Тръмп: За мен е чест и гордост да подкрепя Виктор Орбан. Той е силен лидер, който защитава Унгария

10 Април, 2026 06:28, обновена 10 Април, 2026 06:36 1 490 57

Парламентарните избори в европейската страна са насрочени за 12 април

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп потвърди подкрепата си за унгарския премиер Виктор Орбан преди парламентарните избори в европейската страна.

Американският държавен глава нарече в Truth Social.унгарския премиер „силен лидер, който е доказал, че постига феноменални резултати“.

„Виктор работи усърдно, за да защити Унгария, да развие икономиката ѝ, да създаде работни места, да насърчи търговията, да се бори с нелегалната имиграция и да поддържа закона и реда“, каза Тръмп, добавяйки, че отношенията между САЩ и Унгария „са достигнали нови висоти“.

„Горд бях да подкрепя Виктор по време на кандидатурата му за преизбиране през 2022 г. и за мен е чест да го направя отново“, подчерта Тръмп. Той отбеляза, че Орбан „никога няма да разочарова унгарския народ“.

Тръмп вече изрази подкрепа за настоящия унгарски премиер на предстоящите избори. Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс завърши двудневното си посещение в Будапеща на 8 април. По време на срещата си с Орбан и на публични събития Ванс му пожела успех на изборите.

Парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април. Управляващата партия на Орбан Фидес - Унгарски граждански съюз си съперничи с опозиционната партия Тиса, чийто лидер Петер Мадяр се радва на подкрепата на лидерите на ЕС и води в социологическите проучвания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    24 19 Отговор
    Акушерката мисли да изроди преврат в Унгария и сглобка 2 между ппдб, герб и дпс в България, та да видим.

    06:39 10.04.2026

  • 2 Защо

    26 19 Отговор
    ли този Петер Мадяр ми прилича на наш Гюро ?

    Коментиран от #3, #34

    06:39 10.04.2026

  • 3 Защо ли

    34 27 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Този Орбанчо ми прилича на наш Шиши, даже и по кг.

    Коментиран от #51

    06:43 10.04.2026

  • 4 Вашето мнение

    32 7 Отговор
    Непрекъснато се чудя, кой е по-смешен измежду акушерката и рижия?

    06:43 10.04.2026

  • 5 Гарга Сарис

    12 1 Отговор
    А в подкрепата влиза ли подкрепа на топки (бели бъбреци)?

    06:44 10.04.2026

  • 6 Лудият американски тромпет

    24 21 Отговор
    Гнусната рижа гнида, която насърчава всички врагове на САЩ.... Включително гнусния дебел слуга на кремълския дъртак.

    06:44 10.04.2026

  • 7 Тръмпи

    27 8 Отговор
    С тази моя подкрепа съвсем го закопах на изборите Орбан, ха ха хаааа!

    06:44 10.04.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    16 20 Отговор
    Официално заявявам, че аз и Русия нямаме нищо общо с Орбан Викторович и Сиярто ☝️ Надявам се тази наша позиция ще допринесе изключително много за пабедата на Орбан Викторович, който няма второ руско гражданство. Заклевам се !!! 😁

    06:44 10.04.2026

  • 9 Хмм

    22 7 Отговор
    След като Тръмп казва, където и да стои и където и да отиде, че изобщо не се нуждае от Европа, нито от НАТО, и ги проклина с най-лошите думи, защо се бори толкова дълго със зъби и нокти, за да задържи Орбан на власт? Има ли друг трамплин в Европа, или това е единственият, и ако го загуби, няма да има никакво влияние върху европейските въпроси и бизнес?

    Коментиран от #12

    06:45 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смех бате

    23 17 Отговор
    Къде ще бяга Орбан след изборите?

    Коментиран от #56

    06:47 10.04.2026

  • 12 Вашето мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    А мелони? Тя само за стискане на пъпешчетата ли е?

    Коментиран от #25

    06:47 10.04.2026

  • 13 Исторически факти

    23 9 Отговор
    Това унищожи Орбан. Подкрепа от Тръмп значи смърт.

    06:48 10.04.2026

  • 14 Горан

    7 23 Отговор
    Браво. Човеса е умен. И с тръмп и с путин. Само унгария ,сърбия и македония ще поснавят еу на място. А после унгария си взима закалпатието и украйна.сърбия шопско и врачанско,а макета пирин. Естествено Путин е с тях. А Радев като друтар на Вучич и Орвав ще им стисне ръцете.

    Коментиран от #54

    06:50 10.04.2026

  • 15 Как

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Копейка в шок":

    за кого ? За ЕССР - а !

    06:51 10.04.2026

  • 16 Гого

    21 8 Отговор
    С тая " подкрепа" Орбан загуби още 5%

    06:52 10.04.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    21 10 Отговор
    С тази подкрепа Орбан улетают у воздух. Авторитета на Тръмп в момента е 0.

    06:52 10.04.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    26 7 Отговор
    Целият свят се подиграва на Тръмп. Що за подкрепа е това?

    06:53 10.04.2026

  • 19 Баба Гошка

    19 3 Отговор
    На ТрЪмП имиджа му толкоз падна, че е по-добре да не подкрепя Орбан, защото ефекта ще е обратен. Хората се оттввратиха от хамериканските плячколюбци, търсещи по цял свят какво да заграбят. Орбан е единствения, поставящ спънки за укризметта да бъде пусната експрессно в ЕСЕС и да ни залее с организирана престъппност, насилие и зловредна наглост. Дано се задържи на власт. Иначе всички ще страдаме

    06:59 10.04.2026

  • 20 Ало Ало

    10 3 Отговор
    И Мъдуро подкрепя Мадяр...

    07:01 10.04.2026

  • 21 Пич

    5 7 Отговор
    Урсула сега спи толкова неспокойно, че се върти на пълни обороти на 180°!!! Как го прави идеален, незнам, но тя може всичко!!!

    07:02 10.04.2026

  • 22 Хахаха

    11 3 Отговор
    Кретени и двамата съе пътници

    07:04 10.04.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    8 4 Отговор
    "...Има ли Дони друг трамплин в Европа..."

    Полша, Италия, България - това са американските анклави в Европа ☝️

    07:05 10.04.2026

  • 24 боклук

    8 3 Отговор
    Намеса!

    07:08 10.04.2026

  • 25 Е да де

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    и по-скоро натам, накъдето духа вятърът. По това време вятърът духа от юг нагоре, така че Мелони възражда оста с Германия, както през Втората световна война. Очаквайте скоро на екраните.

    07:10 10.04.2026

  • 26 Баба ти

    11 1 Отговор
    Бай Дончо да те подкрепи сега все едно някой да те прокълне на това време и тая всеодайна човешка любов към него.

    07:14 10.04.2026

  • 27 ПолиТолог

    4 5 Отговор
    Край нямат мъките козяшки,за жълти стотинки станаха за резил ,не знаят вече за кого и против кого да викат всеки ден спуснатата директива се мени,не че има изобщо някакво значение в реалния живот,едни пари хвърлени на вятъра за помми ярри .Викат хем за Осрайна ,хем за ИзХелл ,а сега и против Орбан,а вечер отново обикалят кофите 😂😂😂 ...

    07:16 10.04.2026

  • 28 О паааа

    0 0 Отговор
    Какви я мислеха, какво стана!

    07:17 10.04.2026

  • 29 Тръмп:

    7 3 Отговор
    Аз подкрепям нашия троянски кон в ЕС.

    07:24 10.04.2026

  • 30 С или без Тръмп

    7 4 Отговор
    Орбан е глътнал вода и потъва. Кажете чао и гледайте напред.

    Коментиран от #37

    07:27 10.04.2026

  • 31 Не е учудващо

    9 7 Отговор
    Тръмп осъществява мечтата на своя “прекрасен“ приятел Путин и направи много повече за подкопаването на авторитета на НАТО , отколкото Путин и след заплахата на Тръмп да унищожи цяла една цивилизация и че Ванс който обяви ЕВРОПА и европейската ДЕМОКРАЦИЯ и цивилизация за враг на САЩ, бе в Унгария да подкрепя Орбан , вече е показателен факт и говори сам по себе си, защо и Тръмп подкрепя Виктор Орбан...!!!

    Коментиран от #33

    07:28 10.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тома

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Прилича ти защото той е също от другия бряг

    07:43 10.04.2026

  • 35 Пламен

    5 1 Отговор
    Един калпазанин подкрепя друг калпазанин . :)

    Коментиран от #42

    07:45 10.04.2026

  • 36 Оракула от Делфи

    5 1 Отговор
    С такива "добронамерени пълководци", "Подкрепата" е по скоро , погребална процесия за партията на Орбан,
    и руската "пета колона" в Унгария!!!

    Коментиран от #40

    07:45 10.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 И аз съм лидер...

    0 1 Отговор
    Моля подкрепете ме...Балкански профхханнии

    07:47 10.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пламен

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Аз съм Гомил":

    Тебе това ли те учиха в Петрохан ?

    Коментиран от #44

    07:54 10.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Госあ

    4 0 Отговор
    Това е антиреклама, бай дъ уей

    08:09 10.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Коста

    5 0 Отговор
    Аз ако бях на мястото на Орбан щях да се разгранича от лудото дядо. Не мисля че вече носи актив на някой подкрепата на един психично и душевно болен дърт пезевенк.

    08:28 10.04.2026

  • 49 Саша Грей

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мими Кучева🐕":

    Човекът е написал само верни неща. Достатъчно умен е, за разлика от други драскачи тука.

    08:34 10.04.2026

  • 50 4567

    4 0 Отговор
    Тръмп не се ли превърна в американския Пеевски - разваля всичко, до което се докосне?

    08:36 10.04.2026

  • 51 Ще има и още

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защо ли":

    Е да де, ама нашият е с наложени санкции, а онзи с подкрепа. Пък асъл едно и също са....
    Иначе точно сега, подкрепа от този най вероятно ще има обратен ефект върху избирателите.

    08:40 10.04.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 2 Отговор
    Скоро унгарците ша изнасилят Орбан.

    08:44 10.04.2026

  • 53 Васил

    5 1 Отговор
    Един диктатор подкрепя друг диктатор каква идилия.

    08:59 10.04.2026

  • 54 Стамат

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Горан":

    Първо трябва да си прибере Унгарците слугуващи из Европа също като нашия арбайтер, но едва ли ще искат. И те, половината им младежи и работната им възраст избягаха от дългото му диктаторство. Ние, Турците и Унгарците ако се приберат и Европа няма работници слуги , а от там и икономика. Така и без воина ,все още пазим Ханс от пълно цивилизационно претопяване на което го подложи Меркел. Все по-трудно.

    09:00 10.04.2026

  • 55 Орбан Тъпана

    0 1 Отговор
    Докъде я Докара

    Да се надява и

    Путин и Тръмп

    Да натискат да го преизберат.

    До такава степен е Забатачил Унгария

    Че даже и Двамата Дърти Издуханяци

    Не може да го спасят .

    09:06 10.04.2026

  • 56 По скоро в Мар А Лаго

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Смех бате":

    След като подписа договор
    За Американския Петрол
    И Ядрената енергетика

    Орбан едва ли
    Ще го приютят в Кремъл.

    Съд Сигурност Путин
    Е Бесен на Унгарския Плъх.

    09:09 10.04.2026

  • 57 Хмм

    0 0 Отговор
    външната намеса е лош знак

    09:14 10.04.2026