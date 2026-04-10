Силяновска призова за креативност при четене на двустранните протоколи с България

10 Април, 2026 10:47 1 986 55

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова

Северномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова призова за различно прочитане на протоколите от заседанията на Съвместната междуправителствена конференция между България и Северна Македония, пише Нова телевизия

Този принцип много наподобява подхода на Скопие в мултидисциплинарната комисия, която е част от Договора за приятелство и добросъседство между България и Северна Македония от 2017 г., пише БГНЕС. Там учените от Скопие призовават за прилагане на непознатия в научните среди „мултиперспективен подход“.
Това на практика означава да се допуска изопачаване на историческите факти, събития и личности. Поради това поведение работата на комисията е напълно блокирана от години.

„Креативността понякога е необходима. Има различни възможности за тълкуване на протоколите, но това са въпроси, които изискват внимателен подход“, каза Силяновска в предаването „Клик Плюс“ по ТВ 21.

Думите на Силяновска идват в момент, в който докладчика на ЕП за Северна Македония Томас Вайц внесе своя доклад за страната за 2025 г. В изменение 108 Вайц предлага в текста на бъдещата резолюция да бъде записано, че Европейският парламент „призовава правната служба на Съвета спешно да изясни всички неясноти относно правния статут на втория двустранен протокол към Договора за добросъседство и приятелство между двете страни във връзка с процеса на присъединяване“.

Президентът заяви, че винаги е имала добри отношения и е водила дълги разговори с президента на България Румен Радев (2017 г. - 2026 г.), въпреки че са имали различни гледни точки. Тя добави, че не винаги остават твърди възгледи по даден въпрос, като тези на Радев за членството на Северна Македония в ЕС.
Македония не само върви рамо до рамо с водещите кандидати за членство в Европейския съюз, но в определени сегменти дори е пред някои от тях, каза Силяновска. Тя подчерта, че процесът на присъединяване трябва да се провежда въз основа на факти и критерии, а не на ирационални искания.

„Говорим за политика, основана на доказателства, а не на ирационални условия. Това показва, че не само сме рамо до рамо с основните претенденти за бързо членство в ЕС, но сме и по-добри от някои от тях“, подчерта държавният глава.

Тя посочи, че македонското законодателство е до голяма степен хармонизирано с европейското. Това според нея е допълнителен аргумент за напредъка на страната в процеса на европейска интеграция, но все пак предупреди, че въпреки изпълнението на условията, процесът може да бъде блокиран от държавите членки.

„Дори най-бързите кандидати могат да затворят клъстери и глави, но утре държава членка отново може да наложи вето и да отвори въпроси, които нямат нищо общо с критериите от Копенхаген, а са свързани с история и култура“, каза Силяновска.

Според президента именно такива въпроси не трябва да бъдат част от преговорния процес и за тях не са необходими допълнителни гаранции.

Тя оцени, че е парадоксално да се иска от държавите-членки на Европейския съюз гаранция, че ще спазват решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, като се има предвид, че те вече са се ангажирали с него, приемайки европейските правни стандарти. Силяновска посочи, че често се чува позицията, че никой не може да дава гаранции, но това обикновено се свързва с правото на вето, което членовете на ЕС имат.

Според нея гаранциите са неразделна част от европейското право и учредителните документи на Съюза.

„Ако Европейският съюз е подписал и ратифицирал Европейската конвенция за правата на човека и е признал юрисдикцията на Съда в Страсбург, тогава е парадоксално да се иска гаранция, че тези решения ще бъдат спазвани. Решенията на Съда трябва да се прилагат за всички членове на ЕС“, подчерта президентът.

Тя припомни, че в рамките на Съвета на Европа в миналото са предприемани сериозни мерки срещу държави, които са нарушавали основни задължения, включително възможността за изключване от организацията.

Силяновска каза, че Лисабонският договор, вдъхновен от Копенхагенските критерии, ясно заявява, че националната и културна идентичност на държавите и народите, както и достойнството и неприкосновеността на гражданите, се зачитат.

„Тези принципи могат да се прилагат за държавите-членки на Европейския съюз, а не за страните кандидатки“, добави президентът.

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, което е одобрено от всички страни-членки на ЕС. Според Преговорната рамка, за да стартират преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в преамбюла на македонската конституция. Северна Македония също така трябва да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Генчовска и Османи преди 3 години постановява, че Скопие изразява съгласие следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и два члена от своята Конституция.

В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония.

Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България. Протоколът също така предвижда противодействие на говора на омразата срещу българите и България, който се ползва с огромна институционална и медийна подкрепа, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Силяновска Селянска

    46 2 Отговор
    Кривия макарон, през който ще гледате ЕС!

    11:04 10.04.2026

  • 3 Макрон

    31 6 Отговор
    Имаме си Унгария,Словакия, защо ни е още един троянски кон?

    Коментиран от #5

    11:04 10.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руснаков

    37 4 Отговор
    Бла...бла...както всеки път,вместо да впишат българите в Конституцията на РСМ,,,ще донесат вода от 9 дола,само и само това да не стане...Не може това недоразумение Вайс,който явно не познава дълбоките корени между РБ и РСМ,...че те са били един народ в миналото..,да дава оценка и предложения...Отдавна е време ЕС да им каже ясно и категорично Правилата за влизане и да остави без уши Вайс...

    11:08 10.04.2026

  • 7 Така е

    13 18 Отговор

    До коментар #5 от "По точно":

    Ако Румен Радев е последователен, да направи първо референдум за излизане на България от еврозоната и присъединяване към рублата!

    Коментиран от #41

    11:10 10.04.2026

  • 8 Зеления

    14 12 Отговор
    ГЕРБ, ДПС и ППДБ са партиите, които предадоха интереса на България по въпроса за Македония и ще продължат да го правят и в бъдеще за да се харесват на европейските си ментори

    Коментиран от #18

    11:10 10.04.2026

  • 9 ха ха

    31 2 Отговор
    И аз тъй креативно прочетох договора с банката. Теглих кредит, но след едно хубаво креативно четене стигнах до извода че банката ми дължи пари, не аз на нея.

    Много е важно да сме креативни.
    Въобще, северомакското фантазьорство, пардон креативност, са ненадминати и това е научно доказан факт. Жалко че още не са им дали Гинес.

    11:10 10.04.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    23 1 Отговор
    Макетата на кво са надяват...или записват българите като малцинство в конституцията си или ша чакат за влизане в ЕС ДО ЖИВОТ.

    Коментиран от #15

    11:11 10.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Интересно

    21 1 Отговор
    как може да се четат вече подписани протоколи креативно???!

    11:18 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да ти кажа

    11 9 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Румен Радев и Копейкин ще предизвикат веднага референдум за излизане на България ор Евросъюза след съставяне на проруското правителство. След една активна руска намеса референдумът ще успее. Така съвсем безпрепятствено РСМ влиза в ЕС!

    11:19 10.04.2026

  • 16 ВМРО

    18 1 Отговор
    Ето й едно креативно четене на дъртата скумрия - "ВПИШЕТЕ БЪЛГАРИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА, СЕЛЯНИ!"

    11:20 10.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ВМРО

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зеления":

    И с какво точно го предадоха? Съдейки по писъците до Вардаро - май хич не са. Напротив - никой с нищо не може да ни обвини, а тия се гърчат като червеи!

    Коментиран от #25

    11:21 10.04.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    4 15 Отговор

    До коментар #14 от "История":

    Пак повтарям. За обичане ли си. Достоевски го в казал." Не си струваше кръвта на руските солдати за освобождаване на този неблагодарен български народ. Те ще се обърнат срещу нас."

    Коментиран от #30

    11:22 10.04.2026

  • 20 Ха сега де...

    10 2 Отговор
    Силяновска-Давкова?!?

    Абе тази какви две фамилии има, едната македонска, другата българска? В крайна сметка македонка може да е била, но последно май е българка

    11:22 10.04.2026

  • 21 Реално

    11 5 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Въведеното у нас след 9.9.44 г. руско крепостно право се оказа далеч по-тежко и унизително от т.н. турско робство. Започна с масовото избиване на българския интелектуален елит, ликвидиране на промишлеността и селското стопанство. Наложи закрепостяване на хората към града, в който са родени и към местоработата, без право на преместване. Дефицити във всичко. За кола се чакаше 12 години, за бойлер и др. битова техника по минимум 6 месеца. Забрана за пътуване в чужбина. Дори за пограничните градове в България се пътуваше с виза – т.н. открит лист. Това бяха 45 години мизерия, която завърши с тотален фалит на държавата.
    Руското робство се оказа далеч по-брутално и по-унизително от турското!

    11:24 10.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Креативните лъжльовци

    13 1 Отговор
    То при вас макетата без креативност и голямо въображение пропада цялата ви измислена история

    11:29 10.04.2026

  • 24 Българин

    11 1 Отговор
    На скопските сърбо-комунисти трябва да стане пределно ясно, че България никога няма да допусне съществуването на т.н. Северна Македония. Скопските сърбо-комунисти трябва най-после да приемат истината ,че всеки македонец е български македонец- наш български брат и така ще бъда во веки веков. Амин.

    Коментиран от #27, #35

    11:33 10.04.2026

  • 25 Зеления

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "ВМРО":

    ГЕРБ, ППДБ и ДПС предадоха интереса на България като гласуваха френското предложение.
    Радев предаде интереса на България като измисли вписването на българите в конституцията и продължи да поддържа тази теза и до днес.

    Мицкоски няма да е вечен премиер на С. Македония ще дойде ден в който следващото им правителство и парламент ще впишат българите в тяхната конституция. В ЕС вече никой не си спомня другите условия които трябва да изпълни С. Македония освен това вписване на българите. Респективно когато го направят С. Македония ще влезе в ЕС, но влиянието на Сърбия там никога няма да изчезне и езика на омразата ще продължи да съществува. Останалите хора, които са запазили все още българско самосъзнание ще бъдат претопени и С. Македония ще остане съсед на България която я мрази със сила както се мразят Иран и Израел

    Коментиран от #55

    11:34 10.04.2026

  • 26 Аз...

    7 1 Отговор
    Много нагли тия бе

    Коментиран от #29

    11:38 10.04.2026

  • 27 По точно

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Ми тя Северна Македония вече съществува. Какво може да направи България?

    11:38 10.04.2026

  • 28 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    10 1 Отговор
    "Македония не само върви рамо до рамо с водещите кандидати за членство в Европейския съюз, но в определени сегменти дори е пред някои от тях".... А, да бе за това ви разделиха от Албания, защото сте рамо до рамо, та дори ги, изпреварвате

    11:40 10.04.2026

  • 29 Така е

    6 6 Отговор

    До коментар #26 от "Аз...":

    При един такъв спор между България и РСМ, Европа никога няма да защити русофилска България!

    11:40 10.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 нннн

    10 1 Отговор
    Силяновска призова за кретенизъм. Тази що се прави на луда?

    11:44 10.04.2026

  • 34 Тая жена съвсем се е умопобъркала.

    12 2 Отговор
    Тая жена съвсем се е умопобъркала.

    11:44 10.04.2026

  • 35 Зеления

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Много хубаво си го написал брат, но за съжаление тенденцията е нещата да се променят заради евроатлантическите партии у нас ППДБ, ГЕРБ и ДПС и заради неадекватната позиция на Радев по македонския въпрос. В бъдеще тези политици ще направят така че С. Македония да влезе в ЕС и България вече няма да има никакъв механизъм да отстоява националните си интереси.

    Ще дам един пример - преди няколко години С. Македония подписа договор за разполагане на ФРОНТЕКС с ЕС.
    При подписването Урсула се хилеше като пача и обяви пред журналистите от Брюксел че договора е подписан на "Чист македонски език", въпреки че България не признава такъв език, а България е член на ЕС, а С. Македония само кандидат-член

    Нито Бойко реагира на това нещо, напротив на следващите избори за председател на ЕС, неговите депутати пак гласуваха за Урсула, нито Кирил Петков и Асен, Мирчев, Атанасов реагираха, да не говорим за Пеевски.
    Тези политици са долни национални предатели, които отново ще предадат България и в бъдеще.

    11:45 10.04.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Баба Гоца да си чете както си иска. Това си е нейно право. Всичко зависи от нашите мизерници, които ще дойдат на власт.
    Иначе евродепутатите се борят мъжки. Не може да им се отрече. Дано успеят в началото на май да попилеят Вайц, както го направиха миналата година.

    Коментиран от #40

    11:54 10.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Перо

    0 11 Отговор
    Права е жената напълно.Ние не спазваме присъдите от Стразбур.

    12:01 10.04.2026

  • 39 МАКЕТАТА СА БЪЛГАРИ

    7 0 Отговор
    Ашладисани със гръцката лъжовна жилка.

    Коментиран от #42

    12:03 10.04.2026

  • 40 Аз, Ванко, от село Осеня

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Не, няма да стане така. Бай Вайц ще ни попилее с квалифицирано мнозинство, което съвсем скоро ще приемат като законен начин да погребат малките държави. И вервай ми нашите ойродепутатчета синца шИ гласуват за това квалифицирано мнозинство. Е, възможно е някой от дях да се направи на глупав, да гласува въздържал се, което по правило се приема като "ЗА". Ама нали и ние сме глупави, така че номерът му ще мине и пред нас, а може и да го изпроводим за още някое мандатче в ойропарламента да защитава националните ни интереси.

    12:08 10.04.2026

  • 41 Не е това

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Йок, няма да е към рублата, ами ще е към турската лира, което е още по-зле.

    12:15 10.04.2026

  • 42 ПРАВ СИ

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "МАКЕТАТА СА БЪЛГАРИ":

    Великомакедонците все гледат да се изметнат.

    12:19 10.04.2026

  • 43 Валиките макета и различността

    4 0 Отговор
    Северномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова призова за различно прочитане на протоколите...
    -;-
    Грешка в Превода или Преводача е некадърен?!
    А кой ще чете глупостите около Макетата-

    12:32 10.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Георги

    2 0 Отговор
    Джон Пол Гети: Ако на човек може да му се вярва договор не е необходим, ако не може да му се вярва - договорът става излишен!

    12:40 10.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ...

    3 0 Отговор
    макетата живеят в паралелна вселена

    12:45 10.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 луно

    0 0 Отговор
    луно, земьо македонска....!

    12:53 10.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор
    Дамата в този тоалет, напомня много на моята любима Хельга....тоест, ситком, построен върху абсурдни ситуации.....

    13:17 10.04.2026

  • 52 Големият проблем

    0 0 Отговор
    На Северна Македония, за който ВСИЧКИ останали знаят е, че те са си чиста проба Българи и нямат никаква докзауема идентичност като „Македонци“, освен тази след 1944! Ама някак си не иде да си изстъпаниш пред света и да кажеш, че си „македонец“ от 1944, като преди това дядя ти, баба ти и цялата ти рода поколения преди тях са си били Българи!

    13:20 10.04.2026

  • 53 4 ти километър

    0 0 Отговор
    Изпуснахме я тази, не си пие хапчета....

    14:12 10.04.2026

  • 54 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Креативност в случая означава изопачаване

    14:36 10.04.2026

  • 55 А бееее

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Зеления":

    Ти чел ли си френското предложение та пишеш глупости. Точно във френското предложение е записано българите в Македония да бъдат включени в конституцията им.

    14:40 10.04.2026

