увеличение, което включва и разузнавателните служби) и до 3% след 2029 г.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор
    с Армата ли?

    Коментиран от #3

    22:20 05.06.2026

  • 2 А50

    16 4 Отговор
    То и Иран щеше да нападне Израел, но стана обратното

    22:21 05.06.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Стига си досаждал бе " Къпан милиционер"

    22:22 05.06.2026

  • 4 Ха сега де...

    7 4 Отговор
    А дали ще има Русия и НАТО до 2030 г. и какво ще представляват, че и прогнози за военни сблъсъци на Русия с НАТО някои се опитват да правят?

    22:23 05.06.2026

  • 5 Пич

    15 1 Отговор
    Ако разправията на САЩ и Иран не приключи напълно до края на август, Европа и Англия няма смисъл да гледат до такива хоризонти, защото ЕС и англичаните ще приключат още тази зима!!! Защо, мисля, че е лесно да се сетите!!!

    22:23 05.06.2026

  • 6 абе, да

    13 2 Отговор
    Тръгнала Русия да напада Европа !!? И защо да се хаби, като Европа се самоубива, а до 2030 успешно ще е приключила? Глупостта убива и Европа, включително мъгливия Албион, достатъчно убедително доказват това.

    22:23 05.06.2026

  • 7 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Затова ли българите копаят окопи в Поморие?

    22:23 05.06.2026

  • 8 Помак

    12 3 Отговор
    Аз мисля ,че НАТО ще се разпадне преди Русия да ги нападне 2028 някъде

    Коментиран от #17

    22:23 05.06.2026

  • 9 островът

    10 2 Отговор
    няма големи шансове..... остъкляване и мощно цунами охлаждане а после малкото оцелели ще ловят риба с дървени лодки

    22:23 05.06.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор
    Английските учени=английски политики.
    Тоя стармър прикриваючись изнасилвачите - пакита на Бали непълнолетни англичанки

    Коментиран от #12

    22:25 05.06.2026

  • 11 кой му дреме

    9 2 Отговор
    българинът е дошъл на кон от азия,
    а от брюксел и тел авив го льжaт,
    че бил европеец

    22:25 05.06.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тоя стармър прикриааше изнасилвачите - пакита, изнасиловали непълнолетни бели англичанки

    22:27 05.06.2026

  • 13 КАК 140 МИЛИОНА

    11 2 Отговор
    ЩЕ НАПАДНАТ ЕДИН МИЛИАРД НАРОД...ВИЕ СЪВСЕМ ОТКАЧИХТЕ....

    22:27 05.06.2026

  • 14 кой му дреме

    6 1 Отговор
    последно ??

    22:28 05.06.2026

  • 15 име

    10 1 Отговор
    Кво стана с опорките, че на руснаците ще им трябват още 35г докато стигнат до Киев? Както глупостите на остpoвните poдоcмecители че руснаците ще нападнат, така и фейковете на киевската хунта, че обръщат войната, служат еденствено за да се облъчва стадото и да се наливат пари в златните тоалетни.

    22:30 05.06.2026

  • 16 Остап Бендер

    4 8 Отговор
    Благодарение на героичните усилия на Владимир Многоходович през 2030г. Русия вече ще е залязла зад хоризонта.
    Сбъдва се мечтата на идиота !

    22:30 05.06.2026

  • 17 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Помак":

    Нормално е НАТО да се разпадне на малки Натовчета,но това ще стане чак след като Русия се разпадне на множество самостоятелни губернии.

    22:31 05.06.2026

  • 18 Кравария убер алес

    7 1 Отговор
    Аз мисля, че в първия петък на август може русите да нападнат Европа. Като всички са в отпуска.... Коварни руснаци. За тази година говоря..

    22:33 05.06.2026

  • 19 Реалист

    5 1 Отговор
    А бе от къде ги изравяте тези глупости за за да напишете този материал?!

    22:34 05.06.2026

  • 20 .....

    8 1 Отговор
    В задачата се пита кой бута тая тъпотия умишлено?,😂😂

    22:36 05.06.2026

  • 21 Хазара Путин агент на ми5

    3 5 Отговор
    Това е игра между Британия и раша,навремето британската кралица инсталира внука си за император на раша Никълъс секънд

    22:36 05.06.2026

  • 22 по-рано не може ли?

    4 1 Отговор
    че ми омръзна ми да чакам

    22:38 05.06.2026

  • 23 Льондонску тралаласин

    2 0 Отговор
    Аре да е 2040, ми тя нали фалира врче 4ри години поред, ка ша на нападне до 2030? Перални от де?

    22:42 05.06.2026

  • 24 А БЕ ЗАЩО ДА ВИ НА ПАПАДА , ГУЗНИ ЛИ СТЕ

    5 0 Отговор
    И НЕ САМО А И ДА ВИ ПОТОПИ ,ЗАЛИЧИ !! ЗАВИСИ , НАЛИ ЗНАЕТЕ ,ЧЕ ЗАВИСИ ОТ ТОВА КОЛККО НАГЛО СЕ ВПИСВАТЕ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАВАТЕ . ИМАТЕ ПРИМЕРА С УКРИТЕ ДЕ!!
    НЕ МОЖЕ ВИЕ ДА ЗАПЛАШВАТЕ , ДА ПОДПАЛВАТЕ ПРОКСИ ВОЙНИ С/У РУСИЯ И ДА НЕ ОЧАКВАТЕ ОТВЕТЕН ДОРИ С ПОТОПЯНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ! С ЕДНА ДУМА - МАЙКА ВИ ЖАКЛНА АКО СБЪРКАТЕ В ИГРАТА! ПРОШКА ТОЯ ПЪТ НЯМА !!! АМА ВИ СИ ГО ЗНАЕТЕ ДЕ !!
    АААА , ГУЗНИ СТЕ , ЗНАЕТЕ КАКВО СТЕ ДРОБИЛИ И ЩЕ ДРОБИТЕ ТА ЗА ТОВААА ?? МА ЗАЩО ПА ТОЧНО ВАС ЩЕ НАПАДА , ЕЙ ТЪЙ ЗА НИЩО ЗАЩОТО И Е КЕФ ЛИ?!!
    ГУЗЕН НЕГОН...... !

    22:42 05.06.2026

  • 25 888

    5 0 Отговор
    Съвсем кукуригу.

    22:42 05.06.2026

  • 26 Аман от глупава пропаганда

    6 0 Отговор
    Такава ниско интелигентна пропаганда за глупаци е, само с една цел! Да обират парите им, източвайки Европа и продажните урсули да си тъпчат сметките.

    22:44 05.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Не, утре ще е, събирай памперсите и тичай към бункера

    22:47 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 С такива

    2 0 Отговор
    Боклуци начело на държавите светът няма никакви шансове за оцеляване.

    22:48 05.06.2026

  • 31 ежко

    2 0 Отговор
    Може.Може.Може и догодина.Щом стаймър го казва сигурно е истина.Утре него няма да го има в политиката изобщо.Време е да натрупа някой лев.

    22:48 05.06.2026

  • 32 Бах

    3 0 Отговор
    И защо да нападне Нато. Какво ще вземе . Русия си има всичко. Европа да му мисли, дето няма никакви ресурси, безплатния колониален обят свърши .

    22:50 05.06.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Под НАТО да се разбира пуделчетата от Прибалтийските републики, дето тормозят руското население. Като се оправи с Украйна , Путин ще се заеме с тези злинарчета, дето си мислят , че западния човек ще си развали рахатя, да ги защитава. Нали работят на Запад и никой не ги понася, щото са големи боклуци. Заради тях ли ще воюват.

    22:51 05.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мии

    2 0 Отговор
    Като продължавате чрез тероризъм да избивате мирни руски граждани, може и да го нападне...от към Лондон.))

    23:01 05.06.2026

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