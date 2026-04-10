Тръмп: За мен е чест и гордост да подкрепя Виктор Орбан. Той е силен лидер, който защитава Унгария

Американският президент Доналд Тръмп потвърди подкрепата си за унгарския премиер Виктор Орбан преди парламентарните избори в европейската страна.

Американският държавен глава нарече в Truth Social.унгарския премиер „силен лидер, който е доказал, че постига феноменални резултати“.

„Виктор работи усърдно, за да защити Унгария, да развие икономиката ѝ, да създаде работни места, да насърчи търговията, да се бори с нелегалната имиграция и да поддържа закона и реда“, каза Тръмп, добавяйки, че отношенията между САЩ и Унгария „са достигнали нови висоти“.

„Горд бях да подкрепя Виктор по време на кандидатурата му за преизбиране през 2022 г. и за мен е чест да го направя отново“, подчерта Тръмп. Той отбеляза, че Орбан „никога няма да разочарова унгарския народ“.

Тръмп вече изрази подкрепа за настоящия унгарски премиер на предстоящите избори. Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс завърши двудневното си посещение в Будапеща на 8 април. По време на срещата си с Орбан и на публични събития Ванс му пожела успех на изборите.

Парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Управляващата партия на Орбан Фидес - Унгарски граждански съюз си съперничи с опозиционната партия Тиса, чийто лидер Петер Мадяр се радва на подкрепата на лидерите на ЕС и води в социологическите проучвания.