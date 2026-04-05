Заради руската заплаха и хаоса при Тръмп: Франция обяви "военен режим", увеличава запасите от дронове, бомби и ракети

5 Април, 2026 03:59, обновена 5 Април, 2026 04:08 2 118 16

Париж обмисля разработването на нов танк, който да замени Leclerc

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция планира да увеличи запасите си от дронове с 400% до 2030 г., сочи проект на закон за военно планиране, пише Politico.

Според документа Франция възнамерява също така да увеличи запасите си от управляеми бомби AASM Hammer с 240% и ракети Aster и Mica с 30%.

Документът отпуска 8,5 милиарда евро за нови оръжия и показва подготовката на страната за евентуален конфликт с висока интензивност на фона на боевете в Украйна и Близкия изток.

Проектът на закона предлага и значително увеличение на военните разходи: до 63,3 милиарда евро през 2027 г., 68,3 милиарда евро през 2028 г., 72,8 милиарда евро през 2029 г. и 76,3 милиарда евро през 2030 г.

Текстът подчертава, че тези мерки са насочени към подготовка на икономиката за „военен режим“. „Това се отразява в увеличаване на поръчките и доставките и в адаптирането на индустриалната инфраструктура“, се казва в проекта.

Ускоряването на военните програми е свързано с нарастващите опасения в Европа относно евентуален конфликт с Русия до края на десетилетието, както и с несигурността около политиката на САЩ след завръщането на Доналд Тръмп на власт, се посочва в статията.

Франция обаче не планира да разширява въоръжението си с нови изтребители или фрегати. Вместо това Париж обмисля разработването на нов танк, който да замени Leclerc до края на 30-те години на 21 век. В проекта се посочват и евентуални забавяния във френско-германската програма за разработване на танк от следващо поколение и фактическото оттегляне от европейския проект за безпилотни летателни апарати Eurodrone, за който финансиране не е предвидено в документа. Очаква се окончателният вариант на закона да бъде представен от правителството на 8 април.

По-рано заместник-командващият на френските военновъздушни сили, генерал Доминик Тардиф, заяви, че неговите задължения включват подготовка на френската военна авиация за потенциална руска атака срещу НАТО до 2029 г. Френският генерал отбеляза, че военновъздушните сили на източния фланг на НАТО, по-специално на балтийските държави и Румъния, не могат да осигурят достатъчна сигурност за блока.

Миналата година началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили Фабиен Мандон призова военните да се подготвят за „сблъсък след три до четири години“ с Русия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също заяви, че алиансът ще бъде следващата цел на Русия. В контекста на руската заплаха той призова страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана и производството на оръжие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пак ли пропаганда 😄

    33 1 Отговор
    Каква заплаха от Русия, като денонощно я анатемосвате и спонсорирате агресия срещу нея! Заплахата сте вие нещастници! Способни сте във война да вкарате и Европа, без Русия да се интересува от вас!

    04:17 05.04.2026

  • 3 провинциалист

    22 0 Отговор
    "е свързано с нарастващите опасения в Европа относно евентуален конфликт с Русия до края на десетилетието" - мда, Европа толкова нарастващо се опасява, че накрая за всеки случай тя ще нападне.

    04:18 05.04.2026

  • 4 Ти си

    25 0 Отговор
    Това сега немога да го разбера - Русия пид санкции вече трета година . Неможе да се справи с Украйна , дият се с лопатки и чипове от перални , икономиката им на колене а пък сега била заплаха за Европа !? А пък и за какво и е на Русия Европа ? Какво има в нея , ресурси ли има икономика ли има на Русия територия ли и трябва или си търси ядове с чертички и араби при положение си има достатъчно талисманите в задния двор ?

    04:21 05.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината

    21 2 Отговор
    "Руската заплаха" е само пропаганден трик на урсулите да плашат народа си.
    Защо ли?

    04:35 05.04.2026

  • 7 Е, добре

    13 1 Отговор
    Ще имат много бомби и ракети. А кой ще ги изстрелва? Мароканците ли? Че то няма французи вече. Марокания остава там на това място.

    05:01 05.04.2026

  • 8 Балонът се надува

    17 2 Отговор
    Надувайте момчета, да стане на парчета....Бум. натам отиват нещата. Светът се побърка. Едва ли скоро ще се оправи? На този фон, 80-те г. на миналият век бяха едни от най-спокойните за света. Но, лъжекомунистите решиха да станат олигарси и се започна цялата тази бъркотия... Е, станаха, ама цял сват вече се "развинти"!

    05:07 05.04.2026

  • 9 Самосбъдваща се прогноза

    13 1 Отговор
    Франсетата постоянно фантазират за конфликт с Русия, и накрая ще си го получат. Разбира се, ако мигранските клетки не ги ударят с вътрешен тероризъм преди това, тъй като в много големи градове франсетата са малцинство вече. Не е ясно кой ще воюва за тях???

    05:57 05.04.2026

  • 10 Каква заплаха?

    15 0 Отговор
    Каква е тая руска заплаха? Извинение и измислица.

    06:03 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НАШИ УЧЕНИ СА ПОСТРОИЛИ ДРОН

    2 0 Отговор
    КОЙТО САМ ТЪРСИ И НАМИРА БА БОИЕ БИ ! НЕ СМЕЯТ ДА ГО ПРОБВАТ ЩОТО .................. ЗНАЯТ НАКЪДЕ ШЕ ТРЪГНЕ !

    06:59 05.04.2026

  • 13 БЕЗ РУСКА ЗАПЛАХА

    5 1 Отговор
    НЯМА КАК ДА СЕ КРАДЕ ЗАКОННО А ВСИЧКИ ЗНАЯТ ЧЕ МАКРОН ТРЯБВА ДА ХРАНИ ДОСТА ДЕЦА ОТ МЪЖЪ СИ !

    07:03 05.04.2026

  • 14 АЛО АЛО

    4 0 Отговор
    РУСИЯ СИ ЗНАЕ РАБОТАТА !

    07:42 05.04.2026

  • 15 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    С ,,чаршафлиите" дето се разхождат из Франция,едва ли.

    08:43 05.04.2026

  • 16 нпо агент

    0 0 Отговор
    Европа няма да издържи и един ден война с Русия..Руснаци имат територия има къде да се покрият от ракети..Европейци обаче нямат такъв шанс ..десетки милиони ще изгорят..Разбира се Макорони и др. политици ще са на сигурно място..но като излязат ще ги обесят с крака надолу..както нахравиха италианци с Мусолини..Така стоят нещата..Тръмп вече показа че НАТО умря..и хич не го интересуват евро идиоти..

    16:14 05.04.2026

