Путин и Токаев подписаха декларация за стратегическо партньорство между Русия и Казахстан

28 Май, 2026 15:04 950 20

Москва и Астана договориха сътрудничество в ядрената енергетика, образованието и петролния сектор

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентите на Русия и Казахстан - Владимир Путин и Касим-Жомарт Токаев - подписаха съвместна декларация „За седемте стълба на приятелството и добросъседството“ между двете държави, съобщи агенция Qazinform, предава Фокус.

В рамките на визитата Агенцията за атомна енергия на Казахстан и руската държавна корпорация „Росатом“ размениха междуправителствени споразумения, свързани с проекта за изграждане на атомна електроцентрала в Казахстан, както и с предоставянето на руски експортен заем за реализацията му.

Министерствата на образованието на двете страни подписаха и споразумение за създаване на училище „Сириус“ в Казахстан.

Допълнително министрите на енергетиката на Русия и Казахстан договориха разширяване на сътрудничеството в петролния сектор.

Преди официалната церемония по подписването Путин и Токаев проведоха среща в тесен формат. Според казахстанския президент двете страни са потвърдили, че в двустранните отношения няма нерешени или проблемни въпроси.


Казахстан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ха-ха

    8 12 Отговор
    Много е стратегическо. Русийката пак ще се моли за помощ на Казахстан за внос на бензин и петролни продукти.!

    15:05 28.05.2026

  • 2 Дрън, дрън съветски чугун

    11 11 Отговор
    Каквото и да разработват и да правят, обикновения BATHИK ще продължи да се въргаля в калта и да мизерства .

    Коментиран от #5, #15

    15:07 28.05.2026

  • 3 Ама как така?

    11 3 Отговор
    Казахите не съчувстват ли на украинските терористи?

    15:09 28.05.2026

  • 4 Хаха

    8 7 Отговор
    Путин иска да го целуне.

    15:10 28.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соросоид

    15 7 Отговор
    Всички бивши съветски републики ще се върнат към руската империя даже и украйна

    Коментиран от #7

    15:22 28.05.2026

  • 7 Прогноза

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Соросоид":

    Абсолютен факт ! Жалко , че дрогираното зелено , натовско еврейче прокуди Десетки Милиони украинци от родината им .

    15:37 28.05.2026

  • 8 Д-р Ментал

    8 6 Отговор
    Путин не спря да обикаля и подмазва на де кой е в близост

    15:43 28.05.2026

  • 9 Глупост с измисленото ОНД

    6 6 Отговор
    Следващата подлога от типа Баларус

    15:43 28.05.2026

  • 10 Мунчо Чорапа

    3 4 Отговор
    А пък ние подписваме с руското прокси Казахстан и така заобикаляме санкциите!

    15:43 28.05.2026

  • 11 Не да моа да спъ

    3 2 Отговор
    От тая новинЪ.

    15:47 28.05.2026

  • 12 Реалист

    4 2 Отговор
    Подписа на Путин нищо не струва !
    Факт !

    Коментиран от #17

    16:13 28.05.2026

  • 13 ЕСССР

    2 2 Отговор
    А ЕСССР искаше да грабне изкопаемите на Казахстван видиш ли - започвайки с газ-а ?!?! Крив Макарон май се получи ЕС работата.

    16:13 28.05.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Дано Токаев е чувал за Сирия, Венецуела, Куба и Иран и техния опит в "стратегическото партньорство" с Русия ☝️😁

    Коментиран от #16, #19

    16:28 28.05.2026

  • 15 Сутрин или вечер

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Се молиш на Тангра ,Монголското куче, монголоиден татарино

    Коментиран от #18

    16:36 28.05.2026

  • 16 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Простак 300%
    Я виж съюзниците на Щатите бе главоч срлескан и се гръмни

    16:37 28.05.2026

  • 17 Като те ритнат в Сибир

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Ще разбереш колко струва

    16:39 28.05.2026

  • 18 Станал сте

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сутрин или вечер":

    жертва на някаква пропаганда. Не съществува куче Тангра. В превод Тангра означава "Бог на синьото небе".

    16:41 28.05.2026

  • 19 Тракторист от село

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    А ти се пойнтересувай какво се случва със стратегическите партньори на САЩ ! Като че ли всички преждевременно заминаха за оня свят а страните им са пепел.
    Чул ли си приказката:Да си враг на САЩ е опасно.Да си приятел на САЩ е смъртоносно.

    16:45 28.05.2026

  • 20 Копейко Центаджиев

    1 0 Отговор
    Нещо не ми намирисва на баничка тази статия... Факти, пуснете нещо за някоя фамозна укро/руска победа... да залебим малко...Плиис...

    16:47 28.05.2026