Путин и Токаев подписаха декларация за стратегическо партньорство между Русия и Казахстан

Президентите на Русия и Казахстан - Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев - подписаха съвместна декларация „За седемте стълба на приятелството и добросъседството“ между двете държави, съобщи агенция Qazinform, предава Фокус.
В рамките на визитата Агенцията за атомна енергия на Казахстан и руската държавна корпорация „Росатом“ размениха междуправителствени споразумения, свързани с проекта за изграждане на атомна електроцентрала в Казахстан, както и с предоставянето на руски експортен заем за реализацията му.
Министерствата на образованието на двете страни подписаха и споразумение за създаване на училище „Сириус“ в Казахстан.
Допълнително министрите на енергетиката на Русия и Казахстан договориха разширяване на сътрудничеството в петролния сектор.
Преди официалната церемония по подписването Путин и Токаев проведоха среща в тесен формат. Според казахстанския президент двете страни са потвърдили, че в двустранните отношения няма нерешени или проблемни въпроси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха
15:05 28.05.2026
2 Дрън, дрън съветски чугун
Коментиран от #5, #15
15:07 28.05.2026
3 Ама как така?
15:09 28.05.2026
4 Хаха
15:10 28.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Соросоид
Коментиран от #7
15:22 28.05.2026
7 Прогноза
До коментар #6 от "Соросоид":Абсолютен факт ! Жалко , че дрогираното зелено , натовско еврейче прокуди Десетки Милиони украинци от родината им .
15:37 28.05.2026
8 Д-р Ментал
15:43 28.05.2026
9 Глупост с измисленото ОНД
15:43 28.05.2026
10 Мунчо Чорапа
15:43 28.05.2026
11 Не да моа да спъ
15:47 28.05.2026
12 Реалист
Факт !
Коментиран от #17
16:13 28.05.2026
13 ЕСССР
16:13 28.05.2026
14 Владимир Путин, президент
Коментиран от #16, #19
16:28 28.05.2026
15 Сутрин или вечер
До коментар #2 от "Дрън, дрън съветски чугун":Се молиш на Тангра ,Монголското куче, монголоиден татарино
Коментиран от #18
16:36 28.05.2026
16 Ха ХаХа
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Простак 300%
Я виж съюзниците на Щатите бе главоч срлескан и се гръмни
16:37 28.05.2026
17 Като те ритнат в Сибир
До коментар #12 от "Реалист":Ще разбереш колко струва
16:39 28.05.2026
18 Станал сте
До коментар #15 от "Сутрин или вечер":жертва на някаква пропаганда. Не съществува куче Тангра. В превод Тангра означава "Бог на синьото небе".
16:41 28.05.2026
19 Тракторист от село
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":А ти се пойнтересувай какво се случва със стратегическите партньори на САЩ ! Като че ли всички преждевременно заминаха за оня свят а страните им са пепел.
Чул ли си приказката:Да си враг на САЩ е опасно.Да си приятел на САЩ е смъртоносно.
16:45 28.05.2026
20 Копейко Центаджиев
16:47 28.05.2026