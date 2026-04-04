Израелската армия потвърди, че е ударила нефтохимически комплекс в област Махшахр в югозападен Иран

4 Април, 2026 21:26, обновена 4 Април, 2026 21:28

Израелските военновъздушни сили едновременно са извършили две серии удари по Иран и Ливан, атакувайки над 200 различни цели

Израелската армия потвърди, че е ударила нефтохимически комплекс в област Махшахр в югозападен Иран.

Според израелската страна, съоръжението е било атакувано, защото произведените там химикали са били използвани от иранските въоръжени сили.

„По време на ударите, Отбранителните сили ва Израел (IDF) са ударили съоръжение, което представлява една от двете централни фабрики за производство на взривни вещества, балистични ракети и други оръжия. Това е едно от основните производствени места за критични компоненти за балистични ракети“, твърди IDF.

По-рано в събота заместник-губернаторът на провинция Хузестан съобщи, че САЩ и Израел са извършили най-малко три удара по нефтохимически компании в Специалната икономическа зона Махшахр.

Според министерството, нефтохимическите компании Fajr-1 и Fajr-2, Rejal и Amir Kabir са били ударени.

Израелските военновъздушни сили едновременно са извършили две серии удари по Иран и Ливан, атакувайки над 200 различни цели там, съобщи пресслужбата на израелската армия.

Според изявлението, в Иран ударите са били насочени към военни съоръжения на Корпуса на гнардейците на ислямската революция, складове за оръжие, съоръжения за разработване и производство на ракети и системи за противовъздушна отбрана. В изявлението се добавя, че общо „десетки цели“ са били ударени на иранска територия.

Израелските военновъздушни сили са ударили ракетни установки, складове за оръжие и командни центрове на специалните сили „Радван“. Общо над 140 цели са били атакувани в Ливан по време на тази серия от удари, заяви армията.


  • 1 Евала

    18 46 Отговор
    На Израел,вършат нашата работа

    Коментиран от #8, #39

    21:29 04.04.2026

  • 2 Муткурова , Пазарджик

    9 22 Отговор
    В нафтохимият има много пари ...работила съм кат студеткз в чорапената в Русе ...беше 1950 някъде ...

    Коментиран от #11

    21:30 04.04.2026

  • 3 Сега реципрочно

    46 16 Отговор
    ще си отиде друг такъв в някоя от държавите наоколо с американски бази! САЩ и Израел са злото на света!

    21:32 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Израел са убийци и варвари

    44 18 Отговор
    Доста мъка очаква израел

    Коментиран от #19

    21:33 04.04.2026

  • 6 Zахарова

    15 19 Отговор
    Русия остава на трето място в Европа по брой еврейско население след Франция и Великобритания, но ролята на индивидуални лица от еврейски произход в руската икономика не се определя от тяхната етническа принадлежност, а от близостта им до властта.

    Коментиран от #10

    21:36 04.04.2026

  • 7 Биби метни 2,3 атома.От по-малките

    16 39 Отговор
    Знаеш ли колко добрички ще станат.

    Коментиран от #48

    21:37 04.04.2026

  • 8 Атина Палада

    31 15 Отговор

    До коментар #1 от "Евала":

    И аз така :)евала на Израел,че разпадат ЕС..
    И врабчетата вече разбраха за блокадата на Европа...Цял свят срещу режима в Брюксел.

    Коментиран от #13, #21, #22, #24, #27, #57

    21:37 04.04.2026

  • 9 Бум бум бум Тел Авив

    40 8 Отговор
    Кога ще се престрашите да покажете на какво е замязал исрал?!
    Отговор А-на Газа
    Отговор Б-на мармалад
    Отговор -С на размазано кашерно..💩
    И от мен един жокер -Който и отговор да посочите все е вярно....

    21:38 04.04.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    13 22 Отговор

    До коментар #6 от "Zахарова":

    Хаяско пусна ли интернета?

    21:38 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А Путин атакува

    13 23 Отговор
    С магарета срещо ВСУ

    Коментиран от #20, #25

    21:38 04.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Слава Израел

    13 27 Отговор
    Слава ЦАЛАХ

    21:39 04.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стига вече със Иран какво ни интересува

    13 28 Отговор
    Наще братя Мрът във Украйна като пилци
    Мобилизират жените

    А ние не пращаме нито един Възрожденец на фронта да им помогне!

    Коментиран от #23

    21:41 04.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А русия са Убийци и варвари

    15 22 Отговор

    До коментар #5 от "Израел са убийци и варвари":

    И Педофили

    21:43 04.04.2026

  • 20 Смех с ватенки

    15 24 Отговор

    До коментар #12 от "А Путин атакува":

    Гладните ватенки отдавна изядоха магаретата.Сега ще ходят пеш до бИрлин🤣

    21:43 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гресирана ватенка

    13 17 Отговор

    До коментар #12 от "А Путин атакува":

    Ватенките са превзели пак Купянск.Отрицателно превземане😁

    21:50 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Висока е подкрепата към Брюксел

    10 19 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    оред данни от проучвания на Евробарометър (EP Autumn 2025 survey, публикуван февруари 2026 г.):
    Висока стойност на членството: Мнозинство от 62% от гражданите смятат, че членството на тяхната страна в ЕС е "добро нещо".
    Доверие в защитата: 66% от европейците искат ЕС да играе по-голяма роля в защитата им срещу глобални кризи и рискове за сигурността.
    Фокус върху сигурността: Над две трети (68%) от европейците вярват, че страната им е под заплаха, а 52% се доверяват на ЕС да засили сигурността и отбраната.
    Оптимизъм за бъдещето: Въпреки песимизма относно развитието на света (52%), мнозинство от европейците са оптимисти за собственото си бъдеще (76%), като оптимизмът е особено висок сред младите хора на възраст 15-30 години.
    Основни приоритети: Гражданите искат Европейският парламент да приоритизира справянето с инфлацията и високите цени (41%), икономиката и създаването на работни места (35%), както и отбраната и сигурността (34%).

    Контекст за 2026 г.:
    Доверието е свързано с ролята на ЕС в енергийната независимост, отбраната и конкурентоспособността. През 2026 г. се засилва фокусът върху внедряването на технологии (като ИИ) и защитата на потребителите (напр. нови правила за гаранции от септември 2026

    Коментиран от #32, #35

    21:51 04.04.2026

  • 28 Ами

    26 10 Отговор
    Отчаяни действия в отчаяни хора.
    Коалицията Епстийн за четвърти път бомбандира Иранската АЕЦ Бушер.
    В същото време конгресмени от САЩ призовават към хумано отношение
    към пленниците, а в израелския парламент си търсят нова държава.

    Коментиран от #47

    21:51 04.04.2026

  • 29 Оня с парчето

    10 12 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    21:53 04.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Муткурова , Пазарджик

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Да, позна ,но съм топ ...кажи ко трябва направя ..за пари и крака виря

    Коментиран от #33

    21:57 04.04.2026

  • 32 Атина Палада

    18 11 Отговор

    До коментар #27 от "Висока е подкрепата към Брюксел":

    Стъкмистиката на евробарометър не интересуват никого! Режимът в Брюксел ще бъде свален от света чрез икономическа блокада! Това е неизбежно! Невъзможно е този режим да просъществува в новата реалност ..Клинтънови ,ОбонгоБонгови са изпята песен и отиват в историята..

    Коментиран от #34, #43, #51

    21:59 04.04.2026

  • 33 Атина Палада

    11 7 Отговор

    До коментар #31 от "Муткурова , Пазарджик":

    Къв топ на 100 години бре:))))

    22:05 04.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да бе

    11 9 Отговор

    До коментар #27 от "Висока е подкрепата към Брюксел":

    Стъкмистика. Гьобелс ги е учил.

    22:08 04.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ще си събираш

    9 4 Отговор

    До коментар #36 от "Гробар":

    ка ран тийте

    22:11 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    7 16 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    22:12 04.04.2026

  • 41 К ПЕЙКИ с чалми

    10 13 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    22:12 04.04.2026

  • 42 Копейката

    8 9 Отговор

    До коментар #36 от "Гробар":

    обича в ушите.

    22:12 04.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Какво

    8 13 Отговор
    остана от жаликте чалми?

    22:14 04.04.2026

  • 45 Копейкотрошач

    7 8 Отговор

    До коментар #36 от "Гробар":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #49

    22:14 04.04.2026

  • 46 Владо

    9 13 Отговор
    Руските сбъраняци не забогатяха ли като продадоха един танкер нафта на кубинците?

    22:15 04.04.2026

  • 47 ами вероятно

    7 9 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    част от нея е москва.

    22:17 04.04.2026

  • 48 Цък

    11 8 Отговор

    До коментар #7 от "Биби метни 2,3 атома.От по-малките":

    Нашите ЕП са много тъпи. Четете бе. Две три атомни бомби нищо няма да направят на Иран. Но 100 ракети по химическите предприятия на Израел и с еврейте е свършено. Четете тъпаци, има анализи на западни военни експерти. Израел много малък, а Иран е много много голям.

    Коментиран от #52, #53

    22:33 04.04.2026

  • 49 Гробар

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Копейкотрошач":

    Ти си от хомоперсонала на хфатки нали? Ръсиш мръсотии, но не те трият.

    22:55 04.04.2026

  • 50 Мирко

    7 4 Отговор
    С кандидат за световен МИРОТВОРЕЦ вече 36 дена ВОЙНА.

    Светът мълчи.

    Дано бяха дали толкова желаната награда на него че да не бяха почвали тази

    23:07 04.04.2026

  • 51 Тихо πръдляк!

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Не си компетентен в областа на геополитическата.

    23:07 04.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сатана Z

    12 7 Отговор
    С Израел като държава е свършено.В това не трябва да има никакво съмнение.

    Коментиран от #56

    23:36 04.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ким Чен Ун

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Режим, режим, ама си пишеш тук каквото искаш.

    00:39 05.04.2026

  • 58 Джихади Йово

    6 4 Отговор
    Значи Димона в Израел понеделник наистина ще стане на пух и прах!

    00:58 05.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.