Ще плащаме 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години

България ще трябва да заплати 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 млрд. евро финансова помощ в случай на необходимост, информират от БНТ. За първи път днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната стана член на институцията. Според Донев средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание.
Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната. Той е създаден през 2012 година след кризата в еврозоната, която сериозно засегна някои от държавите като Гърция, Ирландия и Испания. Основната цел на механизма е да осигурява финансова стабилност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза, а държавите, които получават подкрепа трябва провеждат реформи и водят разумна фискална политика. С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. за България беше правно задължена да се присъедини към механизма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:58 11.06.2026
2 Kaлпазанин
18:01 11.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а това с получаването- евентуално може би,
ама най-вероятно НЕ❗
18:01 11.06.2026
4 7878
18:03 11.06.2026
5 az СВО Победа 81
Пореден обир от Брюксел!
Честито!
18:04 11.06.2026
6 Сложи ми два пръста
– Румене, искаш ли още вино?
Радев се опитва да запази пълно самообладание, но не успява- потреперва неврозно. Вдига дясната си ръка, показвайки събрани един към друг показалеца и средния си пръст, и казва плахо:
– Владимир, сложи ми два пръста.
Путин го потупва тежко по рамото, намигва му и прошепва:
– Два пръста ще ти сложа после, като подпишем пакта... Сега те питам вино искаш ли?
18:05 11.06.2026
7 Дориана
Коментиран от #13, #25
18:05 11.06.2026
8 Форумни драckaчи 🥳
18:05 11.06.2026
9 Шопо
НАТО в лицето на САЩ действат като терористична организация.
Референдум за ЕС и НАТО
18:06 11.06.2026
10 Уникално
Коментиран от #21
18:06 11.06.2026
11 Членството в клуба на богатите
18:06 11.06.2026
12 кой му дреме
18:07 11.06.2026
13 Само факти
До коментар #7 от "Дориана":Нивата на корупция в Русия, Украйна
104-то място - Украйна показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.
Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.
Предизвикателства: Макар да има воля за реформи, военното положение и огромните потоци от средства за отбрана и възстановяване създават постоянни рискове, които не позволяват по-рязък скок в индекса.
157-то място - Русия се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.
Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.
Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отчетност, което води до пълно
18:08 11.06.2026
14 Хахаха!🎺🥳😀
18:08 11.06.2026
15 спящите българи са най-виновни
18:09 11.06.2026
16 Само да попитам
18:09 11.06.2026
17 Хахаха!🎺🥳😀
18:16 11.06.2026
18 Е КАК Е ЕВРОТО, А ?
КАК Е ЕВРОТО ХАРЕСА ЛИ ВИ ?
СЪРБАЙТЕ СИ ПОПАРАТА МАЛ....НИЦИ.
ЕДНА ОВЦА СТАВА САМО ЗА СТИРГАНЕ, А ТУК ДАЛ БОГ.
18:18 11.06.2026
19 Масона Моше Боташ Крадев
18:19 11.06.2026
20 Хахаха!🎺🥳😀
Бившите германски колонии тъй са ги обезкостили, че още не могат да се оправят.
Коментиран от #29
18:20 11.06.2026
21 Дзак
До коментар #10 от "Уникално":Задължително последствие от приобщаването към Еврозоната, за което някои предупреждаваха!
Коментиран от #22
18:22 11.06.2026
22 Факт
До коментар #21 от "Дзак":Подлъгаха хората с обещания за европейски заплати!
18:23 11.06.2026
23 стоян георгиев
1во им плащаш сумати членски вноски за щяло и нещяло, после те задължават да правиш всякакви глупости, за да ти отпуснат бюджет с твоите си пари! А накрая оная побъркана фашистка Урсула ги дава на кочина 404!
18:39 11.06.2026
24 Лагард до София Как сте
18:39 11.06.2026
25 Атина Палада
До коментар #7 от "Дориана":Не се заблуждавайте! Чрез Украйна върхушката на ЕС краде европейският данъкоплатец! Последно от онези 90 млрд които уж за Украйна,не повече от 10% от тях ще стигнат в Киев..Останалото в Брюксел...Когато излезе това със златните тоалетни в Киев,спомняш ли си ,че излязоха и едни 50 млрд за Кая Калас и се потули веднага ? Това беше предупреждение към върхушката на ЕС от господарите им ,че не слушкат ли...
18:40 11.06.2026
26 Тома
18:49 11.06.2026
27 ЧЕСТИТО
19:06 11.06.2026
28 Абе що не се
Защо да оставаме на този потъващ кораб? Инфлации, еврозони, плащания на кво ли не, 90 милиарда за една загубена война, в която ние нямаме никакъв интерес и като капак, цифров концлагер отгоре? Няма смисъл вече... Айде пак да се откажем от "пакта с Германия и приятелите й", както 1944 г!
19:14 11.06.2026
29 Име
До коментар #20 от "Хахаха!🎺🥳😀":На отворен прозорец, ме не тръгва счупения климатик!
19:34 11.06.2026