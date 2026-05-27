Русия подари четири амурски тигъра на Казахстан за възстановяване на популацията

Русия е подарила на Казахстан четири амурски тигъра с цел подпомагане на усилията за възстановяване на популацията на вида в страната. Това заяви руският президент Владимир Путин в статия, публикувана преди предстоящото му посещение в централноазиатската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според информация на Кремъл животните са били заловени в Хабаровския край в руския Далечен изток и транспортирани със самолет до Казахстан. Очаква се скоро да бъдат пуснати в дивата природа.

Инициативата не е първият случай, в който Русия използва животни като част от дипломатически жестове.

През 2022 г. Москва изпрати 30 породисти сиви коня на Северна Корея на фона на задълбочаващото се сътрудничество между двете страни след началото на войната в Украйна. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е известен с интереса си към конната езда, отбелязва Ройтерс.

Казахстан, който работи по възстановяването на тигровата популация в региона, разглежда амурския тигър като близък родственик на вече изчезналия каспийски тигър.

По време на визитата си Путин се очаква да присъства на подписване на споразумение за ядрен проект в Казахстан, както и да обсъди разширяването на транзита на руски петрол към Китай, допълва Кремъл.