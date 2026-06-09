3,75 евро в Германия, 4,50 евро в България: защо?

Как е възможно едни и същ дезодорант да струва 3,75 евро в Германия и 4,50 в България?Разликата става още по-озадачаваща, ако се сравнят цените с всички държави-членки на ЕС. Защото в Нидерландия той може да е дори 7,69 евро. На какво се дължи това?

"Териториални ограчения при доставките"

Една от главните причини е, че производителите продават продуктите на различни цени в отделните държави. Но какво пречи тогава на територията на ЕС да се внасят от съседни държави, където е по-евтино? Много често производителите не позволяват. Тази практика се нарича "териториални ограничения при доставките".

През 2025 година Европейската комисия определи практиката като "една от най-големите пречки" пред единния пазар и обеща да предприеме мерки за преодоляването ѝ. По данни на ЕС териториалните ограничения струват на потребителите около 14 милиарда евро.

"Тези териториални ограничения в доставките служат като механизъм за поддържане на изкуствените ценови разлики, които съществуват между отделните държави членки", коментира пред ДВ Бен ван Ромпуй от университета в Лайден.

Още през 2018 година ЕС прие регламента за забрана на геолокирането, след като установи, че търговци не позволяват на клиенти от други държави да поръчват от сайтовете им. Но това не е достатъчно, защото се създават и други ограничения. "Един от начините това да става е цветът на опаковките. Различните цветове се предлагат в различни държави", обяснява още експертът по конкурентно право.

Цените зависят от различни фактори

От супермаркетите настояват да могат да внасят откъде поискат. "Искаме търговците на дребно и едро да имат свободата да се снабдяват от държава по свой избор", казва Кристел Делберге от EuroCommerce - европейска организация на търговците.

Производителите обаче не са съгласни. Цените "зависят от толкова много различни фактори", казва Мишел Гибонс от асоциацията AIM, която представлява над 2500 производители в ЕС. "Има много различни ставки на ДДС. Има много различия при 27-те различни данъчни системи (в ЕС). Разходите за труд са различни", допълва тя. Производителите казват, че транспортът и спецификата на пазара също оказват влияние.

Европейският съюз обмисля мерки за адресиране на проблема. Но ако практиката на "териториални ограничения при доставките" бъде забранена, това може да доведе и до обратен ефект в редица държави, т.е. цените в тях да бъдат покачени.

Драстични разлики и в България

Драстични разлики се забелязват и на територията на България. Системата за агропазарна информация отчита, че в първата седмица на май една и съща продуктова кошница струва малко над 20 евро в Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, но и над 38 евро в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново. От държавната компания стигат до заключението, че това е свързано с разходите за веригата на доставки и оборотите по места.

В България националната инициатива "Кошница с грижа" предвижда водещите търговски вериги да намалят цените на продукти от малката потребителска кошница. Акцентът при тях обаче е върху българското производство, обясни премиерът Румен Радев.

Александър Детев | Мари Зина