Евразийският съвет обсъжда стремежа на Армения към ЕС в третия ден от посещението на Путин в Казахстан

В третия ден от посещението си в Казахстан руският президент Владимир Путин ще участва в заседание на Висшия евразийски икономически съвет (ЕАЕС).

Вчера Путин присъства на 5-ия Евразийски икономически форум. Той ще продължи срещите си с колегите си от ЕАЕС – сред неговите събеседници ще бъдат домакинът на срещата на върха, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев, и президентите на Беларус Александър Лукашенко и Киргизстан Садир Джапаров. Арменският премиер Никол Пашинян за пореден път отказа участие в събитията на ЕАЕС, позовавайки се на предизборната кампания, така че Ереван ще бъде представен от вицепремиера Мхер Григорян.

Армения и възможните последици от оттеглянето ѝ от ЕАЕС заради плановете на Ереван за широка европейска интеграция ще бъдат централна тема на срещата, според помощника на руския президент Юрий Ушаков. Страните от икономическия съюз ще трябва да разработят модел на поведение в случай на „отпадане“ на Армения от ЕАЕС и "да защитят своите пазари".

След срещата в ограничен формат на Висшия Евразийски икономически съвет, към лидерите на страните от ЕАЕС ще се присъединят представители на страните наблюдатели и партньори: президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, вицепрезидентът на Куба Салвадор Валдес Меса и министърът на търговията, промишлеността и минералните ресурси на Иран Мохамад Атабак.

Лидерите на страните ще бъдат информирани за развитието на ЕАЕС и неговите планове до 2029 г. Докладите ще включват и доклад за регулирането на естествените монополи и 20-годишната работа на Евразийската банка за развитие.