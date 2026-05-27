Русия подари четири амурски тигъра на Казахстан за възстановяване на популацията

Русия е подарила на Казахстан четири амурски тигъра с цел подпомагане на усилията за възстановяване на популацията на вида в страната. Това заяви руският президент Владимир Путин в статия, публикувана преди предстоящото му посещение в централноазиатската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според информация на Кремъл животните са били заловени в Хабаровския край в руския Далечен изток и транспортирани със самолет до Казахстан. Очаква се скоро да бъдат пуснати в дивата природа.
Инициативата не е първият случай, в който Русия използва животни като част от дипломатически жестове.
През 2022 г. Москва изпрати 30 породисти сиви коня на Северна Корея на фона на задълбочаващото се сътрудничество между двете страни след началото на войната в Украйна. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е известен с интереса си към конната езда, отбелязва Ройтерс.
Казахстан, който работи по възстановяването на тигровата популация в региона, разглежда амурския тигър като близък родственик на вече изчезналия каспийски тигър.
По време на визитата си Путин се очаква да присъства на подписване на споразумение за ядрен проект в Казахстан, както и да обсъди разширяването на транзита на руски петрол към Китай, допълва Кремъл.
1 Дон Корлеоне
09:35 27.05.2026
2 честен ционист
09:35 27.05.2026
3 авантгард
Оооох тигре, тигреееее... имаш ли париииии?
09:36 27.05.2026
4 Сталин
До коментар #2 от "честен ционист":Пилота ще му занесе подарък на Путин една менора
09:37 27.05.2026
5 Трол
09:38 27.05.2026
6 6135
До коментар #2 от "честен ционист":Да бе да, не знае руски!
Всичката тази документация на МиГ-29 да не била написано на Есперанто ?
09:38 27.05.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "Сталин":Позивна Моше освен да изпълни в знак на подарък някоя кобра Пугачева, друго не ми идва на ум.
09:39 27.05.2026
8 Тигъра
09:39 27.05.2026
9 Сийка
09:40 27.05.2026
10 Глюпости ,
09:41 27.05.2026
11 Абе ,
До коментар #8 от "Тигъра":Ти виждАл ли си плешив тигър ?
09:44 27.05.2026
12 Владимир Путин, президент
Време е сибирските и амурски тигри да последват примера ☝️
09:44 27.05.2026
13 ПУТИН
Тигри пред Бункера.
Че Скоро Неговите Кремълски САБАКИ
Ще го разкъсат .
Такъв ПРОПАДНЯК
няма да го чакат още.
09:47 27.05.2026
14 Румен Радев, премиер
До коментар #2 от "честен ционист":"...Румбата ни руски знае, ни животинки гледа, какъв ли армаган ще занесе на Вова?..."
От известно време изхвърлих руския от употреба, мъртъв език също като латинския !!! Но бих занесъл банани в руската бананова федерация.
Да свикват ☝️
09:48 27.05.2026
15 Къдър Юкселов
09:49 27.05.2026
16 Годината на тигъра
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Изглежда ще има сделка. Нефтохима ще купува казакстански петрол по ормузки цени.
09:51 27.05.2026
17 Китайски Казахстан
09:51 27.05.2026
18 Доналд Тръмп, президент
09:52 27.05.2026
20 Киро пръча
Монгольяк Професор от москалбад предлага да се пуща Интернето у блатата само по... Заслуги!
Хехехехехехе
И то...на порции!!
10:02 27.05.2026
21 Сатана Z
10:07 27.05.2026
27 Евроджендърски nедерастuu
10:16 27.05.2026
28 гост
До коментар #17 от "Китайски Казахстан":Всъщност Казахстан преди вече 3-4 години обяви ЛАТИНИЦАТА за официална азбука и задраска кирилицата и руския като официални !! ВСИЧКИ официални документи в страната се съставят и публикуват на ЛАТИНИЦА на казашки език , който е от тюркските езици и Казахстан е официален и много важен член на съюза на тюркските народи !! Както между другото и Турция и турските език и официална азбука !! Руския е само по избор за рускоговорящи и окончтелно ОТСТРАНЕН като задължителен за изучаване , тоест до 5-10 години ще е като в България , в момента 99 % от родените след 1990 НЕ ЗНАЯТ И НЕ РАЗБИРАТ руски !!!
10:23 27.05.2026