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Ще плащаме 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години

Ще плащаме 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години

11 Юни, 2026 17:55 1 058 29

  • българия-
  • плащане-
  • членски внос-
  • европейски механизъм за стабилност

В замяна България ще може да разчита на около 8,5 млрд. евро финансова помощ в случай на необходимост

Ще плащаме 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България ще трябва да заплати 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 млрд. евро финансова помощ в случай на необходимост, информират от БНТ. За първи път днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната стана член на институцията. Според Донев средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание.

Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната. Той е създаден през 2012 година след кризата в еврозоната, която сериозно засегна някои от държавите като Гърция, Ирландия и Испания. Основната цел на механизма е да осигурява финансова стабилност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза, а държавите, които получават подкрепа трябва провеждат реформи и водят разумна фискална политика. С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. за България беше правно задължена да се присъедини към механизма.


Люксембург
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    34 1 Отговор
    Това са само лихвите по френските заеми. Главницата е накрая на членството.

    17:58 11.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    39 0 Отговор
    оФцете ще плащаме ,и накрая ще ни хвърлят в кланницата .нема такава държава с такова просто племе

    18:01 11.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 0 Отговор
    Това с плащането е 100% СИГУРНО,
    а това с получаването- евентуално може би,
    ама най-вероятно НЕ❗

    18:01 11.06.2026

  • 4 7878

    24 3 Отговор
    Безплатни съюзи няма.

    18:03 11.06.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    33 0 Отговор
    🤣🤣🤣

    Пореден обир от Брюксел!

    Честито!

    18:04 11.06.2026

  • 6 Сложи ми два пръста

    5 17 Отговор
    Мрачна, секретна зала дълбоко в бункера под Кремъл. Масата е безкрайно дълга. В единия край седи Владимир Путин, замислен над огромна карта на Европа. В другия край, погледнал строго и с изпъната военна стойка, седи Румен Радев. Около тях тегне тежка атмосфера на геополитически заговор против НАТО и Украйна. Путин бавно става, взима бутилка скъпо червено вино и тръгва покрай масата. Спира се до българския премиер, поглежда го право в очите с хладна КГБ усмивка и пита тихо:
    – Румене, искаш ли още вино?
    Радев се опитва да запази пълно самообладание, но не успява- потреперва неврозно. Вдига дясната си ръка, показвайки събрани един към друг показалеца и средния си пръст, и казва плахо:
    – Владимир, сложи ми два пръста.
    Путин го потупва тежко по рамото, намигва му и прошепва:
    – Два пръста ще ти сложа после, като подпишем пакта... Сега те питам вино искаш ли?

    18:05 11.06.2026

  • 7 Дориана

    24 3 Отговор
    Това е поредното извиване на ръце от ЕС за да дадат тези пари на корумпирана Украйна.Накрая ще си получат заслуженото.

    Коментиран от #13, #25

    18:05 11.06.2026

  • 8 Форумни драckaчи 🥳

    11 3 Отговор
    Който търси експертно и безпристрастно мнение, по всякакви теми - тук е мястото. 🤣🤣🤣

    18:05 11.06.2026

  • 9 Шопо

    27 0 Отговор
    ЕС се управлява от корумпиран политици, обречен е на разпадане.
    НАТО в лицето на САЩ действат като терористична организация.
    Референдум за ЕС и НАТО

    18:06 11.06.2026

  • 10 Уникално

    20 0 Отговор
    Механизъм за външно налагане на реформи, за който си плащаме сами!

    Коментиран от #21

    18:06 11.06.2026

  • 11 Членството в клуба на богатите

    28 0 Отговор
    Очевидно не е безплатно. Това пропуснаха да ни го кажат като ни натискаха да приемем Еврото.

    18:06 11.06.2026

  • 12 кой му дреме

    8 9 Отговор
    стабилност по руменски !

    18:07 11.06.2026

  • 13 Само факти

    1 19 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Нивата на корупция в Русия, Украйна
    104-то място - Украйна показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.

    Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.

    Предизвикателства: Макар да има воля за реформи, военното положение и огромните потоци от средства за отбрана и възстановяване създават постоянни рискове, които не позволяват по-рязък скок в индекса.

    157-то място - Русия се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.

    Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.

    Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отчетност, което води до пълно

    18:08 11.06.2026

  • 14 Хахаха!🎺🥳😀

    23 0 Отговор
    Африка и Азия се освободиха от колониализма, а България сама се набута с молби, жертви на промишленост, селско стопанство, национална валута... Сега сме щастлива колония на Германия.

    18:08 11.06.2026

  • 15 спящите българи са най-виновни

    23 0 Отговор
    Като не идвахте на протестите за защита на лева, сега ще плащаме всички, и ще ни товарят като магарета.

    18:09 11.06.2026

  • 16 Само да попитам

    23 1 Отговор
    Плащаме едни милиони, за да може едни красавици да ни седят на главите и да викат "Диййй!". Дали да не помислим пак дали ценностите им си струват парите?

    18:09 11.06.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    17 1 Отговор
    Вижте, какво са правили германците в своите колонии и си правете сметката, какво я чака България. Милост няма да има!

    18:16 11.06.2026

  • 18 Е КАК Е ЕВРОТО, А ?

    16 0 Отговор
    КВО РЕВЕТЕ БЕ НАЛИ СТЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ ?

    КАК Е ЕВРОТО ХАРЕСА ЛИ ВИ ?

    СЪРБАЙТЕ СИ ПОПАРАТА МАЛ....НИЦИ.

    ЕДНА ОВЦА СТАВА САМО ЗА СТИРГАНЕ, А ТУК ДАЛ БОГ.

    18:18 11.06.2026

  • 19 Масона Моше Боташ Крадев

    25 7 Отговор
    е по-голям мръсник и от Банкята и Шишо накуп!

    18:19 11.06.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    19 2 Отговор
    Наивния Ганьо си мисли, че България като стане колония на Германия, на всеки ще дадат по един Мерцедес да фучи из село и да шашка момите! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
    Бившите германски колонии тъй са ги обезкостили, че още не могат да се оправят.

    Коментиран от #29

    18:20 11.06.2026

  • 21 Дзак

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Уникално":

    Задължително последствие от приобщаването към Еврозоната, за което някои предупреждаваха!

    Коментиран от #22

    18:22 11.06.2026

  • 22 Факт

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дзак":

    Подлъгаха хората с обещания за европейски заплати!

    18:23 11.06.2026

  • 23 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Тоя фашистки ес е само схеми, корупция и извиване на ръце!
    1во им плащаш сумати членски вноски за щяло и нещяло, после те задължават да правиш всякакви глупости, за да ти отпуснат бюджет с твоите си пари! А накрая оная побъркана фашистка Урсула ги дава на кочина 404!

    18:39 11.06.2026

  • 24 Лагард до София Как сте

    5 1 Отговор
    Все хорошо прекрасная Маркиза Дела идут и жизнь легка

    18:39 11.06.2026

  • 25 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Не се заблуждавайте! Чрез Украйна върхушката на ЕС краде европейският данъкоплатец! Последно от онези 90 млрд които уж за Украйна,не повече от 10% от тях ще стигнат в Киев..Останалото в Брюксел...Когато излезе това със златните тоалетни в Киев,спомняш ли си ,че излязоха и едни 50 млрд за Кая Калас и се потули веднага ? Това беше предупреждение към върхушката на ЕС от господарите им ,че не слушкат ли...

    18:40 11.06.2026

  • 26 Тома

    6 0 Отговор
    След като платим и дадем парите и започнем да искаме тези милиарди ще започнат глобите че не сме свършили техните изисквания както всеки път

    18:49 11.06.2026

  • 27 ЧЕСТИТО

    4 0 Отговор
    Ограбването започна. Ще плащаме дълговете на Франция, Италия и другите крадци.

    19:06 11.06.2026

  • 28 Абе що не се

    1 0 Отговор
    махнем от този Титаник? То се видя. Фашизмът губи ПАК войната!
    Защо да оставаме на този потъващ кораб? Инфлации, еврозони, плащания на кво ли не, 90 милиарда за една загубена война, в която ние нямаме никакъв интерес и като капак, цифров концлагер отгоре? Няма смисъл вече... Айде пак да се откажем от "пакта с Германия и приятелите й", както 1944 г!

    19:14 11.06.2026

  • 29 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    На отворен прозорец, ме не тръгва счупения климатик!

    19:34 11.06.2026