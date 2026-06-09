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3,75 евро в Германия, 4,50 евро в България: защо?

3,75 евро в Германия, 4,50 евро в България: защо?

9 Юни, 2026 13:05 2 914 73

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  • българия-
  • ес-
  • икономика-
  • евро-
  • еврозона

Един и същ продукт струва повече в България, отколкото в Германия? Каква е логиката?

3,75 евро в Германия, 4,50 евро в България: защо? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Как е възможно едни и същ дезодорант да струва 3,75 евро в Германия и 4,50 в България?Разликата става още по-озадачаваща, ако се сравнят цените с всички държави-членки на ЕС. Защото в Нидерландия той може да е дори 7,69 евро. На какво се дължи това?

"Териториални ограчения при доставките"

Една от главните причини е, че производителите продават продуктите на различни цени в отделните държави. Но какво пречи тогава на територията на ЕС да се внасят от съседни държави, където е по-евтино? Много често производителите не позволяват. Тази практика се нарича "териториални ограничения при доставките".

През 2025 година Европейската комисия определи практиката като "една от най-големите пречки" пред единния пазар и обеща да предприеме мерки за преодоляването ѝ. По данни на ЕС териториалните ограничения струват на потребителите около 14 милиарда евро.

"Тези териториални ограничения в доставките служат като механизъм за поддържане на изкуствените ценови разлики, които съществуват между отделните държави членки", коментира пред ДВ Бен ван Ромпуй от университета в Лайден.

Още през 2018 година ЕС прие регламента за забрана на геолокирането, след като установи, че търговци не позволяват на клиенти от други държави да поръчват от сайтовете им. Но това не е достатъчно, защото се създават и други ограничения. "Един от начините това да става е цветът на опаковките. Различните цветове се предлагат в различни държави", обяснява още експертът по конкурентно право.

Цените зависят от различни фактори

От супермаркетите настояват да могат да внасят откъде поискат. "Искаме търговците на дребно и едро да имат свободата да се снабдяват от държава по свой избор", казва Кристел Делберге от EuroCommerce - европейска организация на търговците.

Производителите обаче не са съгласни. Цените "зависят от толкова много различни фактори", казва Мишел Гибонс от асоциацията AIM, която представлява над 2500 производители в ЕС. "Има много различни ставки на ДДС. Има много различия при 27-те различни данъчни системи (в ЕС). Разходите за труд са различни", допълва тя. Производителите казват, че транспортът и спецификата на пазара също оказват влияние.

Европейският съюз обмисля мерки за адресиране на проблема. Но ако практиката на "териториални ограничения при доставките" бъде забранена, това може да доведе и до обратен ефект в редица държави, т.е. цените в тях да бъдат покачени.

Драстични разлики и в България

Драстични разлики се забелязват и на територията на България. Системата за агропазарна информация отчита, че в първата седмица на май една и съща продуктова кошница струва малко над 20 евро в Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, но и над 38 евро в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново. От държавната компания стигат до заключението, че това е свързано с разходите за веригата на доставки и оборотите по места.

В България националната инициатива "Кошница с грижа" предвижда водещите търговски вериги да намалят цените на продукти от малката потребителска кошница. Акцентът при тях обаче е върху българското производство, обясни премиерът Румен Радев.

Александър Детев | Мари Зина


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не, бееееееееее,

    49 7 Отговор
    не е от евротоооооо!

    Коментиран от #28

    13:06 09.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 33 Отговор
    Заради превоза и по голямото ДДС

    Коментиран от #4, #8, #52

    13:06 09.06.2026

  • 3 И какво

    18 12 Отговор
    ще слагат в кошницата , като Радев разчитал на българско производство ? Зарзават ли ще гледа на село или животни ?

    13:09 09.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    +спекула от търовци и транспортери

    13:09 09.06.2026

  • 5 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    51 0 Отговор
    В Германия на 100 000 жители - 1 депутат❗
    В България на 100 000 жители - 3.5 депутати❗
    Защо🤔❓

    Коментиран от #57, #62

    13:10 09.06.2026

  • 6 КОЙ ДА ЗНАЙ

    6 18 Отговор
    Големите количества свалят цената

    Коментиран от #14

    13:10 09.06.2026

  • 7 Швабите

    3 15 Отговор
    Защото Ганю искат да мирише на пот.

    13:11 09.06.2026

  • 8 Нещо си се объркал жестоко

    41 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ето ти данни от нета:
    Стандартната ставка на ДДС в България е 20%, докато в Германия тя е 19%.
    -- -- --
    Как става, че този 1% разлика в ДДС увеличава продукта в България почти двойно?
    Причината за тези високи цени на всичко е незаконния картел на цените при големите вериги.

    Коментиран от #13, #16, #17

    13:11 09.06.2026

  • 9 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    36 0 Отговор
    В Германия депутатите с 3-5 МРЗ❗
    В България депутатите с 13🫪 МРЗ❗
    Защо❓

    13:12 09.06.2026

  • 10 Още един дебил

    43 2 Отговор
    Количество милиционери на 100 000 жители:
    Германия - 195
    България - 630
    Евростат!

    13:13 09.06.2026

  • 11 Стига с тия ставки

    35 1 Отговор
    ДДС на основни храни в Германия е 7% , но дори още 13% да сложиш към цената, до 20%, пак цената е доста по-евтина от България. Храна на кучета и котки съм виждал в пъти по-евтина, отколкото в България, консумативи за дома са по-евтини: паста за зъби, хартия, салфетки, препрати за пране, течни сапуни и др. В България, се внасят евтини продукти от Турция,а после се продават с надценки, със свръх печалби от търговците.

    Коментиран от #19

    13:14 09.06.2026

  • 12 Един шофьор

    36 3 Отговор
    Защото в България 12 години е водена от Бокича!

    13:14 09.06.2026

  • 13 Последният софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо си се объркал жестоко":

    Аз по принцип съм си объркан.

    13:15 09.06.2026

  • 14 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    У нас депутатите са в ТРИ ПЪТИ по-голямо количество,
    ама цената им е ТРИ ПЪТИ по-висока❗
    АМА КОЙ ДА ЗНАЙ, викаш ❗

    Коментиран от #26

    13:15 09.06.2026

  • 15 колю

    4 8 Отговор
    Защото там има държава .... данъците са различни за различните стоки. Тука всичко и е "общо основание"

    13:15 09.06.2026

  • 16 Соломон

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо си се объркал жестоко":

    ДДС на храните в Германия не е 19% а 7%.19% ДДС е на храните ама във ревсторантите а не е магазина

    Коментиран от #66

    13:16 09.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо си се объркал жестоко":

    В Германия ДДС на храните е 7 процента а в България 20.

    Коментиран от #20

    13:16 09.06.2026

  • 18 Чичак

    6 7 Отговор
    Естествено, Германия е 20 пъти по голям пазар от бг. Всеки търговец и производител предлага най голяма отстъпка

    13:18 09.06.2026

  • 19 Напълно си прав

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стига с тия ставки":

    Да не говорим за обичайните маркови стоки.

    Само за пример - горнище на анцуг "Адидас" или някакво яке от същата марка е до 3 (ТРИ) пъти по-висока в България отколкото която и да е държава от ЕС.

    13:18 09.06.2026

  • 20 Какви храни, ти прочете ли статията?

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Става въпрос за дезодорант като пример.
    Чети статията и след това пиши !

    13:19 09.06.2026

  • 21 Криворазбраната демокрация

    11 18 Отговор
    Като ви е скъп немския дезодорант, направете си билгарски, бе, българя! И си го продавайте на по-ниска цена. През комунизма ходехте по три седмици некъпани, гащите ви ставаха на кора, че и тоалетна хартия нямахте. Честитяхте си: "Честита баня!" А сега големи европейци станахте. Неуки, мързеливи, нахални- Европа е длъжна да ви храни с евтина стока, а вие само да изпускате газове на двана.

    Коментиран от #37

    13:20 09.06.2026

  • 22 име

    16 7 Отговор
    Щото нали като влезем в Шенген и ще поевтинеят транспортните услуги. Нали като направил либерализиран пазар на тока и тока ще поевтинее. Щото сме в клуба на богатите. Други лъжи да ви припомням ли?

    13:20 09.06.2026

  • 23 Сандо

    13 3 Отговор
    Защото сме колония на злите европейски сили!И защото така и не ни идва акъла и си мислим,че всички са като руснаците да ни дават без да ни експлоатират.

    Коментиран от #46

    13:21 09.06.2026

  • 24 Диан Петров

    10 2 Отговор
    По-скъпо е, защото ганьо търговеца иска да дере, за да забогатее.

    13:22 09.06.2026

  • 25 Директора👨‍✈️

    14 5 Отговор
    Да, само дето преди това беше 4.5 лева. ББ реши да затрие лева, защото сега сме по-богати и по-красиви. А той само се крие. Него питайте. Питайте ББ кой е по-богат сега??? Питайте го защо излъга с всички данни и тегли напред парите, като не се правеха плащания, за да не се надвишат заветните 2.99%
    Питайте го.

    Коментиран от #35

    13:22 09.06.2026

  • 26 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Промени конституцията.
    Стига плака като девица за к...

    13:23 09.06.2026

  • 27 Виждащ

    10 8 Отговор
    Всички в България имаха избор и шанс да изберат партия като Възраждане, която да им защити интереса.
    Това че на раменете на Ганьо Лапнишарански стои топка с коса в която има дупка за шише, никой не ви е виновен.

    Коментиран от #43

    13:23 09.06.2026

  • 28 Мнение

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не, бееееееееее,":

    Този слоган ще им бъде закачан на табела по вратовете, когато всички антибългари, дето ни вкараха насила и с фалшиви данни в заробвозоната, бъдат опандизени до един!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА ПРЕХОДА ДА ХОДЯТ КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО, А ИМЕННО ЗАД РЕШЕТКИТЕ!!!

    13:24 09.06.2026

  • 29 Хасковски каунь

    4 9 Отговор
    Не се заблуждавайте българи! Нещо може и да е по-скъпо , но животът там е поне 2 пъти по-скъп.
    Тук с 700-800 евро можеш да живееш. Вземи тези 800 евро и иди в Мюнхен да видиш колко време ще изкараш. Париж, Виена?

    Коментиран от #32

    13:24 09.06.2026

  • 30 Марио

    8 0 Отговор
    Без да чета какво пише в статията ще ви кажа защо, защото за да е евтино някъде е скъпо другаде.

    13:24 09.06.2026

  • 31 Жеко

    8 1 Отговор
    Производителя е преценил че ние сме от богатите .

    13:25 09.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 2 Отговор
    Количеството сваля цената

    13:26 09.06.2026

  • 34 Ъгрин

    3 3 Отговор
    Високи транспортни разходи, поне в двете
    посоки! У нас има и трета,страна, има справедлива цена, тип Рундьо! Три в едно!

    13:28 09.06.2026

  • 35 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Директора👨‍✈️":

    По богати от нас нема.
    Грабим България от
    Приватизацията та до днес.

    13:29 09.06.2026

  • 36 Морски

    3 1 Отговор
    Защо ли ? Просто е - заради алчност ! Няма нужда от други обяснения.

    13:30 09.06.2026

  • 37 Сандо

    9 6 Отговор

    До коментар #21 от "Криворазбраната демокрация":

    Как ще си направиш български,като същите тия западняци ни убиха промишлеността?И селското ни стопанство съсипаха,и енергетиката,и армията,и тайните ни служби станаха явни,и никаква сигурност нямаме,и никакъв суверинетет,и изобщо ни превърнаха в разградена територия,на която всеки прави каквото може.Но най-лошото може би е,че ни унищожиха морала и ни превърнаха в стадо,което чака някое овчарско куче да го поведе нанякъде.

    Коментиран от #40, #45, #48, #51

    13:30 09.06.2026

  • 38 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 3 Отговор
    Количеството в ГЕРМАНИЯ сваля цената.
    Те са 15 пъти повече по население от нас.

    13:32 09.06.2026

  • 39 Хъкълбери Фин

    4 0 Отговор
    "Но какво пречи тогава на територията на ЕС да се внасят от съседни държави, където е по-евтино? Много често производителите не позволяват. Тази практика се нарича "териториални ограничения при доставките"."..... Като ви говоря,че капитализма е една голяма измама за прости лапнишарани...Ограничения при доставките имало,е нали уж "свободно движение на пари,стоки" и още кво беше там,а?

    13:32 09.06.2026

  • 40 КОЙ ДА ЗНАЙ

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Сандо":

    Конкуренцията на ЗАПАДА уби СОЦ ИКОНОМИКАТА.
    СОЦА просто ФАЛИРА икономически.

    13:34 09.06.2026

  • 41 Цеко Сифоня

    5 2 Отговор
    Нормално е братя, българи, нирмално е!
    Дезодоранта до лани си беше 5,00 лева, а сега 5,00 евро!, Лева няма да се върне, то какво му е на еврото,можем да го харчим в
    близо 20 страни... кефа си има цена!

    13:36 09.06.2026

  • 42 КОЙ ДА ЗНАЙ

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "а стига ва козляк":

    Няма скъпи и евтини жилища
    Има продаваеми и непродаваеми.

    13:36 09.06.2026

  • 43 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Виждащ":

    Абсолютно подкрепям Вашият коментар!

    А ЕТО И МОЯТ ЛИЧЕН ПРИМЕР ПО ТАЗИ ТЕМА:

    АГИТИРАХ ПОЧТИ ВСИЧКИ ОТ МОЕТО ОБКРЪЖЕНИЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ, ПОНЕЖЕ РУМЕН РАДЕВ МЕКО КАЗАНО ВЪРШЕШЕ СТРАННИ НЕЩА (ПРИМЕР: ПУСНА УЖ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЕВРОТО, НО НЕ ИЗПРАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В НС, КОЙТО ДА ЗАЩИТИ И АРГУМЕНТИРА ТОЗИ РЕФЕРЕНДУМ, ТА СЕ НАЛОЖИ ВЪЗРАЖДАНЕ ДА ГО ПРАВЯТ), НО ТОВА КОЕТО ВСИЧКИ МИ ОТГОВОРИХА (ПРИЯТЕЛИ И РОДНИНИ) БЕ, ЧЕ РАДЕВ ИМ СЕ СТРУВАЛ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯТ, БИЛ НАЙ-БАЛАНСИРАН (ЩОТО КОЦЕТО БИЛ МНОГО КРАЕН), ПЪК И РАДЕВ БИЛ ИМАЛ НАЙ-ГОЛЯМ ШАНС ДА СЪБОРИ СТАТУКВОТО В ЛИЦЕТО НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ?!

    КОЛКОТО И ПРИМЕРИ ДА ИМ ДАВАХ СРЕЩУ РАДЕВ, НЕ ПОЖЕЛАХА ДА МЕ ЧУЯТ!
    ЕСТЕСТВЕНО АЗ И МОИТЕ РОДИТЕЛИ ПОДКРЕПИХМЕ ВЪЗРАЖДАНЕ (МАКАР И КЪМ КОЦЕТО ДА ИМАМ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, НО ПОНЕ ТОЙ И ПАРТИЯТА МУ НЕЩО ВЪРШАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НИ)!

    И ТАКА УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, КОИТО ИСКАТЕ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ БЛАТОТО НА КОРУПЦИЯТА И БЕЗВРЕМИЕТО, ОТ БЛАТОТО НА ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВОТО, ЧУЖДАТА ОКУПАЦИЯ И ЛИПСАТА НА БЪДЕЩЕ ЗА СТРАНАТА НИ, НАРОДЪТ НИ ЗА ДОБРО ИЛИ ЛОШО, ИМА ОПРЕДЕЛЕН ПЪТ ЗА ИЗМИНАВАНЕ!
    ЕДВА СЛЕД КАТО ИЗМИНЕ СВОЯ ПЪТ, МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРОГРЕС!
    ПЪРВО ЩЕ Е РАЗРУХА, КОРУПЦИЯ, ИНФЛАЦИЯ И ЧУЖДА ЗАВИСИМОСТ, ДОКАТО НАЙ-СЕТНЕ ДОЙДЕ ЧОВЕК (И ХОРА КАТО ЦЯЛО), КОЙТО ДА РАБОТИ НАИСТИНА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД!

    С БОЖИЯТА ПОМОЩ ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ!
    АМИН!

    13:36 09.06.2026

  • 44 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор
    Нали и за нас требе да има некой и друг милиард.

    13:38 09.06.2026

  • 45 За тези въпроси

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Сандо":

    питай руснаците!

    13:38 09.06.2026

  • 46 Някой

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Сандо":

    Българите русофили плачат много за Русия, но никога няма да си дадат парите за руска кола руски телевизор или каквото и да било друго руско, защото много добре знаят че това са боклуци !!!?

    13:39 09.06.2026

  • 47 Мунчо

    9 0 Отговор
    Обяда за трима в София е далеч, далеч по
    скъп от същият, но във Виена!
    Ще минем и без дезодорант, в ресторанта има кърпички "Арома", пресни и в трайност!

    Коментиран от #49

    13:39 09.06.2026

  • 48 КОЙ ДА ЗНАЙ

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Сандо":

    Не виждам козметика на българския АЛЕН МАК
    Но Нивеа, Гарниер, Палмолив ни заливат пазара.
    Щото ли ????

    Коментиран от #70

    13:41 09.06.2026

  • 49 Мунчо

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Мунчо":

    Обяда е скъп за ТЕБ
    За мен не е скъп

    13:42 09.06.2026

  • 50 Гост

    3 1 Отговор
    Защото Ганчо не е нормален потребител, а лакомо искърско го....о! Потребителската, покупателната култура е ЗЕРО! Гледа червения етикет и с рогиге напред!
    Оня ден обяснявам на едни, гледам коментират че некво сирене опаковано на половин цена намалено.., и вика мъжа на жена си колко е изгодно, да вземе 3 пакета! Гледам аз Крайната цена на сиренето за килограм, а, викам аз на моята жена, че тази марка от кога продава сиренето по 36 лева, та сега е паднала на 18? Ония двамата мигат на парцали с три пакета в количката! Викам им, да внимават защото са търговски трикове и се подлъгват! Да гледат Крайната цена след намалението, а не процента намаление!!! Върнаха сиренето... Та така...

    13:42 09.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Аслъ де!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Щото когато не произвеждаш ами теглиш заеми за да даваш заплати и пенсии та хората да могат да харчат в цената се калкулират освен търговска надценка и трянспорт да го докараш от някъде, по високо ДДС за да влизат пари в бюджета , които ако не се прахосват и крадат би трябвало с тях да се връщат заемите и лихвите по тях, а дано ама надали. Не е чак кой знае колко сложно. Онзи ден минах през село, където огромната част от къщите са необитаеми и където треволяците са станали по-високи от мен и където през омразния соц във всяка къща имаше значително количество добитък, а по полето и по реките се водеше война кой къде да си пасе животните, като всяка трева биваше изядена и изгризана почти до корен. Сега , като дойдат жегите не дай си Боже някой да метне един фас и тези сухи треви по два метра нямат гасене. Най-странното е, че по телевизиите няма все още никакви предупреждения за тази опасност поне нормалните хора да се подсетят да внимават да не направят беля.

    Коментиран от #69

    13:43 09.06.2026

  • 53 Това

    3 0 Отговор
    Зацапване с Нидерландия е пълна лъжа. Там е като в Германия. Само в БГ е брутално. Ами вижте и бонбони Роше.. в Германия си ги взимам за 2.99 на промоция тукя са 7 евро... ха ха

    13:43 09.06.2026

  • 54 Тома

    2 2 Отговор
    Така е защото бати Бойко тиквата когато стана министър председател каза - аз съм п.рост и вие сте п.рости и народа изпълнява завета му

    Коментиран от #65

    13:43 09.06.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    България е в клуба на богатите. Ние сме Швейцария на Балканите, а както знаем в Швейцария цените са по-високи от Германия.
    Освен това, от 5 милиона население в България 2 милиона са цигани, а те не ползват дезодорант и паста за зъби.
    И не ме лъжете, че населението е повече от 5(пет) милиона!

    13:44 09.06.2026

  • 56 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 2 Отговор
    Количеството сваля цената
    Затова в Германия е по евтино отколкото в България.
    Става въпрос за една и съща стока.

    13:44 09.06.2026

  • 57 СВО 1 566 дни РЕЗИЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Може да зависи и от качеството им. Както и при полицаи на 100 000 души:
    Германия - 317 полицаи
    България - 398 полицаи
    Русия - 565 полицаи

    Коментиран от #60, #64, #71

    13:45 09.06.2026

  • 58 Верно ли

    3 1 Отговор
    В икономиката инфлацията се регулира със свиване на потреблението. За моя най-голяма изненада българинът се хвърля да плаща за всякакви глупости на астрономически цени в момента, които дори не са му от първа необходимост! Еми кво ревем тогава???

    13:46 09.06.2026

  • 59 Германците ни

    0 0 Отговор
    дишат праха.

    13:48 09.06.2026

  • 60 Хахаха!🎺🥳😀

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "СВО 1 566 дни РЕЗИЛ":

    Докато се присмивате на Русия, България тегли заеми да ви плати пенсиите и заплатите. Но следващите заеми ще бъдат с 18% лихва, като бяха в Гърция. Ще останете без заплати и пенсии и ще измерете в панелките от глад.

    13:49 09.06.2026

  • 61 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 0 Отговор
    Търсенето и предлагането ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА.

    13:50 09.06.2026

  • 62 Калоян

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Е,как защо ?
    Елементарно , Уотсън !
    Мозъкът на един депутат от Германия е с тегло 3,5 пъти по- голям от на нашенските.

    13:51 09.06.2026

  • 63 Цък

    3 1 Отговор
    Тъпаци още ли не сте разбрали че ЕС защитава корпорациите и за това е създаден. На обикновения човек е забранено да произвежда криви краставици . Някой казват : влияние оказват транспортните разходи, приказки за наивници, ще увеличат стоката с няколко цента. Един ТИР със 22-24 т стока от Германия до България е около 3000 евро. Смятайте колко дезодорант ще се поберат в един ТИР и сметнете с колко ще се увеличи цената заради транспорта

    13:51 09.06.2026

  • 64 Верно ли

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "СВО 1 566 дни РЕЗИЛ":

    Ти Русия не я мисли, умнико. Те си имат и пари, и работеща икономика, и не са във заветнив "свръхдефицит", завещан от спекуланта Кокор със съдействието на двете Шишита, така че не им е проблем и 1000 да имат, след като могат да си позволят да им плащат!

    13:52 09.06.2026

  • 65 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Тома":

    С "простотията си" станахме просо...милиардери.

    13:52 09.06.2026

  • 66 Цък

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Приятно хапване на дезодорант

    13:53 09.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Господин за един ден

    0 1 Отговор
    Имаше такъв филм с Тошко Колев. Продаде си Тошко последната нива на банката и си купи костюм като на депутат.
    България сега продава каквото е останало за продаване, тегли заеми и раздава пенсии и заплати.
    Когато дойде падежа на заемите, ще ни съблекат голи, като Тошко Колев във филма.

    13:55 09.06.2026

  • 69 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Аслъ де!":

    Не знаех , че търговските вериги са собственост на Р България

    13:55 09.06.2026

  • 70 Картаген

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    Някога:
    „Ален Мак“ е най-старата козметична компания в България със седалище в Пловдив.
    През 1892 г. тридесетгодишният тогава Антон Папазов създава в Пловдив своята фабрика за парфюми и сапуни. Папазов е потомък на известния казанлъшки род Папазоглу, който още през 1820-те години е успял да превърне производството на розово масло в успешен бизнес. Имали са представителства в Париж, Цариград и Виена, а стоката им се е търгувала от Москва до Ню Йорк.
    Днес:
    Багери вече активно разрушават части от северното крило на стария козметичен гигант. Целият периметър на имота е обезопасен със строителни заграждения, но на мястото липсва информационна табела за извършваните дейности.

    13:58 09.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 0 Отговор
    Силните икономики винаги произвеждат един и същ продукт по евтино.
    Износа оскъпява същия принт в други държави.
    Има допълнителни разходи.

    14:00 09.06.2026

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Тука някакви не умни субекти се присмиват на Русия и не вярват, че в България ще има голодомор. Зърнарите житото без пари няма да ви го дадат и населението бавно ще умира в панелките от глад. На Запад вече не се нуждаят от чистачи на улиците, защото там местните огладняха и се хвърлят на всякаква работа. Освен да се молите на Путин за пшеница, както страните от Африка.

    14:03 09.06.2026

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