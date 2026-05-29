Новини
Свят »
Казахстан »
Евразийският съвет обсъжда стремежа на Армения към ЕС в третия ден от посещението на Путин в Казахстан

Евразийският съвет обсъжда стремежа на Армения към ЕС в третия ден от посещението на Путин в Казахстан

29 Май, 2026 05:16, обновена 29 Май, 2026 05:26 707 5

  • евразийски съвет-
  • путин-
  • казахстан-
  • армения

Арменският премиер Никол Пашинян за пореден път отказа участие в събитията на ЕАЕС, позовавайки се на предизборната кампания

Евразийският съвет обсъжда стремежа на Армения към ЕС в третия ден от посещението на Путин в Казахстан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В третия ден от посещението си в Казахстан руският президент Владимир Путин ще участва в заседание на Висшия евразийски икономически съвет (ЕАЕС).

Вчера Путин присъства на 5-ия Евразийски икономически форум. Той ще продължи срещите си с колегите си от ЕАЕС – сред неговите събеседници ще бъдат домакинът на срещата на върха, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев, и президентите на Беларус Александър Лукашенко и Киргизстан Садир Джапаров. Арменският премиер Никол Пашинян за пореден път отказа участие в събитията на ЕАЕС, позовавайки се на предизборната кампания, така че Ереван ще бъде представен от вицепремиера Мхер Григорян.

Армения и възможните последици от оттеглянето ѝ от ЕАЕС заради плановете на Ереван за широка европейска интеграция ще бъдат централна тема на срещата, според помощника на руския президент Юрий Ушаков. Страните от икономическия съюз ще трябва да разработят модел на поведение в случай на „отпадане“ на Армения от ЕАЕС и "да защитят своите пазари".

След срещата в ограничен формат на Висшия Евразийски икономически съвет, към лидерите на страните от ЕАЕС ще се присъединят представители на страните наблюдатели и партньори: президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, вицепрезидентът на Куба Салвадор Валдес Меса и министърът на търговията, промишлеността и минералните ресурси на Иран Мохамад Атабак.

Лидерите на страните ще бъдат информирани за развитието на ЕАЕС и неговите планове до 2029 г. Докладите ще включват и доклад за регулирането на естествените монополи и 20-годишната работа на Евразийската банка за развитие.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    4 3 Отговор
    Абсурдно е дори чисто географски и за Армения и Грузия. Те Турция не щат, камо ли тях. Не че заради някакви колонии, няма разни островчета като в Атлантическият океан да се водят в ЕС.

    05:30 29.05.2026

  • 2 оня с коня

    3 2 Отговор
    Ще порицават Армения пред Евразийското ОФ.

    05:47 29.05.2026

  • 3 Факти

    0 0 Отговор
    Евразийският съвет обсъжда стремежа на Армения към ЕССР в третия ден от посещението на Путин в Казахстан

    05:59 29.05.2026

  • 4 Тия паразити

    0 0 Отговор
    Са из цял свят и са доказани тарикати и мързеланковци .

    06:31 29.05.2026

  • 5 копейка с чалма

    0 0 Отговор
    Да не се налага да
    ги АсвАбАждаваме
    итях.
    И да ги обявим за фашисти
    колко му е.

    06:41 29.05.2026