Какво ще стане с ядрения материал на Иран?

Смята се, че Иран разполага с над 440 кг обогатен уран, който може да бъде използван за направата на оръжия. Въпреки обещанието на Тръмп да го превърне в "ядрен прах", Техеран успява да го държи извън обсега на САЩ.

Ядрената програма на Иран е източник на напрежение в продължение на десетилетия, като днес някои иранци свързват думи като "yellowcake" (уранов концентрат), "центрофуги" и "обогатяване" с криза, нестабилност и война. Настояването на режима за обогатяване на уран излага страната на тежки санкции, като някои оценки поставят преките икономически щети на около 3 трилиона евро.

Сега ядрената програма отново излезе на преден план. Съединените щати изглеждат особено фокусирани върху ядрените запаси на Иран - смята се, че Техеран разполага с над 440 килограма уран, обогатен до 60%, което е далеч над необходимото за граждански цели. Теоретично този материал може да бъде допълнително обогатен до 90% за сравнително кратко време, което ще го направи подходящ за използване в ядрени оръжия.

Ще работят ли САЩ и Иран заедно за обезопасяване на ядрения материал?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп често нарича този материал "ядрен прах", когато споменава 12-дневната война от 2025 г., в която по думите му той е бил "напълно унищожен".

Тръмп нееднократно е заявявал, че САЩ ще поемат контрола върху материала, но е давал противоречиви обяснения как точно ще стане това. Сред тях са твърдения, че САЩ ще "влязат, заедно с Иран, с много багери", за да го изкопаят изпод развалините - вероятно след постигане на мирно споразумение. През април Тръмп заяви, че Иран се е съгласил да предаде запасите си, докато миналата седмица намекна, че САЩ ще "понесат удар", защото "трябва да направим пътуване до Иран, за да вземем ядреното оръжие".

Иран все още не е потвърдил каквото и да е споразумение, свързано със запасите от уран. В интервю за американския новинарски канал CBS през март иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че материалът остава под развалините след миналогодишната атака и че Иран "няма програма" и "няма план" да го възстановява. В същото време Арагчи не изключи възможността за разреждане на силно обогатения уран като част от бъдещо споразумение със САЩ.

Неясно местоположение на ядрените запаси на Иран

Последната информация сочи, че Иран е готов да разреди част от запасите си, докато прехвърли останалата част в трета държава. Наскоро руският президент Владимир Путин заяви, че страната му е готова да съхранява обогатения уран на Иран. Все още обаче не е ясно къде точно се намира материалът и какви технически предизвикателства трябва да бъдат преодолени, за да се достигне до него.

Трите основни ядрени съоръжения на Иран - Исфахан, Фордо и Натанз - понесоха сериозни щети по време на миналогодишната операция "Среднощен чук". Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви в края на април 2026 г., че по-голямата част от силно обогатения уран вероятно все още се намира в ядрения комплекс в Исфахан. Според него 18 сини контейнера, за които се смята, че съдържат около 200 килограма обогатен уран, са влезли в тунел в Центъра за ядрени технологии в Исфахан на 9 юни 2025 г. - само четири дни преди началото на 12-дневната война.

Други обаче предлагат различна гледна точка, включително спекулации, че материалът вече се съхранява във Фордо или в иранската атомна електроцентрала в Бушер. Иран е заявил, че би извадил материала единствено под наблюдението на МААЕ. "Премахването на този материал от Иран не е технически невъзможно, но зависи и от много други фактори. Под строг контрол на МААЕ материалът може да бъде транспортиран и изнесен от страната", заяви Роланд Волф, специалист по физика и радиационна защита. "Трябва да се спазват специални мерки за безопасност. Тъй като Иран съхранява обогатения уран под земята, във Фордо, физическият достъп е труден", добави той.

Либия като модел?

Техническите предизвикателства при изнасянето на над 440 килограма обогатен уран от Иран са само част от проблема, като въпросите на сигурността вероятно ще бъдат още по-важни.

Джон Болтън, бивш посланик на САЩ в ООН и съветник по националната сигурност по време на първия мандат на Тръмп, посочи демонтажа на либийската ядрена програма в началото на 2000-те години. Той припомни, че тя е била "много по-малка" и изнасянето на ядрения материал през 2003–2004 г. е станало в "благоприятна среда", а не по време на конфликт. "Американски и британски представители дойдоха и буквално го опаковаха и го отнесоха в Оук Ридж, Тенеси, където се намира и днес", каза Болтън и добави: "Мисля, че бихме могли да направим нещо подобно с програмата на Иран при благоприятни условия, но това ще отнеме много повече време, защото тя е много по-напреднала. Най-важното е да не се позволи силно обогатеният уран или други елементи от програмата да попаднат в ръцете на терористи или други недържавни актьори", добави той.

Идеологията на режима в Иран е "фанатична"

Болтън заяви пред ДВ, че единственият начин да се гарантира, че Иран няма да може да създаде ядрени оръжия, е "да бъде премахнат режимът на аятоласите и Революционната гвардия".

"Тяхната идеология е фанатична и се основава на стремежи към доминация в рамките на ислямската общност и хегемония в Близкия изток. Те може да правят временни отстъпки. Не бих им се доверил, че ще спазват ангажиментите си в дългосрочен план, но изглежда, че се движим в тази посока", добави той.