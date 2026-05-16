Чистката продължава! Израелската армия ликвидира и началника на военното крило на "Хамас"

Началникът на военното крило на "Хамас" - Из ал-Дин ал-Хадад, е бил убит при израелските удари от 15 май. За това съобщи високопоставен служител на организацията пред "Ройтерс".
"Хамас" все още не е потвърдил публично смъртта на Хадад.
Вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, в съвместно изявление с министъра на отбраната Израел Кац, че Хадад е бил мишена, въпреки че не стана ясно дали е бил убит.
По думите на двамата Хадад е бил архитект на атаките от 7 октомври 2023 г., предприети от бойците на "Хамас", които доведоха до войната в Газа.
Из ал-Дин ал-Хадад, който стана военен началник на групировката след убийството на Мохамед Синуар от Израел през май 2025 г., "е отговорен за убийството, отвличането и вредите, причинени на хиляди израелски цивилни и войници", се посочва в изявлението на Нетаняху и Кац.
При атаката вчера медици в Газа заявиха, че най-малко седем души, включително три жени и едно дете, са били убити и най-малко 50 са ранени при въздушни удари, насочени към апартамент и превозно средство.
