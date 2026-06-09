Силяновска: Чухме опровержение от един доста умен политик като г-н Радев, че му е отнело цяла година да убеди Макрон

Вторият протокол между България и Северна Македония, „не е бил и не може да бъде правен инструмент за допълнение към Договора за приятелство и добросъседство” между двете държави, заяви в интервю за МРТ 1 президентът на Северна Македония Гордана Силяновска, предаде БТА.
Протоколът, подписан през 2022 г. от тогавашните министри на външните работи на двете държави Теодора Генчовска и Буяр Османи, е атакуван в Конституционния съд на Северна Македония и е един от аргументите в страната да не бъдат направени промени в конституцията заради опасения, че ако това бъде направено, България ще поставя нови условия на страната в преговорния процес.
В отговор на въпрос, ако протоколът не произвежда задължения, защо не започне процедура за промяна в конституцията и вписване на българите в нея, Силяновска отговаря, че това е нейно тълкуване, но тя не е Конституционен съд.
„Само Конституционният съд може да каже дали нещо е противоконституционно. Между другото, не е нужно да си юрист, за да знаеш, че един международен договор не може да се промени с протокол, подписан от двама души. Но някой прие това и ни убеди, че това е магическото „изместване“ (на проблема между България и Северна Македония) към правата на човека. Но след това чухме опровержение от един доста опитен и умен политик като г-н (Румен) Радев, че му е отнела цяла година (...) за да убеди г-н (Еманюел) Макрон, че написаното в протокола трябва да стане част от Преговорната рамка и заключенията (на Европейския съвет)”, казва в интервюто Силяновска.
В няколко интервюта бившият министър на външните работи на Северна Македония Буяр Османи казваше, че условието за вписване на българите в основния закон на страната, за да започне Северна Македония преговори, е успех, защото така през 2022 г. по време на председателството на Франция на ЕС е била изместена тежестта на преговорите от историческите въпроси с България върху въпросите за правата на човека.
По време на посещението си във Франция през май българският премиер Румен Радев каза пред журналисти, че през 2021 година за първи път е поставил въпроса пред европейските лидери за вписването на българите в конституцията на Република Северна Македония.
„Отне ми 1 година да ги убеждавам защо това трябва да стане. Чест прави на Еманюел Макрон, че първи го осъзна и със съвместните ни усилия тя беше вписана в преговорната рамка от юли 2022 г.”, заяви тогава Радев.
В интервюто си в предаването „360 градуса” Силяновска заяви още, че работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, която е отбелязана и в двата протокола между двете държави, „създава загриженост не само в македонската общественост”, защото останалите исторически комисии - „френско-германската, полско-германската (...) нямат времева рамка” и членството на съответните държави в ЕС не е зависело от тяхната работа.
На репликата на водещия, че във втория протокол на историческата комисия не се „налага”, а се „насърчава” да завърши работата си до момента на влизането на Северна Македония в ЕС, Силяновска отговаря, че „не може да се насърчава историческа комисия”.
„Представете си, няколко историци да пишат, тоест да създават история на двете държави, чрез споразумение. Това е пряко противоречие с логиката на учения”, заяви тя.
По думите ѝ гаранциите, които правителството на Северна Македония очаква от Европейския съвет, няма да се отнасят само до „македонския случай, а ще имат общ характер”.
„А що се отнася до тълкуването, възможни са различни тълкувания. Например, възможно е тълкувателно становище, че правата и въпросите, свързани с идентичността, не могат да бъдат условие за влизане или започване на преговори с ЕС. Не казвам, че това ще се приложи директно към нас, говоря за това, че човек може да бъде креативен. Може да се даде тълкувателно правно становище”, смята Силяновска.
На въпрос „как тези заключения отнемат правото на вето на България по двустранни въпроси по време на преговорите за присъединяване” на Северна Македония Силяновска отговаря, че „идеята е (...) ветото да не може да се използва за клъстери, за (преговорни) глави”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гошо
08:53 09.06.2026
2 50% маке съм
09:01 09.06.2026
3 Тиквата +Шиши =💩
Коментиран от #22
09:02 09.06.2026
4 Хейт
09:03 09.06.2026
5 пламен
Между обикновенните хора няма никакви проблеми
Коментиран от #6, #8
09:05 09.06.2026
6 пацо
До коментар #5 от "пламен":има идиоти които им вярват
Коментиран от #11
09:06 09.06.2026
7 Що ни занимавате
09:11 09.06.2026
8 даката
До коментар #5 от "пламен":Повечето пъти съм отсядал в частни квартири. На маса, на работа, в разговори, никога не сме се занимавали с минали истории. Разговорите са били по ежедневието, работата, доходите, образование, деца, стоки, магазини. Разделяме се като приятели. Другото го измислят политиците
09:12 09.06.2026
9 Що ни занимавате
09:12 09.06.2026
10 Ник. А
Не стига това, ами и определят нещата кое как трябва да стане, преди оше да са влезли... Все едно да идеш на гости и да почнеш да се разпореждаш с къщата на домакините и самоте тях, лакто ти е удобно пбно... Еати племето
09:22 09.06.2026
11 Така е
До коментар #6 от "пацо":но проблема е че идиотите са повече от останалите.
09:31 09.06.2026
12 КОМЕНТАР007
09:34 09.06.2026
13 Айляк
Чуди се бабичка Горданка какво да изсмуче още от пръстите си, но няма какво.
Но като цяло, бабенцето прави пореден опит за провокация.
Слаба работа.
Некст, Мице, Тимче, Гуце, Пуце...
09:42 09.06.2026
14 Каква история имат
09:45 09.06.2026
15 Ке я гледаш Унията
09:47 09.06.2026
16 Българин
Хайде тази гъска да си признае за пропагандата в училищата и как учат децата си на глупости. Правят го точно по пример на Исраел, промиват им мозъците от малки. После са готови за мръсни думички. Иначе не знаят, че прабаба им се казвала Пенка Стоянова от Елин Пелин.
09:49 09.06.2026
17 Историк
Коментиран от #25
09:53 09.06.2026
18 Ай сифон драги зрители
10:07 09.06.2026
19 Дика
10:09 09.06.2026
20 Перо
10:09 09.06.2026
21 Петър
💩💩🇲🇰💩💩🇲🇰💩💩🖕🖕🖕💩🇲🇰💩
10:10 09.06.2026
22 Перо
До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =💩":А половината и рода е имигрирала в БГ, през време на репресиите на българите по титово време!
10:29 09.06.2026
23 Факт
10:32 09.06.2026
24 Факт
Коментиран от #27
10:34 09.06.2026
25 Както винаги
До коментар #17 от "Историк":Си нудоучен простак.
Българи в 1944 г.е победена фашистка монархия.
Гърция иска територия по линията южно от Благоевград...Асеновград плюс 1 млрд.д.репарации.
Югославия до Годеч и 1 млрд.д.репарации.
Какво прави Димитров?
Връща костите на Г.Делчев и Тито се отказва от територии и 1 млрд.д.
Гърците се отказват от територии но 1 млрд.д.изплатихме чак през 1978 г.
Димитров договаря Балканска федерация, мечта на Каравелов,Раковски и Ботев но Чърчил се намесва.
Сталин вика Тито и Димитров.Тито като английски агент се отказва и Сталин трови Димитров.
В Балканската федерация Македония става автономия което е мечта на Делчев, а София столица.
Коментиран от #31
10:34 09.06.2026
26 Братовчед
Да, ама българите са приети, с вие не сте!
И се почва-татари,монголи,г….на да яде-целия регистър на северджанската вековна мъдрост.Винаги Северна, никогаш м
10:43 09.06.2026
27 Ти само пишеш, но те можеш да четеш
До коментар #24 от "Факт":Путин казва..Азбуката идва от Македонските земи.
Кое не е вярно?
Солун е столица на Македония.
Кирил и Методий са синове на зам.управителя на Солун е са гърци.
Приобщават славяните към Византия чрез азбуката.и изпълняват правителствено поръчение.
Учениците им са заслуга на България и Борис 1, който използва 50 монголски рода Тангристи и вади очите на сина си Владимир Расте.
Коментиран от #30
10:43 09.06.2026
28 Джибрю
10:56 09.06.2026
29 Архимандрисандрит Бибиян
11:10 09.06.2026
30 Путюблиз
До коментар #27 от "Ти само пишеш, но те можеш да четеш":Вземи напиши нещо на азбуката на Кирил и Методий,да видим кой ще ти разбере нещо от писаното.
11:12 09.06.2026
31 Историк
До коментар #25 от "Както винаги":Чугунените глави с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, повтаряте това,което лъжите на Кремъл са вкарали и отказвате тъпо и упорито истината. Пропагандата на Кремъл е постигнала целта си. За вас лъжата е истина, руската, а не бълкарската .
11:17 09.06.2026