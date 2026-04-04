Израелската армия потвърди, че е ударила нефтохимически комплекс в област Махшахр в югозападен Иран.
Според израелската страна, съоръжението е било атакувано, защото произведените там химикали са били използвани от иранските въоръжени сили.
„По време на ударите, Отбранителните сили ва Израел (IDF) са ударили съоръжение, което представлява една от двете централни фабрики за производство на взривни вещества, балистични ракети и други оръжия. Това е едно от основните производствени места за критични компоненти за балистични ракети“, твърди IDF.
По-рано в събота заместник-губернаторът на провинция Хузестан съобщи, че САЩ и Израел са извършили най-малко три удара по нефтохимически компании в Специалната икономическа зона Махшахр.
Според министерството, нефтохимическите компании Fajr-1 и Fajr-2, Rejal и Amir Kabir са били ударени.
Израелските военновъздушни сили едновременно са извършили две серии удари по Иран и Ливан, атакувайки над 200 различни цели там, съобщи пресслужбата на израелската армия.
Според изявлението, в Иран ударите са били насочени към военни съоръжения на Корпуса на гнардейците на ислямската революция, складове за оръжие, съоръжения за разработване и производство на ракети и системи за противовъздушна отбрана. В изявлението се добавя, че общо „десетки цели“ са били ударени на иранска територия.
Израелските военновъздушни сили са ударили ракетни установки, складове за оръжие и командни центрове на специалните сили „Радван“. Общо над 140 цели са били атакувани в Ливан по време на тази серия от удари, заяви армията.
27 Висока е подкрепата към Брюксел
До коментар #8 от "Атина Палада":оред данни от проучвания на Евробарометър (EP Autumn 2025 survey, публикуван февруари 2026 г.):
Висока стойност на членството: Мнозинство от 62% от гражданите смятат, че членството на тяхната страна в ЕС е "добро нещо".
Доверие в защитата: 66% от европейците искат ЕС да играе по-голяма роля в защитата им срещу глобални кризи и рискове за сигурността.
Фокус върху сигурността: Над две трети (68%) от европейците вярват, че страната им е под заплаха, а 52% се доверяват на ЕС да засили сигурността и отбраната.
Оптимизъм за бъдещето: Въпреки песимизма относно развитието на света (52%), мнозинство от европейците са оптимисти за собственото си бъдеще (76%), като оптимизмът е особено висок сред младите хора на възраст 15-30 години.
Основни приоритети: Гражданите искат Европейският парламент да приоритизира справянето с инфлацията и високите цени (41%), икономиката и създаването на работни места (35%), както и отбраната и сигурността (34%).
Контекст за 2026 г.:
Доверието е свързано с ролята на ЕС в енергийната независимост, отбраната и конкурентоспособността. През 2026 г. се засилва фокусът върху внедряването на технологии (като ИИ) и защитата на потребителите (напр. нови правила за гаранции от септември 2026
