Израелската армия потвърди, че е ударила нефтохимически комплекс в област Махшахр в югозападен Иран.

Според израелската страна, съоръжението е било атакувано, защото произведените там химикали са били използвани от иранските въоръжени сили.

„По време на ударите, Отбранителните сили ва Израел (IDF) са ударили съоръжение, което представлява една от двете централни фабрики за производство на взривни вещества, балистични ракети и други оръжия. Това е едно от основните производствени места за критични компоненти за балистични ракети“, твърди IDF.

По-рано в събота заместник-губернаторът на провинция Хузестан съобщи, че САЩ и Израел са извършили най-малко три удара по нефтохимически компании в Специалната икономическа зона Махшахр.

Според министерството, нефтохимическите компании Fajr-1 и Fajr-2, Rejal и Amir Kabir са били ударени.

Израелските военновъздушни сили едновременно са извършили две серии удари по Иран и Ливан, атакувайки над 200 различни цели там, съобщи пресслужбата на израелската армия.

Според изявлението, в Иран ударите са били насочени към военни съоръжения на Корпуса на гнардейците на ислямската революция, складове за оръжие, съоръжения за разработване и производство на ракети и системи за противовъздушна отбрана. В изявлението се добавя, че общо „десетки цели“ са били ударени на иранска територия.

Израелските военновъздушни сили са ударили ракетни установки, складове за оръжие и командни центрове на специалните сили „Радван“. Общо над 140 цели са били атакувани в Ливан по време на тази серия от удари, заяви армията.