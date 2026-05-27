Русия подари четири амурски тигъра на Казахстан за възстановяване на популацията

27 Май, 2026 09:22, обновена 27 Май, 2026 09:32 739 28

  • владимир путин-
  • казахстан-
  • тигър

Животните са транспортирани от Далечния изток и скоро ще бъдат пуснати на свобода, съобщава Кремъл

Русия подари четири амурски тигъра на Казахстан за възстановяване на популацията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е подарила на Казахстан четири амурски тигъра с цел подпомагане на усилията за възстановяване на популацията на вида в страната. Това заяви руският президент Владимир Путин в статия, публикувана преди предстоящото му посещение в централноазиатската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според информация на Кремъл животните са били заловени в Хабаровския край в руския Далечен изток и транспортирани със самолет до Казахстан. Очаква се скоро да бъдат пуснати в дивата природа.

Инициативата не е първият случай, в който Русия използва животни като част от дипломатически жестове.

През 2022 г. Москва изпрати 30 породисти сиви коня на Северна Корея на фона на задълбочаващото се сътрудничество между двете страни след началото на войната в Украйна. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е известен с интереса си към конната езда, отбелязва Ройтерс.

Казахстан, който работи по възстановяването на тигровата популация в региона, разглежда амурския тигър като близък родственик на вече изчезналия каспийски тигър.

По време на визитата си Путин се очаква да присъства на подписване на споразумение за ядрен проект в Казахстан, както и да обсъди разширяването на транзита на руски петрол към Китай, допълва Кремъл.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    5 5 Отговор
    Хаяско какво изпроси?

    Коментиран от #16

    09:35 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 3 Отговор
    Нема го вече Баце с котилото песове да скрепи дружбата. Румбата ни руски знае, ни животинки гледа, какъв ли армаган ще занесе на Вова?

    Коментиран от #4, #6, #14

    09:35 27.05.2026

  • 3 авантгард

    1 0 Отговор
    Тигър да си в днешно време.
    Оооох тигре, тигреееее... имаш ли париииии?

    09:36 27.05.2026

  • 4 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Пилота ще му занесе подарък на Путин една менора

    Коментиран от #7

    09:37 27.05.2026

  • 5 Трол

    1 3 Отговор
    Това е тайна руска операция, с която целят тигрите да изядат местните.

    09:38 27.05.2026

  • 6 6135

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да бе да, не знае руски!

    Всичката тази документация на МиГ-29 да не била написано на Есперанто ?

    09:38 27.05.2026

  • 7 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Позивна Моше освен да изпълни в знак на подарък някоя кобра Пугачева, друго не ми идва на ум.

    09:39 27.05.2026

  • 8 Тигъра

    4 2 Отговор
    Путин е Санкт Петербургски тигър.

    Коментиран от #11

    09:39 27.05.2026

  • 9 Сийка

    2 7 Отговор
    Путин е гледал да мине евтино, защото държавните пари са кът. Подарява нещо, което природата им е дала .

    09:40 27.05.2026

  • 10 Глюпости ,

    2 2 Отговор
    Споко бе , ше избягат и ще се върнат в руzzия . Там им е по-добре ..

    09:41 27.05.2026

  • 11 Абе ,

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тигъра":

    Ти виждАл ли си плешив тигър ?

    09:44 27.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    В индия тигрите ядат индийци !!!
    Време е сибирските и амурски тигри да последват примера ☝️

    09:44 27.05.2026

  • 13 ПУТИН

    2 3 Отговор
    Да си сложи
    Тигри пред Бункера.

    Че Скоро Неговите Кремълски САБАКИ
    Ще го разкъсат .

    Такъв ПРОПАДНЯК
    няма да го чакат още.

    09:47 27.05.2026

  • 14 Румен Радев, премиер

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    "...Румбата ни руски знае, ни животинки гледа, какъв ли армаган ще занесе на Вова?..."

    От известно време изхвърлих руския от употреба, мъртъв език също като латинския !!! Но бих занесъл банани в руската бананова федерация.
    Да свикват ☝️

    09:48 27.05.2026

  • 15 Къдър Юкселов

    5 0 Отговор
    Ясно. Черната пантера от Шумен се оказва хибридна руска атака. Путин е виновен, неговото мaмe.

    09:49 27.05.2026

  • 16 Годината на тигъра

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Изглежда ще има сделка. Нефтохима ще купува казакстански петрол по ормузки цени.

    09:51 27.05.2026

  • 17 Китайски Казахстан

    4 6 Отговор
    В Казахстан китайския на първо място.Руския език е с отпаднала необходимост!?!?

    Коментиран от #28

    09:51 27.05.2026

  • 18 Доналд Тръмп, президент

    3 4 Отговор
    Русия е Бананов тигър 😄

    09:52 27.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Киро пръча

    2 3 Отговор
    Хехехехехехе
    Монгольяк Професор от москалбад предлага да се пуща Интернето у блатата само по... Заслуги!
    Хехехехехехе
    И то...на порции!!

    10:02 27.05.2026

  • 21 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Еех, Русия...Русия...

    10:07 27.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Евроджендърски nедерастuu

    3 1 Отговор
    А ЕС и България си разменят само ne de pacu

    10:16 27.05.2026

  • 28 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Китайски Казахстан":

    Всъщност Казахстан преди вече 3-4 години обяви ЛАТИНИЦАТА за официална азбука и задраска кирилицата и руския като официални !! ВСИЧКИ официални документи в страната се съставят и публикуват на ЛАТИНИЦА на казашки език , който е от тюркските езици и Казахстан е официален и много важен член на съюза на тюркските народи !! Както между другото и Турция и турските език и официална азбука !! Руския е само по избор за рускоговорящи и окончтелно ОТСТРАНЕН като задължителен за изучаване , тоест до 5-10 години ще е като в България , в момента 99 % от родените след 1990 НЕ ЗНАЯТ И НЕ РАЗБИРАТ руски !!!

    10:23 27.05.2026

