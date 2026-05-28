Путин и Токаев подписаха декларация за стратегическо партньорство между Русия и Казахстан

Президентите на Русия и Казахстан - Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев - подписаха съвместна декларация „За седемте стълба на приятелството и добросъседството“ между двете държави, съобщи агенция Qazinform, предава Фокус.

В рамките на визитата Агенцията за атомна енергия на Казахстан и руската държавна корпорация „Росатом“ размениха междуправителствени споразумения, свързани с проекта за изграждане на атомна електроцентрала в Казахстан, както и с предоставянето на руски експортен заем за реализацията му.

Министерствата на образованието на двете страни подписаха и споразумение за създаване на училище „Сириус“ в Казахстан.

Допълнително министрите на енергетиката на Русия и Казахстан договориха разширяване на сътрудничеството в петролния сектор.

Преди официалната церемония по подписването Путин и Токаев проведоха среща в тесен формат. Според казахстанския президент двете страни са потвърдили, че в двустранните отношения няма нерешени или проблемни въпроси.