Заради руската заплаха и хаоса при Тръмп: Франция обяви "военен режим", увеличава запасите от дронове, бомби и ракети

Франция планира да увеличи запасите си от дронове с 400% до 2030 г., сочи проект на закон за военно планиране, пише Politico.

Според документа Франция възнамерява също така да увеличи запасите си от управляеми бомби AASM Hammer с 240% и ракети Aster и Mica с 30%.

Документът отпуска 8,5 милиарда евро за нови оръжия и показва подготовката на страната за евентуален конфликт с висока интензивност на фона на боевете в Украйна и Близкия изток.

Проектът на закона предлага и значително увеличение на военните разходи: до 63,3 милиарда евро през 2027 г., 68,3 милиарда евро през 2028 г., 72,8 милиарда евро през 2029 г. и 76,3 милиарда евро през 2030 г.

Текстът подчертава, че тези мерки са насочени към подготовка на икономиката за „военен режим“. „Това се отразява в увеличаване на поръчките и доставките и в адаптирането на индустриалната инфраструктура“, се казва в проекта.

Ускоряването на военните програми е свързано с нарастващите опасения в Европа относно евентуален конфликт с Русия до края на десетилетието, както и с несигурността около политиката на САЩ след завръщането на Доналд Тръмп на власт, се посочва в статията.

Франция обаче не планира да разширява въоръжението си с нови изтребители или фрегати. Вместо това Париж обмисля разработването на нов танк, който да замени Leclerc до края на 30-те години на 21 век. В проекта се посочват и евентуални забавяния във френско-германската програма за разработване на танк от следващо поколение и фактическото оттегляне от европейския проект за безпилотни летателни апарати Eurodrone, за който финансиране не е предвидено в документа. Очаква се окончателният вариант на закона да бъде представен от правителството на 8 април.

По-рано заместник-командващият на френските военновъздушни сили, генерал Доминик Тардиф, заяви, че неговите задължения включват подготовка на френската военна авиация за потенциална руска атака срещу НАТО до 2029 г. Френският генерал отбеляза, че военновъздушните сили на източния фланг на НАТО, по-специално на балтийските държави и Румъния, не могат да осигурят достатъчна сигурност за блока.

Миналата година началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили Фабиен Мандон призова военните да се подготвят за „сблъсък след три до четири години“ с Русия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също заяви, че алиансът ще бъде следващата цел на Русия. В контекста на руската заплаха той призова страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана и производството на оръжие.