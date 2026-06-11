Страната ни вече е член на Европейския механизъм за стабилност

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев участва в официалната церемония по приемането на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в Люксембург, съобщават от пресцентъра на финансовото министерство. Събитието се проведе непосредствено след официалното депозиране в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз от страна на България на документа за ратификация за присъединяване към Договора за създаване на ЕМС.

След церемонията по поставянето на българското знаме сред флаговете на страните членки на ЕМС министър Донев участва в Годишната среща на Управителния съвет на Механизма. Това е първото участие на български финансов министър на среща от такъв ранг. Форумът е едно от най-важните събития в годишния календар на ЕСМ. В него участват финансовите министри на държавите-членки на еврозоната и техните делегации.

Гълъб Донев проведе среща и с българите, които работят в европейската институция.

Европейският механизъм за стабилност е постоянният фонд за финансова подкрепа на държавите от еврозоната. Неговата основна задача е да подпомага запазването на финансовата стабилност, като при необходимост предоставя подкрепа на членовете си при ясно определени условия.

Включването на България в ЕМС е последната институционална стъпка в процеса на приемането на еврото. С присъединяването си към ЕМС, страната ни задълбочава интеграцията си във фискалната и икономическа архитектура на еврозоната.