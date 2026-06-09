3,75 евро в Германия, 4,50 евро в България: защо?

Как е възможно едни и същ дезодорант да струва 3,75 евро в Германия и 4,50 в България?Разликата става още по-озадачаваща, ако се сравнят цените с всички държави-членки на ЕС. Защото в Нидерландия той може да е дори 7,69 евро. На какво се дължи това?
"Териториални ограчения при доставките"
Една от главните причини е, че производителите продават продуктите на различни цени в отделните държави. Но какво пречи тогава на територията на ЕС да се внасят от съседни държави, където е по-евтино? Много често производителите не позволяват. Тази практика се нарича "териториални ограничения при доставките".
През 2025 година Европейската комисия определи практиката като "една от най-големите пречки" пред единния пазар и обеща да предприеме мерки за преодоляването ѝ. По данни на ЕС териториалните ограничения струват на потребителите около 14 милиарда евро.
"Тези териториални ограничения в доставките служат като механизъм за поддържане на изкуствените ценови разлики, които съществуват между отделните държави членки", коментира пред ДВ Бен ван Ромпуй от университета в Лайден.
Още през 2018 година ЕС прие регламента за забрана на геолокирането, след като установи, че търговци не позволяват на клиенти от други държави да поръчват от сайтовете им. Но това не е достатъчно, защото се създават и други ограничения. "Един от начините това да става е цветът на опаковките. Различните цветове се предлагат в различни държави", обяснява още експертът по конкурентно право.
Цените зависят от различни фактори
От супермаркетите настояват да могат да внасят откъде поискат. "Искаме търговците на дребно и едро да имат свободата да се снабдяват от държава по свой избор", казва Кристел Делберге от EuroCommerce - европейска организация на търговците.
Производителите обаче не са съгласни. Цените "зависят от толкова много различни фактори", казва Мишел Гибонс от асоциацията AIM, която представлява над 2500 производители в ЕС. "Има много различни ставки на ДДС. Има много различия при 27-те различни данъчни системи (в ЕС). Разходите за труд са различни", допълва тя. Производителите казват, че транспортът и спецификата на пазара също оказват влияние.
Европейският съюз обмисля мерки за адресиране на проблема. Но ако практиката на "териториални ограничения при доставките" бъде забранена, това може да доведе и до обратен ефект в редица държави, т.е. цените в тях да бъдат покачени.
Драстични разлики и в България
Драстични разлики се забелязват и на територията на България. Системата за агропазарна информация отчита, че в първата седмица на май една и съща продуктова кошница струва малко над 20 евро в Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, но и над 38 евро в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново. От държавната компания стигат до заключението, че това е свързано с разходите за веригата на доставки и оборотите по места.
В България националната инициатива "Кошница с грижа" предвижда водещите търговски вериги да намалят цените на продукти от малката потребителска кошница. Акцентът при тях обаче е върху българското производство, обясни премиерът Румен Радев.
Александър Детев | Мари Зина
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не, бееееееееее,
Коментиран от #28
13:06 09.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #8, #52
13:06 09.06.2026
3 И какво
13:09 09.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Последния Софиянец":+спекула от търовци и транспортери
13:09 09.06.2026
5 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
В България на 100 000 жители - 3.5 депутати❗
Защо🤔❓
Коментиран от #57, #62
13:10 09.06.2026
6 КОЙ ДА ЗНАЙ
Коментиран от #14
13:10 09.06.2026
7 Швабите
13:11 09.06.2026
8 Нещо си се объркал жестоко
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ето ти данни от нета:
Стандартната ставка на ДДС в България е 20%, докато в Германия тя е 19%.
-- -- --
Как става, че този 1% разлика в ДДС увеличава продукта в България почти двойно?
Причината за тези високи цени на всичко е незаконния картел на цените при големите вериги.
Коментиран от #13, #16, #17
13:11 09.06.2026
9 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
В България депутатите с 13 МРЗ❗
Защо❓
13:12 09.06.2026
10 Още един дебил
Германия - 195
България - 630
Евростат!
13:13 09.06.2026
11 Стига с тия ставки
Коментиран от #19
13:14 09.06.2026
12 Един шофьор
13:14 09.06.2026
13 Последният софиянец
До коментар #8 от "Нещо си се объркал жестоко":Аз по принцип съм си объркан.
13:15 09.06.2026
14 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #6 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":У нас депутатите са в ТРИ ПЪТИ по-голямо количество,
ама цената им е ТРИ ПЪТИ по-висока❗
АМА КОЙ ДА ЗНАЙ, викаш ❗
Коментиран от #26
13:15 09.06.2026
15 колю
13:15 09.06.2026
16 Соломон
До коментар #8 от "Нещо си се объркал жестоко":ДДС на храните в Германия не е 19% а 7%.19% ДДС е на храните ама във ревсторантите а не е магазина
Коментиран от #66
13:16 09.06.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Нещо си се объркал жестоко":В Германия ДДС на храните е 7 процента а в България 20.
Коментиран от #20
13:16 09.06.2026
18 Чичак
13:18 09.06.2026
19 Напълно си прав
До коментар #11 от "Стига с тия ставки":Да не говорим за обичайните маркови стоки.
Само за пример - горнище на анцуг "Адидас" или някакво яке от същата марка е до 3 (ТРИ) пъти по-висока в България отколкото която и да е държава от ЕС.
13:18 09.06.2026
20 Какви храни, ти прочете ли статията?
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Става въпрос за дезодорант като пример.
Чети статията и след това пиши !
13:19 09.06.2026
21 Криворазбраната демокрация
Коментиран от #37
13:20 09.06.2026
22 име
13:20 09.06.2026
23 Сандо
Коментиран от #46
13:21 09.06.2026
24 Диан Петров
13:22 09.06.2026
25 Директора👨✈️
Питайте го.
Коментиран от #35
13:22 09.06.2026
26 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #14 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Промени конституцията.
Стига плака като девица за к...
13:23 09.06.2026
27 Виждащ
Това че на раменете на Ганьо Лапнишарански стои топка с коса в която има дупка за шише, никой не ви е виновен.
Коментиран от #43
13:23 09.06.2026
28 Мнение
До коментар #1 от "Не, бееееееееее,":Този слоган ще им бъде закачан на табела по вратовете, когато всички антибългари, дето ни вкараха насила и с фалшиви данни в заробвозоната, бъдат опандизени до един!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА ПРЕХОДА ДА ХОДЯТ КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО, А ИМЕННО ЗАД РЕШЕТКИТЕ!!!
13:24 09.06.2026
29 Хасковски каунь
Тук с 700-800 евро можеш да живееш. Вземи тези 800 евро и иди в Мюнхен да видиш колко време ще изкараш. Париж, Виена?
Коментиран от #32
13:24 09.06.2026
30 Марио
13:24 09.06.2026
31 Жеко
13:25 09.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 КОЙ ДА ЗНАЙ
13:26 09.06.2026
34 Ъгрин
посоки! У нас има и трета,страна, има справедлива цена, тип Рундьо! Три в едно!
13:28 09.06.2026
35 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #25 от "Директора👨✈️":По богати от нас нема.
Грабим България от
Приватизацията та до днес.
13:29 09.06.2026
36 Морски
13:30 09.06.2026
37 Сандо
До коментар #21 от "Криворазбраната демокрация":Как ще си направиш български,като същите тия западняци ни убиха промишлеността?И селското ни стопанство съсипаха,и енергетиката,и армията,и тайните ни служби станаха явни,и никаква сигурност нямаме,и никакъв суверинетет,и изобщо ни превърнаха в разградена територия,на която всеки прави каквото може.Но най-лошото може би е,че ни унищожиха морала и ни превърнаха в стадо,което чака някое овчарско куче да го поведе нанякъде.
Коментиран от #40, #45, #48, #51
13:30 09.06.2026
38 КОЙ ДА ЗНАЙ
Те са 15 пъти повече по население от нас.
13:32 09.06.2026
39 Хъкълбери Фин
13:32 09.06.2026
40 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #37 от "Сандо":Конкуренцията на ЗАПАДА уби СОЦ ИКОНОМИКАТА.
СОЦА просто ФАЛИРА икономически.
13:34 09.06.2026
41 Цеко Сифоня
Дезодоранта до лани си беше 5,00 лева, а сега 5,00 евро!, Лева няма да се върне, то какво му е на еврото,можем да го харчим в
близо 20 страни... кефа си има цена!
13:36 09.06.2026
42 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #32 от "а стига ва козляк":Няма скъпи и евтини жилища
Има продаваеми и непродаваеми.
13:36 09.06.2026
43 Мнение
До коментар #27 от "Виждащ":Абсолютно подкрепям Вашият коментар!
А ЕТО И МОЯТ ЛИЧЕН ПРИМЕР ПО ТАЗИ ТЕМА:
АГИТИРАХ ПОЧТИ ВСИЧКИ ОТ МОЕТО ОБКРЪЖЕНИЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ, ПОНЕЖЕ РУМЕН РАДЕВ МЕКО КАЗАНО ВЪРШЕШЕ СТРАННИ НЕЩА (ПРИМЕР: ПУСНА УЖ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ЕВРОТО, НО НЕ ИЗПРАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В НС, КОЙТО ДА ЗАЩИТИ И АРГУМЕНТИРА ТОЗИ РЕФЕРЕНДУМ, ТА СЕ НАЛОЖИ ВЪЗРАЖДАНЕ ДА ГО ПРАВЯТ), НО ТОВА КОЕТО ВСИЧКИ МИ ОТГОВОРИХА (ПРИЯТЕЛИ И РОДНИНИ) БЕ, ЧЕ РАДЕВ ИМ СЕ СТРУВАЛ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯТ, БИЛ НАЙ-БАЛАНСИРАН (ЩОТО КОЦЕТО БИЛ МНОГО КРАЕН), ПЪК И РАДЕВ БИЛ ИМАЛ НАЙ-ГОЛЯМ ШАНС ДА СЪБОРИ СТАТУКВОТО В ЛИЦЕТО НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ?!
КОЛКОТО И ПРИМЕРИ ДА ИМ ДАВАХ СРЕЩУ РАДЕВ, НЕ ПОЖЕЛАХА ДА МЕ ЧУЯТ!
ЕСТЕСТВЕНО АЗ И МОИТЕ РОДИТЕЛИ ПОДКРЕПИХМЕ ВЪЗРАЖДАНЕ (МАКАР И КЪМ КОЦЕТО ДА ИМАМ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, НО ПОНЕ ТОЙ И ПАРТИЯТА МУ НЕЩО ВЪРШАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НИ)!
И ТАКА УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, КОИТО ИСКАТЕ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ БЛАТОТО НА КОРУПЦИЯТА И БЕЗВРЕМИЕТО, ОТ БЛАТОТО НА ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВОТО, ЧУЖДАТА ОКУПАЦИЯ И ЛИПСАТА НА БЪДЕЩЕ ЗА СТРАНАТА НИ, НАРОДЪТ НИ ЗА ДОБРО ИЛИ ЛОШО, ИМА ОПРЕДЕЛЕН ПЪТ ЗА ИЗМИНАВАНЕ!
ЕДВА СЛЕД КАТО ИЗМИНЕ СВОЯ ПЪТ, МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРОГРЕС!
ПЪРВО ЩЕ Е РАЗРУХА, КОРУПЦИЯ, ИНФЛАЦИЯ И ЧУЖДА ЗАВИСИМОСТ, ДОКАТО НАЙ-СЕТНЕ ДОЙДЕ ЧОВЕК (И ХОРА КАТО ЦЯЛО), КОЙТО ДА РАБОТИ НАИСТИНА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД!
С БОЖИЯТА ПОМОЩ ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ!
АМИН!
13:36 09.06.2026
44 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
13:38 09.06.2026
45 За тези въпроси
До коментар #37 от "Сандо":питай руснаците!
13:38 09.06.2026
46 Някой
До коментар #23 от "Сандо":Българите русофили плачат много за Русия, но никога няма да си дадат парите за руска кола руски телевизор или каквото и да било друго руско, защото много добре знаят че това са боклуци !!!?
13:39 09.06.2026
47 Мунчо
скъп от същият, но във Виена!
Ще минем и без дезодорант, в ресторанта има кърпички "Арома", пресни и в трайност!
Коментиран от #49
13:39 09.06.2026
48 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #37 от "Сандо":Не виждам козметика на българския АЛЕН МАК
Но Нивеа, Гарниер, Палмолив ни заливат пазара.
Щото ли ????
Коментиран от #70
13:41 09.06.2026
49 Мунчо
До коментар #47 от "Мунчо":Обяда е скъп за ТЕБ
За мен не е скъп
13:42 09.06.2026
50 Гост
Оня ден обяснявам на едни, гледам коментират че некво сирене опаковано на половин цена намалено.., и вика мъжа на жена си колко е изгодно, да вземе 3 пакета! Гледам аз Крайната цена на сиренето за килограм, а, викам аз на моята жена, че тази марка от кога продава сиренето по 36 лева, та сега е паднала на 18? Ония двамата мигат на парцали с три пакета в количката! Викам им, да внимават защото са търговски трикове и се подлъгват! Да гледат Крайната цена след намалението, а не процента намаление!!! Върнаха сиренето... Та така...
13:42 09.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Аслъ де!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Щото когато не произвеждаш ами теглиш заеми за да даваш заплати и пенсии та хората да могат да харчат в цената се калкулират освен търговска надценка и трянспорт да го докараш от някъде, по високо ДДС за да влизат пари в бюджета , които ако не се прахосват и крадат би трябвало с тях да се връщат заемите и лихвите по тях, а дано ама надали. Не е чак кой знае колко сложно. Онзи ден минах през село, където огромната част от къщите са необитаеми и където треволяците са станали по-високи от мен и където през омразния соц във всяка къща имаше значително количество добитък, а по полето и по реките се водеше война кой къде да си пасе животните, като всяка трева биваше изядена и изгризана почти до корен. Сега , като дойдат жегите не дай си Боже някой да метне един фас и тези сухи треви по два метра нямат гасене. Най-странното е, че по телевизиите няма все още никакви предупреждения за тази опасност поне нормалните хора да се подсетят да внимават да не направят беля.
Коментиран от #69
13:43 09.06.2026
53 Това
13:43 09.06.2026
54 Тома
Коментиран от #65
13:43 09.06.2026
55 Хахаха!🎺🥳😀
Освен това, от 5 милиона население в България 2 милиона са цигани, а те не ползват дезодорант и паста за зъби.
И не ме лъжете, че населението е повече от 5(пет) милиона!
13:44 09.06.2026
56 КОЙ ДА ЗНАЙ
Затова в Германия е по евтино отколкото в България.
Става въпрос за една и съща стока.
13:44 09.06.2026
57 СВО 1 566 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Може да зависи и от качеството им. Както и при полицаи на 100 000 души:
Германия - 317 полицаи
България - 398 полицаи
Русия - 565 полицаи
Коментиран от #60, #64, #71
13:45 09.06.2026
58 Верно ли
13:46 09.06.2026
59 Германците ни
13:48 09.06.2026
60 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #57 от "СВО 1 566 дни РЕЗИЛ":Докато се присмивате на Русия, България тегли заеми да ви плати пенсиите и заплатите. Но следващите заеми ще бъдат с 18% лихва, като бяха в Гърция. Ще останете без заплати и пенсии и ще измерете в панелките от глад.
13:49 09.06.2026
61 КОЙ ДА ЗНАЙ
13:50 09.06.2026
62 Калоян
До коментар #5 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Е,как защо ?
Елементарно , Уотсън !
Мозъкът на един депутат от Германия е с тегло 3,5 пъти по- голям от на нашенските.
13:51 09.06.2026
63 Цък
13:51 09.06.2026
64 Верно ли
До коментар #57 от "СВО 1 566 дни РЕЗИЛ":Ти Русия не я мисли, умнико. Те си имат и пари, и работеща икономика, и не са във заветнив "свръхдефицит", завещан от спекуланта Кокор със съдействието на двете Шишита, така че не им е проблем и 1000 да имат, след като могат да си позволят да им плащат!
13:52 09.06.2026
65 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #54 от "Тома":С "простотията си" станахме просо...милиардери.
13:52 09.06.2026
66 Цък
До коментар #16 от "Соломон":Приятно хапване на дезодорант
13:53 09.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Господин за един ден
България сега продава каквото е останало за продаване, тегли заеми и раздава пенсии и заплати.
Когато дойде падежа на заемите, ще ни съблекат голи, като Тошко Колев във филма.
13:55 09.06.2026
69 Цък
До коментар #52 от "Аслъ де!":Не знаех , че търговските вериги са собственост на Р България
13:55 09.06.2026
70 Картаген
До коментар #48 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":Някога:
„Ален Мак“ е най-старата козметична компания в България със седалище в Пловдив.
През 1892 г. тридесетгодишният тогава Антон Папазов създава в Пловдив своята фабрика за парфюми и сапуни. Папазов е потомък на известния казанлъшки род Папазоглу, който още през 1820-те години е успял да превърне производството на розово масло в успешен бизнес. Имали са представителства в Париж, Цариград и Виена, а стоката им се е търгувала от Москва до Ню Йорк.
Днес:
Багери вече активно разрушават части от северното крило на стария козметичен гигант. Целият периметър на имота е обезопасен със строителни заграждения, но на мястото липсва информационна табела за извършваните дейности.
13:58 09.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 КОЙ ДА ЗНАЙ
Износа оскъпява същия принт в други държави.
Има допълнителни разходи.
14:00 09.06.2026
73 Хахаха!🎺🥳😀
14:03 09.06.2026