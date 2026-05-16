Какво ще стане с ядрения материал на Иран?

16 Май, 2026 14:53 2 196 22

Deutsche Welle

Смята се, че Иран разполага с над 440 кг обогатен уран, който може да бъде използван за направата на оръжия. Въпреки обещанието на Тръмп да го превърне в "ядрен прах", Техеран успява да го държи извън обсега на САЩ.

Ядрената програма на Иран е източник на напрежение в продължение на десетилетия, като днес някои иранци свързват думи като "yellowcake" (уранов концентрат), "центрофуги" и "обогатяване" с криза, нестабилност и война. Настояването на режима за обогатяване на уран излага страната на тежки санкции, като някои оценки поставят преките икономически щети на около 3 трилиона евро.

Сега ядрената програма отново излезе на преден план. Съединените щати изглеждат особено фокусирани върху ядрените запаси на Иран - смята се, че Техеран разполага с над 440 килограма уран, обогатен до 60%, което е далеч над необходимото за граждански цели. Теоретично този материал може да бъде допълнително обогатен до 90% за сравнително кратко време, което ще го направи подходящ за използване в ядрени оръжия.

Ще работят ли САЩ и Иран заедно за обезопасяване на ядрения материал?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп често нарича този материал "ядрен прах", когато споменава 12-дневната война от 2025 г., в която по думите му той е бил "напълно унищожен".

Тръмп нееднократно е заявявал, че САЩ ще поемат контрола върху материала, но е давал противоречиви обяснения как точно ще стане това. Сред тях са твърдения, че САЩ ще "влязат, заедно с Иран, с много багери", за да го изкопаят изпод развалините - вероятно след постигане на мирно споразумение. През април Тръмп заяви, че Иран се е съгласил да предаде запасите си, докато миналата седмица намекна, че САЩ ще "понесат удар", защото "трябва да направим пътуване до Иран, за да вземем ядреното оръжие".

Иран все още не е потвърдил каквото и да е споразумение, свързано със запасите от уран. В интервю за американския новинарски канал CBS през март иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че материалът остава под развалините след миналогодишната атака и че Иран "няма програма" и "няма план" да го възстановява. В същото време Арагчи не изключи възможността за разреждане на силно обогатения уран като част от бъдещо споразумение със САЩ.

Неясно местоположение на ядрените запаси на Иран

Последната информация сочи, че Иран е готов да разреди част от запасите си, докато прехвърли останалата част в трета държава. Наскоро руският президент Владимир Путин заяви, че страната му е готова да съхранява обогатения уран на Иран. Все още обаче не е ясно къде точно се намира материалът и какви технически предизвикателства трябва да бъдат преодолени, за да се достигне до него.

Трите основни ядрени съоръжения на Иран - Исфахан, Фордо и Натанз - понесоха сериозни щети по време на миналогодишната операция "Среднощен чук". Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви в края на април 2026 г., че по-голямата част от силно обогатения уран вероятно все още се намира в ядрения комплекс в Исфахан. Според него 18 сини контейнера, за които се смята, че съдържат около 200 килограма обогатен уран, са влезли в тунел в Центъра за ядрени технологии в Исфахан на 9 юни 2025 г. - само четири дни преди началото на 12-дневната война.

Други обаче предлагат различна гледна точка, включително спекулации, че материалът вече се съхранява във Фордо или в иранската атомна електроцентрала в Бушер. Иран е заявил, че би извадил материала единствено под наблюдението на МААЕ. "Премахването на този материал от Иран не е технически невъзможно, но зависи и от много други фактори. Под строг контрол на МААЕ материалът може да бъде транспортиран и изнесен от страната", заяви Роланд Волф, специалист по физика и радиационна защита. "Трябва да се спазват специални мерки за безопасност. Тъй като Иран съхранява обогатения уран под земята, във Фордо, физическият достъп е труден", добави той.

Либия като модел?

Техническите предизвикателства при изнасянето на над 440 килограма обогатен уран от Иран са само част от проблема, като въпросите на сигурността вероятно ще бъдат още по-важни.

Джон Болтън, бивш посланик на САЩ в ООН и съветник по националната сигурност по време на първия мандат на Тръмп, посочи демонтажа на либийската ядрена програма в началото на 2000-те години. Той припомни, че тя е била "много по-малка" и изнасянето на ядрения материал през 2003–2004 г. е станало в "благоприятна среда", а не по време на конфликт. "Американски и британски представители дойдоха и буквално го опаковаха и го отнесоха в Оук Ридж, Тенеси, където се намира и днес", каза Болтън и добави: "Мисля, че бихме могли да направим нещо подобно с програмата на Иран при благоприятни условия, но това ще отнеме много повече време, защото тя е много по-напреднала. Най-важното е да не се позволи силно обогатеният уран или други елементи от програмата да попаднат в ръцете на терористи или други недържавни актьори", добави той.

Идеологията на режима в Иран е "фанатична"

Болтън заяви пред ДВ, че единственият начин да се гарантира, че Иран няма да може да създаде ядрени оръжия, е "да бъде премахнат режимът на аятоласите и Революционната гвардия".

"Тяхната идеология е фанатична и се основава на стремежи към доминация в рамките на ислямската общност и хегемония в Близкия изток. Те може да правят временни отстъпки. Не бих им се доверил, че ще спазват ангажиментите си в дългосрочен план, но изглежда, че се движим в тази посока", добави той.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 васко швепса

    19 2 Отговор
    ша го юснат връз еврейските тикви и те така баце,да се свръшва с еврейския спам завладел сички

    14:56 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ще стане

    14 3 Отговор
    ядрена бомба. Какво друго..

    Коментиран от #9

    15:02 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЗаЕдинПриятел

    27 2 Отговор
    Питам, защо ционистите имат право да имат ядрено оръжие?

    15:13 16.05.2026

  • 8 Ами

    23 2 Отговор
    При ядрената сделка между Иран и САЩ при Обама, обогатеният
    уран на Иран бе преданен в Русия за "отговорно пазене".
    Доста отдавна Русия предложи това оново да се случи,
    но Тръмп отхвърли това предложение.
    Най-накрая всичко ще се стане както бе предложила Русия.
    Резултата от цялата работа е, че Иран показа че е сила,
    а САЩ станаха за смях и загубиха Близкия Изток.

    15:14 16.05.2026

  • 9 Шопо

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ще стане":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия.

    15:15 16.05.2026

  • 10 Смърфиета

    6 3 Отговор
    Че Либия имаше ли ядрена централа? Ако беше имала, Червеняшка, Нася Ненова, Сиропуло и останалите щяха да работят там. Вероятно са отнесли в Оук Ридж, ТН няколко десетки грама обогатен уран от университета в Триполи. В Южна либия, богата на уран руда може да си напълните два коша и да ги качите на камила, а в Триполи да задвижите турбините с бензинов агрегат, направен от двигател на стар пътнически самолет Туполев. И така, няколко десетки коша на гърба на едногърби камили, като ги смелите, третирате с киселина, и отделите с дестилирана вода урана, вече имате изходна точка за експерименти.

    15:19 16.05.2026

  • 11 Кво ще стане с ядрения материал на Иран?

    9 4 Отговор
    Ще доядренизират вкиснатото желе с гъбки мухоморки, барабар и техните говедаpо-юдейски господари!

    Коментиран от #12

    15:20 16.05.2026

  • 12 Смърфиета

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кво ще стане с ядрения материал на Иран?":

    За да отделиш желязото, и остатъчните хром, никел, кобалт, трябва първо да сепарираш най-напред кафявия железен оксид от червения железен оксид. Къде в уравнението трябва да сложиш тази стъпка? Да видим, кой разбира.

    Коментиран от #14, #18

    15:26 16.05.2026

  • 13 е па

    4 2 Отговор
    Нали рижко им го зема. Още ли има😂

    15:32 16.05.2026

  • 14 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смърфиета":

    Не е железен оксид а магнетит Fe3O4.

    Коментиран от #16

    15:35 16.05.2026

  • 15 Баба Гицка

    0 2 Отговор
    Бай Дончо го намами на чалмите

    15:43 16.05.2026

  • 16 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Баща ти явно го е копал у Бухово, ама не е това. Ти разлика между минерал и съединение правиш ли? Ама за едно си прав, да знаеш. Мое да тресне.

    16:01 16.05.2026

  • 17 Ще го дадът на дв всичкия като колет

    3 1 Отговор
    Дв ненормални сте

    16:02 16.05.2026

  • 18 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смърфиета":

    Повтарям задачата така. За да извлечете чиста сол на U от уранова руда с формула UFeCrNiCo с респективните им соли, как да сепарирате първо оксидите на желязото? Просто е.

    Коментиран от #19

    16:13 16.05.2026

  • 19 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Смърфиета":

    Айде, ще добавя към формулата и Аl + Si. И?

    16:15 16.05.2026

  • 20 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Ще го разпръсне над Обетенова земя еврейска.

    17:33 16.05.2026

  • 21 Горски

    3 1 Отговор
    Тръмпа и Нетеняхуто убиват безмилостно подред и разрушават масово в чужди страни за мир и всъщност се защитават, а всички останали са агресори, това е опорката на нашите медии. Ще разберат по трудния начин, че влязат ли сухопътни войски в Иран, излизане няма, пардон само ковчези. Според една новина от секретните служби на сащ и мосад запасите на иранските ракети са 90 процента и още иран не е използвал главните си ракети,така че пак ще има пробити железни легени и потънали краварски корита из средиземно море. Този уран пръснат из цял Иран, дето нито го знае колко е, нито къде е. Колко е бил в началото, а колко е унищожен когато бомбардираха Фордо ? Братята-перси да прережат подводните кабели по дъното на Ормузкия проток и всичко ще се оправи ! Вашингтон сам започва да се уморява от безкрайното управление на кризата. Тръмп търси изход от едновременното напрежение около Иран, Ормуз, Газа и Ливан. Израелската стратегия за постоянна ескалация започва да влиза в противоречие с американската необходимост от контролирана стабилизация. Това не означава разрив между САЩ и Израел. Такъв сценарий е малко вероятен. Но означава, че Белият дом вече гледа на Нетаняху и като на политически риск.

    17:46 16.05.2026

  • 22 Бум бум бум Тел Авив

    1 1 Отговор
    Ще стане на ядрени бойни глави ,които ще бъдат инсталирани на иранските хиперзвуци с които персите ще направят исрал на мармалад

    18:12 16.05.2026

