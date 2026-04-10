Парламентарни избори в Казахстан в разгара на лятото

Изборите за еднокамарен парламент на Казахстан (Курултай), който ще бъде сформиран след влизането в сила на новата конституция, ще се проведат през август 2026 г. Това заяви президентът на републиката Касим-Жомарт Токаев.

"Като държавен глава считам за изключително важно да предоставям предварително уведомяване за събития от голямо значение за нашата страна. Затова веднага след влизането в сила на конституцията ще подпиша указ за провеждане на избори за еднокамарен Курултай. Изборите ще се проведат през август тази година", каза той на среща с учени в навечерието на Деня на работниците в науката (празнуван в Казахстан на 12 април). Изявлението на Токаев е цитирано от неговата пресслужба.

Изборите ще отбележат началото на процес на „преструктуриране“ на политическата система на страната, заяви президентът Касим-Жомарт Токаев.

Според него „е изключително важно политическите и икономическите реформи, които прилагаме, да са тясно свързани с положителни психически промени в обществото“.

В момента Казахстан има двукамарен парламент, състоящ се от Сената (горна камара) и Мажилиса (долна камара). Това ще престане да съществува с влизането в сила на новата конституция. Новият еднокамарен Курултай ще има 145 депутати, а изборите ще се провеждат само по партийни списъци (в момента Мажилисът позволява номиниране от едномандатни избирателни райони). След изборите правителството ще бъде задължено да подаде оставка пред новия парламент. Депутатите на Курултая също ще трябва да гласуват за номинацията на президента за вицепрезидент, позиция, предвидена и в новата конституция.

Новата конституция, приета на референдум на 15 март, ще влезе в сила на 1 юли.