Тръмп: За мен е чест и гордост да подкрепя Виктор Орбан. Той е силен лидер, който защитава Унгария

Американският президент Доналд Тръмп потвърди подкрепата си за унгарския премиер Виктор Орбан преди парламентарните избори в европейската страна.
Американският държавен глава нарече в Truth Social.унгарския премиер „силен лидер, който е доказал, че постига феноменални резултати“.
„Виктор работи усърдно, за да защити Унгария, да развие икономиката ѝ, да създаде работни места, да насърчи търговията, да се бори с нелегалната имиграция и да поддържа закона и реда“, каза Тръмп, добавяйки, че отношенията между САЩ и Унгария „са достигнали нови висоти“.
„Горд бях да подкрепя Виктор по време на кандидатурата му за преизбиране през 2022 г. и за мен е чест да го направя отново“, подчерта Тръмп. Той отбеляза, че Орбан „никога няма да разочарова унгарския народ“.
Тръмп вече изрази подкрепа за настоящия унгарски премиер на предстоящите избори. Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс завърши двудневното си посещение в Будапеща на 8 април. По време на срещата си с Орбан и на публични събития Ванс му пожела успех на изборите.
Парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Управляващата партия на Орбан Фидес - Унгарски граждански съюз си съперничи с опозиционната партия Тиса, чийто лидер Петер Мадяр се радва на подкрепата на лидерите на ЕС и води в социологическите проучвания.
2 Защо
3 Защо ли
До коментар #2 от "Защо":Този Орбанчо ми прилича на наш Шиши, даже и по кг.
12 Вашето мнение
До коментар #9 от "Хмм":А мелони? Тя само за стискане на пъпешчетата ли е?
До коментар #10 от "Копейка в шок":за кого ? За ЕССР - а !
Полша, Италия, България - това са американските анклави в Европа ☝️
25 Е да де
До коментар #12 от "Вашето мнение":и по-скоро натам, накъдето духа вятърът. По това време вятърът духа от юг нагоре, така че Мелони възражда оста с Германия, както през Втората световна война. Очаквайте скоро на екраните.
07:10 10.04.2026
34 Тома
До коментар #2 от "Защо":Прилича ти защото той е също от другия бряг
и руската "пета колона" в Унгария!!!
До коментар #42 от "Аз съм Гомил":Тебе това ли те учиха в Петрохан ?
До коментар #33 от "Мими Кучева🐕":Човекът е написал само верни неща. Достатъчно умен е, за разлика от други драскачи тука.
51 Ще има и още
До коментар #3 от "Защо ли":Е да де, ама нашият е с наложени санкции, а онзи с подкрепа. Пък асъл едно и също са....
Иначе точно сега, подкрепа от този най вероятно ще има обратен ефект върху избирателите.
08:40 10.04.2026
54 Стамат
До коментар #14 от "Горан":Първо трябва да си прибере Унгарците слугуващи из Европа също като нашия арбайтер, но едва ли ще искат. И те, половината им младежи и работната им възраст избягаха от дългото му диктаторство. Ние, Турците и Унгарците ако се приберат и Европа няма работници слуги , а от там и икономика. Така и без воина ,все още пазим Ханс от пълно цивилизационно претопяване на което го подложи Меркел. Все по-трудно.
55 Орбан Тъпана
Да се надява и
Путин и Тръмп
Да натискат да го преизберат.
До такава степен е Забатачил Унгария
Че даже и Двамата Дърти Издуханяци
Не може да го спасят .
56 По скоро в Мар А Лаго
До коментар #11 от "Смех бате":След като подписа договор
За Американския Петрол
И Ядрената енергетика
Орбан едва ли
Ще го приютят в Кремъл.
Съд Сигурност Путин
Е Бесен на Унгарския Плъх.
