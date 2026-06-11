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Страната ни вече е член на Европейския механизъм за стабилност

Страната ни вече е член на Европейския механизъм за стабилност

11 Юни, 2026 17:05 565 13

  • българия-
  • член-
  • европейски механизъм за стабилност

След церемонията по поставянето на българското знаме сред флаговете на страните членки на ЕМС министър Донев участва в Годишната среща на Управителния съвет на Механизма. Това е първото участие на български финансов министър на среща от такъв ранг

Страната ни вече е член на Европейския механизъм за стабилност - 1
Снимка: МФ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев участва в официалната церемония по приемането на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в Люксембург, съобщават от пресцентъра на финансовото министерство. Събитието се проведе непосредствено след официалното депозиране в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз от страна на България на документа за ратификация за присъединяване към Договора за създаване на ЕМС.

След церемонията по поставянето на българското знаме сред флаговете на страните членки на ЕМС министър Донев участва в Годишната среща на Управителния съвет на Механизма. Това е първото участие на български финансов министър на среща от такъв ранг. Форумът е едно от най-важните събития в годишния календар на ЕСМ. В него участват финансовите министри на държавите-членки на еврозоната и техните делегации.

Гълъб Донев проведе среща и с българите, които работят в европейската институция.

Европейският механизъм за стабилност е постоянният фонд за финансова подкрепа на държавите от еврозоната. Неговата основна задача е да подпомага запазването на финансовата стабилност, като при необходимост предоставя подкрепа на членовете си при ясно определени условия.

Включването на България в ЕМС е последната институционална стъпка в процеса на приемането на еврото. С присъединяването си към ЕМС, страната ни задълбочава интеграцията си във фискалната и икономическа архитектура на еврозоната.


Люксембург
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    15 4 Отговор
    ЕС се управлява от корумпиран политици, обречен е на разпадане.
    НАТО в лицето на САЩ действат като терористична организация.
    Референдум за ЕС и НАТО

    17:09 11.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    Ние нямаме държава! Гнусна свинищна с крадливи мръсни свине навсякъде! И ПРОДАЖНИ!
    Гледам едно видео на чужденец за България... да те е срам да кажеш България и българин! Отрепките на Европа! Това е! Боли не боли! ТОВА Е!

    17:10 11.06.2026

  • 4 Икономист

    7 1 Отговор
    Нека тегленето на безконечни заеми започне сега....българите ду..пе да ни е яко

    17:13 11.06.2026

  • 5 честен ционист

    11 4 Отговор
    Това е фондът за погасяване на френските дългове. Записаха ви като поръчтел.

    17:14 11.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Механизъм има, ама стабилност няма❗

    17:14 11.06.2026

  • 7 Гу-гу

    7 0 Отговор
    Гълъб запъртък.

    17:16 11.06.2026

  • 8 Магаретар

    7 1 Отговор
    Нали знаете магарето защо го канят на сватба.

    17:17 11.06.2026

  • 9 стабилно най бедната

    6 1 Отговор
    Страна вече е член на Евродебилския kлуб
    на нищо правещите бръмбари калинки

    17:22 11.06.2026

  • 10 Цвете

    3 1 Отговор
    ДОНЕВ ЗАДАДЕ ЛИ ВЪПРОСЪТ, КОЯ ДЪРЖАВА В ЕВРОПА НЕ ЖЕЛАЕ ДА ИМА БЪЛГАРСКА НОВА МОНЕТА? С АЗБУКАТА НИ, КОЯТО Е ОГРАМОТИЛА ДОСТА НАРОД?! ТОВА ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА Е ПРИОРИТЕТЪТ ВИ И ДА ОДВУЮВАТЕ СМИСЪЛА НА БЪЛГАРИЯ, КАКВО Е ПОСТИГНАЛА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ.

    17:27 11.06.2026

  • 11 Михалев

    0 0 Отговор
    Стабилни в какво? Ако и другите са стабилни като нас, в чудесен съюз сме.

    17:48 11.06.2026

  • 12 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Няма безплатен обяд. От фонда за стабилност на БГ ще и дават кредити,които не може да обслужва и ще ни вземат всичко. Само Украинският анклав Баба Атина ще остане в границите на БГ

    17:48 11.06.2026

  • 13 б-----------

    2 0 Отговор
    Фатмак,фатмак,хип,хип фатмак.Няма пари за култура,опера на площада ще
    духаме с тръбата сутрин на плаца.Велик е нашия фатмак,велик велик,велик!

    17:51 11.06.2026